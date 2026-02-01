Hôm nay,  

Tin tổng hợp Chủ Nhật 1 tháng 2

Bé trai 5 tuổi Liam Conejo Ramos cùng cha là ông Adan Ramos đã được thả ra và trở về Minnesota, sau nhiều ngày bị giam trong một trại của cơ quan di trú liên bang tại Texas. Ảnh hai cha con trên máy bay trên đường "về nhà".



– Bé 5 Tuổi Liam Conejo Ramos Được Thả, Trở Về Minnesota Sau Những Ngày Bị ICE Giam Ở Texas

– Bế Tắc Tại Hạ Viện: Chưa Biết Ngày Mở Lại Chính Quyền Vì Ngân Sách Di Trú

– Báo Động Cháy Làm Sân Bay Orlando Tê Liệt Tạm Thời

– Ba Nghi Can Bị Bắt Sau Vụ Nổ Súng Liên Can Đến Tống Tiền Ở Surrey, Canada

– Minnesota: Biểu Tình Chống Chiến Dịch Di Trú Vẫn Sôi Động

– Dân Chủ Lật Thế, Thắng Ghế Thượng Viện Tiểu Bang Texas Trong Bầu Cử Đặc Biệt

– Liên Hiệp Quốc Báo Động Xã Hội Dân Sự Bị Siết Ở Nhiều Nước

– “KPop Demon Hunters” Lập Kỷ Lục Grammy, Đánh Dấu Bước Tiến Lịch Sử Của K-Pop
– Trump dự định đóng cửa Trung tâm Kennedy hai năm để tân trang toàn diện


Bé 5 Tuổi Liam Conejo Ramos Được Thả, Trở Về Minnesota Sau Những Ngày Bị ICE Giam Ở Texas


Bé trai 5 tuổi Liam Conejo Ramos cùng cha là ông Adan Ramos đã được thả ra và trở về Minnesota, sau nhiều ngày bị giam trong một trại của cơ quan di trú liên bang tại Texas. Hai cha con bị đưa đi trong lúc đang sinh sống hợp pháp tại Minnesota, gia đình gần như không được cho biết rõ lý do cũng như thời hạn giam giữ, gây hoang mang và phẫn nộ.

Theo các luật sư bào chữa, Liam bị giữ cùng cha trong điều kiện hoàn toàn không thích hợp cho một đứa bé lên năm: ngủ nghỉ chật chội, thiếu sinh hoạt, không được chăm sóc tâm lý. Trong thời gian bị giam, cậu bé có dấu hiệu mệt mỏi, kinh hãi, tinh thần rối loạn. Trường hợp này lập tức được các tổ chức bảo vệ thiếu nhi và giới tranh đấu cho di dân nêu lên như một thí dụ điển hình về việc áp dụng luật di trú một cách máy móc, không đếm xỉa đến sức khỏe trẻ em.

Nhờ nhiều ngày vận động ráo riết của cộng đồng địa phương, các tổ chức pháp lý và một số dân cử, hai cha con đã được đưa về lại Minnesota. Vụ Liam tiếp tục thổi bùng tranh luận quanh cách cơ quan di trú thi hành luật trong bối cảnh những chiến dịch truy quét đang bị siết chặt trên toàn quốc.


Bế Tắc Tại Hạ Viện: Chưa Biết Ngày Mở Lại Chính Quyền Vì Ngân Sách Di Trú

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho hay Hạ viện chưa thể đưa ra biểu quyết để chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính quyền liên bang trong vài ngày tới. Nguyên do là đôi bên Cộng Hòa – Dân Chủ tiếp tục bất đồng sâu xa về ngân khoản dành cho Bộ Nội An và những điều kiện đi kèm trong việc thi hành luật di trú.

Khối Dân Chủ đòi gài vào dự luật các điều khoản nhằm siết lại hoạt động của cơ quan di trú, trong đó có giới hạn quyền bắt giữ và tăng cường khâu giám sát. Phía Cộng Hòa phản đối, cho rằng những điều kiện ấy vượt quá khuôn khổ một đạo luật ngân sách, đồng thời kìm hãm tiến trình tài trợ cho guồng máy liên bang.

