Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Bị Ép Rời Thượng Viện Khi Đọc Diễn Văn Tưởng Niệm Người Việt Tỵ Nạn, Và Chỉ Trích TNS Phản Chiến Tom Hayden...

TNS Janet Nguyễn họp báo.

Westminster (VB)- - Vào lúc 3 giờ chiều Thứ Năm ngày 23 tháng 2 năm 2017 tại văn phòng Thượng Nghị Sĩ 10971 Garden Grove Blvd Suite#D Garden Grove CA 92843 đã tổ chức buổi họp báo để nghe Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trình bày về vấn đề Bà bị đưa ra khỏi phòng họp khóang đại Thượng Viện sáng Thứ Năm tại Sacramento.Bà cho biết trong khi phát biểu bà đã phản đối Thượng Viện tổ chức buổi vinh danh cho Cựu Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden vào Thứ Ba vừa qua.Trong bài phát biểu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết như sau: mở đầu Bà đã nói bằng tiếng Việt:“Thưa qúy Thượng Nghị Sĩ và qúy cư dân:Tôi và những người con của Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ của Cựu Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden cho Cộng Sản Việt Nam và sự đàn áp của Cộng Sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam. Sau 40 năm, việc làm của các vị như Ông, đã hại người dân Việt Nam và đã ngăn cản những người Việt Nam vượt biên như gia đình chúng tôi đến đất nước tự do Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân tại Việt Nam.” (đó là đoạn Bà nói bằng tiếng Việt Nam). Sau đó Bà tiếp bằng tiếng Anh như sau:“Thưa các đồng viện, hôm nay, tôi nhớ lại hàng triệu người Việt Nam và hàng trăm ngàn người Việt tị nạn đã chết trên đường đi tìm tự do và dân chủ. Tôi thấy rằng, hôm Thứ Ba vừa qua, quý vị đã có cơ hội vinh danh Cựu Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden. Tuy nhiên, trong sự tôn trọng, tôi muốn nói lên một quan điểm lich sử khác về Ông.Hôm Thứ Ba vừa qua, thay vì tham dự, tôi chọn bước ra khỏi Thượng Viện vì sự tôn trong gia đình ông, bạn bè ông, và quý vị. Ngược lại, theo những lời phát biểu của quý vị hôm Thứ Ba vừa qua, tôi muốn chia sẻ với quý vị những ấn tượng và cảm tưởng về Cựu Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden đối với tôi và đối với hơn 500,000 người Việt Nam sống tại California, cũng như hơn 1 triệu người Mỹ gốc Việt khắp Hoa Kỳ.Chắc quý vị cũng đã biết, ông Tom Hayden đã chọn làm việc trực tiếp với chính quyền Cộng Sản Bắc Việt để phản đối quân đội Hoa Kỳ viện trợ tại miền Nam Việt Nam.Ông Hayden đã đứng về phía chính quyền Cộng Sản Bắc Việt đã từng bắt và giết hàng triệu người Việt Nam trong đó gồm có người thân trong gia đình tôi. Những hành động của ông Hayden đã bị xem như là tác động gây tai hại cho giá trị dân chủ và gây đầy lịng thù ghét đối với những người muốn cĩ được tự do ngay trên quê hương họ.Nếu không có sự chiến đấu của hàng ngàn quân nhân nam nữ phục vụ một cách can đảm trong quân đội Hoa Kỳ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những cố gắng của hàng triệu người Việt Nam chống lại Cộng Sản, Tôi sẽ không có ngày hôm nay, đứng ở đây, ngay trong Phiên Khoáng Đại Thượng Viện, để đại diện cư dân Địa Hạt 34 của tiểu bang California.Ngoài ra những hy sinh trong suốt cuộc chiến, sự cố gắng của Tổng Thống Ronald Reagan trong thập niên 1980 đã giúp nhiều người Tị Nạn Việt Nam như Tôi định cư tại Hoa Kỳ.Trái ngược với những người đấu tranh bảo vệ tự do và dân chủ, ông Hayden ủng hộ chính sách Cộng Sản, và công du đến miền Bắc Việt Nam trong thời gian cuộc chiến diễn ra.