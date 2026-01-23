Bản tin Cà phê sáng Thứ Sáu, ngày 23 Tháng Giêng

Bạch Ốc gây phẫn nộ khi dùng AI chế hình luật sư dân quyền Nekima Levy Armstrong thành dáng vẻ khóc lóc để chế nhạo (hình bên trái), dù hình gốc cho thấy bà hoàn toàn bình thản lúc bị bắt (hình bên phải) trong một cuộc biểu tình tại Minnesota. (Ảnh: Chụp lại từ YouTube)

VN: Tô Lâm Tái Đắc Cử Thêm 5 Năm

Thứ Sáu, Tô Lâm chính thức tái đắc cử tổng bí thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN nhiệm kỳ 5 năm tới. Chủ trì cuộc họp báo quốc tế Tô Lâm tuyên bố sẽ đẩy mạnh cải tổ và đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 10% mỗi năm trong suốt thập niên này, vượt xa dự báo của Ngân Hàng Thế Giới. Đảng chú ý, danh sách Bộ Chính Trị mới không có tên của Phạm Minh Chính và Lương Cường. Ngoài ra, Ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu vào Bộ Chính trị. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ sớm về hưu sau khi không tái cử Trung ương khóa 14. Chủ tịch nước Lương Cường cũng sẽ sớm rời chính trường.

Tập Cận Bình đã chúc mừng ông Tô Lâm tái đắc cử chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thông điệp chúc mừng được Tân Hoa Xã đăng tải, ông Tập ca ngợi Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể trong công cuộc xây dựng và cải cách xã hội chủ nghĩa, đồng thời nâng cao vị thế và ảnh hưởng quốc tế.

Việt Nam và Trung Quốc nằm trong số ít các quốc gia do đảng cộng sản lãnh đạo trên thế giới.

Tại cuộc họp báo chiều 23/1, sau khi Đại hội 14 bế mạc, ông Tô Lâm nói rằng có "tám việc lớn cần làm" để sớm đưa Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống, trong đó ông nhấn mạnh việc đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phương thức phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm. Liên quan tới việc này, Bộ trưởng Công nghệ và Khoa học Nguyễn Mạnh Hùng đã không tái cử Trung ương Đảng khóa 14, báo hiệu việc người khác sẽ đảm nhiệm chức vụ này trong nhiệm kỳ tới. Ngoài ra là các điểm:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục phát huy kinh nghiệm từ nhiệm kỳ Đại hội 13, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực.

Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ; xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thực hiện văn hóa liêm chính trong thực thi công vụ, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận xã hội.

Luôn coi nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển.

Minnesota Đóng Cửa, Biểu Tình Phản Đối ICE Hàng trăm cửa hàng, nhà hàng, bảo tàng và cơ sở kinh doanh trên khắp Minnesota đóng cửa vào thứ Sáu trong cuộc tổng đình công và tẩy chay kinh tế chưa từng có, phản đối chính sách nhập cư của ICE. Người dân kêu gọi tạm dừng công việc, không mua sắm, không ăn ngoài, để tạo sức ép lên chính quyền liên bang. Sự phản kháng bùng phát sau vụ Renee Good, công dân Mỹ bị đặc vụ ICE bắn chết tại Minneapolis. Sự phẫn nộ còn lan rộng thêm sau khi ICE bắt giữ bé trai 5 tuổi Liam Conejo Ramos cùng cha, chuyển từ ngoại ô Minneapolis tới trại giam ở Texas. Hiệu trưởng Zena Stenvik bàng hoàng: “Tại sao lại bắt một đứa trẻ 5 tuổi? Chẳng ai có thể gọi đứa trẻ này là tội phạm bạo lực.” Truyền thông địa phương cho biết ít nhất bốn trẻ em trong cùng học khu đã bị giam, trong đó có một bé gái chỉ hai tuổi. ICE khẳng định họ nhắm tới người cha, không phải trẻ em, nhưng lời giải thích này không làm dịu cơn phẫn nộ. Phong trào phản kháng từ cộng đồng, công đoàn giáo viên, y tá, lao động dịch vụ và các tổ chức tôn giáo ngày càng mạnh mẽ, tổ chức cầu nguyện, biểu tình và tẩy chay kinh tế. Chủ nhà hàng Al’s Breakfast, bà Alison Kirwin, nói với giọng xúc động: “Nếu mất một ngày thu nhập để thay đổi điều sai trái, thì điều đó hoàn toàn xứng đáng.” Lãnh đạo công đoàn Minnesota tuyên bố: “Chúng ta không thể tiếp tục im lặng. Đã đến lúc phải đứng lên và nói rằng đủ rồi.” Hạ Viện Không Chặn Được Trump Đưa Quân Vào Venezuela





