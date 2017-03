2 Anh Em Gốc VN Làm Trò Chơi Miễn Phí Giúp Người Tỵ Nạn

Khoa Vu hôm Thứ Hai 13/3/2017 tại tòa soạn VB.

LITTLE SAIGON (VB) -- Kỹ sư Khoa Vũ hôm Thứ Hai 13/3/2017 đã tới thăm tòa soạn Việt Báo để trình bày về một nhu liệu trò chơi nhằm gây quỹ giúp những người tỵ nạn từ Syria.Khoa Vũ sinh tại Hoa Kỳ, nhưng ba má anh đã bỏ chạy khỏi quê nhà trong làn sóng người tỵ nạn vào Hoa Kỳ thời kỳ cuối thập niên 1970s.Trò chơi này đang trao tặng miễn phí toàn cầu, có tên là "Moses the Freedom Fighter" -- vừa mang đậm tinh thần Kinh Thánh qua nhân vật Moses, vừa hào hứng phiêu lưu qua 7 levels của trò chơi.Khoa Vũ nói, trò chơi này do anh soạn ra cùng một người anh, và cũng vì 2 anh em nghĩ tới thân phận ba má cũng từng là người tỵ nạn, nên trò chơi sẽ hỗ trợ cho Oxfam America, 100% số tiền thu được sẽ quyên góp cho người tị nạn ở Syria.Khoa Vu cho biết, anh năm nay 34 tuổi, tốt nghiệp trung học ở Quận Cam, và tốt nghiệp UC Berkeley ngành Film Studies.Trong khi đó, người anh là Chinh Vu tốt nghiệp UC Santa Barbara về History.Nhưng cả 2 anh em đều giỏi lập trình trò chơi, và đã bỏ ra suốt một năm để làm ra trò chơi "Moses the Freedom Fighter" để chơi trên điện thoại tinh khôn.Level 1 là bối cảnh khi Moses chào đời ở Ai Cập.Level 7 là khi ông Moses lên núi, nhận được tấm bảng đá ghi lời Thượng Đế răng dạy, gọi là 1o Điều Răng -- tức là The Ten Commandments,Khoa Vu cho biết, trò chơi này thực ra ai chơi cũng được, vì hướng dẫn rất rõ ràng và sẽ rất hào hứng. Nghĩa là già trẻ lớn bé đều chơi trò chơi này được.“Moses the Freedom Fighter” miễn phí và hiện có sẵn cho iOS tại iTunes, và cho Android thông qua Google Play. Trò chơi hiện đang có sẵn bằng tiếng Ả Rập, Trung Quốc (giản thể và phồn thể), tiếng Anh, tiếng Do Thái, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt, với các phiên bản tiếng Philipin, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Indonesia, tiếng Hàn Quốc và tiếng Nga sẽ có mặt sớm. Tìm hiểu thêm về “Moses the Freedom Fighter” bằng cách truy cập www.FreeMoses.org.Dự án sắp tới của hai anh em nhà họ Vũ là: Ayotree.com trong đó là nhu liệu dùng cho trường học trực tuyến với nhiều ngôn ngữ -- tiếng Anh, Việt, Pháp, Tây Ban Nha...