Trong lúc cuộc giằng co kéo dài, hàng trăm ngàn công chức liên bang vẫn phải nghỉ việc không lương, nhiều dịch vụ công bị tê liệt từng phần. Giới quan sát ghi nhận tranh chấp quanh di trú đang trở thành điểm nghẽn chính trị mới tại Quốc hội, đe dọa kéo dài tình trạng đóng cửa thêm nhiều ngày nữa.

Báo Động Cháy Làm Sân Bay Orlando Tê Liệt Tạm Thời

Sân bay quốc tế Orlando sáng nay phải tạm ngưng mọi chuyến bay sau khi phát hiện dấu hiệu nghi có nguy cơ gây cháy tại một khu vực kỹ thuật. Giới hữu trách sân bay cho biết biện pháp đình chỉ tức thời được áp dụng để bảo đảm an toàn tối đa cho hành khách lẫn nhân viên làm việc trong phi trường.

Hàng trăm chuyến bay bị hoãn hoặc buộc phải chuyển hướng sang những sân bay phụ cận, khiến hành khách kẹt lại, phải chờ đợi nhiều giờ liền trong cảnh mệt mỏi, sốt ruột. Không có thương vong nào được ghi nhận, và lực lượng cứu hỏa đã khống chế tình hình trong thời gian ngắn.

Hoạt động bay được nối lại sau đó, nhưng sự cố nhỏ trong khu kỹ thuật lần này cho thấy chỉ một trục trặc kỹ thuật cũng đủ làm xáo trộn sinh hoạt hàng không tại các trung tâm vận chuyển lớn.

Ba Nghi Can Bị Bắt Sau Vụ Nổ Súng Liên Can Đến Tống Tiền Ở Surrey, Canada

Cảnh sát Canada cho biết đã bắt giữ ba nghi can liên quan đến một vụ nổ súng xảy ra rạng sáng tại thành phố Surrey, thuộc tỉnh bang British Columbia. Nhà chức trách nghi đây là một mắt xích trong đường dây tống tiền nhắm vào giới chủ doanh nghiệp địa phương.

Không có người thiệt mạng, song tiếng súng vang lên giữa khu dân cư yên tĩnh đã khiến cư dân lo ngại về tình hình trị an. Cảnh sát cho hay các nghi can nhiều khả năng có dính líu đến những vụ hăm dọa và cưỡng ép tài chính đã được báo cáo trước đó trong vùng.

Giới hữu trách đang mở rộng cuộc điều tra và kêu gọi dân chúng cung cấp thêm tin tức nếu biết điều gì khả nghi. Vụ nổ súng được xem là một dấu hiệu cho thấy hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang gia tăng tại một số khu vực đô thị ở Canada.


Minnesota: Biểu Tình Chống Chiến Dịch Di Trú Vẫn Sôi Động

Các cuộc biểu tình phản đối các chiến dịch truy quét di trú tiếp tục nổ ra tại Minneapolis và vùng phụ cận. Người tham dự xuống đường đòi điều tra những trường hợp nhân viên liên bang dùng bạo lực, đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng giam giữ di dân trong những điều kiện bị xem là vô nhân đạo.



Nhiều nhà thờ, nghiệp đoàn và giới sinh viên góp mặt trên đường phố, nhấn mạnh quyền được biểu tình ôn hòa và quyền được xét xử đúng thủ tục pháp lý cho mọi người, kể cả người không giấy tờ. Các tổ chức này cho rằng di trú không thể chỉ nhìn như một thủ tục hành chính khô khan, mà là vấn đề liên hệ trực tiếp đến nhân phẩm và quyền căn bản của con người.

Cảnh sát địa phương cho biết đã theo sát diễn biến và cho tới nay chưa ghi nhận đụng độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều nhóm tranh đấu dự đoán các cuộc xuống đường sẽ còn tiếp diễn, nếu chính sách di trú của chính quyền liên bang không có chuyển biến rõ rệt.


Dân Chủ Lật Thế, Thắng Ghế Thượng Viện Tiểu Bang Texas Trong Bầu Cử Đặc Biệt

Ứng cử viên Dân Chủ Taylor Rehmet đã giành thắng lợi trong một cuộc bầu cử đặc biệt, đoạt một ghế Thượng viện tiểu bang Texas vốn từ lâu nằm trong tay Cộng Hòa. Địa hạt này lâu nay vẫn được xem như pháo đài của đảng Cộng Hòa trên bản đồ tiểu bang.

