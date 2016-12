Qualcomm: Sẽ Ra Mắt Snapdragon 835 Tại Cuộc Triển Lãm CES 2017

Hạ tuần tháng 12/2016, trên Twitter, Qualcomm đã chính thức thông báo sẽ ra mắt dòng sản phẩm vi xử lý flagship Snapdragon 835 tại cuộc triển lãm Consumer Electronics Tradeshow (CES) 2017. Snapdragon 835 là dòng vi xử lý đang được mong chờ nhất hiện nay, vì nó sẽ ra mắt cùng công nghệ Quick Charge 4, cho thiết bị 5 giờ sử dụng với chỉ 5 phút sạc.Qualcomm cho biết, những smartphone được trang bị Snapdragon835 sẽ được cung cấp điện từ 0 – 50% chỉ trong 15 phút. Công ty còn đưa ra số liệu chỉ ra rằng cứ 4 người dùng smartphone thì có 1 người than phiền rằng thời gian sạc pin của điện thoại là quá lâu, nên những kỹ sư của Qualcomm đã đặt mục tiêu giải quyết vấn đề rút ngắn thời gian sạc pin lên hàng đầu.Qualcomm Snapdragon 835 hứa hẹn sẽ mang lại hiệu năng cao, ổn định và thời lượng pin tốt dành cho cả hai loại thiết bị được trang bị cổng USB Type C hay chuẩn microUSB. Vi xử lý mới của Qualcomm cũng sẽ chia dòng điện được sạc một cách hiệu quả hơn để có được khả năng tản nhiệt tốt hơn, giúp thời gian sạc sẽ nhanh hơn.Ngoài ra còn có INOV (Intelligent Negotiation for Optimum Voltage) – một thuật toán đảm bảo dòng điện nạp vào đúng với mức năng lượng mà smartphone cần và không dựa nhiều vào việc tăng điện áp nạp.Được biết, Snapdragon 835 là vi xử lý 8 nhân, sẽ có xung nhịp đạt 2.2 GHz với chip đồ họa GPU Adreno 540 mới, mạnh mẽ hơn 30% và tiết kiệm điện năng hơn 40% so với Adreno 530. Samsung Galaxy S8 và LG G6 sẽ là những thiết bị đầu tiên được trang bị vi xử lý mới của Qualcomm.Theo: Nguoivietphone.com