HÀNH TRÌNH THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Thương sao khúc ruột miền Trung

Quả thật như vậy, cách xa hơn nữa vòng trái đất, những người con nước Việt ly hương đang định cư tại Hải Ngoại đều ngậm ngùi, xót thương và không ngăn được nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh đã được đăng tải trên các hệ thống truyền thông, báo đài, Internet... về những cơn lũ lụt kinh hoàng mang tính lịch sử đã đổ ập xuống những thân phận bé nhỏ, khắc khổ của đồng bào và những làng quê nghèo khó, nơi khúc ruột miền trung thân yêu. Những trận lũ lụt vừa qua đã khiến cho nhiều người tử vong, hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước, hàng ngàn heta hoa màu bị hư hại, gia súc, vật nuôi chết nhiều vô số kể. Đồng bào của chúng ta sống trong cảnh màn trời chiếu nước, cơm không có ăn, áo không đủ mặc, gia sản, nhà cửa tan tác, các cụ già, trẻ em, không nơi nương tựa, các trường học, công sở buộc phải đóng cửa. Trước nỗi đau thương do tai trời ách nước gây ra, người con Phật trên các châu lục đã hưởng ứng lời kêu gọi của các Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội. Chư tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Phật Tử từ các tòng lâm, tự viện hoặc tại tư gia, quý vị đã thể hiện trọn vẹn tinh thần từ bi cứu khổ ban vui của Đạo Phật và tinh thần "lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói, bằng một gói khi no"- vốn có trong dòng máu con Lạc cháu Hồng. Sau hai tháng lạc quyên, quý vị đã đóng góp được số tịnh tài mà GHPGVNTN Hoa Kỳ nhận được là 125,000 USD (Mỹ Kim); GHPGVNTN Úc Châu nhận được là $100,000 (Úc Kim), GHPGVNTN Châu Âu nhận được là 70,000 EURO. Tất cả đã hợp lực với nhau để cho Hành Trình Thương Về Miền Trung được bắt đầu.

Hành Trình này là chuyến ủy lạo cứu trợ đợt 2 cho các nạn nhân đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung Việt Nam, do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu tổ chức. Với sự hiện diện của HT. Chứng Minh Đoàn - Thích Minh Hiếu, trú trì Thiền Viện Minh Quang ở Úc Châu; HT. Chứng Minh Đoàn - Thông Sơn VIBAVI-Hội Trưởng Hội Phật Giáo Tích Lan tại Tiểu Bang Hawaii; HT. Trưởng Đoàn - Thích Thông Hải - Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; TT. Phó Đoàn Điều Hợp -Thích Tâm Phương - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Châu; Thư ký đoàn: HT. Thích Nhật Huệ - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên,Trú Trì chùa Duyên Giác, Hoa Kỳ; ĐH Nguyên Thanh - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ; ĐH Nhuận Pháp Nguyên (Phượng Liên); TT. Thích Thông Quán - Trú Trì Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, Hoa Kỳ (Phụ Tá Thư Ký Đoàn); ĐĐ. Thích Viên Tịnh - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Âu Châu, Trú Trì chùa Tam Bảo, Oslo, Na Uy (Phó đoàn kiêm Thủ Quỷ). Phụ tá thủ quỹ: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Úc Châu, Trú Trì chùa Báo Ân, Úc Châu; Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên - Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTNHK, Trú Trì TX Ngọc Phú, Hoa Kỳ; Đạo hữu Ái Liên (Tu Viện An Lạc). Ngoài ra còn có sự hiện diện của 20 cư sĩ Phật Tử, Huynh Trưởng GĐPT tháp tùng đoàn ủy lạo. Đặc biệt có đài VietFace Tivi Úc Châu, do ĐH. Kim Hoàng đảm trách và Chương Trình Radio Hương Từ Bi Úc Châu, do ĐH. Khánh Tiên đảm trách đã đồng hành cùng đoàn để ghi nhận hình ảnh và đưa tin.







Rạng sáng ngày 05 tháng 01 năm 2017, Đoàn Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Liên Châu bắt đầu khởi hành đến cứu trợ cho đồng bào nạn nhân bị lũ lụt tại 2 xã Nghĩa Lợi và Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Tại đây, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của đồng bào và đoàn đã phân phát 700 phần quà, mỗi phần trị giá 600 ngàn VND. Trong đó gồm 500 ngàn VND, mì gói và các vật dụng khác...

Rạng sáng ngày 06 tháng 01 năm 2017, Đoàn đã đến xã Xuân Liên và chùa Tuệ Quang, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tĩnh Hà Tĩnh, để phát tận tay cho đồng bào tại đây 1000 phần quà Xuân, mỗi phần trị giá 500 ngàn VND. Cùng ngày hôm đó, đoàn đã đến 2 xã Quảng Trường, Quãng Liên, huyện Quảng Trạch, tĩnh Quảng Bình, trao tận tay cho đồng bào 400 phần quà xuân, mỗi phần trị giá 500 ngàn VND.







