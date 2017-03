Biển Đông: Liên Kết, Hoạt Động Chống TQ; Pháp, Nhật: Ủng Hộ Tự Do Hàng Hải Biển Đông; Mã Lai Nâng Cấp Hải Quân; Phi Ve Vuốt Mỹ; Đài Loan Tự Chế Tàu Ngầm Chống TQ; VN Cần Nam Hàn Hỗ Trợ Lâp Trường Về Biển Đông

Trung Quốc ngày càng lộ rõ tham vọng cưỡng chiếm biển đảo trên Biển Đông làm cho các nước trong vùng có chính sách chạy đua vũ trang để tự vệ, hoặc liên minh với các nước khác để có thể chống lại thế lực của TQ, mà cụ thể là việc Pháp, Nhật lên tiếng ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA viết rằng, “Pháp và Nhật Bản đều ủng hộ “một trật tự hàng hải tự do và cởi mở” trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm thứ Hai.“Thông điệp có vẻ như nhằm vào Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông và đang khiến Nhật Bản và phương Tây lo ngại với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng trong thủy lộ quan trọng này.“Phát biểu sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Abe nói:““Ông Francois và tôi đã đồng thuận về tầm quan trọng của việc bảo đảm một trật tự hàng hải tự do và cởi mở trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (và) tiếp tục ủng hộ sự ổn định và thịnh vượng của khu vực này”.“Nhật Bản có kế hoạch đưa chiến hạm lớn nhất của mình tham gia vào một chuyến đi kéo dài 3 tháng ngang qua Biển Đông, bắt đầu vào tháng 5. Đây được xem cuộc biểu dương lực lượng hải quân lớn nhất của Nhật trong khu vực kể từ Đệ nhị Thế chiến. Ngay sau đó, Trung Quốc thề sẽ có phản ứng mạnh nếu Nhật Bản quấy rối ở Biển Đông.”Trong khi đó chính quyền Mã Lai sắp nâng cấp lực lượng hải quân của nước này để ứng phó với tình hình Biển Đông nhiều nguy hiểm, theo bản tin khác của Đài VOA cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA viết như sau.“Malaysia chuẩn bị nâng cấp đội tàu hải quân trong lúc sửa soạn đối mặt với đe dọa từ làn sóng IS chạy khỏi Iraq và trước các nguy cơ từ căng thẳng Biển Đông.“Chi tiêu quốc phòng ở Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến lên tới 250 tỷ đô la từ năm 2016 đến 2020, theo ước tính của tuần san quốc phòng IHS Janes hồi tháng 12.“Malaysia định cải thiện khả năng cùng với các nước khác trong vụ tranh chấp Biển Đông dù ngân sách quốc phòng của nước này thu hẹp.“Hải quân Malaysia nhắm thay thế toàn bộ 50 chiếc tàu trong lúc quốc gia cắt giảm ngân sách quốc phòng chung 12,7%, khởi đầu bằng 4 tàu tác chiến ven biển (LMS) hợp tác cùng Trung Quốc sản xuất.”Một bản tin khác của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) hôm Thứ Ba cho biết rằng, “Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc gặp gỡ ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se tại Hà Nội hôm 20/03/2017 đã bày tỏ mong muốn Seoul ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông.“Reuters nhận định, Việt Nam là nước phải đối mặt với Trung Quốc nhiều nhất trên Biển Đông, từ khi tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thay đổi chủ trương, không đối đầu với Bắc Kinh như người tiền nhiệm.“Thông cáo của chính phủ Việt Nam cho biết: «Thủ tướng đã đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và các nước Đông Nam Á về Biển Đông, giúp đỡ Việt Nam tăng cường việc thực thi pháp luật trên biển». Thông cáo trên không nói rõ Hàn Quốc có đồng ý hỗ trợ hay không.“Ngoại trưởng Yun Byung Se khẳng định sẵn lòng siết chặt quan hệ, mặc dù tình hình Hàn Quốc đang bất ổn sau khi tổng thống Park Geun Hye bị truất phế.”Ngoài ra, cũng liên quan đến tình hình căng thẳng ở Biển Đông, một bản tin khác của RFI hôm Thứ Ba nói rằng Đài Loan tự đóng tàu ngầm để chống TQ.Bản tin RFI viết rằng, “Trước sự bành trướng, đe dọa quân sự của Trung Quốc, tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ngày 21/03/2017 thông báo nước này sẽ tự chế tạo tàu ngầm và hy vọng Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan. Đây là dự án đóng tầu ngầm đầu tiên của Đài Loan.”Trong khi đó bản tin của báo Dân Trí hôm Thứ Ba thì nói rằng Phi Luật Tân đang bắt đầu trở lại gần hơn với Mỹ.Báo Dân Trí viết rằng, “Bộ trưởng Tư pháp Philippines ngày 21/3 cho biết nước này đang tăng cường hợp tác với Mỹ, đồng thời phản đối kịch liệt kế hoạch xây dựng trạm quan sát môi trường của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.“Bộ trưởng Tư pháp Vitaliano Aguirre hôm nay 21/3 cho biết Philippines sẽ làm mới lại mối quan hệ khăng khít với Mỹ, một đồng minh lâu năm của Manila, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều động thái hung hăng ở bãi cạn Scaborough.”