Khi Tình Hoàng Hôn Vào Chạng Vạng

Người ta hay ca ngợi tình yêu tuổi già như thể đó là đích đến viên mãn của mọi cuộc tình - hai người nắm tay nhau nhìn hoàng hôn, bình yên như trong tranh. Nhưng thực tế thì không phải cặp nào cũng may mắn như vậy.





Có những cặp già đi cùng nhau không phải trong hạnh phúc mà trong đau khổ.





Họ không chia tay vì già rồi, ly hôn tốn kém và xấu hổ. Họ không yêu nhau nhưng cũng không rời nhau. Họ sống chung một mái nhà như hai kẻ thù bị giam trong cùng một căn phòng, chờ xem ai chết trước để người còn lại được giải thoát. Đó là thứ bi kịch mà không ai muốn nhắc đến, nhưng nó tồn tại, âm thầm và đau đớn, trong biết bao gia đình.





Khi tình yêu chỉ còn là thói quen độc hại.





Có một sự thật mà ít ai dám thừa nhận: không phải mọi cuộc hôn nhân đều đáng được kéo dài đến già. Có những cặp vợ chồng sống với nhau năm mươi năm không phải vì yêu thương mà vì không còn lựa chọn nào khác. Họ đã quen với sự hiện diện của nhau đến mức không biết sống thế nào nếu thiếu đi người kia, dù người đó làm họ khổ sở mỗi ngày. Đó không phải là tình yêu, mà là sự phụ thuộc bệnh hoạn. Giống như người nghiện thuốc lá - họ biết nó hại nhưng không thể bỏ được.





Ông Năm và bà Sáu là một ví dụ điển hình. Họ kết hôn từ thuở còn trẻ, sinh con đẻ cái, xây dựng gia đình. Nhưng đâu đó từ năm mươi tuổi, có lẽ còn sớm hơn nữa, tình yêu đã chết. Không ai biết chính xác nó chết khi nào, chỉ biết rằng một ngày nọ, họ tỉnh dậy bên nhau và nhận ra không còn điều gì để nói. Thế nhưng họ không chia tay. Các con đã lớn, nhà cửa đã có, danh tiếng đã dựng. Ly hôn à? Người đời sẽ nói gì? Họ ở lại, không phải vì muốn mà vì không thể đi.





Và rồi những năm tháng trôi qua trong sự dằn vặt. Họ không nói chuyện trừ khi cần thiết. Họ ăn cơm hai đầu bàn, xem ti vi hai kênh khác nhau, ngủ quay lưng vào nhau. Mỗi người sống thế giới riêng của mình trong cùng một ngôi nhà. Đó không phải là hôn nhân, mà là tù. Nhưng họ không thể trốn thoát vì tuổi già không cho phép bắt đầu lại. Ai sẽ chấp nhận một ông già hay một bà già đã qua bảy mươi với đống hành lý cảm xúc nặng nề? Họ mắc kẹt, và họ biết điều đó.





Những dấu hiệu của sự tan rã.





Tình yêu tan rã không phải lúc nào cũng ầm ĩ như trong phim. Không có cảnh đập phá hay hét hò. Nó tan rã thầm lặng, từng chút một, như lá khô rụng từng chiếc. Dấu hiệu đầu tiên là sự thờ ơ. Ông Năm không còn quan tâm bà Sáu ăn gì, đi đâu, cảm thấy thế nào. Bà Sáu cũng vậy, không hỏi han, không lo lắng. Họ sống như hai người lạ cùng thuê nhà.





Rồi đến sự thiếu cảm thông. Khi một người đau ốm, người kia không động lòng. Bà Sáu té ngã, ông Năm chỉ nhíu mày khó chịu vì phải đưa đi bệnh viện. Ông Năm ho khan cả đêm, bà Sáu đóng cửa phòng lại để ngủ cho yên. Họ không còn năng lượng để quan tâm đến nhau nữa. Mỗi người chỉ muốn sống qua ngày của mình cho xong.





