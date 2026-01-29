Bruce Springsteen Tung Ra Ca Khúc Phản Đối ICE “Streets Of Minneapolis”
Bruce Springsteen hôm Thứ Tư đã cho phát hành một ca khúc phản kháng mới, trực diện lên án bạo lực của lực lượng Cảnh sát Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại Minneapolis. Bài hát tưởng niệm Renee Macklin Good và Alex Pretti, hai thường dân đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng liên quan đến nhân viên liên bang trong tháng này.
“Tôi viết ca khúc này vào Thứ Bảy, thu âm hôm qua và gửi đến quý vị hôm nay, như một phản ứng trước thứ khủng bố của nhà nước đang trút xuống thành phố Minneapolis,” Bruce Springsteen viết trên mạng xã hội. “Ca khúc dành cho người dân Minneapolis, những người láng giềng di dân vô tội của chúng ta, và để tưởng niệm Alex Pretti cùng Renee Good. Hãy giữ lấy tự do.”
“Streets Of Minneapolis” là một ca khúc rock thu trọn ban nhạc, mang cấu trúc quen thuộc của E Street Band với phần hợp xướng hát theo. Giọng hát khàn, thô và đầy phẫn nộ của Springsteen gọi thẳng “Vua Trump” cùng “đám tay sai liên bang”, đồng thời khẳng định ông sẽ không quên những gì đã diễn ra trên đường phố Minneapolis trong mùa đông này.
Lời ca không ẩn dụ, không lùi bước. Springsteen kể lại trực tiếp cái chết của Renee Macklin Good và Alex Pretti, đặt hình ảnh nhân chứng ghi lại bằng điện thoại đối diện với các tuyên bố chính thức từ chính quyền liên bang:
“Người ta bảo là tự vệ, thưa ngài / Xin đừng tin vào mắt mình,”
Springsteen hát:
“Chỉ còn máu thịt của chúng tôi / những tiếng còi và điện thoại giơ lên / đối đầu với những lời dối trá bẩn thỉu của Stephen Miller và Kristi Noem.”
Ở một đoạn khác, bài hát mô tả thẳng khoảnh khắc cuối của Pretti:
"Đám tay sai liên bang của Trump / xô, đè, đánh vào mặt, /vào ngực anh /rồi nả súng / Alex Pretti /
bất động trong tuyết trắng."
Câu hát không tìm cách gây xúc động; nó chỉ đặt sự việc xuống đúng mặt đường, nơi nó đã xảy ra. Đoạn kết của ca khúc rời khỏi phẫn nộ để chuyển sang lời đoàn kết:
“Chúng ta sẽ đứng lại trên mảnh đất này,
Và không bỏ rơi người xa lạ giữa chúng ta.
Chúng ta sẽ nhớ những tên người đã chết
Trên đường phố Minneapolis.”
Sự lặp lại câu “chúng ta sẽ nhớ tên” không mang tính nghi lễ, mà như một lời thề công dân: nhớ để không bị kẻ cầm quyền buộc phải quên.
Cùng với ca khúc, Springsteen cho phát hành một đoạn video ngắn, đan xen hình ảnh thu âm trong phòng thu với các cảnh người biểu tình đối đầu cùng nhân viên ICE trên đường phố Minneapolis. Không lời dẫn, không dàn dựng cầu kỳ; âm nhạc và hình ảnh được đặt cạnh nhau, để tự chúng nói thay điều cần nói.
Việc phát hành “Streets Of Minneapolis” tiếp nối trực tiếp những phát biểu công khai trước đó của Springsteen. Đầu tháng này, tại buổi gây quỹ Light of Day ở Red Bank, New Jersey, ông đã dành phần trình diễn ca khúc “The Promised Land” để tưởng niệm Renee Macklin Good, đồng thời lặp lại quan điểm của Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey rằng ICE phải rút khỏi thành phố. Khi đó, Springsteen nói rằng nếu người dân tin vào luật pháp, tin rằng không ai đứng trên luật, và tin rằng không ai đáng bị giết chỉ vì thực thi quyền biểu tình, thì thông điệp gửi đến Tổng thống phải rất rõ ràng.
Tựa đề “Streets Of Minneapolis” gợi nhắc trực tiếp đến “Streets Of Philadelphia”, ca khúc giúp Springsteen đoạt giải Oscar năm 1994. Trong sự nghiệp nhiều thập niên, ông từng viết nhiều ca khúc thời sự như “American Skin (41 Shots)”, “We Take Care Of Our Own” hay “Living In The Future”. Tuy vậy, đây là một trong những lần hiếm hoi ông phản ứng gần như tức thì trước một sự việc đang diễn ra. Ngay cả “Roulette” — viết sau sự cố hạt nhân Three Mile Island chỉ sáu ngày — cũng phải nhiều năm sau mới được công bố.
