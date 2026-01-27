Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Ba 26/1

Lực lượng thực thi di trú Hoa Kỳ (ICE) sẽ đến hỗ trợ hoạt động an ninh của Mỹ trong Thế vận hội mùa đông Olympic 2026, bắt đầu tại Ý vào ngày 6 Tháng Hai. (Minh họa: Việt Báo)

Lực lượng thực thi di trú Hoa Kỳ (ICE) sẽ đến hỗ trợ hoạt động an ninh của Mỹ trong Thế vận hội mùa đông Olympic 2026, bắt đầu tại Ý vào ngày 6 Tháng Hai. Trong một tuyên bố CNN có được, Bộ Nội An Hoa Kỳ (DHS) xác nhận thông tin này.

Các nguồn tin tại đại sứ quán Mỹ ở Rome đã xác nhận tuyên bố từ ICE, theo The Guardian. cơ quan đang vướng vào cuộc trấn áp nhập cư tàn bạo ở Mỹ, cho biết các đặc vụ liên bang sẽ hỗ trợ lực lượng an ninh ngoại giao trong thời gian diễn ra Thế vận hội Milan-Cortina nhưng sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động thực thi pháp luật nào.

Tuyên bố nêu rõ: “Tại Thế vận hội, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) của ICE đang hỗ trợ Cơ quan An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và nước chủ nhà trong việc kiểm tra và giảm thiểu rủi ro từ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Tất cả các hoạt động an ninh vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Ý.”

Người phát ngôn của DHS Tricia McLaughlin cho biết ICE sẽ đóng vai trò "bảo đảm an ninh" tại Olympic. "Họ không thực hiện các hoạt động thực thi luật nhập cư ở ngoại quốc,” người phát ngôn nói.

Bà McLaughlin cho biết thêm rằng cơ quan này đang “hỗ trợ” dịch vụ an ninh ngoại giao của Mỹ tại Olympic, đồng thời khẳng định: “Tất cả các hoạt động an ninh vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Ý.”

“Tại Thế vận hội, bộ phận Điều tra An ninh Nội địa của ICE đang hỗ trợ Dịch vụ An ninh Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và quốc gia chủ nhà trong việc kiểm tra và giảm thiểu rủi ro từ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia,” bà McLaughlin nói với CNN trong một tuyên bố.

Các cơ quan liên bang đã hỗ trợ an ninh cho các nhà ngoại giao Mỹ trong các kỳ Olympic trước đây, bao gồm cả bộ phận Điều tra An ninh Nội địa, thuộc ICE, theo một người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao nói với CNN. Bộ Ngoại Giao cũng cho biết thêm Dịch vụ An ninh Ngoại giao của họ đang dẫn đầu nỗ lực an ninh tại Milan.

Tuy nhiên, phản ứng của người Ý không như thế. “Đây là một lực lượng dân quân giết người... tất nhiên họ không được chào đón ở Milan," thị trưởng thành phố Milan, Beppe Sala, nói với đài phát thanh Ý hôm Thứ Ba.

Cựu Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã kêu gọi chính phủ nước này "đặt ra giới hạn cho chính mình" và "đưa ra những quyết định rõ ràng.”

"Sau bạo lực đường phố và các vụ giết người ở Mỹ, giờ đây chúng ta lại biết được từ người phát ngôn của họ rằng các đặc vụ ICE sẽ đến Ý để đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Milan-Cortina", ông Conte đăng trên X hôm Thứ Ba, đề cập đến các báo cáo trích dẫn lời của ICE trên truyền thông Ý.

Tin từ BBC cho hay, Bộ trưởng Nội Vụ Ý Matteo Piantedosi ban đầu dường như không biết rằng các quan chức nhập cư Hoa Kỳ sẽ đến Olympic Milan-Cortina và cho rằng ngay cả khi họ đến, các phái đoàn ngoại quốc vẫn có thể tự chọn lực lượng an ninh của riêng mình, ông nói: "Tôi không thấy có vấn đề gì và điều đó rất bình thường."

