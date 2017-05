Mỹ-VN Sắp Đối Thoại Nhân Quyền

HANOI -- Vài ngày nữa là Đối Thoại Nhân Quyền Việt – Mỹ tại Hà Nội.Dự kiến là ngày 23 tháng 5/2017, theo tin VOA.Phiên họp Đối Thoại Nhân Quyền Mỹ-Việt 2017 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội, theo thông báo từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.Bà Virginia Bennett, Trợ Lý Ngoại Trưởng Mỹ, phụ trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động, sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ đến Hà Nội tham dự phiên họp với phía Việt Nam, do ông Vũ Anh Quang, Vụ Trưởng Vụ Các Tổ Chức Quốc Tế, đứng đầu.Thông báo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết nội dung Đối Thoại sẽ bao quát nhiều vấn đề về nhân quyền.Chủ đề chính được đề cập bao gồm tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy nỗ lực cải cách luật pháp; vấn đề pháp quyền; quyền tự do ngôn luận, tụ họp và lập hội; tự do tôn giáo; quyền lao động; quyền của người tàn tật; chống phân biệt đối xử; hợp tác đa phương, cùng các vụ việc đơn lẻ gây quan ngại khác.Bản tin VOA ghi rằng nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, con trai của nhà đấu tranh về quyền đất đai Cấn Thị Thêu - người hiện đang chịu án 20 tháng tù giam vì “gây rối trật tự công cộng,” đánh giá cao những tác động tích cực của Hoa Kỳ lên nhân quyền Việt Nam. Anh nói:“Tôi tin là luật chế tài của Hoa Kỳ là lực thúc đẩy cho nhân quyền Việt Nam và ủng hộ cho các phong trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền.”Trịnh Bá Phương hy vọng phía chính quyền Mỹ trong cuộc đối thoại sắp tới sẽ “không nhân nhượng Việt Nam nữa,” vì theo đánh giá của anh, tình trạng đàn áp nhân quyền trong nước đang có chiều hướng gia tăng.“Tôi có cảm giác là chính phủ, đảng Cộng sản Việt Nam đang gia tăng đàn áp qua việc bắt nhà hoạt động Hoàng Bình, là người trong phong trào Lao Động Việt, là người đã từng mong muốn thành lập công đoàn độc lập tại Việt Nam, sau đó là truy nã anh Bạch Hồng Quyền và Thái Văn Dung, gia tăng áp lực đối với những người liên quan để bắt ông Vương Văn Thả, cũng như đàn áp nhiều tiếng nói đang bức xúc, lên tiếng cho người Việt Nam.”Trong thông báo, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói “việc thúc đẩy nhân quyền là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là khía cạnh chủ chốt trong cuộc đối thoại đang diễn ra trong vấn đề Hợp Tác Toàn Diện Việt – Mỹ”.“Tiến bộ trong những vấn đề này sẽ giúp mối quan hệ của chúng ta đạt tới tiềm năng tối đa”, trích thông báo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.Gần đây, Việt Nam xảy ra nhiều vụ biểu tình, xung đột lớn giữa người dân và chính quyền liên quan đến các vấn đề đất đai, môi trường, như vụ Đồng Tâm, biểu tình thảm họa Formosa… Nhiều vụ bắt giữ, truy nã xảy ra liên quan đến người tham gia vào các cuộc biểu tình trên. Nhưng chính quyền Việt Nam luôn khẳng định “tôn trọng nhân quyền” và chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật.Cũng nên nhắc rằng, bản tin RFA mới hôm 15/5/2017 đưa ra nhận định từ Phụ tá Thứ trưởng Scott Busby rằng: Việt Nam chưa hoàn thành cam kết tại Đối thoại nhân quyền Việt Mỹ.Ông Scott Busby nói với RFA rằng:“Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép cho Việt Nam để đạt được những tiến bộ về nhân quyền. Đó là lý do mà chúng tôi tổ chức buổi đối thoại Nhân quyền với Việt Nam hàng năm.Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi nhắc đến vấn đề nhân quyền trong mọi buổi gặp mặt cấp cao với Việt Nam. Cải thiện nhân quyền Việt Nam luôn là một ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ.Chúng tôi sẽ tiếp tục bày tỏ lo ngại về nhiều vụ việc chính phủ Việt Nam hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và giam cầm những người thực hiện những quyền tự do đó.Chúng tôi sẽ gửi Việt Nam danh sách những tù nhân chính trị mà chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam cần thả tự do ngay lập tức....Chúng tôi không thể nói trước được là họ sẽ làm những gì nhưng hi vọng và mục tiêu của chúng tôi là họ sẽ thả các tù nhân lương tâm, dừng ngay việc bắt người tùy tiện chỉ vì họ thực hiện quyền con người cơ bản.Và chúng tôi cũng mong muốn họ sẽ cải tổ những điều luật mà chúng tôi cho là cần thiết chẳng hạn như luật lao động, bộ luật hình sự, luật tự do hội họp.”