Hội Cảnh Sát Quốc Gia Bắc California Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống Cảnh Sát 1/6

Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Bắc California phối hợp với Hội Cựu Sinh Viên Học Viện Cảnh Sát và Quỹ Tương Tế CSQG tổ chức ngày Truyền Thống Cảnh Sát, và kỷ niệm 27 năm thành lập Hội vào lúc 1:00pm ngày Chủ nhật 4/6/2017 tại nhà hát trường Trung học Yerba Buena, 1855 Lucretia Ave, San Jose. Có khoảng hơn 200 quan khách, các hội đoàn, đồng hương, các hội viên, thân hữu và gia đình tham dự.Người ta ghi nhận thành phần quan khách có: Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, GS Nguyễn Văn Canh, Cô Vân Lê (Học Khu Eastside), Cựu Tr.Tá Nguyễn Mộng Hùng, Cựu Tr.Tá Đỗ Hữu Nhơn, cựu Th.Tá Trần Ngãi (LLĐB), Ông Lê Đình Thọ (Liên Hội CQN), BS Phạm Đức Vượng (Tập Thể), Ông Triệu Hà (Hội ĐPQ), Bà Quế Hương (XDNT), Ông Nguyễn Văn Kha (Hội Huế), Hội An Giang, Hội Quảng Trị, Hội Phụ Nữ Bắc CA, Ông Bùi Hữu Vị (Truyền ThốngViệt), Ông Trương Hàm (Thiết Giáp), Ông Lê Văn Đức (Hội Quảng Nam), KS Nguyễn Tấn Thọ (TNS Jannet Nguyễn), Ông Phan Quang Nghiệp (Tổng Hội CSQG) ông Trần Quan An, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG/VNCH đến từ Nam Cali. Đặc biệt năm nay, có sự tham dự của A17, một tổ chức sinh viên làm công tác tình báo phá vỡ các âm mưu của VC dùng sinh viên thân cộng quấy phá môi trường đại học và và gây bất ổn cho chính phủ. Có các vị cựu chủ tịch Ban Đại Diện Sinh Viên Luật Khoa ông Phạm Văn Banh, cựu Chủ tịch Ban Đại Diện Sinh Viên Văn Khoa Phan Nhật Tân, và TTK Biện Thị Thanh Liêm hiện diện.Sau phần nghi thức khai mạc Chào Cờ và phút Mặc Niệm, Ông Nguyễn Khắc Bình, Ông Trần Quan An, TS Trần An Bài, GS Nguyễn Văn Canh, HT Nguyễn Thanh Liêm, Ông Nguyễn Tấn Lực, Ông Lê Văn Thụy, Ông Nguyễn Ngọc Thụy lên dâng hương trước bàn thờ tổ quốc và sau đó đến đặt vòng hoa trước đài tử sĩ.Mở đầu chương trình, các chiến hữu CSQG và phu nhân đồng ca bài Cảnh Sát Quốc Gia Hành Khúc.Sau đó, Ông Lê Văn Thụy, thay mặt BTC, chào mừng và chúc mừng quan khách có được một ngày cuối tuần vui vẻ. Ông cũng nói lời cảm ơn những chiến hữu của ông và quý phu nhân trong Hội đã giúp ông hoàn thành một số công tác khi ông đảm nhận chức vụ Hội trưởng Hội Ái Hữu CSQG đã hai nhiệm kỳ, và hôm nay là ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, ông mong các chiến hữu sẽ bầu một người để thay thế.Tiếp theo sau đó, Cựu Tư Lệnh CSQG, Th.Tướng Nguyễn Khắc Bình kể chuyện Cảnh Sát Quốc Gia kiêm thêm nhiệm vụ tình báo kể từ năm 1971 và lực lượng nầy đã ổn định được tình hình tại Saigon cho đến ngày 30/4/1975. Ông cũng nhắc đến các công tác sinh viên do các sinh viên nhận trách nhiệm trong việc chận đứng, phá vỡ sự quấy rối của các tên thân cộng trong hàng ngũ sinh viên như Huỳnh Tấn Mẫm, v.v...Sau đó Ban Tổ Chức đã tặng quà lưu niệm cho các hội viên đã đảm nhận các công tác của hội giáo phó trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.Ông Nguyễn Ngọc Thụy trình bày về quỹ Tương Tế CSQG trong năm qua. Được biết QTT đã trãi qua 22 năm, đáp ứng được nhu cầu hậu sự cho thân nhân và thân hữu CSQG.Ông Phan Tấn Ngọc, cựu Thiếu tá, và ông Hà Đình Huy đảm nhận công tác sinh viên lên trình bày về tình hình an ninh tại Saigon từ năm 1971 đến năm 1975, đặc biệt trong giới sinh viên. Tại Saigon, với quy chế nền Đại Học tự trị, việc cộng sản đã xâm nhập và cài người vào các trường đại học, sát hại sinh viên, điển hình là vụ sát hại giáo sư Nguyễn Văn Bông, sát hại sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật (Luật Khoa). Công tác tế nhị nầy đã được ngành CSQG hoàn thành tốt đẹp qua việc tổ chức cài người vào các trường đại học, tổ chức cho các sinh viên Quốc Gia giành lấy các Ban Đại Diện sinh viên, loại ra khỏi các Ban Đại Diện các thành phần nguy hiểm, thân cộng. Đó là những hoạt động âm thầm trong bóng tối, rất ít người biết. Sinh viên đã hoạt động trong tổ chức mang bí số A 17.Nhân dịp nầy, vị cựu Tư Lệnh CSQG Nguyễn Khắc Bình đã kể lại chuyện nầy, và những việc làm của sinh viên được ghi lại trong quyển Mặt Trận Đại Học (Tác giả là một sinh viên trong tổ chức A 17) và hôm nay, ông đã ký tặng tặng sách cho những người đã góp công để thi hành kế hoạch nầy. Những sinh viên nầy sau 1975 đã bị tù như các sĩ quan công chức VNCH. Có người hơn 13 năm. Các cựu sinh viên (Luật khoa) Phạm Văn Banh, (Văn Khoa) Phan Nhật Tân, Biện Thị Thanh Liêm, cựu Th.Tá Phạm Tấn Ngọc, Hà Đình Huy đã được vinh danh và nhận món quà nhỏ từ tay vị cựu Tư Lệnh ngành Tình Báo và Cảnh Sát VNCH.Phần cuối chương trình và bầu Ban Chấp Hành mới. Ban tổ chức thành lập một ban bầu cử để bầu hội trưởng hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia cho nhiệm kỳ mới. Có 4 người được đề cử gồm các ông Thái Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Thụy, Trần Quốc Nại và Nguyễn Tấn Lực. Các ông Thái Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Thụy, Trần Quốc Nại đều cảm ơn các chiến hữu đã đề cử, nhưng các ông không có thì giờ để đảm nhận chức vụ mới, nên đã rút lui và cuối cùng chỉ còn ông Nguyễn Tấn Lực đã được các chiến hữu vỗ tay hoan nghênh khi ông đảm nhận nhiệm vụ.Phần hai của chương trình, thưởng thức văn nghệ và ăn trưa nhẹ do BTC khoản đãi. Lễ chấm dứt lúc 3:30pm cùng ngày.