Rehmet, một cựu quân nhân đồng thời là lãnh tụ nghiệp đoàn, về nhất với tỉ lệ cách biệt khá rộng so với đối thủ. Nhiều nhà phân tích cho rằng kết quả này phản ánh tâm trạng cử tri trước những vấn đề kinh tế chật vật và những chính sách xã hội đang gây tranh luận trong tiểu bang.

Thắng lợi bất ngờ của Dân Chủ tại Texas được dự đoán sẽ buộc cả hai đảng phải điều chỉnh chiến lược vận động trong các cuộc tranh cử sắp tới, đặc biệt tại những địa hạt trước nay vẫn được coi là “an toàn” cho Cộng Hòa. 

Thắng lợi lần này chỉ giúp Rehmet được ngồi ghế Thượng viện đến đầu tháng Giêng năm tới. Ông sẽ lại đối đầu với Wambsganss trong kỳ bầu cử tháng 11 để quyết định ai chiếm ghế trọn nhiệm kỳ bốn năm. Quốc hội Texas không nhóm họp lại trước năm 2027, và khối Cộng Hòa vẫn còn nắm đa số vững vàng trong Thượng viện tiểu bang.

Liên Hiệp Quốc Báo Động Xã Hội Dân Sự Bị Siết Ở Nhiều Nước

Liên Hiệp Quốc vừa công bố một báo cáo mới, cảnh báo sinh hoạt của các tổ chức xã hội dân sự đang bị hạn chế ngày càng gắt gao tại nhiều quốc gia. Báo chí độc lập và các nhóm hoạt động xã hội bị đặt dưới nhiều tầng kiểm soát, từ cấp phép hoạt động cho tới tài trợ và nội dung phát biểu.

Bản phúc trình nêu rõ: khi xã hội dân sự bị làm suy yếu, nguy cơ lạm quyền và tham nhũng gia tăng vì thiếu cơ chế giám sát độc lập. Quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận là hai lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính phủ tôn trọng những công ước quốc tế đã ký kết và bảo vệ vai trò “tai mắt” của xã hội dân sự trong đời sống chính trị. Theo các chuyên gia, đây là điều kiện không thể thiếu để ngăn chặn những lạm dụng quyền lực và bảo vệ quyền căn bản của công dân.

KPop Demon Hunters lập kỷ lục tại Grammy

Bộ phim hoạt hình ăn khách “KPop Demon Hunters” đã làm nên lịch sử khi mang về chiến thắng Grammy đầu tiên cho K-pop, với ca khúc “Golden” đoạt giải bài hát xuất sắc viết cho phim ảnh. Thành công của phim không chỉ đưa hai nhóm nhạc hư cấu HUNTR/X và Saja Boys thành hiện tượng toàn cầu, mà còn giúp dàn ca sĩ lồng tiếng như Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami trở thành thần tượng mới của giới trẻ.

Do Sony Pictures Animation sản xuất và phát hành trên Netflix, “KPop Demon Hunters” từng mở màn đứng đầu phòng vé và sở hữu album nhạc phim K-pop có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard năm 2025. Những bản hit như “Golden” và “Your Idol” cũng nhiều lần chiếm ngôi đầu trên Spotify tại Mỹ, trong khi hình tượng các nhân vật Rumi, Mira, Zoey trở thành nguồn cảm hứng cho các bộ đồ hóa trang Halloween.

Tại mùa giải năm nay, “KPop Demon Hunters” được đề cử bốn hạng mục Grammy, trong đó có giải bài hát của năm và trình diễn pop bộ đôi/nhóm xuất sắc nhất. Dù không đoạt giải nhạc phim tuyển tập, chiến thắng của “Golden” vẫn được chính các nghệ sĩ nhìn nhận là một “khoảnh khắc lịch sử”, mở đường cho K-pop tiến sâu hơn vào hệ thống giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ.

Trump dự định đóng cửa Trung tâm Kennedy hai năm để trùng tu

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm Chủ nhật rằng ông dự định đóng cửa Trung tâm Nghệ thuật Kennedy trong khoảng hai năm, bắt đầu từ tháng 7, để “xây dựng, tân trang và gần như xây lại hoàn toàn” địa điểm biểu diễn này. Việc đóng cửa có thể bắt đầu ngày 4 tháng 7, trùng dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, với công trình khởi công ngay sau đó.

Trump nói trên mạng xã hội rằng nguồn tài chính cho kế hoạch tân trang đã “được thu xếp đầy đủ” và khẳng định quyết định này, dựa trên ý kiến của “nhiều chuyên gia được kính trọng”, sẽ biến một trung tâm “mệt mỏi, xuống cấp” thành một “pháo đài nghệ thuật và giải trí đẳng cấp thế giới”. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt nghệ sĩ và chương trình, trong đó có Philip Glass và Renée Fleming, đã huỷ buổi diễn tại đây sau khi Trump thay ban lãnh đạo, đổi thương hiệu và tìm cách gắn tên mình với trung tâm.

Kế hoạch đóng cửa vẫn cần hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy phê chuẩn; Trump hiện là chủ tịch hội đồng này sau khi thay phần lớn thành viên cũ bằng người do ông bổ nhiệm. Trung tâm Kennedy và Bạch Ốc chưa trả lời thắc mắc của báo chí.

Một ứng viên Dân chủ đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử đặc biệt vào Thượng viện bang Texas, lật lại chiếc ghế do đảng Cộng hòa nắm giữ suốt nhiều thập kỷ — kết quả mà đối thủ Cộng hòa gọi là “một hồi chuông cảnh tỉnh” cho đảng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Taylor Rehmet, một thợ máy thuộc nghiệp đoàn và cựu quân nhân Không quân Hoa Kỳ, đã thắng với cách biệt hơn 14 điểm phần trăm trước Leigh Wambsganss — nhà hoạt động Cộng hòa được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn. Mặc dù Trump cố gắng vận động cử tri vào phút chót, nhưng sau đó ông nói mình “không liên quan nhiều” vì đây chỉ là “cuộc đua cấp địa phương”.

- Epstein để lại cho bạn gái (cô Karyna Shuliak) 50 triệu đô, nhẫn kim cương và hòn đảo trong di chúc. Cô Ghislaine Maxwell (đang thụ án 20 năm tù vì tội tú bà) sẽ nhận được 10 triệu đô. - Hồ sơ FBI: Trump bị tố hiếp trẻ em 13 tuổi. Trump chối tội, thề sẽ trả thù, dọa kiện vì bị Epstein nhắc đến hơn 3.000 lần trong tài liệu 3,5 triệu trang về Epstein do Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Sáu. - Bill Gates bị cho là dính bệnh, thanh minh. Bill Clinton bị văng miểng. - Một cô gái khai với FBI năm FBI: chứng kiến Trump hiếp 1 bé gái, dọa thủ tiêu cả nhà cô... - Jess Michaels (Nạn nhân sống sót của Epstein): các chi tiết để kết tội bất kỳ ai đã bị Bộ Tư Pháp tẩy xóa. - Ryan Garcia, cựu vô địch quyền anh, rút khỏi MAGA: tôi đứng về phía Chúa, phải từ bỏ Trump - Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche: Bộ Tư pháp sẽ không phổ biến hàng triệu tài liệu khác về Epstein

Điều này anh chỉ viết, nhưng không nói rằng phải chi em là người máy để anh không phải nghe những câu hỏi về những chuyện muôn đời anh không hiểu

Chính sách đối ngoại của Mỹ gây ra nỗi lo rằng sau Tổng Thống Trump sẽ là nhiều thập niên Hoa Kỳ suy yếu vì hỗn loạn, theo nhận định của Matt K. Lewis trên tờ Los Angeles Times. Trong khi đó, nhà bình luận M A Hossain trên tờ báo Blitz nhìn từ Bangladesh, rằng quốc gia Hồi giáo này đang bị Trump đẩy vào vị trí phải chống Mỹ.

Báo Independent loan tin như thế hôm Thứ Bảy, ngày 31 tháng 1 năm 2026: Tổng thống Donald Trump được cho là hiện muốn "Vòm Độc lập" (Independence Arch”) mà ông đề xuất xây ở thủ đô Washington, D.C., cao tới 250 feet (76.2 mét), cao hơn gấp đôi chiều cao của Đài tưởng niệm Lincoln và cao hơn cả Nhà Trắng.

-- Biểu Tình Ở Los Angeles Leo Thang: Xô Xát Trước Tòa Nhà Liên Bang. -- Minneapolis Biểu Tình Lớn Chống ICE. -- ICE Âm Thầm Mua Nhiều Nhà Kho, Dựng Mạng Lưới Trại Giam Khắp Nước. -- Trump (Lại) Đề Cử Thân Tín Đứng Đầu Sở Thống Kê Việc Làm. -- Từ Đầu Tháng Hai, Không Có REAL ID Đi Phi Cơ Sẽ Tốn Thêm 45 MK. -- Đi Khám Bác Sĩ, Coi Chừng Gánh Thêm “Phí Cơ Sở”. -- Cựu Xướng Ngôn Viên CNN Don Lemon Ra Tòa Sau Vụ Biểu Tình Trong Nhà Thờ.

giả sử, một vị tăng hay ni, hay một cư sĩ, kiện một ngôi chùa ra tòa Hoa Kỳ để nói rằng chùa đã không trả lương tối thiểu cho vị này, trong khi vị này thuyết pháp hàng tuần trong mấy năm qua, và như thế là, theo người đời, vị này "bị bóc lột" theo luật lao động Hoa Kỳ. Tương tự, những vị làm công quả, làm vườn, nấu bếp trong chùa, cũng có thể kiện ban quản trị chùa để đòi lương tối thiểu nhiều năm qua không trả.

Tô phở nóng, ly trà thơm Giữa cái lạnh dưới 0 độ C của ngày Thứ Sáu 23/1, hàng hàng người dân Minneapolis đã bất chấp cái lạnh khắc nghiệt để xuống đường tuần hành, yêu cầu chấm dứt chiến dịch trấn áp nhập cư của Donald Trump tại thành phố này. Đây là một phần của phong trào phản kháng rộng lớn hơn mang tên "ICE OUT!" mà các nhà tổ chức gọi là một cuộc tổng đình công trong tiểu bang. Đây cũng là cuộc phản kháng tập thể đầu tiên sau vụ đặc vụ liên bang biên phòng (CBP) bắn chết một công dân Mỹ (thứ hai) trên đường phố, y tá Alex Pretti. Người thứ nhất là cô Renee Good.

J541. Nimi Jātaka -- Hãy tu cả bố thí và giới hạnh. Tóm tắt: Đức Phật mỉm cười, và Tôn giả Ānanda hỏi ngài lý do. Đức Phật kể lại câu chuyện về một vị vua, khi nhận thấy một sợi tóc bạc trên đầu, đã quyết định từ bỏ thế tục. Con cháu của ông cũng làm theo, và một trong số họ được đưa đến xem địa ngục và thiên đàng, và được cho biết những việc làm mà con người đã thực hiện để xứng đáng với kiếp luân hồi của mình.

-- Trump Đề Cử Kevin Warsh Lãnh Đạo FED, Thượng Viện Vướng Kẹt Ngân Sách Giờ Chót. -- Durbin Phản Pháo Vance: “Lời Lẽ Thấp Hèn, Không Xứng Danh Phó Tổng Thống”. -- Cựu Xướng Ngôn Viên CNN Don Lemon Bị Bắt Ở Los Angeles. -- Thượng Viện Đòi Bộ Trưởng Nội An Noem Ra Điều Trần Gấp. -- Washington: Hàng Chục Lãnh Đạo Tôn Giáo Bị Bắt Vì Biểu Tình Chống Chính Sách Di Trú. -- Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm tài liệu trong hồ sơ Jeffrey Epstein -- Trump Kiện Sở Thuế Vụ Và Bộ Ngân Khố Đòi 10 Tỉ USD Vì Lộ Hồ Sơ Thuế. -- Texas: Tạm Ngưng Cấp Visa H-1B Cho Các Cơ Quan Tiểu Bang Và Đại Học. -- Minneapolis: Hàng Loạt Công Tố Viên Đòi Từ Chức Vì Bất Bình. -- Chưa Giải Trình Xong Vụ Georgia, Gabbard Lại Xuất Hiện Trong Họp Bầu Cử Toàn Quốc. -- Massachusetts: Dự Luật Ngăn Vệ Binh Quốc Gia Tiểu Bang Khác Tự Ý Vào Địa Phận. -- Cộng Hòa Đòi Bỏ Phiếu Đuổi Nữ DB Florida Vì Nghi Án Rửa Tiền 5 Triệu MK. -- Tòa Bạch Ốc Chê Ca Khúc Mới Của Danh Ca Bruce Springsteen “Tầm Phào”...

Napa Valley Asian American Film Festival (NVAAFF), liên hoan phim thường niên của cộng đồng gốc Á tại thung lũng Napa, sẽ trở lại trong hai ngày 6 và 7 tháng 2 năm 2026 tại Napa Valley College. Liên Hoan Phim năm nay tiếp tục giới thiệu những tiếng nói sinh động của các nhà làm phim Á châu và Mỹ gốc Á trong một không khí hội hè, nơi điện ảnh, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng gặp nhau. Song song đó là nỗ lực tăng cường gắn bó với địa phương, thông qua hợp tác cùng các nhà hàng, nhà làm rượu vang, nghệ nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ độc lập trong vùng, cũng như tập thể giảng viên và sinh viên Napa Valley College.

Là một thành viên của Little Saigon San Diego (LSSD), tôi luôn tin rằng việc giữ gìn không gian văn hóa sạch đẹp chính là cách thể hiện tình yêu thương dành cho các thế hệ đi trước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho thế hệ mai sau. Hôm nay, niềm tin đó đã trở thành một cam kết chính thức. Little Saigon San Diego tự hào được công nhận là Cộng đồng California Sạch. Danh hiệu này không chỉ đơn thuần là một danh xưng. Nó khẳng định điều mà cộng đồng chúng ta từ lâu đã biết: chăm sóc khu phố của mình chính là một hành động gìn giữ và bảo tồn văn hóa. Chúng tôi không chỉ giúp dọn dẹp khu phố, mà chúng tôi còn giúp gìn giữ một ngôi nhà văn hóa.

Tổng thống Donald Trump đang tìm cách mở rộng quyền lực của hành pháp trên một trong những nền tảng tưởng như vững chắc nhất của hệ thống pháp lý Hoa Kỳ: quyền công dân. Trở lại Tòa Bạch Ốc với chương trình siết chặt di dân, ông không chỉ đẩy mạnh trục xuất và hạn chế nhập cư mới, mà còn nhắm thẳng vào những người đã là công dân Mỹ bằng con đường nhập tịch, đặt lại câu hỏi: ai mới thật sự được coi là “người Mỹ”.

14 tháng 1 năm 2026. Ông Trump tin rằng người di dân từ 75 quốc gia này có khả năng sẽ phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng như trợ cấp xã hội, nhà ở, tem phiếu thực phẩm và chăm sóc y tế. Tuy nhiên hạn chế mới này đã bỏ qua thực tế rằng tất cả những người di dân đều phải có người bảo trợ tài chính trước khi đến Hoa kỳ. Chính quyền TT Trump đang tạm dừng duyệt xét chiếu khán di dân cho người dân từ 75 quốc gia. Tại Đông Nam Á, một số quốc gia bị ảnh hưởng là Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia. Hiện tại, danh sách này KHÔNG bao gồm Việt Nam. Do đó, việc duyệt xét tất cả các loại chiếu khán vẫn tiếp tục như bình thường tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tổ chức American Academy of Pediatrics (AAP) vừa công bố hướng dẫn chích ngừa cho trẻ em trong năm 2026, đánh dấu lần rạn nứt lớn đầu tiên với chính phủ liên bang về lịch chích ngừa sau gần 30 năm thống nhất. Theo AAP, trẻ em Hoa Kỳ vẫn cần được chích ngừa để phòng ngừa 18 loại bệnh nguy hiểm, trong đó có Covid-19, cúm mùa, viêm gan A và B, sởi, RSV và một số bệnh truyền nhiễm khác. Hướng dẫn này đi ngược lại quyết định mới của Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vốn đã cắt giảm lịch chích ngừa chính thức từ 18 bệnh xuống còn 11 bệnh kể từ đầu tháng Giêng.
