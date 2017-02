Đường Hoa Nguyễn Huệ Xuân Đinh Dậu: Ít Hoa, Ít Tiểu Cảnh

Đường hoa Nguyễn Huê 2017 vào đêm mùng 3 tết Đinh Dậu.

SAIGON -- Vào 20 giờ tối 25/1/2017 (tức 28 tháng chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Đinh Dậu 2017 đã chính thức mở cửa đón khách tham quan, kéo dài đến 22 giờ ngày 1/2 (mùng 5 Tết), theo http://motthegioi.vn.Tại cổng chính của đường hoa 2017 (ngay giao lộ đường Lê Lợi- Nguyễn Huệ), biểu tượng linh vật năm Đinh Dậu được đặt ở vị trí trung tâm, đó là mô hình chú gà trống cao hơn 3m. Kế cận là đại cảnh “Xuân sum họp” chào đón du khách với hình ảnh gia đình gà đầm ấm, sung túc, sum vầy.Theo Motthegioi.vn, nối tiếp là tiểu cảnh “Đài sen hồng” với hình ảnh đóa sen cách điệu, thân dáng sen mềm mại tựa đôi tay nâng niu, còn đài sen thì vươn cao, tỏa sáng. Đôi luống hoa uốn lượn đánh dấu sự chuyển mình, hội nhập và phát triển của thành phố Sài Gòn thời gian qua.Nhô cao ở đoạn gẩn giữa đường hoa là những chiếc bình gốm cao hơn 2m với những hình ảnh về các điểm tham quan nổi tiếng của Sài Gòn, như: bến Nhà Rồng, chợ Bến Thành, trụ sở UBND.TP (tòa Đô chánh cũ)…Đến tiểu cảnh đặc biệt “Sắc xuân”, Motthegioi.vn ghi nhận nhiều chủng loại hoa lạ, hoa đẹp nhập từ các nước, được kết phối công phu theo thiết kế về màu sắc và khối hình (giàn treo, chậu hoa…).Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, khu trưng bày là hoa lan thay vì như những năm trước được đặt tại đoạn gần đầu đường (sau những linh vật đại diện cho năm), năm nay đã dịch chuyển về đoạn giữa đường hoa và không có lưới che. Tiếc là tại khu trưng bày loài hoa quý và đẹp, luôn có rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, chụp hình kỷ niệm này, một số cây đã héo và rụng bông, phần nào mất đi vẻ thẩm mỹ.Còn theo nhận xét của bác Hùng, một khách tham quan lớn tuổi, có lẽ do sự hạn chế, gò bó từ kiến trúc sẵn có của phố đi bô Nguyễn Huệ (nhất là mặt nền phố), so với đường hoa Nguyễn Huê, Hàm Nghi các năm trước, tại đường hoa Nguyễn Huê 2017, số lượng hoa các loại hoa, cây cảnh trưng bày có phần đã ít đi, các cụm tiểu cảnh được bố trí cách xa nhau hơn nên cũng ít đi. Không còn thấy ao làng, cầu khỉ nữa và hầu như chỉ còn mỗi một căn nhà tranh, với vách lá, câu đối đỏ… nhưng vẫn thu hút khách tụ tập để lấy cảnh chụp ảnh, do hình ảnh mộc mạc này gợi nhớ những các tết ở miền quê. Mô hình công trình tuyến metro đang thi công dở dang của thành phố Sài Gòn cũng thu hút sự quan tâm của mọi người.