Trên thế gian đôi khi có những hiện tượng vật chất & tâm linh xảy ra ngoài sự hiểu biết của con người và không thể luận bàn. Một số ít người đã có phước duyên chứng nghiệm những hiện tượng phi vật chất, từ thế giới vô hình đến với hữu hình bằng hiện vật xảy ra trước mắt, tay có thể nắm lấy mà không khỏi bàng hoàng kinh ngạc. Và rồi đành cất giữ những chứng nghiệm đó trong thân tâm chỉ kể lại cho những người có duyên và cùng chí hướng. Bởi vì có nói ra thì có bao nhiêu người tin tưởng đôi khi còn bị gán ghép bởi những từ ngữ không mắy tốt đẹp; vô tình khiến người khác mang khẩu nghiệp thì chính mình cũng bị cộng nghiệp it nhiều bởi hậu quả đó.

Trong thời gian gần đây, người viết đã có duyên biết đến những câu chuyện kỳ bí từ huynh đệ trong giới mật tông, trong số đó có một câu chuyện mà người viết định viết lại để phổ biến cho mọi người nhưng đến khi biết toàn bộ chi tiết của câu chuyện thì chỉ có thể thốt lên một câu: “Thật quá kỳ diệu” và rồi cũng đồng quan điểm với người kể: chúng ta chỉ có thể ghi chép thành tài liệu để nghiên cứu mà thôi!

Một trong số câu chuyện gần đây mà người viết biết đến là “viên ngọc rắn Naga”.

Từ bấy lâu nay khi nghe đến những câu chuyện nói về “ngọc rắn”người viết tưởng tất cả chỉ là sự giả tưởng bịa đặt của con người để câu chuyện thêm phần hư cấu, hấp dẫn. Cho đến năm 2016 vừa qua khi gặp huynh Trịnh Khải Hoàng- một hành giả mật tông (xin xem bài viết “Có Ma Không”được đăng trên Việt Báo trước đây để biết thêm chi tiết về anh), anh đã cho tôi xem 2 viên ngọc rắn: 1 màu đen tuyền và 1 màu xanh lục (viên này do chính đại sư Ajaan Sam Ruaray trụ trì tại Buddhist Temple of America, thành phố Ontario – California trao tặng khi đó viên ngọc còn nằm trong lớp đất cứng bao phủ bên ngoài). Quả là một duyên may hiếm có!

Để giúp tôi hiểu rõ thêm về nguồn gốc của viên ngọc rắn màu xanh lục, anh đã hướng dẫn 3 huynh đệ chúng tôi đến viếng thăm ngôi chùa Thái tại Ontario vào ngày 22/02/17 để gặp sư Ajaan Sam Ruaray- chủ nhân của viên ngọc rắn trước đây.

Sau khi đảnh lễ Phật tại ngôi chánh điện, anh đã hướng dẫn chúng tôi đến điện thờ ngọc xá lợi Phật cũng như hàng trăm viên xá lợi của các cao tăng. Anh cho biết trước đây cũng chính nơi điện thờ này anh có hướng dẫn một cô bạn Mỹ đến cầu nguyện, sau khi hành thiền anh bổng thấy 6 viên ngọc đủ màu sắc xuất hiện chung quanh anh và anh đã mang 6 viên ngọc này đến tường thuật lại với sư Ajaan Sam Ruaray. Mới đầu sư tưởng anh lấy ra từ trong điện thờ nên bảo anh mang trả lại chổ cũ nhưng khi hiểu chuyện thì sư nói đây là phước duyên của anh và anh có thể mang về. Sau đó anh đã tặng 3 trong số 6 viên ngọc cho người bạn Mỹ. Xin xem hình.

Ngọc Mani

Kế đến chúng tôi ghé thăm sư Ajaan Sam Ruaray. Sau đôi lời giới thiệu thăm hỏi, tôi đã xin phép sư kể cho chúng tôi nghe về nguồn gốc của những viên ngọc rắn Naga mà sư đã có. Sư cho biết:

Những viên ngọc rắn tôi có được là do một nữ đệ tử bên Thái dâng tặng. Nữ đệ tử này đã được chư thiên báo cho biết nơi cất giử ngọc rắn Naga - một loài rắn thiêng sống dưới nước. Chư Thiên cho cô biết tình cờ nghe được loài rắn Naga phát nguyện dâng tặng những viên ngọc quí này cho người có căn duyên nên báo cho cô biết nơi để thọ lãnh.

