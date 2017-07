Hội Từ Bi Phụng Sự, Thầy Hằng Trường Tổ Chức: Thiền Định Cho Tôn Giáo Hài Hòa

Trong buổi thiền định.

Long Beach, Nam California (Bình Sa)- - Vào lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 8 tháng 7 năm 2017, tại Long Beach Convention Center, 100 S. Pine Ave, Long Beach, CA 90802. Hội Từ Bi Phụng Sự đã tổ chức buổi Thiền Định Cho Tôn Giáo Hài Hòa.Theo ban tổ chức cho biết có khoảng 800 người trong đó gồm có: Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Mỹ, Ấn Độ, Trung Đông đã đến tham dự buổi “Thiền Định Cho Tôn Giáo Hài Hòa,” do Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự phối hợp cùng các tôn giáo bạn tổ chức. Riêng Phật Giáo có khoảng 200 Chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện thuộc Tiểu Bang California.Tham dự buổi Thiền Định Cho Tôn Giáo Hài Hòa có đại diện các tôn giáo: Thầy Hằng Trường, sáng lập Hội Từ Bi Phụng Sự; Linh Mục Alexei Smith, ủy viên Liên Tôn Tổng Giáo Phận Los Angeles; Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, ông Mohammed Zafarullah, lãnh đạo tinh thần Cộng Đồng Hồi Giáo Ahmadiyya ở vùng Chino, California; và Tiến Sĩ Phillip Clayton, giáo sư kiêm nhà thần học Thiên Chúa Giáo; ngoài ra còn có qúy vị lãnh đạo các tôn giáo trong đó có nhiều vị giáo sĩ Hồi Giáo.Số người đến tham dự có rất đông giới trẻ.Theo Thầy Hằng Trường cho biết, “đây là buổi thiền trà đặc biệt của Phật Giáo với các nghi thức đặc thù và thiền tập của những tôn giáo khác, giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc tình thương, bác ái là nguồn gốc căn bản và chiều sâu tâm linh của mỗi tôn giáo, rất khác biệt với cảm nhận thông thường của chúng ta. Thiền Định giúp nâng cao nhận thức và thấu hiểu cái đẹp khác biệt của các tôn giáo là điều cần thiết đem lại lợi ích cho nhân loại, vì “Muôn Vàn Tín Ngưỡng, Chỉ Một Tình Thương.”Mở đầu chương trình Thầy Hằng Trường lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người.Tiếp theo một hồi trống báo hiệu nghi thức Thiền Trà bắt đầu. Trong lúc nầy các vị lãnh đạo các tôn giáo cùng thiền trà theo nghi thức Phật Giáo do Thầy Hằng Trường hướng dẫn.Trong Thiền Trà, tất cả các vị Trà Sư đều được huấn luyện để đem lại sự tĩnh lặng căn bản khi họ pha trà. Nhờ vậy, Trà Khách mới cảm được một sự bình an mà từ đó có thể tiếp thông với tình thương sẵn có trong lòng. Như thế, trong ngày Thiền Định cho tôn giáo hài hòa, chúng ta sẽ trình bày một phương thức có tính chất nhẹ nhàng nhưng rất cách mạng, biểu hiện hai trụ cột Bi Trí của nhà Phật, đem lại sự nối kết của tâm linh cần thiết cho một xã hội nhiễu nhương ngày nay.Mục đích của buổi “Thiền Định Cho Tôn Giáo Hài Hòa” là để tạo sự cảm thông giữa những cộng đồng tôn giáo khác nhau.Các lãnh đạo tinh thần cùng nói lên quan điểm thống nhất là tôn giáo có thể khác nhau về giáo điều hay nghi thức tu niệm, rèn luyện, nhưng tín đồ vẫn là con người với những giá trị nhân bản như nhau với một trái tim chan chứa tình thương và lòng nhân ái.Trong dịp nầy, Luật Sư Andrew Đỗ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã lên trao bằng tưởng lục đến ban tổ chức.Trong lời phát biểu ông nói: “Tôn giáo, trong công cuộc đấu tranh cho hòa bình và lòng nhân đạo, còn nhắm vào sự tương quan của nhân quần, xã hội. Tôn giáo cũng hướng về tương quan của chúng ta với thế hệ tương lai.Chúng ta tôn vinh Thượng Đế bằng cách bảo vệ công lý và hòa bình.”Chương trình có phần trình bày Linh Mục Alexei Smith về Thiền và Cầu Nguyện Theo truyền thống Kitô giáo. Tiến sĩ Ahsan Khan thuyết trình về phương thức cầu nguyện Hồi Giáo. Thiền Định theo Hồi Giáo – Salat là tôn vinh Đấng Allah là Chúa của mình, là Đấng cao cả nhất, vĩ đại nhất. Tín đồ Hồi Giáo cầu nguyện rằng: “Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy tha thứ và thương xót con, ban cho con sự an bình, cải thiện mọi thiếu sót của con, cấp dưỡng và nâng đỡ con. Chúa là Chúa của tôi. Đấng Cao Cả nhất, Allah vĩ đại nhất của tôi.”Các tín đồ Cao Đài cũng cầu nguyện theo tôn giáo của mình và Chư Tăng, Ni Phật Giáo nguyên theo nghi thức Phật Giáo....Sau khi thọ trai, mọi người tiếp tục hành lễ. Các tín đồ Hồi Giáo xếp hàng ngang hướng lên màn hình có Đền Thờ Hồi Giáo rồi cầu nguyện theo nghi thức Hồi Giáo.theo sự hướng dẫn của Dr. Ahsan Khan.Vào lúc 2 giờ chiều, Thầy Hằng Trường cùng các tôn giáo bạn xếp thành vòng tròn để cùng trao đổi những cảm nghĩ của tôn giáo mình. Một số vị đã phát biểu, nhận thức “Thiền Định cho tôn Giáo Hài Hòa” là một điểm son cần duy trì và phát triển rộng rãi hơn nữa, để tín đồ các tôn giáo có dịp tìm hiểu trong tinh thần thương yêu, thông cảm nhau hơn trong đời sống với nhiều bất trắc đang xãy ra trên khắp tế giới.Cuối cùng Thầy Hằng Trường cảm ơn tất cả và mời mọi người cùng chụp chung một tấm hình lưu niệm.