Garden Grove Mời Tham Gia Lễ Tuyên Dương Sinh Viên Đại Học

Bích chương.

Thành phố Garden Grove sẽ tổ chức buổi lễ ban thưởng những sinh viên đại học cho những thành tích xuất sắc của họ. Những ai là cư dân sống tại Garden Grove đang học đại học, hoặc/sẽ ra trường trong mùa học 2017 sắp tới có thể liên lạc với Thành phố để nhận được những biểu dương cùng những phần quà lưu niệm.Các sinh viên undergraduate, post-graduate, hoặc sẽ ra trường mùa Spring/Fall 2017 và là cư dân sống trong Garden Grove có thể liên lạc với Thành phố để tham gia lễ ghi nhận thành tích học tập của mình vào ngày Thứ Ba, 9 tháng Năm, 2017, vào lúc 4:30 chiều. Ông Thị Trưởng và những Nghị viên Thành phố sẽ tham dự để vinh danh và cùng thưởng thức buổi tiệc nhẹ cũng như giao lưu với các cơ sở và hội đoàn trong cộng đồng. Trong dịp này, các sinh viên sẽ có cơ hội tham dự cuộc xổ số để trúng 1 Apple Ipad hoặc $500 và 2 giải trị giá $250 tiền mặt do các nhà tài trợ bảo trợ. Thành phố cũng cám ơn các nhà tài trợ cho chương trình, như Garden Grove Shell # 1, Credit Union of Southern California, Garden Grove Chamber of Commerce.Các sinh viên cần cung cấp tên, địa chỉ, số phone, email, trường đang học, bằng cấp học ngành nào trước ngày 30 tháng 4, 2017 tại Ban Liên lạc cộng đồng, số phone là (714) 741-5280 hoặc email communityrelations@garden-grove.org, hoặc cập nhật thông tin trên Facebook tại Garden Grove City Hall.