Muốn lấy được những viên ngọc rắn, cô phải đi đến một hang động, bên trong hang có một con suối, cô phải lặn xuống để vào một hang ngầm khác. Trong hang ngầm này thì mực nước chỉ lấp xấp, và cô đã được mở “nhãn” cho thấy những viên ngọc rắn nằm trong những viên đá để mang về.

Sư cho biết thêm nơi cất giữ những viên ngọc này không phải ai ai cũng có thể biết đến và tìm được vì chúng được bảo vệ rất cẩn mật từ loai rắn linh thiêng trừ khi có sự cho phép.

Sau đó sư vào trong lấy ra một viên đá nhỏ hơn quả trứng gà một chút và đưa cho anh em chúng tôi xem. Sư cho biết thật ra nó không phải là đá mà do đất kết tinh lại (hàng trăm, hàng ngàn năm) mà thành như vậy. Cầm viên đá lên lắc qua lắc lại có thể nghe được tiếng va chạm của viên ngọc vào thành đất bên trong. Điều kỳ lạ là tuy bi lớp đất bao phủ kín bên ngoài nhưng bên trong viên đá là một khoảng không gian nhỏ như một căn phòng để chứa viên ngọc. Có lẽ do năng lượng từ viên ngọc phát ra mà tạo thành như vậy?

Sư có hỏi chúng tôi ai có thể đoán biết được màu sắc bên trong thì có 2 người nói trúng gần 90%. Riêng tôi thì không lạ gì về sự đoán trúng của 2 người này.

Khi mọi người đã quan sát xong, sư đã dùng một chiếc búa nhỏ để đập vỡ viên đá ra thì bên trong là một viên ngọc màu vàng trắng pha lẫn một chút màu xanh lá cây. Xin xem hình





Ngọc rắn Naga Đá chứa ngọc rắn Đập viên đá

Xin lưu ý một điều là bên trong viên ngọc rắn Naga đều có một vòng tròn giống như một con rắn đang khoanh tròn không trong suốt như những hạt mani.

Thêm một bất ngờ khác, sư vào trong mang thêm một viên đá to cũng chứa ngọc rắn Naga bên trong cho mọi người xem nhưng có khác là sư muộn giử nguyên viên đá này. Chúng tôi từng người một cầm lắc thử viên đá để đoán xem viên ngọc bên trong lớn nhỏ như thế nào. Xin xem hình.

Sư Ajaan Sam Ruaray

Tôi có hỏi sư trong quá trình tu tập sư có bao giờ tiếp xúc trực tiếp với thế giới vô hình?

Sư cho biết có một lần nằm ngủ trong hang động sau khi thiền, thì sư có cảm giác có một vật gì rất to lớn và dài nằm đè trên chân và ngang mình, sư đã hét lớn nhưng vật đó không nhúc nhích thì sư đã dùng sức hất văng nó ra xa thì ra đó là một con rắn rất to. Sư đã hoảng sợ bật dậy ngồi thiền suốt đêm vì khi ngồi thiền sư đã dùng pháp quán năng lượng của bi tâm toả ra xung quanh khiến cho những loài như ma quỷ, thú dữ tránh xa không hảm hại

Sư nói có những hang động khi đến đó ngồi thiền thì không sao nhưng nếu đến đó ngủ thì sẽ bi quấy phá có khi bị khiêng ra ngoài…

Sư còn cho biết khi ngồi thiền ở những nơi cao như trên núi thì năng lượng tốt hơn ở những nơi thấp.

Ngoài ra còn có một câu chuyện liên quan đến rắn thần Naga thật thú vi. Đó là vào năm …trước ngày lễ đón tiếp hàng trăm chư tăng đến chùa, sư đã lo lắng vì chùa lúc đó không có đủ lương thực, sư đã không biết phải làm sao? Thì một chuyện lạ xảy ra vào sáng hôm sau: có hàng trăm con cá màu trắng (tất cả cùng một loại) chết nổi lên gần chùa. Số cá hôm đó đã được dùng làm lương thực cho buổi lễ. Sư tin rằng rắn thần Naga đã giúp cho sư (không phải một lần mà còn có những lần khác).

Ghi chú: hầu hết các chùa Thái đều thuộc Nam tông (tiểu thừa) nên không kiêng thịt, cá.

Sau khi trò chuyện thêm mươi phút, chúng tôi đã chụp hình lưu niệm với sư và từ giả ra về. Hy vọng trong lần viếng thăm kế tiếp sẽ được sư kể cho nghe thêm những câu chuyện huyền bí khác

Phương Chính Nguyễn Quang Đạt

