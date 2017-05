Ngày Đầu Tới Mỹ, Ông Phúc Thăm LHQ, Dự Tọa Đàm Đầu Tư

NEW YORK -- Ngày đầu tiên trong chuyến công du Hoa Kỳ, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã đến Trụ Sở Liên Hiệp Quốc dự lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập tổ chức LHQ, và dự tọa đàm bàn tròn về hợp tác đầu tư VN với nhiều doanh nhân Mỹ, theo bản tin của báo Dân Trí và VNExpress cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin báo Dân Trí viết rằng, “Tin từ Cổng thông tin điện tử của Chính phủ cho hay, sáng 30/5 theo giờ New York - tức tối qua (30/5) theo giờ Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự tọa đàm bàn tròn về hợp tác đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ với sự tham dự của chủ tịch và giám đốc điều hành của hơn 20 tập đoàn tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.“Đây được đánh giá là cơ hội tốt để trao đổi về các định hướng, cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư tài chính - lĩnh vực đang có rất nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam.”Bản tin Dân Trí cho biết thêm rằng, “Cho đến nay, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch thương mại 50 tỷ USD năm 2016. Hoa Kỳ là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam với 835 dự án và tổng vốn đăng ký trên 10,2 tỷ USD. Nhiều tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ có mặt rất sớm ở Việt Nam và đạt nhiều thành công.”Trong khi đó bản tin báo VNExpress hôm 31 tháng 5 cho biết chuyến viếng thăm của ông Phúc đến Trụ Sở Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York để dự lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc như sau.“Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc, Thủ tướng mời Tổng Thư ký sang thăm Việt Nam trong năm nay. Tổng thư ký cảm ơn, mong muốn thăm Việt Nam vào một thời điểm thích hợp.“Cùng ngày, Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc, với sự tham gia của Tổng Thư ký Guterres, ông Peter Thomson, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 72, cùng các đại sứ, các đại diện ngoại giao hơn 100 phái đoàn thường trực tại Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế.“Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Liên Hợp Quốc và cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, cần phát huy vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, đặc biệt trong gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, giải quyết các xung đột, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.“Thủ tướng mong muốn các nước ủng hộ Việt Nam làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và nhấn mạnh cam kết Việt Nam tích cực đóng góp vào việc thực hiện các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc.“Phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam trong 4 thập kỷ qua và ghi nhận những đóng góp của Việt Nam đối với các công việc của Liên Hợp Quốc.”