Phóng Viên Không Biên Giới: Tố Cáo VN Gia Tăng Đàn Áp Báo Chí

Chỉ Số Tự Do Báo Chí Thế Giới 2017 của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới cho thấy rằng Việt Nam xếp hạng 175 trên tổng số 180 nước về tự do báo chí, có nghĩa là VN gần đội sổ về công trạng đàn áp tự do nhân quyền, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 5 tháng 8 năm 2017.Bản tin VOA viết rằng, “Việt Nam xếp hạng 175 trên tổng số 180 quốc gia trong Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2017 do RSF thực hiện.”Bản tin VOA cho biết thêm về tình trạng đàn áp nhân quyền tại VN như sau.“Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) cho biết họ rất lo ngại về việc chính quyền Việt Nam đột ngột gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến, nhắc tới bảy blogger và các nhà báo công dân bị bắt giữ trong những tuần gần đây và hai người bị tuyên án tù nhiều năm.“RSF nói chỉ riêng trong hai tuần vừa qua, năm người đã bị bắt vì tội "hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 của Bộ luật Hình sự vì những gì mà họ đăng tải lên mạng.“Nhóm này bao gồm bốn cựu tù nhân lương tâm là hai blogger Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn, nhà báo Trương Minh Đức và luật sư nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển – tất cả đều bị bắt vào ngày 30 tháng 7.“Họ bị tố cáo dính líu tới luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, một thành viên của Hội Anh em Dân chủ, một hội cựu tù nhân lương tâm. Ông Đài bị bắt vào tháng 12 năm 2015 về tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88 của Bộ luật Hình sự.”Bản tin VOA nói thêm rằng, “"Những vụ bắt giữ tùy tiện này kêu gọi một phản ứng hữu hiệu từ cộng đồng quốc tế, và cộng đồng quốc tế phải gây sức ép để nhà chức trách Việt Nam phóng thích những người bị giam giữ và ngừng sách nhiễu các nhà báo công dân," RSF nhấn mạnh.”