Rạng sáng ngày 7 tháng 01 năm 2017, Đoàn khởi hành đến viếng thăm Trường Khuyết Tật Đồng Hới và tặng 100 phần quà, máy giặt, tủ lạnh. Sau đó, đoàn tiếp tục đến xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình để trao tận tay 600 phần qùa cho đồng bào. Tại đây, đoàn còn trao tặng 2 ngôi nhà Tình Thương và 4 phòng học lớp Mẫu Giáo. Sau khi rời xã Sen Thuỷ, đoàn đến chùa Long An (do TT. Thích Hải Tạng trú trì), xã Triệu Thương, huyện Triệu Phong, tĩnh Quãng Trị, đã trao tận tay 300 phần quà xuân đến cho đồng bào, mỗi phần gồm 400 ngàn VND, 1 thùng mì gói, dầu ăn và bột ngọt.

Rạng sáng ngày 8 tháng 01 năm 2017, do vì lộ trình cứu trợ xa xôi, thời gian không cho phép, nên đoàn đã quyết định chia ra thành 2 nhóm:

Nhóm 1: Do chúng tôi, HT. Thích Thông Hải cùng một số chư tôn Đức và đạo hữu trong đoàn đến viếng thăm gia đình anh chị Nguyễn Hiền và Nguyễn Thị Bính, cư trú tại xã Kim Long, Thừa Thiên Huế. Theo chúng tôi được biết, hai vợ chồng có một người con tật nguyền, 38 năm qua họ đã không có nhà để ở, nên phải ở nhờ nhà của người chị. Trước hoàn cảnh đau thương xúc động như vậy, đoàn đã quyết định trao tặng 50 triệu VND, để xây nhà Tình Thương cho gia đình anh chị. Sau đó, đoàn đến Niệm Phật Đường Phú Ngân, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Điền, TT Huế trao 300 phần quà, mỗi phần trị giá 400 ngàn VND.

Nhóm 2: Do HT. Thích Minh Hiếu và TT. Thích Tâm Phương, chư tôn Đức và đạo hữu trong đoàn kết hợp với TT. Thích Hải Tạng và Đại Đức Thích Như Tịnh (Trú Trì Chùa Viên Giác Tp Hội An - Quãng Nam), đã đến 4 địa điểm: 1- Chùa Phú Thọ, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tĩnh Quảng Nam trao 300 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn VND. 2- Chùa Giác Vân (do NS Hạnh Đàm trú trì), xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tĩnh Quảng Nam trao 300 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn VND. Sau đó đoàn đã nhờ TT. Thích Hải Tạng và Đại Đức Thích Như Tịnh đến trao 100 phần quà cho đồng bào xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tĩnh Quảng Nam và trao 50 triệu VND hổ trợ cho sinh hoạt GĐPT Quảng Nam.

Ngày 9 tháng 01 năm 2017, Đoàn đã đến xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định để trao 500 phần quà. Mỗi phần trị giá 500 ngàn VND.

Ngày 10 tháng 01 năm 2017, được sự giúp đỡ của HT.Thích Thiện Đạo, đoàn đã đến xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Tuy Hoà trao 700 phần quà cho đồng bào dân tộc miền núi nghèo khó. Mỗi phần trị giá 500 ngàn VND. Cùng ngày hôm đó, đoàn viếng thăm Trường Mẫu Giáo Mỹ Long, Tuy Hòa. Nhận thấy trường bị lũ lụt hư hại nhiều, nên đoàn quyết định trao tặng 50 triệu VND để tu bổ, đồng thời trao quà kẹo bánh cho trẻ em tại đây.







Ngày 11 tháng 01 năm 2017, đoàn viếng thăm chùa Linh Sơn Pháp Bảo ở Nha Trang, Khánh Hòa và đảnh lễ HT. Thích Như Ý, là HT. Bổn Sư của TT. Phó Đoàn Thích Tâm Phương. Sau đó đoàn đến chùa Bửu Lâm, xã Suối Tiên, huyện Duyên Khánh trao 350 phần quà cho đồng bào tại đây, mỗi phần trị giá 400 ngàn VND. Tiếp sau đó, đoàn đến Khu Kinh Tế Mới, xã Phước Đồng trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 400 ngàn VND. Hai giờ chiều cùng ngày, đoàn viếng thăm nơi sạt đất của xã Phước Đồng – Nha Trang, nơi đã khiến 4 người bị tử vong. Tại đây, đoàn trao tặng 20 triệu VND cho mỗi gia đình có người mất và 10 triệu VND cho mỗi gia đình có nhà cửa bị hư hại (Tổng số tịnh tài là 120 triệu VND). Đoàn tiếp tục đến chùa Linh Sơn (Do ĐĐ. Thích Tâm Thủ trú trì) trao tặng 200 phần quà, 100 triệu VND để xây 2 ngôi nhà Tình Thương và gởi 150 phần quà đến chùa Kim Quang, chùa Phước Thiện, nhờ giúp chuyển đến cho đồng bào vùng sâu vùng xa, nơi mà đoàn không thể đến thăm được. Ngoài ra, còn hổ trợ 10 triệu VND cho sinh hoạt GĐPT Nha Trang và 10 triệu VND cho sinh hoạt GĐPT Đắc Lắk (do chị Nhuận Pháp Nguyên PL chuyển hộ).







