Chi Phí Y Tế Tăng Ảnh Hưởng Ra Sao Đến Người Dân Và Doanh Nghiệp Hoa Kỳ?

Ảnh: American Community Media

Quận Cam (VB) - Theo một nghiên cứu mới của KFF- một tổ chức chính sách y tế hàng đầu tại Hoa Kỳ- cứ 5 đô la chi tiêu ở Mỹ thì có 1 đô la cho chăm sóc sức khỏe. Chi phí y tế hiện chiếm 18% GDP của Mỹ, và tiếp tục tăng khi các khoản tín dụng thuế bảo hiểm y tế ACA (Obamacare) đã hết hạn. Khi thời hạn ghi danh bảo hiểm mở rộng kết thúc vào ngày 15 tháng 1 năm 2026, hàng triệu người Mỹ ghi danh ACA thấy chi phí bảo hiểm hàng tháng tăng chóng mặt. Dự kiến ​​sẽ có bốn triệu người sẽ không có bảo hiểm y tế. Các doanh nghiệp nhỏ đang phải vật lộn với chi phí bảo hiểm y tế cho nhân viên của mình.

Trong một cuộc họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào cuối tháng 1, các chuyên viên về chính sách y tế đã thảo luận về các yếu tố làm chi phí chăm sóc sức khỏe cao; đưa ra các lựa chọn để giải quyết các vấn đề khó khăn trong nền y tế Hoa Kỳ hiện nay.

Anthony Wright là giám đốc điều hành của tổ chức Families USA. Ông cho biết tổ chức của mình đang làm hết khả năng để vận động giúp người dân Mỹ vượt qua tình hình y tế khó khăn hiện tại. Nhiều gia đình có thu nhập thấp bỗng thấy phí bảo hiểm của mình tăng từ mức vài đô la lên đến trên vài trăm đô la hàng tháng. Nhiều người ở độ tuổi 50-60 đang tham gia chương trình bảo hiểm ACA thấy bảo hiểm tăng thêm hàng ngàn đô la trong một năm. Người dân Mỹ đang phải chi nhiều hơn nhưng lại nhận được ít hơn các dịch vụ y tế cần thiết. Hạ Viện đã thông qua dự luật để khôi phục khoản tín dụng thuế dành cho bảo hiểm y tế ACA, với 17 thành viên Cộng Hòa bỏ phiếu cùng phe Dân Chủ, nhưng Thượng Viện vẫn chưa thông qua việc gia hạn. Trong kỳ bầu cử năm 2024, nhiều cử tri bầu cho đảng Cộng Hòa vì lo lắng giá cả tăng; nhưng nay họ đang phải đối mặt với tình hình này. Nếu Quốc Hội không làm được điều gì, dự kiến sẽ có khoảng hơn 4 triệu người Mỹ chấp nhận tình trạng không có bảo hiểm y tế trong năm 2026. Đó là chưa kể hàng triệu người khác phải giảm điểu kiện bảo hiểm xuống mức thấp nhất để đủ khả năng chi trả.

Theo ông Write, nên đặt ra một mức trần bảo hiểm y tế, có nghĩa là người dân chỉ phải trả cho chi phí y tế ở một tỉ lệ nhất định so với thu nhập của mình. Cho dù tình hình hiện tại có khó khăn, ông khuyên người dân nên có bảo hiểm, cho dù ở mức tối thiểu. Liên bang đang cắt giảm ngân sách dành cho bảo hiểm y tế, nhưng một số tiểu bang đang tìm cách hỗ trợ người dân có thu nhập thấp, trong đó có New Mexico, California. Các trung tâm y tế cộng đồng là nơi cư dân có thể dựa vào để được chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp.

Tiến sĩ Neale Mahoney là giáo sư Kinh Tế tại Stanford University, đã nghiên cứu 20 năm về chủ đề chăm sóc y tế ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Với chi phí y tế chiếm 18% GDP, Mỹ là quốc gia có nền y tế tốn kém nhất, nhưng lại kém hiệu quả so với các quốc gia công nghiệp phát triển khác. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Quan trọng nhất là vì chi phí chăm sóc y tế của Mỹ có giá quá cao, từ thuốc tây cho đến chi phí nhà thương, lương bác sĩ… Hệ thống y tế của Mỹ đặt trên nền tảng là các tập đoàn bảo hiểm, là những công ty vị lợi nhuận. Họ là bên thứ ba, làm trung gian chi trả giưã bệnh nhân và hệ thống chăm sóc y tế, từ đó dẫn đến việc định giá chi phí y tế cao ở mức khó có thể lý giải được! Khi các công ty bảo hiểm không có lời, họ sẽ tăng mức phí bảo hiểm, đặt gánh nặng lên chính phủ và các doanh nghiệp là những người chi trả chính trong hệ thống y tế quốc gia. Hiện nay, khoảng một phần ba chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ là cho các dịch vụ y tế như Medicare, Medicaid. Dữ liệu cho thấy hiện nay trung bình các doanh nghiệp phải trả bảo hiểm y tế cho gia đình các nhân viên hằng năm là $27,000. Đây là một gánh nặng quá lớn, làm mất đi tính cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ. Người đi làm cũng phải trả phần chi phí bảo hiểm y tế của mình. Khi chi phí y tế tăng như hiện nay, nhiều người sẽ không còn đủ khả năng chi trả.

