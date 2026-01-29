Hôm nay,  

Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi Họp Mặt Tất Niên, Mừng Xuân Bính Ngọ 2026

29/01/202619:40:00(Xem: 156)

(1)-HỘI-ĐỒNG-HƯƠNG-THÂN-HỮU-QUẢNG-NGÃI-DSC_0726
Ông Hội Trưởng Võ Thành Chương chào mùng và cảm ơn quan khách
 
Westminster (Thanh Huy) – Trưa Chủ Nhật ngày 25 tháng 1 năm 2026 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Westminster. Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi tại Nam California đã tổ chức họp mặt Tất Niên mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự buổi họp mặt ngoài số đông đồng hương thân hữu Quảng Ngãi còn có Ông Bà Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định và phái đoàn; Hội Liên Trường Quy Nhơn; Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California; Hội Bà Rịa Phước Tuy; Bà Lệ Giang và phái đoàn Hội Bà Triệu; Võ Sư Tom Võ, Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California và phái đoàn; BS. Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc Bảo Tàng Viện Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa…
 
Mở đầu buổi lễ, Ông Hội Trưởng Võ Thành Chương lên chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách và đồng hương thân hữu tham dự sau đó ông cho biết lý do buổi họp mặt và ông chúc tất cả mọi người một năm mới Bính Ngọ An Khang Thịnh Vượng.
 
Tiếp theo Cô Thúy Kiệt, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý quan khách quý hội đoàn bạn, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương thân hữu Quảng Ngãi tham dự buổi họp mặt hôm nay. Cô nói: “Thời gian dần trôi, lại một mùa xuân nữa đang về, lòng tràn ngập bao niềm luyến tiếc ngậm ngùi về những mùa xuân nơi quê nhà, những người con xa lìa đất mẹ, sống nơi đất khách quê người…

(2)-HỘI-ĐỒNG-HƯƠNG-THÂN-HỮU-QUẢNG-NGÃI-DSC_0724
Cô Thúy Kiệt, Phó Hội trưởng Ngoại Vụ cảm ơn và chúc Tết đến mọi người
 
Trong tâm tình đó, hôm nay chúng tôi tổ chức buổi họp mặt tất niên Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi tại Nam California, để chúng ta ngồi lại với nhau hàn huyên, tâm tình, chia sẻ cho nhau những ưu tư, buồn vui trong cuộc sống…” Cô cũng không quên cảm ơn những ân nhân, đối với hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi trong đó có Thầy Đồng Sĩ Thứ, cựu Trung Tá Chỉ Huy Trưởng Truyền Tin Khu 33 Chiến Thuật, Đại Úy Trang Thiện Nhơn, Ông Bà Bác Sĩ Kevin Mai và Chú, Thím Mến, Quý vị cựu Hội Trưởng Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi, quý vị trưởng thượng đã liên tục 40 năm cùng đóng góp xây dựng hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi càng ngày càng phát triển lớn mạnh nơi quê người.


Thay mặt ban tổ chức Cô kính chúc tất cả một năm mới An Vui Hạnh Phúc.

(3HỘI-ĐỒNG-HƯƠNG-THÂN-HỮU-QUẢNG-NGÃI-)-DSC_0733
Nghi thức chào cờ
 
Sau đó là nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do ban hợp ca Thân Hữu Quảng Ngãi và Ban Hợp Ca Hội Võ Bị Nam California thực hiện. Tiếp theo ban tổ chức mời quý vị nhân sĩ và đại diện các hội đoàn cùng lên niệm hương trước bàn thờ tổ tiên để ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, các anh hùng liệt nữ cùng các chiến sĩ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân trong đó có những người con của quê hương Quảng Ngãi thân yêu.
 
Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các anh chị em nghệ sĩ Quảng Ngãi và thân hữu trình diễn, mở đầu văn nghệ với nhạc phẩm “Mùa Xuân Của Mẹ” (Trịnh Lâm Ngân) Trần Đường hát, “Đón Xuân” (Phạm Đình Chương) do ban hợp ca Cảnh Sát Quốc Gia hợp ca, Vũ Khúc “Dừng Bước Giang Hồ” do nhóm văn nghệ Quảng Ngãi trình diễn, “Bóng Hồng Việt Nam” do nhóm văn nghệ Bà Rịa Phước Tuy trình diễn, “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” do Ban Hợp Ca Hội Võ Bị trình diễn. Chương trình văn nghệ tiếp tục với những ca sĩ Quảng Ngãi và thân hữu trình diễn qua các ca khúc về Xuân.

(4)-HỘI-ĐỒNG-HƯƠNG-THÂN-HỮU-QUẢNG-NGÃI-DSC_0742
Lễ thắp nhang tưởng niệm tiền nhân

Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số với những giải thưởng do các mạnh thường quân Quảng Ngãi bảo trợ

(5)-HỘI-ĐỒNG-HƯƠNG-THÂN-HỮU-QUẢNG-NGÃI-DSC_0745
Nhóm văn nghệ Quảng Ngãi với nhạc phẩm “Dừng Bước Giang Hồ"
 
Tiếp xúc với Cô Thuý Kiệt, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ được cô cho biết: “Cô rất mong được nhiều bạn trẻ tham gia vào những sinh hoạt của hội, sẵn sàng gánh vác việc chung của hội để duy trì truyền thống mà các bậc cha ông đã gây dựng trong nhiều năm qua hầu góp phần vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa của chúng ta tại quê người.”
 
