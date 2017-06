Garden Grove Mời Nghe Nhạc Mùa Hè Ngoài Trời Miễn Phí

Ban nhạc.

Garden Grove Community Foundation (GGCF) phối hợp cùng Thành phố Garden Grove để mang đến cộng đồng những buổi nghe nhạc miễn phí ngoài trời vào mùa hè 2017.Năm nay sẽ có tổng cộng 6 buổi concert, sẽ được trình diễn vào mỗi tối Thứ Năm tại Eastgate Park, địa chỉ là 12001 St. Mark Street, góc đường Valley View & Chapman.Những người yêu âm nhạc có thể đem ghế ngồi, hoặc thức ăn nhẹ tới để tham dự (vì lý do an toàn, xin đừng đem ống dòm, xe golf, hoặc rượu bia theo.) Ở đây sẽ có những gian hàng bán thức ăn như là burgers, sandwiches và popcorn để mọi người thưởng thức âm nhạc và tận hưởng không khí ấm áp của mùa hè. Những buổi trình diễn concert sẽ tiếp diễn vào mỗi Thứ Năm, cho tới ngày 10 tháng 8, 2017.Ngày 6 tháng 7, Stone Soul (nhạc Classic Soul và Motown)Ngày 13 tháng 7, L.A. Vation (nhạc U2)Ngày 20 tháng 7, Jeri Curl (nhạc thập niên 80, Michael Jackson và Prince)Ngày 27 tháng 7, The Suffragettes (Top 40 Hits))Ngày 3 tháng 8, The Kellye Huff Band (Modern Country)Ngày 10 tháng 8, The Answer (Classic Rock).Bắt đầu từ ngày 13 tháng 7, trước những buổi concert sẽ có phần thi của các em học sinh từ Khu Học Chánh Garden Grove tham gia chương trình "The Voice of Garden Grove 2017," cuộc thi ca hát cho học sinh trung học địa phương. Em học sinh may mắn sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt $500, và $500 nữa dành cho dàn hợp xướng ở trường học của mình.Những buổi nghe nhạc trong mùa hè 2017 đều miễn phí và được bảo trợ bởi Garden Grove Community Foundation, Thành phố Garden Grove, GKN Aerospace, và AT&T. Để biết thêm chi tiết, liên lạc về số điện thoại (714) 741-5200, hoặc tại trang mạng www.ggcf.com.