Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi Họp Mặt Tất Niên, Mừng Xuân Bính Ngọ 2026



Ông Hội Trưởng Võ Thành Chương chào mùng và cảm ơn quan khách

Westminster (Thanh Huy) – Trưa Chủ Nhật ngày 25 tháng 1 năm 2026 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Westminster. Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi tại Nam California đã tổ chức họp mặt Tất Niên mừng Xuân Bính Ngọ 2026.





Tham dự buổi họp mặt ngoài số đông đồng hương thân hữu Quảng Ngãi còn có Ông Bà Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định và phái đoàn; Hội Liên Trường Quy Nhơn; Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California; Hội Bà Rịa Phước Tuy; Bà Lệ Giang và phái đoàn Hội Bà Triệu; Võ Sư Tom Võ, Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California và phái đoàn; BS. Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc Bảo Tàng Viện Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa…

Mở đầu buổi lễ, Ông Hội Trưởng Võ Thành Chương lên chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách và đồng hương thân hữu tham dự sau đó ông cho biết lý do buổi họp mặt và ông chúc tất cả mọi người một năm mới Bính Ngọ An Khang Thịnh Vượng.





Cô Thúy Kiệt, Phó Hội trưởng Ngoại Vụ cảm ơn và chúc Tết đến mọi người Tiếp theo Cô Thúy Kiệt, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý quan khách quý hội đoàn bạn, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương thân hữu Quảng Ngãi tham dự buổi họp mặt hôm nay. Cô nói: “Thời gian dần trôi, lại một mùa xuân nữa đang về, lòng tràn ngập bao niềm luyến tiếc ngậm ngùi về những mùa xuân nơi quê nhà, những người con xa lìa đất mẹ, sống nơi đất khách quê người…





Trong tâm tình đó, hôm nay chúng tôi tổ chức buổi họp mặt tất niên Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi tại Nam California, để chúng ta ngồi lại với nhau hàn huyên, tâm tình, chia sẻ cho nhau những ưu tư, buồn vui trong cuộc sống…” Cô cũng không quên cảm ơn những ân nhân, đối với hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi trong đó có Thầy Đồng Sĩ Thứ, cựu Trung Tá Chỉ Huy Trưởng Truyền Tin Khu 33 Chiến Thuật, Đại Úy Trang Thiện Nhơn, Ông Bà Bác Sĩ Kevin Mai và Chú, Thím Mến, Quý vị cựu Hội Trưởng Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi, quý vị trưởng thượng đã liên tục 40 năm cùng đóng góp xây dựng hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi càng ngày càng phát triển lớn mạnh nơi quê người.





Nghi thức chào cờ Thay mặt ban tổ chức Cô kính chúc tất cả một năm mới An Vui Hạnh Phúc.

Sau đó là nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do ban hợp ca Thân Hữu Quảng Ngãi và Ban Hợp Ca Hội Võ Bị Nam California thực hiện. Tiếp theo ban tổ chức mời quý vị nhân sĩ và đại diện các hội đoàn cùng lên niệm hương trước bàn thờ tổ tiên để ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, các anh hùng liệt nữ cùng các chiến sĩ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân trong đó có những người con của quê hương Quảng Ngãi thân yêu.





Lễ thắp nhang tưởng niệm tiền nhân Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các anh chị em nghệ sĩ Quảng Ngãi và thân hữu trình diễn, mở đầu văn nghệ với nhạc phẩm “Mùa Xuân Của Mẹ” (Trịnh Lâm Ngân) Trần Đường hát, “Đón Xuân” (Phạm Đình Chương) do ban hợp ca Cảnh Sát Quốc Gia hợp ca, Vũ Khúc “Dừng Bước Giang Hồ” do nhóm văn nghệ Quảng Ngãi trình diễn, “Bóng Hồng Việt Nam” do nhóm văn nghệ Bà Rịa Phước Tuy trình diễn, “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” do Ban Hợp Ca Hội Võ Bị trình diễn. Chương trình văn nghệ tiếp tục với những ca sĩ Quảng Ngãi và thân hữu trình diễn qua các ca khúc về Xuân.



Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số với những giải thưởng do các mạnh thường quân Quảng Ngãi bảo trợ



Tiếp xúc với Cô Thuý Kiệt, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ được cô cho biết: “Cô rất mong được nhiều bạn trẻ tham gia vào những sinh hoạt của hội, sẵn sàng gánh vác việc chung của hội để duy trì truyền thống mà các bậc cha ông đã gây dựng trong nhiều năm qua hầu góp phần vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa của chúng ta tại quê người.”

Qúy đồng hương muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi xin liên lạc: Ông Hội Trưởng Võ Thành Chương, điện thoại (714) 362-5775, Cô Thúy Kiệt, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ (626) 376-3153.