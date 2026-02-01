Tin tổng hợp Chủ Nhật 1 tháng 2

Bé trai 5 tuổi Liam Conejo Ramos cùng cha là ông Adan Ramos đã được thả ra và trở về Minnesota, sau nhiều ngày bị giam trong một trại của cơ quan di trú liên bang tại Texas. Ảnh hai cha con trên máy bay trên đường "về nhà".





Bé 5 Tuổi Liam Conejo Ramos Được Thả, Trở Về Minnesota Sau Những Ngày Bị ICE Giam Ở Texas



Bé trai 5 tuổi Liam Conejo Ramos cùng cha là ông Adan Ramos đã được thả ra và trở về Minnesota, sau nhiều ngày bị giam trong một trại của cơ quan di trú liên bang tại Texas. Hai cha con bị đưa đi trong lúc đang sinh sống hợp pháp tại Minnesota, gia đình gần như không được cho biết rõ lý do cũng như thời hạn giam giữ, gây hoang mang và phẫn nộ.





Theo các luật sư bào chữa, Liam bị giữ cùng cha trong điều kiện hoàn toàn không thích hợp cho một đứa bé lên năm: ngủ nghỉ chật chội, thiếu sinh hoạt, không được chăm sóc tâm lý. Trong thời gian bị giam, cậu bé có dấu hiệu mệt mỏi, kinh hãi, tinh thần rối loạn. Trường hợp này lập tức được các tổ chức bảo vệ thiếu nhi và giới tranh đấu cho di dân nêu lên như một thí dụ điển hình về việc áp dụng luật di trú một cách máy móc, không đếm xỉa đến sức khỏe trẻ em.





Nhờ nhiều ngày vận động ráo riết của cộng đồng địa phương, các tổ chức pháp lý và một số dân cử, hai cha con đã được đưa về lại Minnesota. Vụ Liam tiếp tục thổi bùng tranh luận quanh cách cơ quan di trú thi hành luật trong bối cảnh những chiến dịch truy quét đang bị siết chặt trên toàn quốc.



Bế Tắc Tại Hạ Viện: Chưa Biết Ngày Mở Lại Chính Quyền Vì Ngân Sách Di Trú





Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho hay Hạ viện chưa thể đưa ra biểu quyết để chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính quyền liên bang trong vài ngày tới. Nguyên do là đôi bên Cộng Hòa – Dân Chủ tiếp tục bất đồng sâu xa về ngân khoản dành cho Bộ Nội An và những điều kiện đi kèm trong việc thi hành luật di trú.





Khối Dân Chủ đòi gài vào dự luật các điều khoản nhằm siết lại hoạt động của cơ quan di trú, trong đó có giới hạn quyền bắt giữ và tăng cường khâu giám sát. Phía Cộng Hòa phản đối, cho rằng những điều kiện ấy vượt quá khuôn khổ một đạo luật ngân sách, đồng thời kìm hãm tiến trình tài trợ cho guồng máy liên bang.





Trong lúc cuộc giằng co kéo dài, hàng trăm ngàn công chức liên bang vẫn phải nghỉ việc không lương, nhiều dịch vụ công bị tê liệt từng phần. Giới quan sát ghi nhận tranh chấp quanh di trú đang trở thành điểm nghẽn chính trị mới tại Quốc hội, đe dọa kéo dài tình trạng đóng cửa thêm nhiều ngày nữa.





Báo Động Cháy Làm Sân Bay Orlando Tê Liệt Tạm Thời





Sân bay quốc tế Orlando sáng nay phải tạm ngưng mọi chuyến bay sau khi phát hiện dấu hiệu nghi có nguy cơ gây cháy tại một khu vực kỹ thuật. Giới hữu trách sân bay cho biết biện pháp đình chỉ tức thời được áp dụng để bảo đảm an toàn tối đa cho hành khách lẫn nhân viên làm việc trong phi trường.





Hàng trăm chuyến bay bị hoãn hoặc buộc phải chuyển hướng sang những sân bay phụ cận, khiến hành khách kẹt lại, phải chờ đợi nhiều giờ liền trong cảnh mệt mỏi, sốt ruột. Không có thương vong nào được ghi nhận, và lực lượng cứu hỏa đã khống chế tình hình trong thời gian ngắn.

Hoạt động bay được nối lại sau đó, nhưng sự cố nhỏ trong khu kỹ thuật lần này cho thấy chỉ một trục trặc kỹ thuật cũng đủ làm xáo trộn sinh hoạt hàng không tại các trung tâm vận chuyển lớn.





Ba Nghi Can Bị Bắt Sau Vụ Nổ Súng Liên Can Đến Tống Tiền Ở Surrey, Canada





Cảnh sát Canada cho biết đã bắt giữ ba nghi can liên quan đến một vụ nổ súng xảy ra rạng sáng tại thành phố Surrey, thuộc tỉnh bang British Columbia. Nhà chức trách nghi đây là một mắt xích trong đường dây tống tiền nhắm vào giới chủ doanh nghiệp địa phương.





Không có người thiệt mạng, song tiếng súng vang lên giữa khu dân cư yên tĩnh đã khiến cư dân lo ngại về tình hình trị an. Cảnh sát cho hay các nghi can nhiều khả năng có dính líu đến những vụ hăm dọa và cưỡng ép tài chính đã được báo cáo trước đó trong vùng.





Giới hữu trách đang mở rộng cuộc điều tra và kêu gọi dân chúng cung cấp thêm tin tức nếu biết điều gì khả nghi. Vụ nổ súng được xem là một dấu hiệu cho thấy hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang gia tăng tại một số khu vực đô thị ở Canada.



Minnesota: Biểu Tình Chống Chiến Dịch Di Trú Vẫn Sôi Động





Các cuộc biểu tình phản đối các chiến dịch truy quét di trú tiếp tục nổ ra tại Minneapolis và vùng phụ cận. Người tham dự xuống đường đòi điều tra những trường hợp nhân viên liên bang dùng bạo lực, đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng giam giữ di dân trong những điều kiện bị xem là vô nhân đạo.

Nhiều nhà thờ, nghiệp đoàn và giới sinh viên góp mặt trên đường phố, nhấn mạnh quyền được biểu tình ôn hòa và quyền được xét xử đúng thủ tục pháp lý cho mọi người, kể cả người không giấy tờ. Các tổ chức này cho rằng di trú không thể chỉ nhìn như một thủ tục hành chính khô khan, mà là vấn đề liên hệ trực tiếp đến nhân phẩm và quyền căn bản của con người.





Cảnh sát địa phương cho biết đã theo sát diễn biến và cho tới nay chưa ghi nhận đụng độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều nhóm tranh đấu dự đoán các cuộc xuống đường sẽ còn tiếp diễn, nếu chính sách di trú của chính quyền liên bang không có chuyển biến rõ rệt.



Dân Chủ Lật Thế, Thắng Ghế Thượng Viện Tiểu Bang Texas Trong Bầu Cử Đặc Biệt





Ứng cử viên Dân Chủ Taylor Rehmet đã giành thắng lợi trong một cuộc bầu cử đặc biệt, đoạt một ghế Thượng viện tiểu bang Texas vốn từ lâu nằm trong tay Cộng Hòa. Địa hạt này lâu nay vẫn được xem như pháo đài của đảng Cộng Hòa trên bản đồ tiểu bang.





Rehmet, một cựu quân nhân đồng thời là lãnh tụ nghiệp đoàn, về nhất với tỉ lệ cách biệt khá rộng so với đối thủ. Nhiều nhà phân tích cho rằng kết quả này phản ánh tâm trạng cử tri trước những vấn đề kinh tế chật vật và những chính sách xã hội đang gây tranh luận trong tiểu bang.





Thắng lợi bất ngờ của Dân Chủ tại Texas được dự đoán sẽ buộc cả hai đảng phải điều chỉnh chiến lược vận động trong các cuộc tranh cử sắp tới, đặc biệt tại những địa hạt trước nay vẫn được coi là “an toàn” cho Cộng Hòa.



Thắng lợi lần này chỉ giúp Rehmet được ngồi ghế Thượng viện đến đầu tháng Giêng năm tới. Ông sẽ lại đối đầu với Wambsganss trong kỳ bầu cử tháng 11 để quyết định ai chiếm ghế trọn nhiệm kỳ bốn năm. Quốc hội Texas không nhóm họp lại trước năm 2027, và khối Cộng Hòa vẫn còn nắm đa số vững vàng trong Thượng viện tiểu bang.





