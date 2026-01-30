Alex Honnold Leo Lập Kỷ Lục Mới: Leo Tòa Nhà Taipei 101 Không Dây An Toàn

Alex Honnold đã leo lên đỉnh Taipei 101 mà không dùng dây hay bất kỳ thiết bị an toàn nào.

Nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold vừa hoàn tất một trong những thử thách nguy hiểm nhất sự nghiệp: leo lên đỉnh tòa nhà Taipei 101 cao 1.667 feet (hơn 500 mét) tại Đài Bắc mà không dùng bất kỳ sợi dây hay thiết bị bảo hộ nào. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có người “free solo” toàn bộ công trình mang tính biểu tượng này.





Cuộc leo diễn ra ngày 25 tháng 1 năm 2026, sau khi phải hoãn một ngày vì mưa. Từ chân tháp lên tới đỉnh chóp, Honnold mất khoảng 90 phút. Anh leo dọc theo một góc tòa nhà, dùng tay và chân bám vào các gờ kim loại, dầm thép và kết cấu bên ngoài. Trên người chỉ có áo thun đỏ, quần đen, giày leo màu vàng và một túi phấn nhỏ đeo ở thắt lưng để làm khô tay khi cần.





Toàn bộ quá trình được Netflix truyền hình trực tiếp với độ trễ mười giây. Dưới đường và bên trong tòa nhà, nhiều người dừng lại theo dõi; khi Honnold chạm tới đỉnh tháp và giơ tay chào, đám đông đã vỗ tay reo hò.





Honnold cho biết trong suốt quá trình leo, anh không hề rơi vào trạng thái kiệt sức. Cảm giác mệt, theo lời anh, giống như “mệt dễ chịu” khi gần về đích trong một cuộc đua. Anh cũng nói có những lúc gần như quên hẳn không gian và thời gian, chỉ tập trung hoàn toàn vào từng động tác.





Trước đây, từng có người leo Taipei 101, nhưng vẫn sử dụng dây và thiết bị an toàn. Vì vậy, màn trình diễn của Honnold được xem là lần chinh phục đầu tiên đúng nghĩa “không dây” đối với tòa tháp này, và cũng là công trình cao nhất từng được leo theo hình thức free solo.





Honnold từng gây chấn động năm 2017 khi leo El Capitan – vách đá granite thẳng đứng tại công viên quốc gia Yosemite – mà không dùng dây. Cuộc leo đó được ghi lại trong phim tài liệu Free Solo, đoạt giải Oscar năm 2019. Theo nhiều nguồn tin, anh đã ấp ủ ý định chinh phục Taipei 101 trong hơn một thập niên, và cơ hội chỉ thành hiện thực khi Netflix đứng ra tổ chức và xin phép chính quyền địa phương.





Anh cho biết hy vọng cuộc leo này không chỉ là một kỷ lục cá nhân, mà còn nhắc người xem rằng thời gian của mỗi người là hữu hạn. Nếu dám theo đuổi và kiên trì chuẩn bị, con người có thể làm được những việc tưởng chừng không thể. (VB)