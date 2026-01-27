Hôm nay,  

ICE Bị Tố “Săn Lùng” Người Tị Nạn Hợp Pháp Tại Minnesota: Luật Sư Yêu Cầu Tòa Chặn Chiến Dịch PARRIS

27/01/202613:46:00(Xem: 256)
  • Tác giả :
Untitled design (8)
Nhân viên của Immigration and Customs Enforcement đã bắt giữ người tị nạn ngay tại các buổi trình diện di trú, trên đường đi làm, đi học, thậm chí xuất hiện trước cửa nhà không có trát tòa. Một số trường hợp bị còng tay đưa thẳng lên máy bay sang Texas.

  

Minnesota — Theo tờ The Independent, một thẩm phán liên bang đang xem xét yêu cầu tạm ngưng một chiến dịch di trú quy mô lớn tại Minnesota, sau khi đơn kiện tập thể cáo buộc nhân viên di trú liên bang “đi từng nhà” và “săn lùng” người tị nạn đã được tái định cư hợp pháp, kể cả trẻ em, rồi đưa họ sang các trại giam tại Texas.

Chiến dịch mang tên Operation PARRIS do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi động hồi đầu tháng, nhắm riêng vào khoảng 5.600 người tị nạn mới đến Minnesota. Những người này đã được Hoa Kỳ tiếp nhận hợp pháp sau nhiều năm sàng lọc an ninh nghiêm ngặt, nhưng chưa có quy chế thường trú nhân.

Theo đơn kiện, nhân viên của Immigration and Customs Enforcement đã bắt giữ người tị nạn ngay tại các buổi trình diện di trú, trên đường đi làm, đi học, thậm chí xuất hiện trước cửa nhà không có trát tòa. Một số trường hợp bị còng tay đưa thẳng lên máy bay sang Texas.

“Tôi đã bỏ xứ vì bị chính quyền đàn áp,” một nguyên đơn giấu tên, được ký hiệu D. Doe, khai trong hồ sơ tòa. Người này cho biết ông bị bắt đột ngột tại nhà và bị áp giải sang Texas trong tình trạng bị xích. “Tôi không ngờ điều đó lại tái diễn ở đây. Cảm giác lạnh người và sợ hãi.”

Luật sư của các nguyên đơn hôm thứ Hai đã yêu cầu thẩm phán liên bang John R. Tunheim ra lệnh đình chỉ chiến dịch, cho rằng đây là hành động mang động cơ chính trị, xuất phát từ thái độ thù nghịch của tổng thống đối với cộng đồng người Somalia — nhóm di dân mà Trump từng dùng lời lẽ miệt thị.

Minnesota hiện là nơi sinh sống của khoảng 80.000 người gốc Somalia, đa số là cư dân hợp pháp hoặc công dân Hoa Kỳ. Chính quyền liên bang, viện dẫn một số hồ sơ gian lận liên quan đến các chương trình trợ cấp xã hội có bị can gốc Somalia, đã tăng cường nhân viên liên bang tới tiểu bang này như một phần của chiến dịch trục xuất trên toàn quốc.



Trong thông cáo công bố Operation PARRIS, Bộ Nội An — gọi Minnesota là “tâm điểm của cuộc chiến chống gian lận,” khẳng định chính phủ sẽ không “khoanh tay đứng nhìn khi hệ thống di trú Hoa Kỳ bị lợi dụng.”

Phía nguyên đơn phản bác rằng những người bị nhắm tới không hề bị cáo buộc sai phạm, không có lệnh trục xuất, và không có nguy cơ bỏ trốn. “Đây là những người vào Hoa Kỳ theo đúng chương trình tiếp nhận người tị nạn, đã qua sàng lọc lý lịch và sinh trắc học,” luật sư Michelle Drake trình bày trước tòa. “Họ được cấp phép đi làm, đang đi làm, và đang sinh sống bình thường.”

Hồ sơ kiện cũng cho biết U.S. Citizenship and Immigration Services đang rà soát hàng ngàn hồ sơ người tị nạn được tiếp nhận dưới thời Tổng thống Joe Biden, trong bối cảnh Bộ Nội An đồng loạt hủy bỏ các biện pháp bảo vệ pháp lý đối với khoảng một triệu người nhập cảnh hợp pháp trong giai đoạn trước.

Từ khi trở lại Bạch Ốc, Trump đã cho đình chỉ các chuyến bay tái định cư đã được sắp xếp từ trước, cắt giảm mạnh trợ cấp tài chánh và y tế cho người tị nạn, đồng thời thông qua đạo luật One Big Beautiful Bill Act, hạn chế quyền tiếp cận Medicaid, Medicare, chương trình bảo hiểm y tế trẻ em và trợ cấp thực phẩm khẩn cấp.

Đơn kiện cũng nêu sự tương phản rõ rệt trong chính sách tiếp nhận người tị nạn, khi chính quyền Trump hồi tháng Năm đã cho phép 59 người da trắng Nam Phi nhập cư với quy chế “tị nạn,” và hiện đang ưu tiên phần lớn chỉ tiêu hiếm hoi còn lại cho nhóm này. Trần tiếp nhận người tị nạn hằng năm đã bị hạ từ 125.000 xuống còn 7.500 người.