Liên Hiệp Quốc Báo Động Xã Hội Dân Sự Bị Siết Ở Nhiều Nước





Liên Hiệp Quốc vừa công bố một báo cáo mới, cảnh báo sinh hoạt của các tổ chức xã hội dân sự đang bị hạn chế ngày càng gắt gao tại nhiều quốc gia. Báo chí độc lập và các nhóm hoạt động xã hội bị đặt dưới nhiều tầng kiểm soát, từ cấp phép hoạt động cho tới tài trợ và nội dung phát biểu.





Bản phúc trình nêu rõ: khi xã hội dân sự bị làm suy yếu, nguy cơ lạm quyền và tham nhũng gia tăng vì thiếu cơ chế giám sát độc lập. Quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận là hai lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất.





Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính phủ tôn trọng những công ước quốc tế đã ký kết và bảo vệ vai trò “tai mắt” của xã hội dân sự trong đời sống chính trị. Theo các chuyên gia, đây là điều kiện không thể thiếu để ngăn chặn những lạm dụng quyền lực và bảo vệ quyền căn bản của công dân.





KPop Demon Hunters lập kỷ lục tại Grammy





Bộ phim hoạt hình ăn khách “KPop Demon Hunters” đã làm nên lịch sử khi mang về chiến thắng Grammy đầu tiên cho K-pop, với ca khúc “Golden” đoạt giải bài hát xuất sắc viết cho phim ảnh. Thành công của phim không chỉ đưa hai nhóm nhạc hư cấu HUNTR/X và Saja Boys thành hiện tượng toàn cầu, mà còn giúp dàn ca sĩ lồng tiếng như Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami trở thành thần tượng mới của giới trẻ.





Do Sony Pictures Animation sản xuất và phát hành trên Netflix, “KPop Demon Hunters” từng mở màn đứng đầu phòng vé và sở hữu album nhạc phim K-pop có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard năm 2025. Những bản hit như “Golden” và “Your Idol” cũng nhiều lần chiếm ngôi đầu trên Spotify tại Mỹ, trong khi hình tượng các nhân vật Rumi, Mira, Zoey trở thành nguồn cảm hứng cho các bộ đồ hóa trang Halloween.





Tại mùa giải năm nay, “KPop Demon Hunters” được đề cử bốn hạng mục Grammy, trong đó có giải bài hát của năm và trình diễn pop bộ đôi/nhóm xuất sắc nhất. Dù không đoạt giải nhạc phim tuyển tập, chiến thắng của “Golden” vẫn được chính các nghệ sĩ nhìn nhận là một “khoảnh khắc lịch sử”, mở đường cho K-pop tiến sâu hơn vào hệ thống giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ.





Trump dự định đóng cửa Trung tâm Kennedy hai năm để trùng tu





Tổng thống Donald Trump cho biết hôm Chủ nhật rằng ông dự định đóng cửa Trung tâm Nghệ thuật Kennedy trong khoảng hai năm, bắt đầu từ tháng 7, để “xây dựng, tân trang và gần như xây lại hoàn toàn” địa điểm biểu diễn này. Việc đóng cửa có thể bắt đầu ngày 4 tháng 7, trùng dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, với công trình khởi công ngay sau đó.





Trump nói trên mạng xã hội rằng nguồn tài chính cho kế hoạch tân trang đã “được thu xếp đầy đủ” và khẳng định quyết định này, dựa trên ý kiến của “nhiều chuyên gia được kính trọng”, sẽ biến một trung tâm “mệt mỏi, xuống cấp” thành một “pháo đài nghệ thuật và giải trí đẳng cấp thế giới”. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt nghệ sĩ và chương trình, trong đó có Philip Glass và Renée Fleming, đã huỷ buổi diễn tại đây sau khi Trump thay ban lãnh đạo, đổi thương hiệu và tìm cách gắn tên mình với trung tâm.





Kế hoạch đóng cửa vẫn cần hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy phê chuẩn; Trump hiện là chủ tịch hội đồng này sau khi thay phần lớn thành viên cũ bằng người do ông bổ nhiệm. Trung tâm Kennedy và Bạch Ốc chưa trả lời thắc mắc của báo chí.