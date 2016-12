Giá Cà Phê Ngày Một Giảm, Thêm Nạn Pha Trộn Tạp Chất

Với rất ít cà phê hạt, nhiều cơ sở rang xay cà phê sống trôn thêm cùi bắp được rang cháy, đậu nành và các hóa chất để làm giả cà phê, bán giá thật rẻ vẫn có lời.

SAIGON -- Trong năm 2016, sau các tháng 8 và 9 giá cà phê VN có tăng mạnh sau nhiều năm gặp khó khăn về đầu ra thì đến cuối năm, một mặt thời tiết khô hạn đã khiến sản lượng giảm, mặt khác giá cả không ổn định như mong đợi, theo Giacaphe.com.Hiện nay, trong khi thị trường xuất khẩu chuẩn bị vào đợt lễ tết cuối năm tại các nước tiêu thụ nên sức mua không mạnh, thì ở thị trường cà phê nội địa, buôn bán chậm chạp và mỗi ngày giá cả lại mất đi một ít.Theo Giacaphe.com, giá cà phê thành phẩm xuất khẩu loại 2 (tối đa 5% đen bể) chào quanh mức 43,000 đồng/kg, giao hàng đến các kho quanh Sài Gòn, còn giá tại các tỉnh cao nguyên khoảng 42,500 đồng/kg, so với giá ngày đầu tháng 11 là 44,000 đổng ở Đăklăk và 43,000 đồng ở Lâm Đồng.Măt khác, báo Thanh Niên dẫn lời đại diện Hiệp hội Cà phê - ca cao VN (VICOFA), cho biết việc xây dựng và quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ngành cà phê chưa tốt, còn nhiều mối nguy về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là đối với sản phẩm cà phê rang xay. Việc xây dựng thương hiệu chưa được chú trọng.Chỉ có 10% số doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn VN vào việc thu mua nên chưa khuyến khích nông dân thực hành các biện pháp cải thiện chất lượng nhất là khâu thu hái, phơi, sơ chế, do vậy chất lượng cà phê xuất khẩu không ổn định, chất lượng cà phê hạng 2 có từ 45 - 90%.Trong khi đó, cũng theo Thanh Niên, có đến 160 cơ sở rang xay cà phê sống chưa thực hiện quản lý tốt tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, lại vi phạm nhiều qui định trong sản xuất cà phê, đặc biệt là việc sử dụng cùi bắp được rang cháy, đậu nành và các hóa chất để làm giả cà phê rồi tung ra thị trường bán lẻ.Bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất cà phê hỗn hợp song không công bố thành phần và chất lượng sản phẩm, pha trộn nhiều loại tạp chất làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.