Vinh Danh Nữ Cựu Tù Chính Trị VN

Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên được chọn vào chung kết trao giải nhân quyền quốc tế.Bản tin RFA cho biết rằng nữ cựu tù chính trị Phạm Thanh Nghiên được chọn vào danh sách 5 nhân vật chung kết cho giải thưởng Người Bảo vệ Nhân quyền Trước Hiểm nguy năm 2017 của Tổ chức Front Line Defenders.Thông cáo báo chí đưa ra vào ngày 30 tháng 3 của Front Line Defenders nêu rõ: tại Dublin, Ireland cùng trong ngày các thành viên ban tuyển lựa đã chọn 5 nhà bảo vệ nhân quyền của những quốc gia Ukraine, Nicaragua, Nam Phi, Kuwait và Việt Nam trong số 142 ứng viên được đề cử từ 56 quốc gia.Giải thưởng thường niên của Front Line Defenders được trao cho nhân vật có những đóng góp đặc biệt vào công cuộc bảo vệ và cổ xúy quyền con người trong cộng đồng của họ. Cá nhân nhân vật này phải đối diện những hiểm nguy lớn lao.Những người được chọn vào danh sách chung kết trao giải năm 2017 và gia đình của họ từng phải đối diện với những vụ tấn công, các chiến dịch bôi nhọ, sách nhiễu về mặt pháp lý, dọa giết, án tù, và đe nẹt.RFA ghi rằng tổ chức Front Line Defenders hoạt động nhằm tăng cường giúp bảo vệ và nêu bật cho mọi người trên thế giới biết về 5 nhân vật được chọn vào chung kết giải thưởng Người Bảo vệ Nhân quyền Trước Hiểm Nguy trong năm nay. Họ là những nhân tố thiết yếu cho phong trào nhân quyền tại đất nước và cộng đồng của họ.Thông cáo của Front Line Defenders nêu rõ về nhân vật Việt Nam được chọn, bà Phạm Thanh Nghiên rằng blogger này từng bị tù 4 năm do hoạt động nhằm công khai những vi phạm và bảo vệ quyền cho thân nhân của những ngư dân bị phía Trung Quốc giết hại.Sau khi mãn án tù, bà bị quản chế, nhưng trong thời gian đó vẫn tiên phong tiến hành nhiều chiến dịch về nhân quyền, đồng thời cùng sáng lập nên Mạng lưới Blogger Việt Nam.Nhà bà Nghiên từng bị khám xét, bản thân bà từng bị chặn không cho đi khám bệnh theo hẹn, cửa nhà bị khóa trái từ bên ngoài, và thậm chí kết hôn cũng không được cấp giấy chứng nhận hôn phối.Cựu tù nhân Phạm Thanh Nghiên đã sống sót qua nhiều đợt đánh đập nhằm ngăn chặn hoạt động ôn hòa nhưng mạnh mẽ của bà với mục tiêu công khai những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.Nữ nghệ sĩ Kim Chi, từ Sài Gòn, đưa ra một số nhận định về cựu tù nhân Phạm Thanh Nghiên khi nghe tin Front Line Defenders chọn 5 nhân vật vào chung kết cho giải thưởng năm nay:“Một cô bé bé bỏng, ốm đau nhưng rất can trường, dấn thân; bị công an hành hung, bắt bớ, tù đày và đến bây giờ vẫn tiếp tục còn bị đánh phá, cả hai vợ chồng.Nhưng theo quan niệm của tôi, tôi thấy Nghiên vẫn liên tục có những bài viết đáng cho mọi người đọc. Và tôi thấy Nghiên tranh đấu không mệt mỏi.”Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng ngoài Phạm Thanh Nhiên, bốn người khác được chọn vào chung kết là: bà Nonhle Mbuthuma, nhà tranh đấu vì môi trường và quyền sử dụng đất đai của Nam Phi; ông Abdulhakim Al Fadhli đang bị cầm tù vì hoạt động ôn hòa tranh đấu cho cộng đồng người Bedoun "vô tổ quốc" và các cộng đồng thiểu số khác ở Kuwait; nhà bảo vệ nhân quyền Francisca Ramírez Torres, người lên tiếng chống tác hại môi trường ở Nicaragua, và luật sư nhân quyền Emil Kurbedinov ở Crimea/Ukraine.Ông Anderson nói trong một thông cáo: "Giải thưởng của chúng tôi thừa nhận tính dũng cảm của Nonhle, Francesca, Abdulhakim, Emil và Phạm Thanh Nghiên. Cuộc đấu tranh của họ đã gây chú ý và chúng tôi tại Ireland hỗ trợ cuộc đấu tranh cho nhân quyền của họ.Front Line Defenders sẽ công bố người được chọn cho giải thưởng Người Bảo vệ Nhân quyền bị Đàn áp năm 2017 tại một buổi lễ cử hành tại Tòa Thị Chính Dublin, Ireland vào ngày 26/5/2017.VOA ghi thêm:“Giải thưởng Front Line Defenders đã được tổ chức hàng năm từ năm 2005 để tôn vinh những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, tranh đấu ôn hòa, và bằng những hành động can đảm đã đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cho người khác, trong khi bản thân họ phải đối đầu với hiểm nguy.”