Nhưng tệ hại hơn cả là những lời cay nghiệt. Tuổi già đáng lẽ nên khoan dung, nhưng với những cặp đã hết tình, tuổi già lại là lúc họ trút hết oan hận tích lũy bao năm. Ông Năm chế giễu bà Sáu già xấu, lưng còng. Bà Sáu mỉa mai ông Năm vô dụng, hết tiền hết quyền. Họ biết chính xác điểm yếu của nhau và họ đâm vào đó không thương tiếc. Mỗi câu nói là một nhát dao, không đủ để giết chết nhưng đủ để làm đau.





Có người nói già rồi nên nhẫn nhịn. Nhưng thực ra, già rồi người ta càng khó nhẫn nhịn hơn. Bởi vì họ mệt. Mệt với cuộc đời, mệt với chính mình, và nhất là mệt với người bạn đời mà họ phải chịu đựng mỗi ngày. Họ không còn nghĩ đến tương lai vì tương lai không còn bao xa. Họ chỉ nghĩ đến việc làm sao trút được cơn giận tích tụ bấy lâu. Ngoại trừ họ cần nhau. Cần người đã quen nhận sự phụ thuộc.





Những cuộc cãi vã vô nghĩa.





Điều đáng buồn nhất của tình già tan rã là họ cãi nhau vì những chuyện vô nghĩa. Không phải những vấn đề lớn như ngoại tình hay tiền bạc nữa. Họ cãi nhau vì chiếc muống bỏ sót trên bàn, vì kênh ti vi, vì ai nấu cơm hôm nay, vì sao để cửa sổ mở. Những chuyện nhỏ đến mức người ngoài nghe vào sẽ cười, nhưng với họ, đó là chiến trường.





Ông Năm bực vì bà Sáu để muối gần đường. Bà Sáu tức vì ông Năm để giày không đúng chỗ. Ông Năm gắt vì bà Sáu nấu mặn. Bà Sáu giận vì ông Năm mặc áo hoa hòe. Mỗi ngày trôi qua với vô số những cuộc cãi vã nhỏ nhặt như vậy. Họ không còn năng lượng cho những cuộc tranh luận lớn nữa, thế là họ trút giận lên những thứ nhỏ nhất, tầm thường nhất.





Nhưng thực ra, họ không cãi nhau vì muối hay đường. Họ cãi nhau vì họ có điều không vừa ý về nhau. Họ ghét những năm tháng đã mất đi bên người mà họ không còn yêu mà chỉ dựa. Họ ghét chính mình vì đã không đủ can đảm để rời đi khi còn trẻ. Họ ghét số phận đã giam họ vào cuộc hôn nhân này. Và vì không thể đấm vào số phận, họ đấm vào nhau.





Có một thuật ngữ tâm lý học gọi là "trả thù vặt" - những hành động nhỏ nhặt được thực hiện để làm phiền người khác một cách âm thầm. Bà Sáu biết ông Năm ghét ăn cà rốt nhưng vẫn cho vào mỗi bữa. Ông Năm biết bà Sáu thích xem phim lúc tám giờ tối nhưng cố tình chiếm ti vi. Những hành động này không làm hại gì lớn, nhưng chúng tích tụ, như những giọt nước mòn đá, và cuối cùng phá hủy hoàn toàn mối quan hệ.





Cố sống vì con cái.





Lý do họ không chia tay thường là vì con cái. "Già rồi còn ly hôn thì con cháu mất mặt," bà Sáu nói với bạn bè. "Chia tài sản phức tạp lắm, cứ ở vậy cho đến ngày nào đó," ông Năm nghĩ thầm. Họ sống vì hình thức, vì mặt mũi, vì không muốn làm con cái tốn công lo lắng.









Nhưng thực ra con cái biết hết. Đứa con nào cũng thấy cha mẹ không nói chuyện với nhau. Đứa con nào cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt trong nhà. Đứa con nào cũng biết cha mẹ chỉ còn ở bên nhau vì bổn phận chứ không phải vì tình yêu. Và điều đó làm chúng đau khổ không kém gì cha mẹ chúng.

