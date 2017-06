Sài Gòn: Vô Đồn Công An, Chết Treo

Chuyện rất lạ xảy ra ngay ở Sài Gòn: Hễ vào đồn công an, là sẽ bị thương tích hay tử vong.Báo Tiền Phong kể về một trường hợp mới xảy ra: Người đàn ông tử vong sau khi bị mời về công an phường.Ông Ngô Chí T., sinh năm 1977, ngụ ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.SG được công an mời về phường để làm việc, sau đó thì nhập viện và tử vong.Trao đổi với báo chí chiều nay (15/6), vợ ông T. cho biết, 20h tối 13/6, khi chồng bà đang ở nhà thì có cán bộ Công an phường Tam Bình đến mời lên trụ sở công an phường làm việc.Đến sáng 14/6 cán bộ công an cùng đại diện tổ dân phố đến nhà mời vợ ông T. lên trụ sở công an phường.Tại trụ sở công an phường, vợ ông T. được cán bộ công an thông báo là ông T. đã treo cổ tự vẫn tại trụ sở công an phường trong đêm 13/6, công an chuyển ông T đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.Gia đình ông T. có 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Ông T. bán đồ điện, còn vợ ông làm nghề giặt đồ thuê. Hiện gia đình ông T. không tin ông đã thắt cổ tự vẫn tại trụ sở Công an phường Tam Bình.Bản tin VOV ghi lời gia đình, sau khi anh T. được công an phường mời lên làm việc thì người thân nhận thông báo là anh đã treo cổ tự sát.Ngày 15/6, Công an TPSG đang điều tra làm rõ về cái chết của anh Ngô Chí T. (sinh năm 1977, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức) mà theo thông báo của Công an phường Tam Bình là anh đã treo cổ tự sát tại công an.Chị Nhường cho là hai vợ chồng sống 20 năm nay không có chuyện gì, tại sao phải thắt cổ chết ở phường. Theo chị Từ Thị Nhường, vợ của anh T., khoảng 20h ngày 13/6, một công an phường Tam Bình tới nhà mời anh T. lên phường làm việc. “Tôi hỏi chồng tôi là có việc gì không thì anh ấy nói có chút việc. Từ đó đến sáng hôm sau tôi ở nhà và cũng không hay biết chuyện gì”, chị Nhường nói.Cũng theo chị Nhường, đến sáng 14/6, Công an phường Tam Bình và tổ trưởng khu phố đến nhà mời bà lên làm việc. “Khi lên phường, họ thông báo là chồng tôi thắt cổ chết tại phường Tam Bình. Họ hỏi chồng tôi có buồn phiền chuyện gì không, tôi nói là chồng tôi đang phụ giặt quần áo với tôi thì mấy anh mời đi… Tôi thấy rất vô lý, chồng tôi sống với tôi 20 năm nay không có chuyện gì, tại sao phải thắt cổ chết ở phường…”, chị đặt câu hỏi.Cha của nạn nhân cho hay: Trước khi cơ quan chức năng giải phẫu pháp y thì ông được mời đến nhận mặt con: “Lúc đó, tôi thấy mắt con tôi tụ máu, có chảy máu miệng và mặt sưng" - ông Lâu nói.Bản tin VietnamNet kể về cách treo cổ rất lạ thường trong đồn công an này:“Theo nguồn thông tin riêng, tối 13/6 ông T được cán bộ công an mời về trụ sở Công an P.Tam Bình do tổ tuần tra công an phường khi làm nhiệm vụ quản lý địa bàn tình nghi ông này sử dụng ma túy.Trong tối 13/6, cán bộ công an chỉ lấy lời khai của ông T, chưa có quyết định tạm giữ ông này. Tuy nhiên lợi dụng lúc vắng cán bộ trực ban, ông T đã dùng ống quần tự vẫn ở song cửa sổ phòng làm việc của Công an P.Tam Bình?”Dùng ống quần để treo cổ tự tử? Lạ vô cùng tận.