Ông Hayden tin rằng, những người biểu tình chống vi phạm nhân quyền của Cộng Sản là công cụ của CIA. Người ta cũng được biết, ông tin rằng, cuộc chiến Việt Nam là một cuộc xung đột giữa chủ nghĩa đế quốc do Hoa Kỳ dẫn đầu và miền Bắc Việt Nam. Hành động ủng hộ Cộng Sản của Cựu Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden là một sự sai lầm.Thưa các đồng viện, cho tới ngày hôm nay, chính quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền đối với người dân tại Việt Nam. Họ tiếp tục đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và bắt giam bất cứ ai công khai nói về tự do và dân chủ.Cảm ơn quý vị lắng nghe lời phát biểu của Tôi. Tôi tự hào đứng ở đây, trong tư cách một người Mỹ gốc Việt, trân trọng tự do mà nhiều người khác trên thế giới không có được.”Đó là nguyên văn bài phát biểu của Bà, nhưng rất tiếc là khi Bà vừa nói một đoạn tiếng Anh thì âm thanh bị cắt, mặc dù vậy Bà vẫn tiếp tục phát biểu, người điều hợp yêu cầu bà ngưng, và sau đó gọi cảnh sát đến đưa Bà ra khỏi phòng họp. Để làm sáng tỏ vấn đề nầy, Bà muốn thông báo đến cư dân trong địa hạt của Bà biết, nhất là qúy đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản trong địa hạt nói riêng và cho cộng đồng Việt Nam khắp nơi nói chung về việc làm nầy của Thượng Viện Tiểu Bang California.Được hỏi khi nào thì Bà trở lại Thượng Viện, Bà trả lời cho đến giờ nầy thì chưa biết, chờ đến Thứ Hai mới rỏ.Tin về TNS Janet bị đưa ra khỏi hội trường Thượng viện California đã đăng trên rất nhiều báo Anh ngữ tại Hoa Kỳ.Bản tin báo OC Register ghi nhận rằng Tom Hayden, chết hồi tháng 10/2016 và đã có 18 năm giữ chức Thượng nghị sĩ tiểu bang California, được Thượng viện làm nghi thức tưởng niệm ở Hội trường Thượng viện hôm Thứ Ba 21/2/2017.TNS Janet Nguyễn nói rằng bà không dự lễ tưởng niệm đó vì tôn trọng mất mát của gia đình Hayden.Văn phòng TNS Janet Nguyen đã liên lạc Dan Reeves, Chánh văn phòng của Phó Chủ Tịch Thượng viện Kevin de Leon, hôm Thứ Tư để cho lãnh đạo Thượng Viện biết rằng bà dự định nói về Hayden và Cuộc chiến VN.TNS Janet Nguyen được trả lời rằng bà không thể sử dụng thủ tục “personal privilege” (đặc quyền cá nhân) để nói. Do vậy, thay vào đó, bà được cho nói theo hình thức “adjournment speech” (diễn văn tưởng niệm) nhằm ghi nhớ cả triệu người Việt đã hy sinh vì tự do trong Cuộc chiến VN và ngoaì biển, trước tiên là nói tiếng Việt và sau là nói tiếng Anh.Báo OC Register nói, khi TNS Janet Nguyen nhắc tới tên cố TNS Tom Hayden, lập tức mic của bà bị cắt điện. Khi TNS Janet Nguyen bị TNS Ricardo Lara (Dân Chủ) đang chủ tọa yêu cầu ngồi xuống và im lặng, nhưng bà tìm cách nói tiếp, và TNS Lala gọi cảnh sát tới áp giải TNS Janet Nguyen ra ngoài Hô trường Thượng viện.Ủy ban Cộng Hòa Thượng Viện (Senate Republican Caucus) yêu cầu điều tra. Lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện Jean Fuller nói:“Tôi nổi giận khi có chuyện vi phạm quyền tự do phát biểu, trong khi Hiến pháp và tiền lệ cho quyền này.”Phó Chủ Tịch Thượng viện Kevin de Leon lúc đó vắng mặt, sau đó nói ông sẽ xem xét sự kiện này:“Việc áp giải ra ngoài một Thượng nghị sĩ có thể là và nên là biện pháp cuối cùng, và tôi đã chỉ thị nhân viên bảo đảm rằng chúng ta có quy định cụ thể và rõ ràng để tránh các gián đaọn tương lai như thế ở Thượng viện. Tôi sẽ duyệt xem chuyện gì xảy ra hôm nay và tại sao.”