Con cái lớn lên trong những gia đình như vậy thường có quan niệm méo mó về tình yêu. Chúng nghĩ rằng hôn nhân là chịu đựng, là hy sinh, là sống trong đau khổ im lặng. Chúng sợ kết hôn vì không muốn trở thành cha mẹ mình. Hoặc tệ hơn, chúng lặp lại chính cái vòng luẩn quẩn đó vì không biết tình yêu thực sự trông như thế nào.





Ông Năm và bà Sáu tưởng rằng họ hy sinh vì con. Nhưng thực ra, họ đang làm hại con. Bởi vì không có đứa trẻ nào muốn thấy cha mẹ mình khổ sở. Không có đứa trẻ nào muốn cha mẹ ở bên nhau chỉ vì chúng. Những đứa con đó sống trong tội lỗi, tự hỏi liệu có phải lỗi của chúng khi cha mẹ không hạnh phúc.





Khi ở lại còn tệ hơn chia tay.





Có một quan niệm sai lầm rằng dù sao thì ở bên nhau vẫn tốt hơn ở một mình. Nhưng điều này không đúng với mọi trường hợp. Đôi khi, ở bên người làm bạn đau khổ mỗi ngày còn tệ hơn nhiều so với sống một mình. Cô đơn có thể chữa được, nhưng độc hại từ một mối quan hệ xấu thì giết chết bạn từ từ.





Ông Năm mắc bệnh cao huyết áp vì căng thẳng. Bà Sáu mất ngủ vì lo lắng. Cả hai đều có dấu hiệu trầm cảm nhưng không ai đi khám vì nghĩ rằng "già rồi ai mà không buồn." Họ uống thuốc ngủ, thuốc an thần, nhưng không thuốc nào chữa được căn bệnh thực sự của họ: cuộc hôn nhân độc hại.





Nghiên cứu cho thấy người già sống trong hôn nhân không hạnh phúc có nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và chết sớm cao hơn những người độc thân. Stress kéo dài làm suy yếu hệ miễn dịch, tăng viêm nhiễm, và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Nói cách khác, một cuộc hôn nhân tồi đang giết chết họ, nhưng họ vẫn bám víu vào đó vì sợ cái gì đó tệ hơn.





Nhưng thực sự có gì tệ hơn không? Sống một mình ở tuổi bảy mươi có đáng sợ đến vậy sao? Có những người ly hôn muộn và nói rằng đó là quyết định tốt nhất đời họ. Họ cuối cùng cũng được yên bình. Họ không phải chịu đựng những lời nói độc địa mỗi ngày. Họ không phải sống trong căng thẳng thường trực. Họ có thể xem kênh ti vi mình thích, ăn món mình muốn, ngủ ngon mà không sợ bị đánh thức bởi tiếng gắt gỏng.





Tất nhiên, ly hôn ở tuổi già không dễ. Tài sản phải chia, con cái sẽ lo lắng, hàng xóm sẽ bàn tán. Nhưng tất cả những điều đó có đáng để đổi lấy sự bình yên trong tâm hồn không? Có đáng để được sống những năm cuối đời không trong đau khổ không?





Những hối hận không nói.





Điều đáng buồn nhất là nhiều người già sống trong hối hận. Họ hối hận vì đã không chia tay sớm hơn khi còn cơ hội bắt đầu lại. Họ hối hận vì đã lãng phí cả thanh xuân và trung niên với người không xứng đáng. Họ hối hận vì đã chọn sự an toàn thay vì hạnh phúc.





Ông Năm nằm trên giường bệnh, nhìn bà Sáu ngồi bên - không phải vì lo lắng mà vì bổn phận - ông nghĩ: "Nếu được sống lại, tôi sẽ không chọn bà ấy." Bà Sáu nhìn ông Năm, nghĩ: "Tôi đã lãng phí cả đời mình." Nhưng họ không nói ra. Họ giữ những suy nghĩ đó trong lòng, để chúng ăn mòn tâm hồn đến ngày chết.