Nhưng khi sự phẫn nộ trước những hình ảnh từ Minneapolis ngày càng gia tăng, thì làn sóng phản đối ở Ý về việc các nhân viên từ cùng một cơ quan liên bang Hoa Kỳ có thể xuất hiện trên đường phố Ý cũng tăng lên.

Kristi Noem Sẽ Điều Trần Trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện

Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem đồng ý ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào đầu Tháng Ba, theo xác nhận từ người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa - Iowa) với tờ The Hill vào chiều Thứ Hai.

Theo văn phòng của ông Grassley, bà Noem dự trù sẽ điều trần vào ngày 3 Tháng Ba trong một vòng chất vấn. Mỗi Thượng nghị sĩ có 10 phút để đặt câu hỏi.

Sự xác nhận này diễn ra trong bối cảnh bà Noem đang đối mặt với sự giám sát gắt gao về cách điều hành sau khi các quan chức liên bang bắn chết Renee Good và Alex Pretti—cả hai đều là cư dân 37 tuổi tại Minneapolis—trong các cuộc biểu tình chống lại hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ngay trong tháng này.

Thượng nghị sĩ Dick Durbin (Dân chủ - Illinois), thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã ám chỉ đến những lời kêu gọi luận tội bà Noem ngày càng tăng trong một tuyên bố phản hồi thông báo của ông Grassley.

"Bộ trưởng Noem đã từ chối xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào năm ngoái và giờ đây lại nói với chúng tôi rằng bà ấy sẽ có mặt sau năm tuần nữa—với điều kiện bà ấy vẫn còn giữ chức Bộ trưởng DHS vào thời điểm đó," ông Durbin cho biết.

Ông tiếp tục: "Với tất cả những vụ bạo lực và tử vong liên quan đến DHS, Bộ trưởng dường như không hề vội vàng trong việc giải trình về cách quản lý yếu kém của mình đối với cuộc khủng hoảng quốc gia này. Và trong lúc đó, bà ấy lại kỳ vọng chúng tôi sẽ nhanh chóng phê duyệt mức ngân sách kỷ lục của mình."

Buổi điều điều trần này vốn không bắt nguồn từ những phản ứng dữ dội gần đây mà bà Noem đang phải đối mặt, nhưng chắc chắn bà sẽ phải đối diện với các câu hỏi từ các Thượng nghị sĩ nhằm tìm kiếm thông tin về các vụ nổ súng chết người và các hoạt động thực thi di trú cứng rắn đang diễn ra tại Minneapolis cũng như trên toàn quốc.

Chánh Án Liên Bang Minnesota Ra Lệnh Quyền Giám Đốc ICE Hầu Tòa Ngay Lập Tức

Một chánh án liên bang tại Minnesota vào chiều tối Thứ Hai 26/1 ra lệnh quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), ông Todd Lyons, phải trực tiếp ra hầu tòa ngày Thứ Ba 27/1. Theo NBC, đây là quyết định hiếm hoi của Chánh Án Patrick J. Schiltz sau nhiều lần lực lượng ICE không tuân thủ các lệnh của tòa án liên quan đến chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại bang này.

Trong phán quyết ngắn gọn, Chánh Án Schiltz cho biết ông hiểu đây là “một bước đi bất thường” nhưng nhấn mạnh rằng mức độ ICE vi phạm lệnh tòa cũng “bất thường không kém.” Ông cho biết tòa án đã kiên nhẫn trong thời gian dài, dù ICE điều động hàng nghìn đặc vụ đến Minnesota mà không chuẩn bị cho làn sóng kiện tụng pháp lý tất yếu. “Sự kiên nhẫn của tòa đã đến giới hạn,” ông viết.

