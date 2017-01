Kiều Hối Về SG: 72% Kinh Doanh

SAIGON -- Tiền Việt kiều gửi về vẫn là một trong những cột trụ kinh tế của Việt Nam. Trong đó, tiền kiều hối gửi về Sài Gòn nhiều gần 60% tiền kiều hối gửi về toàn quốc.Bản tin RFA nói rằng trong những ngày cuối năm, đặc biệt là giáp Tết dương lịch và Tết nguyên đán, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam bắt đầu tăng mạnh.Lượng kiều hối chuyển về TP.SG đạt khoảng 5 tỷ USD cho tới thời điểm hiện tại. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.SG ra thông cáo báo chí và được báo Tuổi trẻ loan đi hôm 19/1/2017. Như vậy lượng kiều hối chuyển về TP.SG năm 2016 có giảm nhẹ so với năm trước đó là 2015, nhưng vẫn chiếm 57% so với tổng kiều hối trên cả nước.Những ngày cuối năm, đặc biệt là giáp Tết dương lịch và Tết nguyên đán, kiều hối bắt đầu tăng mạnh. Tuy nhiên theo quan sát của các doanh nghiệp, lượng kiều hối chuyển vè Việt Nam trong năm 2017 có thể chịu nhiều tác động từ việc điều chỉnh chính sách kinh tế tại Mỹ và các chính sách quản lý nguồn lao động gắt gao tại một số quốc gia châu Á.Được biết năm 2015, tổng lượng kiều hối đổ về Việt Nam lên đến 14 tỷ USD, cao hơn khoảng 2 tỷ so với năm trước nữa là 2014.Trong khi đó, báo Một Thế Giới ghi lời ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.SG, giải thích rằng lượng kiều hối về TP.SG chiếm 57% tổng số kiều hối cả nước, trong khi những năm trước đây kiều hối đổ về TP.SG thường chiếm khoảng 45-47%. Riêng tháng cuối năm, lượng kiều hối về TP.SG đạt hơn 700 triệu USD, tăng khoảng 300 triệu USD so với bình quân 11 tháng trước đó.Ông Minh cho rằng cơ cấu kiều hối năm nay không có nhiều thay đổi so với trước đây. Bởi lẽ, trong cơ cấu lượng kiều hối, có 72% kiều hối chuyển về nước phục vụ cho sản xuất kinh doanh; 21,8% được đưa vào bất động sản, còn lại là phục vụ cho tiêu dùng trong gia đình.Tuy nhiên, năm nay tỉ lệ kiều hối được người nhận chuyển đổi ngay tiền đồng sau khi nhận ngoại tệ có xu hướng tăng, từ mức 31,2% của năm 2015 lên mức 33,4% trong năm 2016.Trong thống kê khác, phổ biến trươc kia trên báo VnEconomy, cho biết Mỹ đứng đầu về kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2015.Và Việt Nam đón lượng kiều hối 12,25 tỷ USD trong năm 2015, đứng thứ 11 thế giới...