Hạ Viện Hoa Kỳ đã bác bỏ dự luật nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump đưa quân sang Venezuela, sau một phiên tranh luận căng thẳng tại nghị trường. Cuộc bỏ phiếu kết thúc với tỉ số ngang bằng 215–215, khiến dự luật không được thông qua. Phía lãnh đạo Cộng Hòa đã kéo dài thời gian bỏ phiếu từ 2 phút lên hơn 20 phút để chờ Dân biểu Wesley Hunt kịp trở lại nghị trường và bỏ lá phiếu quyết định.





Việc trì hoãn bỏ phiếu làm phía Dân Chủ phản đối gay gắt, cho rằng thủ tục nghị trường đã bị lạm dụng. Dân biểu Pat Ryan công khai yêu cầu chủ tọa chốt kết quả ngay khi thời gian bỏ phiếu kết thúc.

Dự luật do Dân biểu Jim McGovern đề nghị, dựa trên Đạo Luật Quyền Chiến Tranh (War Powers Resolution), nhằm buộc Tổng thống phải có sự chuẩn thuận của Quốc Hội trước khi tiến hành hoặc tiếp tục hành động quân sự ở nước ngoài.





Cuộc bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ không chỉ giữa hai đảng mà cả trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Một số dân biểu Cộng Hòa, trong đó có Don Bacon, đã đứng về phía Dân Chủ, bày tỏ lo ngại rằng việc mở rộng quyền quân sự của hành pháp có thể tạo tiền lệ nguy hiểm.





Phe Cộng Hòa phản đối dự luật cho rằng Tổng thống cần có quyền linh hoạt để phản ứng nhanh trước các tình huống an ninh, đặc biệt sau chiến dịch quân sự gần đây của Hoa Kỳ tại Venezuela. Phía Tòa Bạch Ốc cảnh báo rằng việc hạn chế quyền hành pháp trong thời điểm này có thể làm suy yếu khả năng điều hành quốc phòng.

Dù dự luật thất bại, cuộc bỏ phiếu được xem là dấu hiệu cho thấy tranh cãi về quyền kiểm soát chiến tranh giữa Quốc Hội và Tổng thống đang gia tăng, trong bối cảnh chính quyền Trump mở rộng vai trò quân sự của Hoa Kỳ tại nhiều khu vực nhạy cảm.

Hạ Viện Thông Qua Ngân Sách, Thượng Viện Chỉ Còn Vài Ngày Để Thông Qua

Hạ Viện đã thông qua các dự luật cuối cùng để tài trợ chính phủ liên bang đến hết Tháng Chín, trong lúc hạn chót 30 Tháng Giêng đang cận kề và cơ nguy chính phủ đóng cửa lơ lửng trước mắt. Theo bản tin của Reuters và AP, gói chi tiêu tổng cộng khoảng 1,2 nghìn tỉ đô la bao gồm nhiều khoản ngân sách cho các bộ ngành chính.

Hạ Viện đã bỏ phiếu 341–88 thông qua các dự luật chi tiêu cho Bộ Quốc Phòng, Y Tế, Giao Thông, Giáo Dục và một loạt cơ quan khác tới hết năm tài khóa 2026. Cùng ngày, Hạ Viện cũng chấp thuận khoản 64,4 tỉ đô la cho Bộ An Ninh Nội Địa (DHS), trong đó có khoảng 10 tỉ đô la cho Cơ quan Nhập cư và Hải quan (ICE), bằng tỉ lệ 220–207 sau khi một số Dân biểu Dân Chủ và Cộng Hòa đưa ra phản đối gay gắt.

