McDonalds Sáng Chế Ống Hút Mới Cho Shamrock Season, Sáng Chế Hoàn Toàn Không Thể Tưởng Tượng Và Chỉ Có Trong Thời Gian Giới Hạn Cho Phép Khách Hàng Thưởng Thức Cả Hai Mùi Vị Mới Của Chocolate Shamrock Shake® (Và Đúng Vậy, Chúng Tôi Thật Sự Có Các Kỹ Sư Sáng Chế Ra Những Thứ Này)

OAK BROOK, IL—Ngày 15 tháng 2, 2017 -– McDonalds USA hôm nay đã thay đổi thế giới (của loại thức uống “shake”) với sản phẩm ống hút mới chỉ có trong thời gian giới hạn được sáng chế bởi một nhóm kỹ sư hàng không vũ trụ và kỹ sư người máy.Chocolate Shamrock Shake, một trong bốn loại thức uống mới trong mùa này của McCafé, có hai lớp “shake” sô-cô-la thơm ngon bên dưới lớp Shamrock Shake. Công thức mới này tạo ra một thử thách đặc biệt đối với McDonald's để tạo ra hứng thú uống “shake” mới. Để đưa đến cách thưởng thức hương vị tuyệt vời với 50% sô-cô-la và 50% bạc hà trong mỗi hớp, thay vì thưởng thức riêng mỗi hương vị với loại ống hút thông thường, công ty McDonalds đã tìm đến các văn phòng kỹ sư chuyên nghiệp. JACE và NK Labs đã tạo nênloại uống hút có thể nói là quá sức sáng tạo với tên gọi là Suction Tube for Reverse Axial Withdrawal (STRAW). Loại uống hút STRAW với hình dáng mẫu tự J giúp hương vị kết hợp hài hòa.“Đây là một công việc khác lạ và khó hiểu nhưng với một mục đích táo bạo,” ông Seth Newburg, kỹ sư chính và đồng quản lý tại NK Labs đã phát biểu. “Từ khía cạnh vật lý, việc kết hợp cân đối số lượng hai hương vị sô-cô-là và bạc hà với mỗi hớp thật không phải là dễ dàng. Nhưng đó là điều mà chúng tôi đã làm. Đây là một kỳ công kết hợp dung dịch. Cảm ơn dãy số Fibonacci.”McDonalds đã không ngừng cải tiến trong nhiều lãnh vực, từ cách thức hoạt động (nay đã có All Day Breakfast mỗi ngày), đến những món ăn (Chicken McNuggets® mới được cập nhật, không có chất bảo quản, mùi vị và màu nhân tạo) và những gì công ty cung cấp (thay đổi món bánh Big Mac bằng những bánh Mac sandwich mới nhiều cỡ). Sự ra đời của thức uống Chocolate Shamrock Shake và ống hút STRAW là điển hình cho thấy McDonalds đặt khác hàng vào trọng tâm tất cả những việc làm của công ty này.“Chúng tôi luôn lắng nghe những gì khách hàng muốn và đáp lại với những thay đổi trong thực đơn của chúng tôi,” Bà Darci Forrest, giám đốc cấp cao về thực đơn tại McDonalds đã nói. “Và tuy rằng nghe qua thấy hơi ngớ ngẩn đối với một số người, nhưng quan niệm đặt khách hàng vào hàng đầu nghĩa là đôi khi cần phải xem xét lại những việc nhỏ như là một cây ống hút. Chúng tôi đã tìm đến những kỹ sư giỏi nhất nước Mỹ và yêu cầu sự giúp đỡ của các kỹ sư để sáng chế ra cách thưởng thức loại thức uống shake có một không hai.”Vì kiểu dáng đặc biệt của ống hút STRAW, chỉ có 2,000 cây được sản xuất kịp cho mùa bán thức uống Shamrock. Ống hút STRAW sẽ có tại một số nhà hàng có tham gia vào chương trình này khi khách hàng mua thức uống Chocolate Shamrock Shake. Vào thăm trang nhà McDonald's Trending Now để biết thêm về thời gian và địa điểm phân phát. Cũng như thức uống theo mùa của McCafé Shamrock Chocolate, loại ống hút STRAW cũng chỉ có trong thời gian giới hạn.Thức uống Chocolate Shamrock Shake là một trong bốn loại thức uống với hương vị bạc hà và sô-cô-la của McCafé nay đã có tại các địa điểm McDonalds trên toàn nước Mỹ trong thời gian giới hạn. Những loại thức uống bao gồm:- Chocolate Shamrock Shake: thức uống sinh tố mềm hương vị va-ni-la với xi-rô hương vị sô-cô-la nằm dưới lớp Shamrock Shake mùi bạc hà. Bên trên có sprinkles xanh, thêm loại kem trét trên bánh, và một trái dâu, đúng là một sự kết hợp tuyệt vời trong thiên đàn Shamrock.- Shamrock Chocolate Chip Frappé: được làm với các loại chip sô-cô-la pha trộn và chút hương vị cà phê, bên trên có sprinkles xanh, thêm loại kem trét trên bánh, và thêm những giọt sô-cô-la hấp dẫn.- Shamrock Mocha: loại thức uống Hot Mocha quen thuộc vừa có thêm mùi bạc hà. Được làm bởi những hạt cà phê espresso được trồng tại các nông trại chứng nhận bởi Rainforest Alliance Certified, được pha nguyên chất hoặc với sữa không béo, xi-rô mùi bạc hà và mocha, thêm loại kem trét trên bánh và những giọt sô-cô-la thơm ngon.- Shamrock Hot Chocolate: thức uống sô-cô-la thơm ngon Hot Chocolate nay có thêm hương vị bạc hà. Được pha chế nguyên chất hoặc với sữa không béo, cộng thêm xi-rô mùi bạc hà và mocha, thêm loại kem trét trên bánh và những giọt sô-sô-la phía trên.Trong mùa thức uống Shamrock, công ty McDonalds sẽ quyên góp $.25 từ mỗi ly thức uống McCafé Shamrock Chocolate được bán ra để đưa vào quỹ từ thiện Ronald McDonald House Charities (RMHC) trong tuần lễ từ ngày 11 đến 17 tháng 3. Loại thức uống quen thuộc Shamrock Shake đã là sản phẩm chính trong các cuộc gây quỹ cho RMHC từ năm 1974 đến nay, khi căn nhà Ronald McDonald House đầu tiên được khai trương.Sơ lược về McDonalds USACông ty McDonald's USA, LLC, phục vụ nhiều thực đơn với những lựa chọn được làm với nguyên liệu có phẩm chất cung cấp đến cho hơn 25 triệu khách hàng mỗi ngày. Gần 90 phần trăm trong số 14,000 nhà hàng McDonald's tại Hoa Kỳ được làm chủ bởi các thương gia nam nữ một cách độc lập. Các khách hàng có thể đăng nhập mạng miễn phí tại gần 11,500 nhà hàng McDonald's tại Hoa Kỳ có trang bị Wi-Fi. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng vào trang nhà www.mcdonalds.com, hoặc theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội Twitter @McDonalds và Facebook www.facebook.com/mcdonalds.