Qúy đồng hương muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi xin liên lạc: Ông Hội Trưởng Võ Thành Chương, điện thoại (714) 362-5775, Cô Thúy Kiệt, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ (626) 376-3153.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Napa Valley Asian American Film Festival (NVAAFF), liên hoan phim thường niên của cộng đồng gốc Á tại thung lũng Napa, sẽ trở lại trong hai ngày 6 và 7 tháng 2 năm 2026 tại Napa Valley College. Liên Hoan Phim năm nay tiếp tục giới thiệu những tiếng nói sinh động của các nhà làm phim Á châu và Mỹ gốc Á trong một không khí hội hè, nơi điện ảnh, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng gặp nhau. Song song đó là nỗ lực tăng cường gắn bó với địa phương, thông qua hợp tác cùng các nhà hàng, nhà làm rượu vang, nghệ nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ độc lập trong vùng, cũng như tập thể giảng viên và sinh viên Napa Valley College.

Là một thành viên của Little Saigon San Diego (LSSD), tôi luôn tin rằng việc giữ gìn không gian văn hóa sạch đẹp chính là cách thể hiện tình yêu thương dành cho các thế hệ đi trước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho thế hệ mai sau. Hôm nay, niềm tin đó đã trở thành một cam kết chính thức. Little Saigon San Diego tự hào được công nhận là Cộng đồng California Sạch. Danh hiệu này không chỉ đơn thuần là một danh xưng. Nó khẳng định điều mà cộng đồng chúng ta từ lâu đã biết: chăm sóc khu phố của mình chính là một hành động gìn giữ và bảo tồn văn hóa. Chúng tôi không chỉ giúp dọn dẹp khu phố, mà chúng tôi còn giúp gìn giữ một ngôi nhà văn hóa.

Tại địa điểm 12865 Main St, Thành phố Garden Grove vào lúc 11:30 sáng Thứ Năm ngày 22 tháng 1 năm 2026, ban tổ chức Lễ Hội Phố Hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đã tổ chức buổi họp báo để thông báo chi tiết về 3 ngày lễ hội Phố Hoa. Tham dự buổi họp báo rất đông các cơ quan truyền thông Việt-Mỹ, các vị mạnh thường quân và các cơ sở thương mại bảo trợ. Quan khách tham dự có Bà Stephanie Klopfenstein, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove; Nghị Viên Cindy Tran; cựu Phó Thị Trưởng Thu Hà Nguyễn và một số các viên chức trong hội đồng thành phố Garden Grove.

Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California và AltaSea tại Cảng Los Angeles ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm hợp tác hỗ trợ hành động vì khí hậu, phát triển bền vững và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong “nền kinh tế biển”.

Sáng Chủ Nhật 18 tháng 1 năm 2026, vào lúc 10 giờ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ long trọng cử hành Lễ Đại Tường cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario. Chùa Quang Thiện, nơi Hòa Thượng Thích Minh Dung đảm nhiệm vai trò Viện chủ, đã trang nghiêm đón tiếp đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử về chứng minh và tham dự để tưởng niệm một bậc Trưởng Lão suốt đời gắn bó với vận mệnh đạo pháp và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Tu Viện Huyền Không (Chùa A Di Đà cũ), số 14042 Swan ST, Thành Phố Westminster, CA 92683, hiện do Thầy Thích Tánh Tuệ làm Viện Chủ và Thầy Thích Tuệ Giác Trụ Trì. Tu Viện ngoài việc tổ chức các khóa tu học cho Phật tử hiện nay Tu Viện đang có lớp luyện tập “Tiên Long Khí Công” dưới sự hướng dẫn của Bác Sĩ Đông Y Trung Võ. Đây là lớp học đầu tiên với số học viên tham gia khoảng 40 học viên, thời gian luyện tập từ 6 giờ sáng đến 7:30 sáng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hằng tuần. Tiếp xúc với BS. Trung Võ được ông cho biết: “Đây là môn khí công được truyền thừa từ Đức Phù Đổng Thiên Vương, mở đầu với phần lạy Phật theo “Kim Cang Thừa”

Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Miền Nam California số 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana CA. 92704 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 1 năm 2026, Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Cali do Ông Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức Đại Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần Thứ 106. Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm đồng đạo và thân hữu. Chức sắc PGHH có Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại và một số quý vị trong hội. Về quan khách có: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tu Viện Huệ Quang; Phái Đoàn Cao Đài gồm có các Ông: Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Ngô Thiện Đức, Hồ Ngọc Ân… Giáo Sư Nguyễn Trung Quân, Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, GS. Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng và phái đoàn, Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Cô Roxanne Chow, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần, Bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Mỹ… Các cơ quan truyền thông có Báo Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông, Đài Truyền Hình SBTN, .

Tại khu đậu xe P4 Tòa Nhà Hành Chánh Quận Cam số 630 North Broadway St., Santa Ana, CA 9270 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 9 tháng 1 năm 2026 Chánh Lục Sự Quận Cam Ông Hugh Nguyen đã tổ chức buổi ra mắt xe văn phòng lưu động “Clerk-Recorder on Wheels”, nhằm mang các dịch vụ thiết yếu của Văn Phòng Chánh Lục Sự trực tiếp đến cư dân trên khắp Quận Cam. Tham dự buổi lễ có các cơ quan truyền thông, báo chí Mỹ-Việt, các giám sát viên như ông Doug Chaffee, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County; bà Katrina Foley, phó chủ tịch; ông Don Wagner; và đại diện của Giám Sát Viên Vicente Sarmiento.

Nghe tin buồn, nhạc sĩ Bảo Tố vừa qua đời ngày 12 tháng 1 năm 2026 nhằm ngày 24 tháng 11 năm Ất Tị tại thành phố San Jose, California, hưởng thọ 82 tuổi, xin viết mấy dòng tưởng nhớ người bạn văn nghệ nhiều năm tại Thung lũng Hoa vàng...

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.