Trợ Cấp Bảo Hiểm Y Tế Liên Bang Hết Hiệu Lực: Điều Cần Biết Tại California

Hàng chục ngàn người dân California thuộc tầng lớp trung lưu đang phải trả phí bảo hiểm y tế cao hơn nhiều trong năm nay, sau khi các khoản trợ cấp liên bang tăng cường theo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng (Affordable Care Act, thường gọi là Obamacare) chính thức chấm dứt vào cuối năm 2025.





Tại thị trường bảo hiểm do tiểu bang điều hành, Covered California, nhiều người ghi danh cho biết hóa đơn bảo hiểm mới cao hơn năm trước từ vài ngàn đến cả chục ngàn Mỹ kim. Dù vậy, số người tham gia chương trình đến nay vẫn gần như không thay đổi. Tuy nhiên, giới chức tiểu bang cho rằng điều này có thể chỉ là tạm thời.





Jessica Altman, giám đốc điều hành Covered California, nói rằng số người bỏ bảo hiểm có thể tăng trong thời gian tới, khi các gia đình bắt đầu nhận hóa đơn mới với mức phí cao hơn. Theo bà, các con số chính xác hơn sẽ chỉ rõ ràng vào mùa xuân.





Dù trợ cấp tăng cường đã hết hạn từ ngày 31 tháng 12, khoảng 92% người tham gia Covered California hiện vẫn nhận được một mức trợ cấp nào đó của chính phủ. Gần một nửa chỉ phải trả 10 Mỹ kim một tháng hoặc ít hơn; 17% hoàn toàn không phải đóng phí nếu giữ nguyên gói bảo hiểm hiện tại. Hạn chót ghi danh cho năm bảo hiểm 2026 là thứ Bảy tuần này.





Các Khoản Trợ Cấp Nào Đã Hết Hiệu Lực





Năm 2021, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua biện pháp tạm thời nhằm tăng mức trợ cấp bảo hiểm y tế và mở rộng đối tượng được hưởng. Trước đó, chỉ những người có thu nhập dưới 400% mức nghèo liên bang mới đủ điều kiện. Luật năm 2021 xóa bỏ trần thu nhập này và giới hạn chi phí bảo hiểm không vượt quá 8.5% tổng thu nhập gia đình. Biện pháp đó chấm dứt vào cuối năm 2025.





Chi Phí Thay Đổi Ra Sao Trong Năm Nay





Từ năm nay, những người có thu nhập trên 400% mức nghèo liên bang không còn được trợ cấp. Nhiều người dưới mức này cũng nhận ít hỗ trợ hơn so với những năm trước. Đồng thời, chi phí y tế tăng nhanh khiến phí bảo hiểm trung bình của Covered California tăng hơn 10.3%, làm gánh nặng tài chính thêm nặng.





Theo Covered California, một gia đình tại Los Angeles gồm hai vợ chồng và hai con, thu nhập 90,000 Mỹ kim một năm, sẽ phải trả 699 Mỹ kim mỗi tháng cho gói Silver chuẩn. Năm ngoái, gia đình này chỉ trả 414 Mỹ kim. Như vậy, chi phí tăng 69%, tương đương thêm 3,420 Mỹ kim trong cả năm.

Những Ai Bị Ảnh Hưởng Nặng Nhất





Những người nghỉ hưu sớm, chưa đủ 65 tuổi để được vào Medicare, là nhóm bị ảnh hưởng rõ rệt nhất. Nhiều người trong số họ từng tin rằng các khoản trợ cấp tăng cường sẽ kéo dài lâu dài. Nay, với thu nhập vượt 400% mức nghèo liên bang, họ phải đối diện với chi phí bảo hiểm tăng thêm hàng ngàn Mỹ kim mỗi năm.





Tình Hình Ghi Danh Sau Khi Trợ Cấp Chấm Dứt





Tính đến ngày 17 tháng 1, có 1,906,033 người dân California đã ghi danh bảo hiểm cho năm 2026. Con số này chỉ thấp hơn chưa tới 1% so với cùng thời điểm năm trước, cho thấy tác động ban đầu của việc cắt trợ cấp chưa phản ánh đầy đủ.





Ai Là Người Dựa Vào Covered California





Phần lớn người tham gia là những người không có bảo hiểm do chủ lao động cung cấp và cũng không đủ điều kiện hưởng Medi-Cal. Theo phân tích của KFF, gần một nửa số người trưởng thành mua bảo hiểm ACA là chủ doanh nghiệp nhỏ, nhân viên của họ, hoặc người tự làm chủ. Các ngành nghề thường dùng sàn bảo hiểm này gồm môi giới địa ốc, nông dân, bác sĩ nắn xương và nhạc sĩ.





Vấn Đề Gốc Rễ





Chi tiêu y tế tại Hoa Kỳ đã tăng nhanh hơn lạm phát trong nhiều năm. Hiện nay, nước Mỹ chi hơn 15,000 Mỹ kim mỗi người mỗi năm cho chăm sóc sức khỏe. Ngành y tế chiếm khoảng 18% toàn bộ nền kinh tế — gần một phần năm tổng chi tiêu quốc gia. Năm 1960, tỉ lệ này chỉ là 5%.





California Đã Làm Gì Để Hỗ Trợ





Chính quyền tiểu bang California dành 190 triệu Mỹ kim trong năm nay để trợ cấp cho những người có thu nhập đến 165% mức nghèo liên bang. Khoản này nhằm giữ mức phí bảo hiểm tương đương năm 2025 cho người độc thân có thu nhập đến 23,475 Mỹ kim, hoặc gia đình bốn người có thu nhập đến 48,225 Mỹ kim một năm.





Ghi Danh Ở Đâu





Người dân có thể kiểm tra điều kiện trợ cấp và các lựa chọn bảo hiểm tại trang mạng CoveredCA.com.





Nếu Không Mua Bảo Hiểm





Những người không có bảo hiểm có thể phải trả hóa đơn y tế lên tới hàng chục ngàn Mỹ kim nếu đau bệnh hay tai nạn. Ngoài ra, theo luật tiểu bang California, người không có bảo hiểm còn bị phạt mỗi năm ít nhất 900 Mỹ kim cho mỗi người lớn và 450 Mỹ kim cho mỗi trẻ em.





Trong bối cảnh trợ cấp liên bang thu hẹp và chi phí y tế tiếp tục leo thang, việc giữ hay bỏ bảo hiểm đang trở thành một quyết định khó khăn đối với nhiều gia đình California.