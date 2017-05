3 Gia Đình VN Vượt Biên Được Quy Chế Tị Nạn

Ba gia đình Việt Nam vượt biển tìm tự do lần thứ 2 tới Indonesia và sau 3 tháng chờ đợi cuối cùng đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc chính thức cấp quy chế tị nạn để có thể xin định cư tại đệ tam quốc gia, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Theo tin tức mới nhất mà Đài Á Châu Tự Do RFA có được, ba gia đình người Việt Nam vượt biên bằng thuyền, bị dạt vô Indonesia đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR cấp qui chế tị nạn.“Nói với Ban Việt Ngữ RFA, bà Trần Thị Loan - một đại diện cho nhóm người này, vui mừng cho biết họ vừa nhận được giấy tờ cấp qui chế tị nạn từ đại diện Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc vào chiều nay thứ Ba 23/05/2017.“Bà Loan nói thêm: "Cao Ủy Tị Nạn cho biết là họ sẽ sớm làm việc với cơ quan di trú quốc tế IOM và Bộ di trú Indonesia để đưa chúng tôi ra khỏi nơi đây."“Như vậy là sau hơn 3 tháng kể từ ngày rời Việt Nam lần thứ 2 bằng thuyền, nhóm người Việt vượt biên này đã có thể yên tâm để chờ được đi định cư tại một nước thứ ba, mà không lo sợ bị gửi trả về Việt Nam như lần trước.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Nhắc lại, đây là ba gia đình ở Bình Thuận gồm tổng cộng 18 người, từng vượt biên đến Úc nhưng sau đó bị giao trả về Việt Nam.“Đến mồng 2 Tết âm lịch Đinh Dậu 2017 họ lại rời Việt Nam tìm đường vượt biên sang Úc thêm một lần nữa.“Tuy nhiên đến ngày 9/2/2017 tàu của họ bị va phải đá ngầm và trôi dạt vào bờ biển Indonesia. Họ được đưa về một trung tâm giam giữ ở Jakarta để chờ cứu xét qui chế tị nạn.”Trong hình 3 gia đình Việt Nam vượt biên bị kẹt ở Indonesia vui mừng đón nhận tin được LHQ cấp qui chế tị nạn hôm 23/05/2017.