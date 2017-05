Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong

Hình ảnh trong lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong do Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ thực hiện.

Westminster (Bình Sa)- - Nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ đã tổ chức lễ cầu nguyện cho các chiến sĩ vị quốc vong thân, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị cộng sản, tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ lãnh hải được vẹn toàn.Buổi lễ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2017 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.Tham dự buổi lễ có qúy vị trong Ban Chấp Hành Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ: Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (chủ tịch), Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng (phó chủ tịch nội vụ), Linh Mục Trần Công Nghị (phó chủ tịch ngoại vụ), Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (tổng thư ký), Giáo Sĩ Mai Biên (thủ quỹ), ông Khanh Nguyễn (Phó Tổng Thư Ký), và các thành viên gồm có: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Linh Mục Mai Khải Hoàn, và Mục Sư Lê Minh, Tập thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, các Cộng Đồng, qúy hội đoàn, đoàn thể, các đảng phái chính trị, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Quan khách có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster; ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove; ông David Nguyễn đại diện NS Janet Nguyễn; ông Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal; cô Christy Linh Lê, đại diện Dân Biểu Lou Correa; anh Billy Lê đại diện Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn; cựu Nghị Viên HĐTP Westminster bà Diana Carrey, LS. Nguyễn Xuân Nghĩa cựu Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali, ông Lê Quang Dật, đại diện Phong Trào Yểm Trợ Tư Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng và LS. Đinh Thạch Bích...Điều hợp chương trình do Giáo Sĩ Mai Biên, MC. Minh Phượng và ông Nguyễn Khanh.Trước khi buổi lễ chính thức khai mạc, ban Tù Ca Xuân Điềm, Cân Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Hợp Ca Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ,cùng các nghệ sĩ thân hữu trình diễn những bản hùng ca, những bản nhạc đấu tranh những bài hát ca ngợi quê hương và người lính Việt Nam Cộng Hòa.Chương trình chính thức bắt đầu với ba hồi chiêng trống; toán rước Quốc Kỳ tiến vào vị trí hành lễ và nghi thức chào cờ, mặc niệm do HQ Đinh Quang Truật điều hợp.Tiếp theo Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, ông tiếp:“Thấm thoắt mà đã 42 năm từ khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản khiến hàng triệu người dân Việt bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người bỏ mạng tại các trại tù trong nước cũng như trên đường vượt biên. Chúng ta may mắn sống sót, được đất nước và dân tộc Hoa Kỳ bảo bọc, được xây dựng hạnh phúc tự do để có cuộc sống đầy ý nghĩa. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước đã cưu mang chúng ta, trong dịp Lễ Memorial Day của Hoa Kỳ, Hội Đồng Liên Tôn đứng ra tổ chức buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện. Trong ngày này, chúng ta tưởng nhớ đến các chiến sĩ Việt-Mỹ đã cống hiến chính thân xác họ để chúng ta được sống ngày hôm nay, Lý tưởng tự do của các chiến sĩ không hề bị phai mờ. Họ đã để lại tấm gương ngời sáng quên mình vì đại nghĩa. Sự hy sinh của họ không hề bị uổng phí, vì sau đó hàng loạt chính quyền Cộng Sản trên thế giới bị sụp đổ, đem lại tự do cho hàng triệu người trên thế giới.Trước hương linh của họ, chúng tôi nguyện đoàn kết cùng đồng bào trong và ngoài nước, tiếp nối sự nghiệp chiến đấu này cho đến khi tự do được nở rộ trên quê hương chúng ta. Nhân dịp này chúng ta cũng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho đồng bào chúng ta nhận chân được sự tự do dân chủ, cùng nhau đứng lên đòi lại quyền làm người, quyền sống.”Tiếp theo nghi thức tế lễ cổ truyền do Ông Phan Như Hữu Trưởng Ban Tế Lễ Hội Đền Hùng cùng các thành viên trong ban tế lễ thực hiện nghi thức tế lễ và đọc văn tế trước bàn thờ tổ quốc.Nghi thức thắp nến tưởng niệm, cầu nguyện do Anh Ngô Thiện Đức, Đoàn Thanh Niên Châu Đạo Cao Đài Nam California phụ trách phần thắp đuốc trao cho sáu vị đại diện trong Hội Đồng Liên Tôn đứng trước bàn thờ tổ quốc, sau đó những vị nầy chuyển lửa xuống cho mọi người tham dự cùng thắp lên ngọn nến tưởng niệm.Trong lúc nầy Ban tù ca Xuân Điềm với bản hợp ca “Khóc Cho Linh Hồn Các Anh.” Để tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh. Tiếp theo là bản “Kinh Hòa Bình”, mỗi người cầm trên tay một ngọn nến nhỏ tượng trưng cho anh linh những anh hùng vị quốc vong thân.Sau đó Hội Cao Niên Công Giáo lên dâng hương cầu nguyện, mở đầu với ba hồi chiêng trống gióng lên, trong lúc nầy qúy vị trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Liên Tôn dâng hương, tất cả mọi người cùng im lặng cầu nguyện.Sau đó Ca Sĩ Tuấn Khải hát bản “Đêm Nguyện Cầu.”Tiếp theo Ca Đoàn Tin Lành Thanh Lễ và em Hugo Hiếu trình bày nhạc phẩm “God Bless Amercica.”Chấm dứt bản nhạc, Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Liên Tôn lên cảm tạ tất cả mọi người đến tham dự buổi lễ tưởng niệm, cầu nguyện Thượng Đế ban phước lành đến tất cả mọi người va nguyện cầu cho quê hương Việt Nam sớm có tư do dân chủ, đất nước Hoa Kỳ được luôn vững mạnh, dẫn đầu thế giới trong công cuộc chiến đấu gìn giữ lý tưởng tự do.Kết thúc buổi lễ tất cả mọi người cùng hát nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam trước khi giải tán.