Có một câu nói rằng hối hận lớn nhất của người sắp chết không phải là những gì họ đã làm, mà là những gì họ không dám làm. Ông Năm và bà Sáu là minh chứng cho điều đó. Họ không dám chia tay vì sợ một mình. Họ không dám tìm kiếm hạnh phúc vì sợ dư luận. Và giờ đây, ở cuối cuộc đời, họ nhận ra rằng sự sợ hãi đó đã cướp đi của họ thứ quý giá nhất: những năm tháng được sống thật sự.





Đôi khi tình yêu không đủ. Đôi khi nó chết đi và không hồi sinh được. Đôi khi bám víu vào một thứ đã chết chỉ làm cả hai người thối rữa cùng. Và đôi khi, dũng cảm nhất không phải là ở lại, mà là biết lúc nào nên buông tay.





Những câu chuyện có thể khác.





Không phải mọi cặp già đều phải kết thúc trong đau khổ. Có những cặp dũng cảm đủ để thừa nhận rằng họ không còn hợp nhau nữa và chọn cách chia tay văn minh. Họ ly hôn, chia tài sản công bằng, và mỗi người sống những năm cuối đời theo cách của mình. Một số người tìm được tình yêu mới. Một số người tận hưởng sự tự do của việc sống một mình. Dù thế nào, họ cũng hạnh phúc hơn là khi còn ở bên nhau.





Bà Tám ly hôn ở tuổi sáu mươi lăm sau bốn mươi năm hôn nhân không hạnh phúc. Con cái ban đầu sốc, nhưng sau đó hiểu. Bà Tám hiện sống một mình trong căn hộ nhỏ, trồng hoa, đọc sách, gặp bạn bè. Bà nói: "Tôi hối hận vì không làm điều này sớm hơn hai mươi năm." Ông chồng cũ của bà cũng vậy, ông tái hôn với người phụ nữ khác và lần đầu tiên trong đời, ông biết tình yêu đích thực là gì.





Đó không phải là kết thúc buồn, mà là khởi đầu mới. Không bao giờ là quá muộn để chọn hạnh phúc. Không bao giờ là quá muộn để rời bỏ điều làm bạn đau khổ. Tuổi già không có nghĩa là phải chịu đựng. Nó có nghĩa là bạn đã sống đủ lâu để biết rằng cuộc sống quá ngắn để lãng phí vào những mối quan hệ độc hại.





Lời kết không êm đềm





Tình già tan rã là một bi kịch im lặng. Không có ai hát về nó, không có phim nào kể về nó, vì nó không lãng mạn, không cảm động. Nó chỉ đơn giản là đau đớn. Hai người đã từng yêu nhau, hoặc ít nhất là từng nghĩ họ yêu nhau, giờ đây sống bên nhau trong hận thù hoặc thờ ơ. Họ không chia tay vì quá nhiều thứ gò bó: con cái, tài sản, danh tiếng, sức khỏe. Họ mắc kẹt, và họ chờ đợi - có thể chờ cái chết của một trong hai người, hoặc chờ một phép màu nào đó không bao giờ đến.





Nhưng nếu có một bài học từ những câu chuyện này, đó là: đừng để bản thân rơi vào tình huống đó. Nếu bạn đang trẻ và nhận ra rằng người bạn yêu làm bạn bất hạnh, hãy rời đi trước khi quá muộn. Nếu bạn đang trung niên và cảm thấy tình yêu đã chết, hãy thành thật đối diện thay vì trì hoãn. Đừng nghĩ rằng ở lại vì con cái là cao thượng. Đừng nghĩ rằng chịu đựng là đức tính. Đừng nghĩ rằng ly hôn là thất bại.





Thất bại thực sự là sống cả đời trong đau khổ vì quá sợ thay đổi. Thất bại thực sự là để tuổi già - thời điểm đáng lẽ nên bình yên nhất - trở thành địa ngục trần gian. Thất bại thực sự là chết đi với hối hận rằng mình đã không dũng cảm đủ để sống theo cách mình muốn.





Hoàng hôn có thể không êm đềm. Nhưng ít nhất, hãy đảm bảo rằng nó không phải là cơn ác mộng.





Ngu Yên