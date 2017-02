Sợ TQ Bẫy: Nếp VN Sẽ Dư, Khó Bán

Lại phải báo động: Cảnh báo việc ồ ạt trồng nếp xuất cảng sang Trung Quốc...Báo Dân Việt kể rằng trong khi xuất cảng gạo năm 2016 sụt giảm thê thảm thì xuất cảng gạo nếp vẫn tăng trưởng đáng ngạc nhiên, cả về lượng và giá. Tuy nhiên, những rủi ro từ thị trường Trung Quốc vẫn đang “rình rập” mặt hàng lúa nếp của Việt Nam...Bản tin DV ghi rằng theo tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong cơ cấu gạo xuất cảng năm 2016, nếp là một trong hai loại gạo duy nhất (sau gạo Japonica) có sự gia tăng đáng kể, đạt trên 1 triệu tấn, tăng gần 96,6% so với năm 2015. Đây cũng là mức tăng trưởng kỷ lục của nếp trong những năm qua.Xuất cảng gạo nếp gia tăng chủ yếu do nhu cầu lớn từ thị trường Trung Quốc, chiếm đến 90% lượng nếp xuất cảng. Trước đó, chỉ riêng tháng 3.2016, sản lượng nếp Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc đã đạt con số kỷ lục 114.000 tấn, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ 2015. Số lượng nếp Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc cả năm 2015 chỉ đạt 391.800 tấn.Cùng với gia tăng về số lượng, giá xuất cảng nếp trong năm qua cũng gia tăng chóng mặt, bình quân đạt 501 USD/tấn, tăng 36 USD/tấn so với năm 2015 và đây cũng là mặt hàng có giá xuất cảng tăng mạnh nhất so với các chủng loại gạo khác trong năm 2016, đẩy giá thu mua nếp trong nước có thời điểm tăng thêm đến 700 đồng/kg.Khi thấy giá tăng, nhu cầu tiêu thụ còn cao, nhiều người dân đã chuyển sang trồng lúa nếp, khiến diện tích gieo trồng tăng lên đột biến. Tại một số vùng trồng lúa trọng điểm ĐBSCL như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang… phong trào “bỏ lúa trồng nếp” diễn ra khá rầm rộ. Đặc biệt, tại vùng trồng nếp Phú Tân (An Giang), giá cả tăng cao nên thương lái ra vào tấp nập, mua bán sôi động hẳn so với các loại lúa thường khác.Bản tin Dân Việt ghi lời Ông Phan Công Chính - Giám đốc HTX nông nghiệp Tân Bình (Đồng Tháp) thông tin, trước đây chỉ khoảng 30% nông dân trong vùng trồng nếp. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nếp ngày càng có giá, thương lái từ nhiều nơi đổ về thu mua, bà con bắt đầu ồ ạt trồng nếp. Đến nay, diện tích trồng nếp trên địa bàn xã Tân Bình đã chiếm trên 95%.Ông Huỳnh Thế Năng - Chủ tịch VFA cho biết thêm, riêng vụ đông xuân 2016-2017, đã có 146.000ha diện tích lúa nếp được gieo trồng, sản lượng nếp hàng hóa nếp ước sẽ đạt khoảng 600.000 tấn. Dự kiến, cả năm 2017, diện tích gieo trồng nếp có thể lên đến 356.000ha, đạt sản lượng khoảng 1,2-1,3 triệu tấn, tăng 20-30% so với năm 2016.Nguy hiểm là, khi Trung Quốc “áp” quota, nếp sẽ cơ nguy khó bán?Nhiều chuyên gia nhận định, mặc dù tình hình tiêu thụ khá tốt, tuy nhiên, khi nông dân ào ạt chuyển sang trồng gạo nếp thì chắc chắn sẽ gặp nhiều rủi ro. Đặc biệt, Trung Quốc – thị trường chính của nếp Việt Nam, có thể sẽ áp “quota” nhập cảng đối với sản phẩm này trong thời gian tới. Do đó, việc ào ạt trồng nếp có thể sẽ dẫn tới cung vượt cầu.Bản tin cũng ghi lời ông Lê Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Cây lương thực – cây thực phẩm (Cục Trồng trọt), nếu trồng ào ạt, gạo nếp sẽ lẫn gạo tẻ, chất lượng nếp sẽ kém đi, khó đạt yêu cầu khi xuất cảng.Trước tình hình này, đại diện VFA đề nghị Bộ NNPTNT có khuyến cáo mạnh mẽ hơn đối với những diện tích trồng lúa nếp đang phát triển ồ ạt ở ĐBSCL, tránh tình trạng giá lúa nếp sụt giảm...Cũng nên nhắc rằng, bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam mấy hôm trước đã cảnh báo rằng hãy cẩn trọng khi mở rộng diện tích trồng lúa nếp ở Đồng bằng sông Cửu Long...Bởi vì chỉ cần TQ siết bớt, nêp VN sẽ dư thuùa, chẳng biết bán cho ai.