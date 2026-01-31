Mẹ Ơi, Sao Mẹ Không Đón Con Về?

Gia đình gốc Ecuador này đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ hợp pháp. Luật sư Marc Prokosch, người đại diện cho Liam và cha của em cho biết, gia đình họ đã sử dụng ứng dụng của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới tại biên giới Brownsville vào tháng 12/ 2024. Họ sẽ có phiên điều trần đầu tiên dự kiến vào ngày 24/2, như một phần của quy trình xin tị nạn.



Mẹ của Liam, em bé 5 tuổi đội nón tai thỏ bị ICE bắt giam - bà Erika Ramos, đã phá vỡ im lặng về sự tàn nhẫn của những thông tin trái chiều của vụ việc. Bà chấp nhận trả lời phỏng vấn với một đài phát thanh phi lợi nhuận Minnesota Public Radio News (MPRNews) về những gì bà chứng kiến ngày hôm đó. Bà cũng kể về những cuộc điện thoại với con trai và chồng của bà, về nỗi đau mà bà đang phải chịu đựng.



“Tôi cần con trai và chồng tôi”, bà nói bằng tiếng Tây Ban Nha trong cuộc phỏng vấn, MPRNews dịch lại và phát thanh.





Sau khi Liam và cha bị bắt đi tại nhà riêng ở Columbia Heights, những gì giới chức học khu, giáo viên trường học của Liam và những nhân chứng tại hiện trường hoàn toàn trái ngược với phát ngôn của các cơ quan nhập cư liên bang, trong đó có bà bộ trưởng tư pháp.





“Những gì ICE và phó tổng thống Vance nói là không đúng sự thật,” Ramos cho biết. “Phiên bản đó hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã ở đó.”





Bà Ramos nói chồng của bà, ông Conejo Arias không chống cự khi bị bắt giữ. Hàng xóm và giới thức trường học Columbia Heights có mặt tại hiện trường ngày hôm đó cũng cho biết họ không thấy ông Conejo Arias bỏ trốn như lời cáo buộc của bộ trưởng tư pháp Kristi Noem và phó tổng thống JD Vance.



Từ trong nhà, bà Ramos đã chứng kiến sự việc. Bà thấy các đặc vụ ICE đến phía trước nhà khi chồng của bà đang đậu xe. Liam đang ở trong xe, khóc khi họ đưa cha cậu bé đi. Ông Conejo Arias và những người chứng kiến tại hiện trường đã hét lên bảo bà đừng rời khỏi nhà.

Bà kể, các đặc vụ ICE đã nhìn thấy bà ở cửa sổ và sau đó đưa bé Liam đang khóc đến trước cửa nhà. Bà nói họ đã dùng con trai của bà làm mồi nhử.





Họ gõ cửa trong khi Liam nói, “mẹ ơi, mở cửa đi.”





Khi bà Ramos không mở cửa, ICE đã đưa Liam lên xe tuần tra.



Bà Erika Ramos, 33 tuổi, đang mang thai ba tháng và hiện đang phải lẩn trốn. Bà cho biết, bà sợ ICE bắt giữ mình mặc dù bà có giấy tờ hợp pháp để ở lại Hoa Kỳ. Bà Ramos và con trai 13 tuổi của mình đã phải bỏ nhà đi sau khi các đặc vụ ICE bắt giữ Liam và cha cậu bé vào ngày 20/1.





Giới chức ICE nói gia đình của bà đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp và ông Conejo Arias đã có lệnh trục xuất, nhưng bà Ramos và luật sư của bà khẳng định điều đó không đúng.



Bà nói chồng mình là một người cha chăm chỉ, tận tụng và hết lòng vì gia đình. Ông làm việc nuôi gia đình chứ không phải là một tên tội phạm như giới chức liên bang đã cáo buộc. Luật sư Marc Prokosch xác nhận gia đình này không có tiền án tiền sự ở Minnesota và cũng không có lệnh trục xuất nào.





Sau khi chồng và con trai nhỏ bị bắt giữ, bà đã phải đến phòng cấp cứu của bệnh viện vì bị chảy máu. Những gì đang phải trải qua, bà gọi nó là “căng thẳng đến cực độ” và tất cả những gì bà muốn là “con trai và chồng tôi được trở về nhà.”





‘Mẹ ơi sao mẹ không đón con?’





Hiện tại, Liam Conejo Ramos và cha của em đang bị chính quyền liên bang giam giữ tại Trung tâm cư trú gia đình Nam Texas ở Dilley, cách San Antonio khoảng hơn một giờ lái xe về phía tây nam. Trung tâm này là nơi xảy ra cuộc đối đầu bạo lực vào tuần trước giữa lực lượng thực thi pháp luật Texas và những người biểu tình yêu cầu trả tự do cho Liam.





Một chánh án liên bang đã ban hành lệnh tạm thời không trục xuất Liam và cha. Bà Ramos cho biết chồng bà gọi điện mỗi ngày để bà có thể nói chuyện với cả hai người.





Bà nói rằng Liam hỏi đi hỏi lại: “Mẹ ơi, tại sao mẹ không đến đón con và cha?” Hoặc “Mẹ ơi, con không muốn ở đây nữa. Nơi này thật sợ quá.” Bà Ramos bật khóc khi nghe những lời đó.





“Điều duy nhất tôi có thể nói là, ‘con trai, mẹ sẽ đưa con ra ngoài, hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa.’”





Liam nhìn thấy hình ảnh của chính mình trên tivi trong trại giam giữ. Bà Ramos kể lại với MPRNews lời em nói: “Mẹ ơi, con đang lên tivi. Họ đang chiếu con trên tivi. Mẹ đã làm gì vậy, mẹ ơi, tại sao con lại xuất hiện trên tất cả các kênh tivi?”





Cậu bé nói nhiều người khác trong trung tâm giam giữ cũng vẫy tay chào em. “Con trai tôi liên tục hỏi ‘chuyện gì đang xảy ra vậy, mẹ ơi?’” bà Ramos nói.





Ông Conejo Arias nói với vợ mình rằng Liam bị bệnh. Cậu bé bị đau bụng, sốt và không chịu ăn thức ăn vì thức ăn nguội lạnh. Dân Biểu Joaquin Castro đã đến thăm cha con của Liam trong trại giam giữ ở Dilley. Ông đăng tấm hình Liam nằm ngủ trong tay của cha mình, cho biết cậu bé trong tình trạng sức khỏe yếu, không ăn, không đi lại.





“Conejo” có nghĩa là “thỏ” trong tiếng Tây Ban Nha. Bà Ramos nói Liam rất thích chiếc mũ hình con thỏ của mình và giáo viên của em thường hỏi về nó mỗi khi nó được mang đi giặt. Ramos cho biết Liam hiện không còn chiếc mũ hay ba lô của mình nữa. Chồng của bà nói với Liam rằng chúng đang được cất giữ cẩn thận.





“Nếu được phép, tôi sẽ lên phi cơ và đưa họ về đây. Đó là lý do tại sao tôi đang cầu xin sự giúp đỡ, tôi đang cầu xin sự giúp đỡ để con trai tôi được đưa đến bên tôi,” bà Ramos nói trên đài phát thanh của MPRNews. “Tôi cần con trai và chồng tôi.”



