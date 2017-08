Sài Gòn: Phố Buôn Bán Siêu Xe, Có Chiếc Cả Triệu USD

Dãy salon siêu xe nằm trên đường An Dương Vương, quận 5 Sài Gòn.

Bấy lâu nay, đường An Dương Vương, quận 5 Sài Gòn, được coi là "thủ phủ siêu xe" tại Việt Nam. Chỉ trên đoạn đường vài trăm mét có hàng chục tiệm bán siêu xe, trưng bày những mẫu xe đắt tiền nhất.Theo ZingNews, sau một thời gian chưng bày trong nội thất showroom đã đến mức bám bụi, nhiều mẩu xe hot, cỡ như Audi R8, McLaren 570S, Chevrolet Corvette... cũng được ra nắng, bởi các chủ cửa hàng thỉnh thoảng cho lôi dàn xe ra rửa để đảm bảo chiếc nào cũng luôn luôn ở trong tình trạng mới nhất.Gần đây, hai chiếc siêu xe đang khiến giới chơi siêu xe bàn tàn râm rang là chiếc Lamborghini Aventador độ DMC và chiếc Ferrari F12 Berlinetta đã tình cờ cùng lúc xuất hiện trên vỉa hè đoạn đường hoành tráng này, để các nhân viên chăm sóc.Theo tin riêng của ZingNews, nhập vào VN từ tháng 8/2016, chiếc Lamborghini Aventador độ DMC đầu tiên tại Việt Nam nói trên vẫn đang nằm chờ khách mua. Giá trị chiếc siêu xe này có thể lên tới trên 30 tỷ đồng (tương đương 1.3 triệu USD) do sử dụng động cơ dung tích lớn, chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 150%. So với những chiếc Aventador bản thường tại Việt Nam, chiếc xe này được bổ sung cánh gió lớn bằng sợi carbon nhằm tối ưu hóa về mặt khí động học.Còn chiếc Ferrari F12 Berlinetta trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Ferrari F12 là đối thủ trực tiếp của Aventador nhưng có giá mềm hơn. Đây là dòng xe mạnh thứ hai của hãng xe ngựa chồm xứ Italy, chỉ sau LaFerrari. Hiện nay nhiều “thiếu gia”, con các “đại gia” hoặc “đại cán” trong nước đang tranh nhau sở hữu loại xe này, chẳng hạn như Nguyễn Quốc Cường hay Phan Thành... Và đứng bên cạnh hai chiếc siêu xe đang đứng đầu bảng nói trên là một chiếc có giá mềm hơn. Chiếc Chevrolet Corvette Z06 này là kiểu xe thể thao, mui trần, được chủ xe rao giá khoảng trên 6 tỷ đồng.