Vụ việc cụ thể liên quan đến Juan Hugo Tobay Robles, một người nhập cư Ecuador bị ICE giam giữ từ ngày 6/1. Chánh án đã yêu cầu ICE hoặc tổ chức phiên điều trần trong vòng một tuần, hoặc trả tự do cho ông, nhưng đến nay ICE vẫn chưa thực hiện. Theo chánh án, đây chỉ là một trong hàng chục lệnh tòa bị ICE phớt lờ gần đây, gây tổn hại nghiêm trọng cho nhiều người nhập cư đã sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ suốt nhiều năm.

Chánh án Schiltz cho biết ông sẵn sàng hủy phiên điều trần nếu ICE nhanh chóng thả ông Tobay Robles, nhưng đồng thời cảnh báo hệ thống tư pháp liên bang tại Minnesota đang chịu áp lực lớn trước hàng loạt vụ kiện liên quan đến chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền hiện nay.

Minnesota: Bovino ‘Cút’, Sa Hoàng Biên Giới Của Trump Vào Thay

Truyền thông từ chiều tối Thứ Hai 26/1 đã loan tin Greg Bovino, chỉ huy cấp cao của Biên Phòng Mỹ (CBP) sẽ trở lại El Centro, California, để tiếp tục nhiệm vụ với tư cách là người đứng đầu khu vực này. Thay vị trí của Greg Bovino ở Minneapolis là “Sa Hoàng Biên Giới” của Trump, Tom Homan. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội An Tricia McLaughlin cho biết trong một tuyên bố rằng ông Bovino "không bị cách chức” và gọi ông ta là "một phần quan trọng trong đội ngũ của tổng thống và một người Mỹ tuyệt vời.”

Cùng với Bovino phải “cút” đi, một số đặc vụ CBP hiện đang đóng quân tại Minneapolis cũng dự trù ​​sẽ rời đi. Nữ nghị viên LaTrisha Vetaw (Đảng Dân Chủ) cho rằng đây là "bước đi đầu tiên tuyệt vời" để giảm bớt căng thẳng.

Quyết định này có vẻ như được đưa ra từ sau cuộc họp kéo dài hai giờ tại Phòng Bầu Dục, theo nguồn tin của New York Times. Cuộc họp khẩn do Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem đề nghị. Sau đó, Donald Trump hôm thứ Hai đã thông báo sẽ cử Tom Homan đến phụ trách, bỏ qua các bước chỉ huy thông thường, nơi Kristi Noem và Bovino đang giám sát các hoạt động của ICE, theo NBC.

“Ông ấy chưa từng tham gia vào lĩnh vực đó, nhưng biết và quý mến nhiều người ở đó. Tom là người cứng rắn nhưng công bằng, và sẽ báo cáo trực tiếp cho tôi,” ông Trump viết trên mạng xã hội.

Theo tờ Times, sau cuộc gặp, vị trí của Kirsti Noem không “nguy hiểm.”

Ứng Cử Viên Thống Đốc Minnesota Bỏ Tranh Cử Vì ‘Không Ủng Hộ Chính Phủ Trả Thù Tiểu Bang’

Ứng viên Đảng Cộng Hòa Chris Madel tuyên bố rút khỏi cuộc đua chức thống đốc bang Minnesota. Trong video dài 10 phút đăng trên danh khoản X, ông Madel cho biết ông không còn có thể ủng hộ cách Đảng Cộng Hòa ở cấp quốc gia xử lý vấn đề thực thi luật di trú. Ông phản đối những gì ông cho là các hành động mang tính trừng phạt, trả thù đối với người dân Minnesota, và ông không muốn tiếp tục gắn bó với một đảng xem điều đó là điều bình thường.

Ông Madel cho biết ông ủng hộ các mục tiêu an toàn công cộng ban đầu của chiến dịch Operation Metro Surge do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) khai triển, nhưng cho rằng chiến dịch này đã vượt xa phạm vi đã công bố. Ông dẫn chứng việc công dân Mỹ bị yêu cầu mang theo giấy tờ chứng minh quốc tịch, cũng như các nhân viên thực thi pháp luật gốc Hispanic và châu Á bị ICE chặn lại trong những tình huống không rõ ràng.

Là một luật sư, ông Madel lập luận rằng lập trường của Đảng Cộng Hòa toàn quốc về di trú đã khiến đảng này gần như không thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp bang tại Minnesota.

Quyết định của ông được đưa ra trong bối cảnh nhiều thành viên Cộng Hòa kêu gọi điều tra toàn diện về các hành động của lực lượng liên bang sau hai vụ bắn chết người, làm dấy lên làn sóng biểu tình và tranh cãi. Theo NBC News, dù ông Madel rút lui, vẫn còn nhiều ứng viên Cộng Hòa khác trong cuộc đua, trong khi Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar chỉ mới để ngỏ dự trù tham gia tranh cử.

Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) Chỉ Trích ICE, Gọi Điều Tra ‘Tới Nơi Tới Chốn’ Vụ Bắn Alex Pretti

Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) lên tiếng chỉ trích một công tố viên liên bang vì đã nói vụ đặc vụ đặc vụ biên phòng (CBP) nổ súng bắn chết y tá Alex Pretti có thể là “hợp pháp,” dựa trên cáo buộc anh mang theo súng hợp pháp. Anh Pretti, 37 tuổi, đã thiệt mạng sau khi bị các đặc vụ CBP bắn tại Minneapolis vào ngày 26/1.

Giới chức, trong đó có Bộ Nội An (DHS) tuyên bố rằng anh Pretti có vũ trang, tiến đến gần lực lượng chức năng và chống đối một cách bạo lực. Tuy nhiên, nhiều video nhân chứng quay được tại hiện trường cho thấy anh Pretti chỉ cầm điện thoại, chứ không phải súng, trước khi bị nhiều sĩ quan khống chế. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara xác nhận rằng Pretti là chủ sở hữu súng hợp pháp và có giấy phép mang theo súng.

Tranh cãi bùng lên sau khi Bill Essayli, Phó Công tố viên Liên bang thứ nhất của California, đăng trên X rằng nếu một người tiếp cận cảnh sát với súng, cảnh sát sẽ có cơ sở pháp lý để nổ súng. NRA phản đối phát biểu này, gọi đó là “nguy hiểm và sai lầm,” đồng thời kêu gọi giới chức chờ kết quả điều tra đầy đủ thay vì vội vàng đưa ra kết luận và quy chụp cho những công dân tuân thủ pháp luật.

Tin cho hay, Alex Pretti là một y tá hồi sức cấp cao tích của bệnh viện cựu quân nhân. Bằng chứng từ các video cho thấy anh đang cố gắng bảo vệ một người phụ nữ bi những CBP quật ngã. Gia đình và bạn bè, đồng nghiệp mô tả anh là một người nhân hậu, luôn mong muốn tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng và các cựu chiến binh Mỹ.

“Người Thổi Còi” Trong Vụ Luận Tội Trump Ra Tranh Cử Thượng Viện Florida





Alexander Vindman, cựu trung tá Lục quân Hoa Kỳ, người từng đứng ra “thổi còi” (Whistleblower) trong cuộc luận tội đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, vừa tuyên bố ra tranh cử Thượng viện liên bang tại Florida, đối đầu với thượng nghị sĩ đương nhiệm Ashley Moody của Đảng Cộng Hòa. Bản tin do Caroline Vakil viết, đăng trên The Hill ngày 27 tháng 1 năm 2026.





Vindman được công chúng biết đến qua phiên điều trần trước Quốc Hội năm 2019, khi ông làm chứng về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại đó, ông nói Trump đã gây áp lực, yêu cầu phía Ukraine điều tra Joe Biden và con trai là Hunter Biden. Thượng viện sau cùng tuyên trắng án cho Trump; tổng thống luôn phủ nhận mọi sai trái và gọi cuộc điện đàm là “hoàn hảo”.





Trong một đoạn phim vận động tranh cử dài hai phút công bố hôm thứ Ba, Vindman nhắc lại lời tuyên thệ của mình trước Quốc Hội, cho rằng bổn phận của ông là nói sự thật khi người đứng đầu quốc gia đã phá vỡ lời thề hiến pháp. Ông cũng nhấn mạnh xuất thân gia đình tị nạn, rời bỏ chế độ bạo quyền, và nói rằng ông không thể cúi đầu trước một kiểu cai trị độc đoán.





Vindman đồng thời chỉ trích Ashley Moody, cho rằng phía Cộng Hòa đã đưa bà vào Thượng viện không qua bầu cử để làm tiếng nói thuận theo Tổng thống Trump và giới tài phiệt. Ông nói bà “không đại diện cho Florida, mà đại diện cho họ”.



Ashley Moody được bổ nhiệm vào Thượng viện sau khi Marco Rubio rời ghế để gia nhập chính quyền Trump hồi năm ngoái. Cuộc bầu cử sắp tới nhằm chọn người phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ Rubio, kéo dài đến năm 2028.





Sự tham gia của Vindman được xem là tăng thêm trọng lượng cho phía Dân Chủ trong cuộc đua Thượng viện tại Florida. Tuy nhiên, tiểu bang này nhiều năm qua nghiêng về Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ chưa giành được một chức vụ toàn tiểu bang nào kể từ năm 2018, và lần cuối cùng thắng Florida trong bầu cử tổng thống là năm 2008, dưới thời Barack Obama.

TikTok Bị Tố Chặn Nội Dung Nhắc Epstein Và Video Chỉ Trích Trump

Nhiều người dùng TikTok tại Hoa Kỳ cho biết họ không thể đăng tải hoặc gửi tin nhắn có chữ “Epstein”, giữa lúc mạng xã hội này bị nghi ngờ hạn chế các nội dung chỉ trích Tổng thống Donald Trump.

Những phản ánh xuất hiện chưa đầy một tuần sau khi công ty mẹ của TikTok là ByteDance buộc phải chuyển nhượng phần lớn hoạt động tại Hoa Kỳ cho một nhóm nhà đầu tư được xem là thân cận với Trump. Trước đây, Trump từng có quan hệ quen biết với Jeffrey Epstein, người đã qua đời và từng bị kết án về các tội liên quan đến xâm hại trẻ em.

Ngoài việc không thể nhắc đến Epstein, một số người dùng nói rằng các video nói về các cuộc bố ráp của ICE cùng các cuộc biểu tình phản đối tại Minneapolis cũng bị hạn chế mức độ lan truyền.

Thống đốc California Gavin Newsom cho biết sẽ xem xét liệu TikTok có vi phạm luật tiểu bang khi ngăn chặn các nội dung chỉ trích Trump hay không. Ông loan báo mở một cuộc rà soát chính thức về việc này.

Thượng nghị sĩ tiểu bang California Scott Wiener nói rằng một đoạn video của ông liên quan đến luật cho phép người dân khởi kiện nhân viên ICE hầu như không được phổ biến, dù đã đăng tải công khai.

Phía TikTok giải thích rằng những trục trặc gần đây là hậu quả của một vấn đề kỹ thuật tại trung tâm dữ liệu ở Hoa Kỳ, khiến hệ thống vận hành không thông suốt trong một thời gian ngắn. Công ty cho rằng tình trạng này không liên quan đến việc kiểm soát nội dung.

The Independent cho biết đã yêu cầu TikTok làm rõ việc hạn chế các từ khóa như “Epstein” hoặc “ICE”, cũng như vai trò của ban chủ mới trong chính sách kiểm duyệt, nhưng chưa nhận được hồi âm.

Google Đồng Ý Trả $68 Triệu Để Dàn Xếp Vụ Kiện Tập Thể

Google đã đồng ý chi 68 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện tập thể bị cáo buộc bí mật ghi âm người dùng mà không có sự cho phép rõ ràng. Vụ kiện xoay quanh Google Assistant – công cụ trợ lý ảo vốn chỉ được thiết kế để bắt đầu ghi âm khi người dùng nói các “từ kích hoạt” như “Hey Google” hoặc “Okay Google” hoặc khi họ chủ động nhấn nút trên thiết bị.

Theo đơn kiện, Google Assistant đã tự động ghi lại các cuộc trò chuyện riêng tư ngay cả khi không có bất kỳ từ kích hoạt nào được sử dụng, và người dùng hoàn toàn không hay biết. Những thiết bị bị ảnh hưởng bao gồm điện thoại thông minh, loa thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, Chromecast và cả tai nghe không dây của Google.

Nhiều người dùng cho biết họ bị nhắm quảng cáo dựa trên những nội dung đã nói trong các cuộc trò chuyện riêng tư, dù không hề kích hoạt trợ lý ảo. Google không thừa nhận sai phạm, nhưng cho biết việc chấp nhận dàn xếp nhằm tránh những rủi ro, chi phí và sự phân tâm từ một cuộc chiến pháp lý kéo dài, theo The Hill.

Thỏa thuận dàn xếp sơ bộ đã được nộp lên tòa án liên bang tại San Jose, California và vẫn cần sự phê chuẩn của Chánh Án Beth Labson Freeman. Hiện chưa rõ mỗi nguyên đơn sẽ nhận được bao nhiêu tiền sau khi trừ phí luật sư và chi phí liên quan. Trước đó, Apple cũng từng đồng ý dàn xếp một vụ kiện tương tự liên quan đến Siri với số tiền $95 triệu.



Thẩm Phán Minnesota Dọa Xử Quyền Giám Đốc ICE Tội Khinh Thị Tòa

Một thẩm phán liên bang tại Minnesota hôm thứ Hai cảnh cáo có thể tuyên quyền giám đốc Cơ Quan Di Trú Và Thuế Quan Hoa Kỳ (ICE) phạm tội khinh thị tòa, vì nhiều lần không tuân hành các lệnh của tòa trong các hồ sơ giam giữ di dân.

Chánh thẩm Patrick Schiltz ra lệnh buộc quyền giám đốc ICE Todd Lyons phải đích thân ra hầu tòa tại Minneapolis vào chiều thứ Sáu, để giải trình vì sao ICE không thi hành lệnh ngày 14 tháng 1 của tòa. Lệnh này yêu cầu trong vòng bảy ngày phải cho Juan Tobay Robles được điều trần bảo lãnh, hoặc phải trả tự do ngay.

Theo hồ sơ, đến ngày 23 tháng 1, luật sư của Tobay Robles báo với tòa rằng thân chủ ông vẫn bị giam giữ và chưa hề có phiên điều trần nào diễn ra. Thẩm phán Schiltz cho biết đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là một trong nhiều lệnh tòa gần đây bị phía chính quyền phớt lờ. Ông nói sự kiên nhẫn của tòa đã đến giới hạn, và việc buộc người đứng đầu một cơ quan liên bang ra hầu tòa là biện pháp bất thường nhưng cần thiết.

Tòa cho hay nếu trước ngày điều trần, phía chính quyền xác nhận Tobay Robles đã được trả tự do, buổi hầu tòa sẽ được hủy và Lyons không cần xuất hiện. Hồ sơ cho thấy Tobay Robles là công dân Ecuador, vào Hoa Kỳ từ năm 1999 khi còn nhỏ, và theo phán quyết trước đó của tòa, ông không thuộc diện giam giữ bắt buộc theo luật liên bang.

Hiệp Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ Không Theo Hướng Dẫn Của CDC Về Khuyến Nghị Tiêm Chủng Trẻ Em

Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã công bố khuyến nghị tiêm chủng thường niên cho trẻ em và lần đầu tiên trong vòng 30 năm, tổ chức này công khai tách khỏi hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Tin từ NBC cho biết AAP vẫn tiếp tục ủng hộ việc tiêm vaccine phòng ngừa 18 bệnh nguy hiểm đến tính mạng ở trẻ em, bao gồm Covid-19, cúm, viêm gan A và B, sởi và nhiều bệnh khác.

Sự khác biệt xuất hiện sau khi CDC, vào ngày 5/1, bất ngờ cắt giảm danh sách vaccine khuyến nghị thường quy cho trẻ em từ 18 bệnh xuống còn 11. Theo AAP, thay đổi này “đi ngược lại bằng chứng y khoa” và không còn là cách tối ưu để bảo vệ sức khỏe trẻ em. AAP nhấn mạnh rằng nguy cơ bệnh tật và mức độ lây lan của các bệnh không hề thay đổi, do đó lịch tiêm chủng cũng không nên thay đổi.

CDC hiện không còn khuyến nghị tiêm thường quy vaccine phòng Covid, RSV, cúm, rotavirus, viêm màng não và viêm gan A, B, mà chỉ đề xuất tiêm trong các trường hợp “ra quyết định chung” giữa bác sĩ và gia đình. Tuy nhiên, các bác sĩ nhi khoa cho rằng việc trao đổi lợi – hại với phụ huynh vốn đã là thực hành quen thuộc từ lâu.

Ít nhất 28 bang cho biết sẽ không áp dụng lịch tiêm mới của CDC. Khuyến nghị của AAP nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều tổ chức y khoa lớn, với lập luận rằng lịch tiêm này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và chứng minh hiệu quả trong việc bảo vệ trẻ em và cộng đồng.

Cựu Chủ Tịch FiFa Kêu Gọi ‘Boycott’ World Cup 2026 Vì An Ninh

Tờ Independent cho hay cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter kêu gọi người hâm mộ bóng đá cân nhắc tẩy chay World Cup 2026 tại Mỹ vì lo ngại về an ninh và cách hành xử của chính quyền, đặc biệt là các cơ quan nhập cư. Ông bày tỏ sự ủng hộ với luật sư chống tham nhũng người Thụy Sĩ Mark Pieth, người khuyên người hâm mộ không nên đến Mỹ sau những gì ông gọi là “lạm quyền của cơ quan nhập cư.”

Những lo ngại này xuất hiện sau hai vụ các đặc vụ liên bang bắn chết người gây phẫn nộ ở Minneapolis, Minnesota. Nạn nhân là hai công dân Mỹ, Renee Good và Alex Pretti, bị bắn chết trong vòng chưa đầy ba tuần, giữa lúc các cuộc trấn áp của lực lượng nhập cư làm bùng nổ biểu tình. Video lan truyền cho thấy cả hai nạn nhân đều không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với lực lượng liên bang khi bị bắn.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp BlattTrích dẫn quan điểm của Pieth và viết trên mạng xã hội rằng người hâm mộ “tốt nhất nên tránh xa nước Mỹ” và cần đặt dấu hỏi về World Cup lần này. Pieth cũng cảnh báo du khách có thể đối mặt với việc bị trục xuất ngay lập tức nếu bị cho là “không hợp tác” với chính quyền.

World Cup 2026 sẽ do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, với 78 trận đấu, trong đó 11 thành phố của Mỹ đăng cai. Ý kiến của Blatter càng gây chú ý khi người kế nhiệm ông tại FIFA, Gianni Infantino, có mối quan hệ thân cận với Donald Trump.

Campuchia Tham Gia Hội Đồng Hòa Bình Của Trump

Thủ tướng Hun Manet hôm 26/1 xác nhận Campuchia sẽ tham gia Hội Đồng Hòa Bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một sáng kiến ​​ban đầu được thiết kế để giải quyết xung đột Gaza. Ông chia sẻ quyết định này trong cuộc gặp với Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, theo tờ The Phnom Penh Post.

“Samdech Thipadei [Manet] thông báo với đô đốc rằng Campuchia đã nhận được thư mời từ Tổng thống Donald Trump để tham gia ‘Hội Đồng Hòa Bình.’ Campuchia sẽ tham gia tổ chức này, một hành động thể hiện thiện chí và cam kết của Campuchia đối với hòa bình toàn cầu,” ông Manet cho biết trên trang Facebook cá nhân.

Hiện chưa rõ liệu Campuchia sẽ tìm cách trở thành thành viên thường trực của hội đồng, vốn được cho là yêu cầu khoản đóng góp $1 tỷ đô la, hay thành viên tiêu chuẩn, miễn phí trong ba năm, trước khi được đánh giá cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Ông Trump đã gửi thư mời cho ông Manet vào ngày 16/1, kêu gọi ông tham gia cùng ông trong việc giải quyết các vấn đề Trung Đông, cụ thể là xung đột Gaza.

Sam Seun, một nhà phân tích chính sách tại Học viện Hoàng gia Campuchia, cho biết mặc dù Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt các cuộc đụng độ vũ trang đầu tiên vào Tháng Bảy giữa Thái Lan và Campuchia, nhưng việc tạm dừng các cuộc đụng độ thứ hai vào Tháng Mười Hai phần lớn là nhờ Trung Quốc, một người bạn của gia đình ASEAN.

Ấn Độ Và EU Đạt Thỏa Thuận Thương Mại Tự Do

Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận thương mại tự do mang tính bước ngoặt, khép lại gần 20 năm đàm phán nhằm tăng cường gắn kết kinh tế và chiến lược giữa hai bên. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi đây là “thỏa thuận của mọi thỏa thuận”, có thể tác động đến gần 2 tỷ người và chiếm khoảng 25% GDP toàn cầu. Dù còn cần thời gian hoàn tất thủ tục pháp lý và phê chuẩn, thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trong vài tháng tới.

Bối cảnh đạt được thỏa thuận gắn liền với sức ép thương mại từ Mỹ, khi Washington áp thuế cao đối với cả Ấn Độ lẫn EU, buộc các nền kinh tế lớn phải tìm kiếm đối tác thay thế. Thỏa thuận sẽ dỡ bỏ hoặc cắt giảm thuế đối với hầu hết hàng hóa trao đổi giữa hai bên, từ dệt may, da giày của Ấn Độ đến rượu vang, ô tô, hóa chất và dược phẩm của châu Âu. Đáng chú ý, thuế ô tô EU vào Ấn Độ sẽ giảm mạnh từ 110% xuống thấp nhất là 10%, còn thuế rượu vang cao cấp giảm từ 150% xuống 20%.

Ngoài thương mại, hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh và tạo thuận lợi cho di chuyển của lao động tay nghề cao và sinh viên, cho thấy mối quan hệ vượt xa lĩnh vực kinh tế. Thỏa thuận được kỳ vọng giúp cắt giảm khoảng 4 tỷ euro tiền thuế mỗi năm, tạo việc làm cho hàng triệu người và xây dựng một hành lang thương mại ổn định trong bối cảnh trật tự thương mại toàn cầu đang phân mảnh.





Tổng thống Trump vẫn chưa phản ứng công khai về thỏa thuận giữa EU và Ấn Độ, được công bố vào sáng sớm thứ Ba theo giờ châu Âu, nhưng ông và Tòa Bạch Ốc khó có thể hài lòng với thỏa thuận này, theo CNBC. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chỉ trích EU vì đã thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Ấn Độ.