Các dự định âm nhạc sắp tới của Springsteen hiện vẫn chưa rõ. Trong cuộc trò chuyện với Rolling Stone vào tháng 6 năm 2025, ông cho biết đang hoàn tất một album solo mới và sẽ phát hành trong tương lai gần. Nhưng vào thời điểm này, “Streets Of Minneapolis” đã tự đứng như một văn kiện âm nhạc của thời khắc: viết gấp, thu gấp, và không có ý định chờ cho nguội.
Trên Đường Phố Minneapolis
Dưới băng giá mùa đông
trên đại lộ Nicollet
thành phố bốc cháy giữa lửa và băng
dưới gót giày quân chiếm đóng
đạo quân của vua Trump
từ Bộ Nội An kéo đến
súng dắt áo
tràn ngập đường phố Minneapolis
họ nói nhân danh luật pháp
giữa khói cay và đạn cao su
trong bóng tối tinh sương
dân thành phố đứng lên vì công lý
tiếng kêu vang suốt đêm dài
tan vào sương đỏ
những vết chân đẫm máu
trên lề đường
nơi lẽ ra
phải là chốn của lòng nhân
hai thân người nằm lại
Alex Pretti và Renée Good
hỡi Minneapolis của chúng ta
tôi nghe tiếng người
dội lên từ sương máu
chúng ta đứng chung trên mảnh đất này
không quên những người xa lạ
đến đây qua đây rồi mất hút
ngay trên những mái nhà này
chúng đến
giết
rồi bỏ đi
mùa đông '26
chúng ta sẽ nhớ từng tên người ngã xuống
trên đường phố Minneapolis
lũ tay sai liên bang của Trump
xô
đè
đánh
rồi nả súng
Alex Pretti
bất động trong tuyết trắng
chúng bảo đó là tự vệ, thưa ông
xin đừng tin cả đôi mắt mình
chỉ còn máu và xương chúng ta
tiếng còi huýt
và những chiếc điện thoại giơ lên trong đêm
đối đầu cùng những lời bịt mặt
của Miller
của Noem
hỡi Minneapolis của chúng ta
tôi nghe tiếng người
khóc trong màn sương đỏ
chúng ta sẽ nhớ tên
từng người ngã xuống
trên đường phố Minneapolis
họ nói rằng họ đến để giữ luật
nhưng gót giày họ
giẫm lên quyền của chúng ta
nếu da anh đen hay nâu, bạn ơi
anh có thể bị khám xét,
bị đuổi đi
bằng một cái nhìn
trong tiếng hô “ICE out now”
trái tim thành phố còn đập
linh hồn thành phố còn run
qua kính vỡ
và những giọt lệ máu
trên những con đường Minneapolis
hỡi Minneapolis
tôi nghe tiếng người
hát lẫn trong sương đỏ
ngay trên mái nhà này
chúng đến
giết
rồi bỏ đi
mùa đông ‘26
chúng ta đứng chung trên mảnh đất này
không bỏ rơi người xa lạ ở với chúng ta
mỗi tên rơi xuống mặt đường
chúng ta sẽ nhớ
từng tên người ngã xuống
trên đường phố Minneapolis
chúng ta sẽ nhớ
những tên người ngã xuống
trên đường phố Minneapolis
Bruce Springsteen, 'Streets of Minneapolis' Lyrics
Through the winter’s ice and cold
Down Nicollet Avenue
A city aflame fought fire and ice
‘Neath an occupier’s boots
King Trump’s private army from the DHS
Guns belted to their coats
Came to Minneapolis to enforce the law
Or so their story goes
Against smoke and rubber bullets
By the dawn’s early light
Citizens stood for justice
Their voices ringing through the night
And there were bloody footprints
Where mercy should have stood
And two dead left to die on snow-filled streets
Oh our Minneapolis, I hear your voice
Singing through the bloody mist
We’ll take our stand for this land
And the stranger in our midst
Here in our home they killed and roamed
In the winter of ’26
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
Trump’s federal thugs beat up on
His face and his chest
Then we heard the gunshots
And Alex Pretti lay in the snow, dead
Their claim was self defense, sir
Just don’t believe your eyes
It’s our blood and bones
And these whistles and phones
Against Miller and Noem’s dirty lies
Oh our Minneapolis, I hear your voice
Crying through the bloody mist
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
Now they say they’re here to uphold the law
But they trample on our rights
If your skin is black or brown my friend
You can be questioned or deported on sight
In chants of ICE out now
Our city’s heart and soul persists
Through broken glass and bloody tears
On the streets of Minneapolis
Oh our Minneapolis, I hear your voice
Singing through the bloody mist
Here in our home they killed and roamed
In the winter of ’26
We’ll take our stand for this land
And the stranger in our midst
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis.