15 Hội Cựu Học Sinh, 28 Trường Trung Học VNCH Trại Hè 2017

Trong trại hè Liên Trường.

Fountain Valley (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm, Liên Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa đều tổ chức trại Hè tại Mile Square Park, Nam California.Trại Hè 2017 khai mạc vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017 tại Mile Square Park. Tham dự trại có 15 Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh, 28 Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 gồm: Võ Trường Toản, Trưng Vương, Quốc Học Đồng Khánh, Quốc Gia Nghĩa Tử, Petrus Ký, Liên Trường Pleiku (gồm có các trường: Bồ Đề, Thánh Phaolô, Nữ Trung Học Pleime,, Trung học Pleiku, Trung Học Minh Đức, Trường Nông Lâm Súc, Phạm Hồng Thái.) Nguyễn Đình Chiểu, Lê Ngọc Hân, Nguyễn Bá Tòng, Nông Lâm Súc Bảo Lộc, Lê Văn Duyệt, Gia Long, Chân Phước Liêm, Bưởi Chu Văn An…, Liên Trường Trung Tiểu Học Trung Thu, Liên Trường Nha Trang, và Liên Trường Tây Ninh...Mỗi trường đều có một căn lều, có bảng tên Trường. Trong mỗi căn lều đều trưng bày các thức ăn, nước uống trông như ngày hội tưng bừng của những người một thời chung nhau dưới những mái trường thân yêu tại quê nhà, căn lều của các Hội Cựu Học Sinh đã được dựng lên theo từng khu vực chung quanh sân khấu chính của trại.Điều hợp chương trình do các MC: Vũ Quốc Phong (hội Bưởi-CVA nam Cali), Hồng Tước (Trưng Vương) và Minh Thu (gia Long).Theo cô Hoàng Mỹ Hương, Trưởng ban tổ chức, cho biết, Ban tổ chức gồm những anh chị em trong ban đại diện của các trường.Trước khi lễ khai mạc chính thức thì tại các lều, các Thầy Cô, các anh chị cựu học sinh đã quây quần lại với nhau để hàn huyên tâm sự trong lúc nầy mọi người cùng dùng những thức ăn đặc sản của các Miền đất nước, nhiều Trường cũng đã trao đổi với nhau những món ăn đặc sản, không khí thật vui nhộn, mặc dù các cựu học sinh cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng khi gặp lại nhau qua những tiếng “Mầy, Tau” nghe thật thân tình và tươi trẻ.Chương trình chính thức khai mạc vào lúc 12 giờ trưa, Ban tổ chức kính mời qúy thầy cô và toàn thể học sinh tập trung vào khu vực chính trước khán đài để chuẩn bị hành lễ.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Sau phần nghi thức cô Mai Phương, Trại trưởng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy Thầy Cô, qúy vị quan khách cùng toàn thể các cựu học sinh tham dự, cô cho biết: “Năm nay, chúng ta lại được gặp nhau trong Trại Hè Thân Hữu, với 15 hội gồm 28 trường, có lẽ là đông nhất từ trước đến nay. Nơi đây tuy không có những cành phượng đỏ, tuy thiếu vắng những tà áo trắng thơ ngây, trong khi những mái đầu xanh ngày xưa nay đã bạc, nhưng chúng ta được gặp lại một số thầy cô, bạn bè để cùng nhau sống lại những ngày tuổi trẻ, những giây phút thân thương của tuổi học trò.” Sau đó tuyên bố khai mạc trại.Tiếp theo Cô Hoàng Mỹ Hương, Trưởng Ban Tổ Chức Trại Hè 2017 lên chào mừng và cảm ơn tất cả qúy Thầy, Cô cùng toàn thể các hội cựu học sinh, thân hữu tham dự.Sau đó giới thiệu thành phần ban tổ chức, Ban quản trại và các tiểu ban...Mở màn chương trình văn nghệ với bản hợp ca “Học Sinh Hành Khúc” và “Khúc Ca Mùa Hè.” Mọi người cùng hát vang theo tiếng rộn ràng của kỷ niệm, với hai bài hát thân quen này trong những ngày Hè năm xưa, mà mãi cho đến bây giờ vẫn không quên trong ký ức.Chương trình văn nghệ tiếp nối liên tục với các màn ca múa, hát bội, trong các tiết mục của các trường: Liên Trường Pleiku (Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ), Nguyễn Bá Tòng (Nỗi Buồn Hoa Phượng), Quốc Gia Nghĩa Tử (Hiệu Đoàn Ca QGNT, Tôi Muốn), Liên Trường Tây Ninh (Thương Quá Việt Nam), Nông Lâm Súc Bảo Lộc (Lối Về Xóm Nhỏ), Võ Trường Toản (Hát Bội-Chí Nam Nhi), Bưởi-Chu Văn An (Ban AVT Tiên Hạ Giới), Pétrus Ký (Con Đường Vui), Gia Long (Mùa Hợp Tấu), Trưng Vương (Túi Đàn), Nguyễn Đình Chiểu-Lê Ngọc Hân (Vào Hạ), Quốc Học-Đồng Khánh (Hè Về), Lê Văn Duyệt (Ánh Sáng Đồng Quê), Trung Tiểu Học Trung Thu (Trung Thu Hành Khúc), Liên trường Võ Tánh-Nữ Trung Học/Huyền Trân Nha Trang (Bên Nhau Ngày Vui)... Chương trình văn nghệ năm nay được nhiều người khen ngợi, các trường đã trình diễn xuất sắc với những tiết mục đã chọn.Theo Ban tổ chức cho biết, qua các trại hè những năm về trước thì năm nay là một năm đông nhất, hy vọng trong những năm tới càng đông hơn, tất cả các cựu học sinh nên vận động giới trẻ (Hậu duệ) đi tham dự để sau nầy còn tiếp nối truyền thống của các bậc cha mẹ.Chương trình kéo dài từ 12pm đến 4 giờ chiều, các trường đi qua các lều thăm hỏi nhau trong tình thần ái, vui nhất là đi thưởng thức các món ăn của từng hội bạn.Đây cũng là dịp để các bạn bè thân hữu có dịp chụp những tấm hình lưu niệm.Trước khi kết thúc, Ban tổ chức lên sân khấu cám ơn và hẹn nhau mùa hè tới.Được biết,Trưởng ban Tổ chức Trại He 2017 là chị Hoàng Mỹ Hương (Gia Long), và tất cả các hội trưởng của 15 hội còn lại đều là Phó Trưởng Ban tổ chức.