“Theo luật quốc tế và luật Hoa Kỳ, chính phủ có nghĩa vụ pháp lý và đạo lý phải bảo vệ người chạy trốn đàn áp, chứ không phải đẩy họ vào giam cầm và cô lập,” bà Michele Garnett McKenzie, đại diện tổ chức Advocates for Human Rights, phát biểu. “Những hành động này đang phá vỡ cam kết mà Hoa Kỳ đã đưa ra với các cộng đồng tị nạn.”

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của TT. Trump đã làm rõ một điều: Người di dân không còn được coi là tài sản của Hoa Kỳ nữa. Thay vào đó, họ bị đối xử như là những kẻ xâm lược, bị cho là cướp việc làm của người Mỹ và tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Chiều Chủ Nhật 18 Tháng Giêng, cháu trai nhỏ của ông ChongLy Scott Thao, còn gọi là Saly, đang ngủ trưa trên ghế sofa trong nhà ở St. Paul thì các đặc vụ nhập cư liên bang (ICE) xông vào nhà. Họ phá cửa, tiến vào với những khẩu súng trên tay, chĩa thẳng vào người trong nhà. Ông Saly, một công dân Mỹ gốc Hmong, bị ICE còng tay, dẫn ra ngoài trong thời tiết lạnh buốt. Ông chỉ mặc quần đùi, dép Crocs và quấn một chiếc chăn trẻ em. Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ F. Tuyết vẫn đóng dày đặc trên đường.

Một di dân không giấy tờ bị giam tại trại lều Camp East Montana trong căn cứ Fort Bliss, ngoại ô El Paso, đã thiệt mạng, theo thông cáo của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE) phổ biến hôm Chủ nhật, nâng số người chết tại đây lên ba người chỉ trong vòng hơn sáu tuần lễ. Camp East Montana, dựng bằng dãy lều bạt trên vùng sa mạc Texas, hiện là một trong những cơ sở giam giữ lớn nhất của ICE, với gần 3.000 người bị tạm giữ vào đầu tháng Giêng năm nay.

Một người tị nạn gốc Campuchia từng đến Mỹ lúc còn nhỏ đã qua đời tại một bệnh viện ở Philadelphia, sau ba ngày bị nhốt trong trại tạm giam của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE). Nạn nhân tên Parady La, 46 tuổi, cư trú tại thị trấn Upper Darby, ngoại ô Philadelphia. Ông bị bắt ngày 6 tháng Giêng và được đưa vào Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Philadelphia. Hôm sau, ông được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam và chở đi cấp cứu tại bệnh viện Thomas Jefferson University, nơi ông trút hơi thở cuối cùng.

Tại thành phố Minneapolis tuần rồi, một công dân Mỹ mang hộ chiếu hợp lệ bị nhân viên Biên phòng chặn giữ chỉ vì giọng nói của mình. Vụ này được thu vào video, lan truyền khắp mạng và làm dấy lên lo ngại về tình trạng phân biệt chủng tộc trong thi hành luật di trú, nay đã lan tới các cộng đồng gốc Á. Người bị bắt là ông Ramon Menera, vừa bước ra khỏi nhà hôm thứ Tư tuần trước thì gặp nhóm nhân viên Biên phòng đến yêu cầu trình giấy tờ. Khi ông hỏi lý do, một người đáp thẳng: “Vì giọng nói của anh.” Menera phản ứng bằng cách chỉ ra chính giọng nói của viên chức ấy, khiến tình hình căng thẳng. Ông bị khống chế và đưa đi giam, rồi được thả sau khi họ xác nhận ông có hộ chiếu Mỹ cấp năm 2021, dù sinh tại Mễ Tây Cơ. Toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt con gái năm tuổi của ông, đứa nhỏ sau đó sợ hãi không dám ra khỏi nhà.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ yêu cầu hầu hết công dân nước ngoài phải hoàn tất kiểm tra nhận dạng sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) khi nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên sinh trắc học được sử dụng thường xuyên để ghi lại hồ sơ xuất cảnh. Biện pháp này đưa bước xác minh danh tính chính thức vào quy trình xuất cảnh đối với du khách quốc tế.

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Sở Di trú Hoa Kỳ hiện áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với thẻ xanh diện gia đình (ngày 1 tháng 8 năm 2025). Đối với đơn xin chiếu khán di dân diện gia đình, Sở Di Trú hiện yêu cầu nhiều giấy tờ hơn và các bằng chứng rõ ràng hơn về mối quan hệ gia đình thực sự (vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em ruột, v.v.).

Từ các diễn đàn mạng xã hội đến những văn phòng di trú, một khẩu hiệu mới đang lan tỏa mạnh mẽ: “Giấc Mơ Mỹ Mới Là Rời Bỏ Nước Mỹ”. Holly Baxter ghi nhận lời chứng của các bậc phụ huynh, sinh viên, giáo sư và ngay cả những người về hưu – tất cả đều đang lên kế hoạch vĩnh viễn từ biệt Hợp Chúng Quốc trong một tương lai gần.

Sở Di Trú Hoa kỳ hiện đã cung cấp mẫu đơn đăng ký cho Thẻ Vàng. Đó là Mẫu I-140G (“G” có thể là viết tắt của Gold?). Tòa Bạch Ốc gọi đây là “một lộ trình mới để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua việc đóng góp một khoản tài chính đáng kể và không bị ràng buộc cho Hoa Kỳ.” Nói cách khác: Hoa Kỳ hiện đang bán Thẻ Xanh, và cho rằng với “khoản tặng” dành cho chính phủ Hoa Kỳ, thì nhà đầu tư được xem là đủ điều kiện trở thành đương đơn theo diện EB1 hoặc EB2.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.