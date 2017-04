Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh Vừa Qua Đời

Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh (Hình từ NXB Tiếng Quê Hương).

Cộng đồng Việt Nam vừa mất một nhà báo kỳ cựu, một doanh gia có tài và là một người có công cho nền thông tin báo chí của miền Nam qua hai chế độ Cộng Hòa.Đó là Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh.Sinh năm 1930 tại miền Bắc, ông là một trong những người Việt đầu tiên du học tại Hoa Kỳ từ nhiều năm trước Hiệp định Geneve 1954. Sau khi tốt nghiệp Đại học về Chính trị Kinh tế, ông làm việc cho tờ New York Times. Năm 1956, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, ông hồi hương và làm việc trong ngành báo chí của miền Nam từ đó. Khi chiến sự bùng nổ, năm 1962 ông tòng quân nhập ngũ và tốt nghiệp thủ khoa Khóa 12 trường Võ Bị Thủ Đức.Khi còn ở trong quân ngũ thì ông đã làm giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia và năm 1965, sau khi giải ngũ, ông làm Tổng giám đốc Việt Tấn Xã. Sau này, ông về chỉ huy Tổng nha Thông Tin trước khi bộ phận đó được nâng lên thành Bộ Thông Tin.Trong lãnh vực truyền thông, ông Nguyễn Ngọc Linh là một trong những người đã nâng trình độ nghiệp vụ báo chí khi mở ra nhiều lớp đào tạo phóng viên và ký giả. Nhiều nhà báo chuyên nghiệp ngày nay ở hải ngoại vẫn còn nhớ đến công lao đó của ông.Không chỉ là một viên chức của Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Ngọc Linh còn có nhiều sinh hoạt đa diện khác và trong lãnh vực nào cũng để lại những di sản đáng nhớ.Ông lập ra nhà in Công Đàn trên đường Ký Con tại Sàigon, gần với tòa soạn của tạp chí Sáng Tạo, và nhà in đã phụ trách ấn loát cho nhiều tờ báo tư nhân khi đó. Cũng trong lãnh vực báo chí, ông Nguyễn Ngọc Linh sáng lập tờ Kịch Ảnh do nhà báo Quốc Phong rồi nhà văn Mai Thảo làm Chủ bút. Song song, ông Nguyễn Ngọc Linh mở ra cơ sở kinh doanh Mekong, trường Anh ngữ Nguyễn Ngọc Linh và Đại học Cửu Long do bào đệ của ông là Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (1937-2016) làm Khoa trưởng.Năm 1975, sau khi di tản sang Hoa Kỳ, ông Nguyễn Ngọc Linh tiếp tục kinh doanh thành công và từng là chủ một lò bánh mì rất ăn khách tại Houston. Nơi đây ông còn lập ra một tờ báo có uy tín là tờ Ngày Nay, do nhà báo Trương Trọng Trác (1941-2009) làm Chủ bút. Về hưu, ông sống tại miền Đông Hoa Kỳ.Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh vừa tạ thế tối mùng chín Tháng Tư 2017 giờ miền Đông Hoa Kỳ (nhằm ngày 13 Tháng Ba năm Đinh Dậu), thượng thọ 87 tuổi..Giới truyền thông Việt Nam vừa mất một người tài hoa về nhiều mặt và có công cho nền báo chí tự do. Việt Báo xin trân trọng phân ưu cùng tang quyến.Đặc biệt trong vận động cho dân chủ tại Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh cũng là thành viên của Hội Nhà báo độc lập VN.Thay mặt Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, nhà báo Phạm Chí Dũng viết trên VNTB:“Chỉ trong vòng một năm, cộng đồng người Việt hải ngoại đã mất đi hai trí thức ưu tú là ông Nguyễn Ngọc Bích và ông Nguyễn Ngọc Linh. Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cũng mất đi hai thành viên cốt cán ở hải ngoại - nhà báo Nguyễn Ngọc Bích và nhà báo Nguyễn Ngọc Linh.Nhà báo Nguyễn Ngọc Bích ra đi vào tháng Ba năm 2016 khi ông đang trên đường từ Washington đến Manila để dự một hội nghị về Biển Đông. Còn người anh ruột của ông - nhà báo Nguyễn Ngọc Linh - lại về cõi vĩnh hằng mới vào những ngày tháng Tư năm 2017...Buồn, thương tiếc, nhưng tự hào. Những con người như Nguyễn Ngọc Bích và Nguyễn Ngọc Linh đã trở thành biểu tượng của sự dấn thân cho một nền báo chí tự do xuyên quốc gia.Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cầu nguyện hương hồn nhà báo Nguyễn Ngọc Linh siêu thoát.Thành kính chia buồn với gia đình ông.”