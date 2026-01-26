120 Thành Viên Dân Chủ Ký Tên Luận Tội Kristi Noem, TNS Cộng Hòa Kêu Gọi Noem Từ Chức





Minnesota đã chính thức bùng nổ thành một cơn bão chính trị tại Washington. Những gì bắt đầu bằng những phát súng trên đường phố Minneapolis giờ đây đang đe dọa làm sụp đổ chiếc ghế bộ trưởng Bộ Nội An của Kristi Noem và có thể khiến chính phủ liên bang phải đóng cửa vào đầu Tháng Hai.



Minnesota đã chính thức bùng nổ thành một cơn bão chính trị tại Washington. Những gì bắt đầu bằng những phát súng trên đường phố Minneapolis giờ đây đang đe dọa làm sụp đổ chiếc ghế bộ trưởng Bộ Nội An của Kristi Noem và có thể khiến chính phủ liên bang phải đóng cửa vào đầu Tháng Hai.

Hôm Thứ Hai, 26/1, có thêm tám thành viên đảng Dân Chủ ký vào nghị quyết luận tội bộ trưởng Kristi Noem, sau cái chết của Alex Pretti, nâng tổng số người cùng ký tên lên 120 người, theo phát ngôn viên văn phòng Dân Biểu Robin Kelly (Illinois.) Theo NBC, con số này chưa dừng lại giữa làn sóng phẫn nộ về các phương pháp thực thi di trú của chính quyền Trump. Hàng ngàn đặc vụ liên bang được điều đến Minnesota trong chiến dịch mà chính quyền gọi là "Operation Metro Surge" (Chiến dịch Đột kích Đô thị.)





Dân Biểu Bennie Thompson (Mississippi) cho biết vào cuối tuần trước rằng ông sẽ ủng hộ nỗ lực luận tội Noem. Sau cái chết của ông Alex Pretti, ông Thompson tuyên bố: "Hạ Viện phải lập tức thực hiện các bước để luận tội Kristi Noem."





Ông nói thêm cái chết của Alex Pretti là một việc "kinh tởm và sẽ gây sốc cho mọi người dân Mỹ. Đây là hệ quả của sự hỗn loạn và bạo lực có chủ đích mà Trump và Kristi Noem hoan nghênh và phải chịu trách nhiệm. Trump và Noem đã nhúng chàm."



Đáp lại các yêu cầu bình luận của NBC, phát ngôn viên Tricia McLaughlin tuyên bố rằng DHS chỉ đang thực thi luật của Quốc Hội, nói thêm: "Nếu một số thành viên không thích những luật đó, việc thay đổi chúng chính xác là công việc của họ."



McLaughlin chỉ ra việc các đặc vụ ICE đang phải đối mặt với các vụ hành hung và chỉ trích những chính trị gia mà bà ta cho là "thà bảo vệ tội phạm còn hơn là tấn công những người đàn ông và phụ nữ đang thực thi pháp luật," đồng thời chỉ trích hồ sơ di trú của cựu Tổng thống Joe Biden. "Đã đến lúc họ tập trung vào việc bảo vệ người dân Mỹ, công việc mà bộ này đang thực hiện mỗi ngày dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Noem.”









Dân Biểu Debbie Wasserman Schultz (Florida) đăng trên X rằng Noem phải ra đi, nhấn mạnh rằng bộ này "đang bảo chúng ta đừng tin vào chính đôi mắt của mình. Họ không thể được tin tưởng để điều tra những vụ giết người này."

Các Thượng Nghị Sĩ Michael Bennet (Colorado) và Peter Welch (Vermont) cũng lặp lại lời kêu gọi Noem từ chức sau cái chết của Pretti. "Tổng thống cần đưa các đặc vụ liên bang này ra khỏi thành phố của chúng ta ngay lập tức," ông Bennet viết. Trong khi đó, ông Welch gọi ICE là "một cơ quan đã trở thành lực lượng bán quân sự gây khiếp sợ cho các cộng đồng người Mỹ."





Thượng Nghị Sĩ Jacky Rosen (Nevada) chỉ trích Noem là một "thất bại thảm hại" và việc lừa dối công chúng về cái chết "tàn bạo và phi lý" của Alex Pretti là điều "vô cùng nhục nhã.” Dân Biểu Laura Gillen (New York) cũng nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của Noem, ICE đã nhắm mục tiêu vào cả công dân Mỹ và trẻ em, gây ra bạo lực thay vì bảo vệ an ninh.





Danh sách những người yêu cầu Noem từ chức còn có các Thống đốc Kathy Hochul (New York) và Gavin Newsom (California.)





Sau khi đặc vụ biên giới CBP bắn chết Alex Pretti, Kristi Noem cáo buộc ông Pretti đã tiếp cận các CBP với một khẩu súng ngắn và "kháng cự dữ dội."

Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, tất cả các video từ nhân chứng ở hiện trường đã chứng minh rất rõ ràng ông Pretti không cầm súng vào thời điểm bị CBP quật ngã và bắn chết. Giới chức địa phương cho biết ông có giấy phép sử dụng súng hợp pháp.





Trước đó vào đầu tháng này, cô Renee Nicole Good cũng đã bị một đặc vụ liên bang ICE bắn chết trong xe hơi. Ngay sau đó, Noem khẳng định Good đã cố gắng "giết hoặc gây thương tích cho các đặc vụ, một hành động khủng bố nội địa." Tuy nhiên, video từ điện thoại di động của người nổ súng cho thấy cô Good chỉ đang cố gắng lái xe rời khỏi các đặc vụ.