Làm sao để làm giảm chi phí y tế ở Mỹ xuống đến mức hợp lý hơn? Không có câu trả lời đơn giản, tức thì để sửa chữa cho một hệ thống y tế kém hiệu quả đã tồn tại lâu đời ở Mỹ. Một vài công việc có thể làm ngay là tăng cường đào tạo thêm bác sĩ, y tá, nhân viên y tế. Hiện nay ngành y tế Mỹ thiếu trầm trọng nhân lực. Một chính sách lớn cần thiết khác là chính phủ phải kiểm soát chi phí y tế. Chương trình Medicare là một thí dụ, khi chính phủ tham gia định giá các dịch vụ y tế. Cần có mức giá trần mà người dân phải trả cho dịch vụ y tế. Chương trình bảo hiểm Obamacare chính là hình thức này, nhưng nay đã bị chính quyền Trump hủy bỏ phần tín dụng thuế cho chi phí y tế.

Nếu không giải quyết được vấn đề, người dân và doanh nghiệp Mỹ sẽ phải gánh chịu. Khi chi phí bảo hiểm y tế tăng, doanh nghiệp có khuynh hướng không tăng lương nhân viên, hoặc giảm nhân sự để tiết kiệm chi phí, ảnh hưởng đến nền kinh tế và thị trường lao động. Nhiều người dân quyết định không mua bảo hiểm y tế, không đi khám bệnh sớm sẽ làm tăng khả năng những ca bệnh nặng ở phòng cấp cứu, làm xấu thêm những chỉ số yếu kém của nền y tế của quốc gia giàu có nhất thế giới. Tổng thống Trump khoe khoang có thể giải quyết vấn đề y tế dễ dàng! Vào đầu năm nay, "Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe Tuyệt Vời" (Great Healthcare Plan) được giới thiệu, đề nghị chuyển tiền trực tiếp cho người dân Mỹ để mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, số tiền cụ thể của khoản hỗ trợ trực tiếp này vẫn chưa được công bố; không rõ liệu chúng sẽ chi trả toàn bộ hay chỉ hỗ trợ một phần chi phí. Và đây cũng chỉ là giải pháp “chữa ngọn”, không giải quyết tận gốc rễ vấn đề gốc rễ chi phí y tế cao.

Merith Basey là giám đốc điều hành của tổ chức Patients for Affordable Drugs, chuyên vận động chính sách để làm giảm giá thuốc tại Hoa Kỳ. Theo bà, thống kê cho thấy giá thuốc kê toa ở Mỹ trung bình cao hơn từ bốn đến tám lần so với các quốc gia phát triển khác. Khảo sát trước đây cho thấy có khoảng 1/3 người Mỹ cho biết họ không có khả năng chi trả tiền thuốc men; con số này có thể tăng đến 46% vào cuối năm 2026. Nguyên nhân chính là do các tập đoàn dược phẩm lũng đoạn giá thuốc trên thị trường Mỹ. Họ tìm cách kéo dài thời gian “bằng sáng chế” cho những loại thuốc, chậm đưa chúng ra thị trường thuốc “generic” có mức giá giảm trung bình 37% so với thuốc “brand-name”. Một lần nữa, vai trò của chính phủ trong việc đàm phán giá thuốc tây là quan trọng. Tổ chức của bà Basey đang tiếp tục vận động để định ra mức trần thấp hơn đối với thuốc tây dành cho những người đang tham gia Medicare, Medicaid. Có những tín hiệu đáng mừng: hiện nay có nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa cũng tham gia cùng phe Dân Chủ đưa ra những dự luật nhằm giảm giá thuốc. Chính quyền Trump cũng đang có những nỗ lực buộc các công ty dược phẩm giảm một số loại thuốc kê toan quan trọng.