Hãng May Nam Hàn Nấu Cơm Cho Thợ Có Dòi Bò Lúc Nhúc

BẠC LIÊU, VN -- Một công ty may mặc của Nam Hàn ở tỉnh Bạc Liêu đã nấu cơm trưa cho công nhân mà khi đem ra thì trên mâm cơm dòi bò lúc nhúc làm hàng chục thợ bỏ đi không dám ăn, theo bản tin hôm Thứ Ba của trang mạng Zing.vn cho biết.Bản tin Zing viết rằng, “Phát hiện một số khay cơm có dòi bò lúc nhúc, nhiều công nhân của công ty chuyên ngành may mặc ở Bạc Liêu đã không ăn và bỏ về.“Ông Hồ Thanh Nghĩ, Chủ tịch UBND xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), cho biết nhiều công nhân may của Công ty TNHH MTV Pinetree của Hàn Quốc (ở ấp Trà Ban 1) không ăn cơm trưa vì phát hiện dòi bò trong thức ăn vào ngày 5/6. Ông Nghĩ sau đó đã đến doanh nghiệp để tìm hiểu sau khi nghe người dân phản ánh.“"Dòi xuất hiện trong thực phẩm ăn với cơm. Vụ việc đã tạm ổn vì không ai ảnh hưởng sức khỏe", ông Nghĩ nói.”Bản tin Zing cho biết thêm rằng, “Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 5/6, trong lúc ăn cơm công nhân Công ty TNHH MTV Pinetree phát hiện trong ít nhất 3 khay cơm có dòi bò lúc nhúc. Hàng trăm công nhân sau đó đã không ăn cơm và rời công ty.“Chiều cùng ngày, Công ty TNHH MTV Pinetree dán thông báo xin lỗi công khai đến toàn thể công nhân vì sự cố trong khẩu phần ăn. Theo doanh nghiệp, công nhân nào về sớm nửa buổi trong ngày 5/6, sẽ được tính công đến 16h.“"Những công nhân ở lại tiếp tục làm việc sẽ được công ty hỗ trợ cộng thêm 2 ngày công (100%). Công nhân tăng ca trong ngày ngoài việc chi trả tiền tăng ca theo quy định còn được công thêm 50%; những công nhân nào về sớm và nghỉ làm vào ngày 6/6 chỉ được tính công vào ngày 5/6 đến 14h", thông báo của Công ty TNHH MTV Pinetree nêu.”