Hành Trình Thương Về Miền Trung được kết thúc vào xế chiều, ngày 11 tháng 01 năm 2017. Trải qua 7 ngày đầy gian khó, nhưng đoàn đã thăm viếng được các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hoà. Phải nói rằng, đây là chuyến ủy lạo cứu trợ mang đầy ý nghĩa. Mặc dù thời gian ngắn ngủi và những nơi đến cứu trợ là những vùng xa xôi, heo hút, đường sá nhỏ hẹp, lầy lội, đi lại khó khăn, nhưng với lòng kiên định, tâm từ bi nhẫn nại của bao người, cuối cùng đoàn đã vượt qua tất cả để hoàn thành trọng trách mà Giáo Hội và đồng hương Phật Tử Hải Ngoại giao phó.



Những ngày cuối năm Bính Thân sắp hết, chuẩn bị đón chào mùa xuân mới Đinh Dậu, dù Phật sự tại bổn tự còn nhiều bề bộn, nhưng chúng tôi cũng cố gắng dành chút thời gian quý báu để tường thuật lại những chặng đường đã đi qua trong "Hành Trình Thương Về Miền Trung". Không gì hơn là để đệ trình lên chư tôn Đức trong hàng Giáo Phẩm GHPGVNTN Liên Châu, cùng chư tôn Đức Tăng Ni trên các châu lục thẩm tường và cũng để quý đồng hương Phật Tử khắp nơi tường tri những công tác Phật sự Từ Thiện Xã Hội cuối năm 2016, đầu năm 2017 mà Giáo Hội đã giao phó cho chúng tôi. Xin ghi nhận nơi đây lòng thành kính tri ân sâu sắc đến chư Tôn Đức Giáo Phẩm, chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật Tử đã chứng minh, yểm trợ, hưởng ứng lời kêu gọi qua Thông Tư Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung từ Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của GHPGVNTN Úc Châu và Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Âu Châu. Đồng thời chúng tôi cũng gửi lời tri ân đến các báo, đài, truyền thông, các website Phật giáo đã phổ biến các Thông Tư Cứu Trợ, cũng như hình ảnh gây quỹ, hình ảnh các đợt uỷ lạo... Đặc biệt, chúng tôi chân thành cảm ơn TT. Thích Nguyên Tạng, Chủ Nhiệm Trang Nhà Quảng Đức, đã hoan hỷ dành thời gian quý báu của mình để cập nhựt đăng tải đầy đủ những thông tin và hình ảnh của chuyến cứu trợ. Chúng tôi cũng chân thành tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni và quý đạo hữu đã hoan hỷ đồng hành cùng phái đoàn trong chuyến ủy lạo đợt 2 vừa qua được thành tựu viên mãn, chan hòa tình thương, ấm áp tình người.



Chuyến ủy lạo cho đồng bào nạn nhân lũ lụt miền trung đã khép lại, nhưng hình ảnh người dân nghèo, những trẻ thơ khuyết tật, những mảnh đời bất hạnh, những con đường nhỏ bé, gập ghềnh, lầy lội của bao làng quê nghèo nơi miền đất mẹ thân yêu vẫn còn đọng lại nơi tâm tưởng mỗi thành viên trong đoàn, khiến cho chúng tôi cứ mãi xót thương, bùi ngùi, xúc động.

Chỉ còn vỏn vẹn 8 ngày nữa là năm Bính Thân khép lại. Niềm hân hoan đón chào Xuân mới đang chuyển mình trên ngàn hoa nội cỏ. Trước thềm Xuân Đinh Dậu, chúng con/tôi kính gởi đến chư Tôn Giáo Phẩm, chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư tôn Đức Ni và đồng hương Phật Tử lời chúc lành năm mới vạn sự an khang, cát tường như ý. Chúng tôi cũng thầm chấp tay cầu nguyện cho những nạn nhân lũ lụt tại miền Trung Việt Nam, những mảnh đời bất hạnh... sớm được bình an, thăng hoa trong cuộc sống.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.

Tỳ Kheo Thích Thông Hải

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTNHK