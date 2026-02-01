Dân chủ lật ghế Thượng viện bang Texas, cảnh báo Cộng hòa trước bầu cử 2026

Tòa nhà Quốc hội bang Texas tại Austin. Chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt Thượng viện bang mới đây giúp đảng Dân chủ lần đầu tiên sau nhiều thập niên giành lại một ghế ở khu vực vốn do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Một ứng viên Dân chủ đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử đặc biệt vào Thượng viện bang Texas, lật lại chiếc ghế do đảng Cộng hòa nắm giữ suốt nhiều thập kỷ — kết quả mà đối thủ Cộng hòa gọi là “một hồi chuông cảnh tỉnh” cho đảng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.





Taylor Rehmet, một thợ máy thuộc nghiệp đoàn và cựu quân nhân Không quân Hoa Kỳ, đã thắng với cách biệt hơn 14 điểm phần trăm trước Leigh Wambsganss — nhà hoạt động Cộng hòa được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn. Mặc dù Trump cố gắng vận động cử tri vào phút chót, nhưng sau đó ông nói mình “không liên quan nhiều” vì đây chỉ là “cuộc đua cấp địa phương”.





Wambsganss thừa nhận thất bại, ca ngợi đối thủ và cho rằng kết quả này cho thấy “đảng Dân chủ được tiếp sức, còn quá nhiều cử tri Cộng hòa ở nhà”. Bà cho biết sẽ tiếp tục tranh cử lại trong cuộc bầu cử tháng 11 để giành ghế nhiệm kỳ bốn năm.





Chiến thắng của Rehmet nằm trong chuỗi thắng lợi gần đây của đảng Dân chủ trên toàn quốc kể từ khi Trump bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Đảng này đã giữ ghế thống đốc tại New Jersey, giành lại Virginia, và bất ngờ thắng trong các cuộc bầu cử đặc biệt ở Kentucky và Iowa, dù Cộng hòa kịp giữ một ghế Hạ viện trong cuộc bầu cử bổ sung tại Tennessee.





Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ Ken Martin khẳng định: “Chúng tôi đang duy trì đà chiến thắng lịch sử và sẽ không chậm lại.” Các chiến lược gia của đảng cho biết việc tập trung vào các vấn đề đời sống đang giúp Dân chủ tiếp cận hiệu quả hơn với cử tri.





Với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 sắp tới, Cộng hòa chỉ nắm ưu thế mỏng 218–213 ghế tại Hạ viện và 53–47 ghế tại Thượng viện. Các lãnh đạo Dân chủ hy vọng tiếp tục mở rộng thế tiến công ở những bang dao động như Bắc Carolina, Maine, Ohio và cả Alaska. Trong khi đó, Trump tuyên bố sẽ can dự sâu hơn vào các cuộc sơ bộ Cộng hòa, trong đó có cuộc đua thượng nghị sĩ ở Texas giữa Thượng nghị sĩ John Cornyn, Tổng Chưởng lý bang Ken Paxton và Dân biểu Wesley Hunt.





Theo cựu cố vấn chiến dịch Biden, Meghan Hays, thông điệp rõ ràng từ các cuộc bầu cử gần đây là: “Cử tri đang phản đối sự hỗn loạn mà Trump gây ra. Họ muốn ổn định trong cộng đồng mình. Trước thềm tháng 11, đảng Dân chủ cần tập trung vào các vấn đề cơm áo gạo tiền, tức những lo toan chi tiêu hằng ngày của gia đình – từ lương bổng, giá cả đến chi phí y tế, nhà ở.”