Biểu Tình Bắt Đền Formosa

Nạn nhân Formosa tiếp tục biểu tình đòi bồi thường... Bản tin RFA hôm 28/12/2016 cho biết hằng trăm người dân thôn Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hôm Thứ Tư lại tiến hành biểu tình do chưa nhận được khoản bồi thường thiệt hại do thảm họa môi trường Formosa gây nên cho họ hơn 8 tháng qua.Bản tin ghi rằng những ngư dân thuộc địa bàn vừa nêu đã kéo đến cổng phụ của nhà máy gang thép của Công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và chặn không cho công nhân vào nhà máy làm việc.Chính quyền địa phương huy động một lực lượng công an, cảnh sát cơ động đến cũng như cử đại diện ra hứa sẽ sớm thực hiện công tác bồi thường thiệt hại cho người dân chịu tác động theo qui định mà chính phủ trung ương đưa ra.Những người dân tập trung biểu tình ngăn chặn công nhân vào làm việc tại nhà máy Formosa giải tán sau khi có lời hứa từ phía đại diện chính quyền điạ phương.RFA cũng nhắc rằng vào ngày 12 tháng 12 vừa qua, nhiều người dân tại các xã Kỳ Hà, Kỳ Anh thuộc cùng huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng tiến hành biểu tình chặn đường quốc lộ 1A để yêu cầu bồi thường do thảm họa môi trường Formosa gây nên.Vào tháng tư vừa qua, nhà máy gang thép Formosa thải hóa chất độc hại ra biển khiến cá, hải sản chết hằng loạt từ Hà Tĩnh qua Quảng Bình, Quảng Trị vào tận Thừa Thiên- Huế. Công ty Hưng nghiệp Formosa sau đó thừa nhận hành vi xả thải và đồng ý chi 500 triệu đô la cho chính quyền Hà Nội để khắc phục thảm họa và bồi thường cho người dân chịu tác động.Cũng nên ghi nhận từ một bản tin khác của VietnamNet hồi 2 tuần trước cho biết Formosa Hà Tĩnh xin cơ chế lạ... Nghĩa là, nhà máy thép chưa sản xuất nhưng đã làm chết biển 4 tỉnh Miền Trung VN, và bây giờ tính xin giấy tờ để ngụy trang là công ty Nhật Bản, Đại Hàn...Bản tin naà nói, Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh vừa có văn gửi các cơ quan chức năng về việc xuất nhập khẩu thép của công ty này khi nhà máy thép tỷ đô đi vào hoạt động.Cụ thể, Formosa cho hay đang tiến hành thỏa thuận với các công ty gang thép Nhật Bản, Hàn Quốc để nhập khẩu phôi thép của các công ty ở đây. Sau đó, xưởng cán nóng của Công ty Formosa Hà Tĩnh sẽ gia công thành thép cuộn. Sản phẩm thép cuộn này sẽ tiếp tục vận chuyển từ nhà máy của Fomorsa đi đến các cảng khác trong nước hoặc xuất khẩu sang các nước khác.Thế nhưng, một điểm đáng chú ý là, Formosa lại có đề xuất khá lạ là “toàn bộ quá trình thực hiện trên dùng tên của Công ty gang thép Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam để tiến hành các thủ tục hải quan và nộp thuế”.Bản tin nói, Formosa mong muốn được cho phép khách hàng của công ty này thực hiện phương thức hợp tác kinh doanh trên để có thể dùng tên của khách hàng khai báo hải quan ra vào cảng Sơn Dương của Formosa Hà Tĩnh.Thế nhưng, trả lời PV. VietNamNet về đề xuất này của Formosa, đại diện Tổng cục Hải quan khẳng định: “Trường hợp Công ty Formosa đề nghị Công ty Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam đứng tên làm các thủ tục hải quan và nộp thuế là không đúng theo quy định”.