Ngân sách cho DHS từng gây tranh cãi mạnh mẽ tại nghị trường, khi các nhà lập pháp Dân Chủ phản đối việc cấp tiền cho ICE sau các hành động cưỡng chế di trú gây tranh cãi, trong đó có vụ một nhân viên ICE bắn chết Renee Good tại Minneapolis hồi tháng này. Các dân biểu Dân Chủ đòi hỏi các điều khoản giám sát và trách nhiệm đối với ICE, nhưng phần lớn đề nghị này không được đưa vào văn bản cuối cùng.

Các dự luật đã được gửi tới Thượng Viện, nơi các thượng nghị sĩ chỉ còn vài ngày để chốt thông qua trước hạn chót 30 Tháng Giêng. Nếu Thượng Viện không hành động kịp, một phần hoặc toàn bộ cơ quan liên bang có thể lại rơi vào cảnh tạm ngừng hoạt động.

Dân Cử Anh Đồng Loạt Phản Đối Phát Biểu Của Trump Về Cuộc Chiến Afghanistan

Các dân cử Anh hôm thứ Sáu đồng loạt phản đối phát biểu của Tổng thống Donald Trump, sau khi ông cho rằng binh sĩ NATO chỉ “đứng lùi lại, không sát tuyến đầu” trong cuộc chiến Afghanistan.





Phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại Davos với Fox Business, Trump đặt nghi vấn về mức độ sẵn sàng trợ giúp Hoa Kỳ của các đồng minh NATO, nói rằng Hoa Kỳ “chưa từng cần đến họ” và các nước khác chỉ gửi quân “đứng phía sau.”





Tại Anh, nơi 457 binh sĩ đã thiệt mạng trong hơn hai thập niên tham chiến, phản ứng diễn ra nhanh chóng. Bộ trưởng Quốc phòng John Healey khẳng định Anh và NATO đã đáp lời kêu gọi của Hoa Kỳ, và những người lính tử trận “xứng đáng được ghi nhớ như anh hùng.”





Lãnh đạo Đảng Bảo Thủ Kemi Badenoch gọi phát biểu của Trump là vô căn cứ, nhấn mạnh binh sĩ Anh, Canada và NATO đã chiến đấu và hy sinh bên cạnh Hoa Kỳ suốt 20 năm. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do Ed Davey cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt, đặt câu hỏi về tư cách của Trump khi nghi ngờ sự hy sinh đó.





Ed Davey, lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do, cũng lên tiếng phản đối gay gắt, nhắc lại việc Trump từng được hoãn quân dịch năm lần trong thời chiến tranh Việt Nam, và đặt câu hỏi: “Làm sao ông dám nghi ngờ sự hy sinh của họ?”

TikTok Bán Lại Chi Nhánh Ở Mỹ, Quốc Hội Vẫn Chưa Yên Tâm

WASHINGTON – Hôm Thứ Sáu, một viên chức Tòa Bạch Ốc cho hay Trung Cộng đã ok thỏa thuận bán lại toàn bộ hoạt động của TikTok tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư, giúp ứng dụng này thoát khỏi quy định bắt buộc phải đóng cửa.

Theo thỏa thuận mới, TikTok Mỹ sẽ do một công ty liên doanh đặt tại Hoa Kỳ điều hành; các nhà đầu tư Mỹ nắm phần lớn cổ phần, còn ByteDance chỉ giữ lại 19.9%, vừa sát mức 20% mà luật pháp cho phép. Dữ liệu người dùng và thuật toán đề nghị video sẽ do Hoa Kỳ quản trị; Oracle được giao nhiệm vụ giám sát mã nguồn.

Ba nhà đầu tư chính là Oracle, Silver Lake và MGX, mỗi bên nắm 15% cổ phần. Các cổ đông khác gồm quỹ đầu tư của tỉ phú Michael Dell. Ông Adam Presser, nguyên Giám đốc điều hành và an toàn của TikTok toàn cầu, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị gồm bảy thành viên, phần lớn là người Mỹ; trong đó có ông Shou Chew, Tổng giám đốc TikTok hiện thời.

Tổng thống Donald Trump ca ngợi thoả thuận trên qua mạng Truth Social, cảm ơn lãnh đạo Trung Hoa Tập Cận Bình “đã hợp tác và phê thuận thoả ước”, và bày tỏ hy vọng “được người dùng TikTok nhớ đến lâu dài”.

Tuy vậy, nhiều dân biểu vẫn nghi ngờ Bắc Kinh còn ảnh hưởng phía sau. Quốc Hội đã loan báo sẽ mở điều trần để xem thỏa thuận này có thật sự bảo vệ dữ liệu và an ninh người dân Hoa Kỳ hay không.

Dầu Venezuela Thành Điểm Nóng: TQ Hết Được Mua Giá Rẻ

Việc Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát các chuyến hàng xuất cảng dầu của Venezuela đang châm ngòi cho một cuộc đối đầu căng thẳng với TQ. Lâu nay, quốc gia Nam Mỹ này vốn dùng dầu mỏ để trả các khoản nợ khổng lồ cho Bắc Kinh, ước tính lên đến hàng chục tỷ MK. Tuy nhiên, sau khi bắt giữ Maduro, chính quyền Trump đã yêu cầu toàn bộ tiền bán dầu phải được chuyển vào tài khoản ngân hàng tại Qatar do Hoa Kỳ kiểm soát.

Trung Cộng phản đối gay gắt, yêu cầu phải bảo đảm quyền lợi của họ. Các chuyên gia kinh tế cho hay sự việc này sẽ khiến chuyện giải quyết nợ nần của Venezuela trở nên vô cùng rắc rối và phức tạp. Một viên chức Hoa Kỳ tuyên bố sẽ không để Trung Cộng mua dầu với giá “rẻ mạt” như trước. Một số người lo ngại điều này có thể khiến Bắc Kinh không hợp tác, kéo dài tình trạng vỡ nợ từ năm 2017 và cản trở Venezuela phục hồi kinh tế.

Putin Muốn Hòa Đàm, Nhưng Sẽ Giữ Chặt Chuyện Đất Đai

MOSCOW – Hôm Thứ Sáu, Nga cho hay sẽ cùng Hoa Kỳ và Ukraine mở cuộc hòa đàm tại Abu Dhabi; tuy nhiên, sau cuộc gặp riêng giữa Putin và phái đoàn Hoa Kỳ, Điện Kremlin nói thẳng: không giải quyết xong chuyện lãnh thổ thì không thể có hòa bình lâu dài.

Phía Nga nói Putin “thật lòng muốn giải pháp ngoại giao,” nhưng nhấn mạnh chiến sự sẽ còn tiếp diễn cho tới khi Ukraine chấp nhận điều kiện đất đai đã bàn với Trump trước đây. Moscow đòi Ukraine nhường phần đất còn giữ ở vùng Donetsk và từ bỏ ý định gia nhập NATO. Phía Ukraine phản bác, nói Nga vẫn đánh phá lưới điện giữa mùa đông lạnh giá. Zelenskiy cho biết việc bảo đảm an ninh đã bàn xong, nhưng chuyện đất đai vẫn còn bế tắc.

Hải quân Pháp chặn tàu dầu “đội lốt” của Nga tại Địa Trung Hải.





Hải quân Pháp ngày 22 tháng 1 đã ngăn chặn một tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga tại vùng biển Alboran, phía đông eo biển Gibraltar, với sự hỗ trợ theo dõi từ phía Anh.





Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lực lượng Pháp đã lên tàu để kiểm tra một chiếc bị đặt dưới lệnh cấm vận quốc tế, nghi ngờ treo cờ giả. Ông nhấn mạnh việc thi hành nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế và các biện pháp trừng phạt, đồng thời khẳng định hoạt động của “đội tàu bóng tối” góp phần tài trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine.





Chiếc tàu mang tên Grinch bị chặn với sự hỗ trợ theo dõi của hải quân Anh; Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho hay tàu tuần tra HMS Dagger đã giám sát lộ trình của nó qua eo Gibraltar.





Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh việc ngăn chặn, kêu gọi mở rộng trừng phạt toàn bộ hạ tầng của “đội tàu bóng tối”, kể cả việc tịch thu và bán dầu trên các tàu vi phạm.





Giới chức Pháp cho biết con tàu đã được áp giải vào khu neo đậu để điều tra thêm; hồ sơ đã được chuyển cho công tố viện Marseille. Các chuyên gia ước tính Nga có thể đang sử dụng hơn 400 tàu già cỗi treo cờ giả để né lệnh cấm vận dầu mỏ.

Bạch Ốc Soi Ngân Sách 14 Tiểu Bang Xanh: Ngăn Chặn Gian Lận Hay Ý Đồ Chính Trị?

Theo CBS News, Phòng Ngân Sách và Quản Trị Bạch Ốc (Office of Management and Budget – OMB) đã ra lệnh cho hầu hết các cơ quan liên bang lập danh sách chi tiết toàn bộ ngân sách cấp cho 14 tiểu bang do Dân Chủ lãnh đạo và Washington D.C.

Việc thu thập dữ liệu được cho là để giải quyết các cơ nguy về gian lận và sử dụng ngân sách sai mục đích qua các biện pháp hành chánh hoặc đề nghị luật mới tại Quốc Hội. Lệnh này yêu cầu thống kê tiền cấp cho cả các chính quyền địa phương, trường đại học và các hội đoàn vô vụ lợi; riêng Ngũ Giác Đài và Bộ Cựu Chiến Binh được miễn. Danh sách gồm California, New York, Illinois, Minnesota, Washington… Thời hạn nộp dữ liệu là 28 Tháng Giêng.

Minnesota: Bạch Ốc Dùng AI Chế Hình Người Biểu Tình Khóc Lóc

Tòa Bạch Ốc đang bị dư luận phản ứng dữ dội sau khi đăng một tấm hình đã qua chỉnh sửa của Nekima Levy Armstrong, một luật sư dân quyền tại Minnesota. Tấm hình gốc do Bộ trưởng Nội an Kristi Noem đăng trước đó cho thấy Armstrong có gương mặt bình thản khi bị bắt. Thế nhưng, chỉ 30 phút sau, Tòa Bạch Ốc và Phó Tổng thống JD Vance lại đăng phiên bản đã bị sửa thành mặt mày mếu máo, nước mắt ròng ròng để chế nhạo bà này là “kẻ gây rối.”

Khi được hỏi tới, Trưởng Phòng Báo Chí Tòa Bạch Ốc thản nhiên gọi đây là một trò đùa trên mạng và tuyên bố sẽ còn tiếp tục làm như vậy. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc dùng AI chế hình giả này làm dấy lên lo ngại về việc chính quyền cố tình tung hình giả để dẫn dắt dư luận. Bà Armstrong bị bắt khi đang biểu tình đòi công lý cho cô Renee Good, người bị ICE bắn chết hồi đầu tháng.

Bắn Thẩm Phán Indiana: Năm Người Bị Bắt, Hai Nạn Nhân Đang Hồi Phục

Cảnh sát thành phố Lafayette, tiểu bang Indiana, cho biết đã bắt giữ năm người liên quan đến vụ nổ súng làm bị thương thẩm phán Steven P. Meyer và vợ ông tại tư gia hôm Chủ nhật tuần trước. Cả hai nạn nhân đều sống sót và đang trong quá trình hồi phục.

Nhà chức trách cho hay ba người bị bắt cư trú tại Indiana, hai người còn lại đến từ tiểu bang Kentucky. Ba nghi can bị truy tố về tội mưu sát, trong khi hai người khác đối mặt với các cáo buộc nhẹ hơn, gồm cản trở công lý.

Theo điều tra ban đầu, hung thủ đã dụ nạn nhân ra cửa với lý do “tìm được một con chó,” rồi nổ súng xuyên qua cửa nhà. Thẩm phán Meyer, 66 tuổi, bị thương ở tay và vẫn đang điều trị tại bệnh viện; bà Kimberly Meyer bị thương ở chân và đã được xuất viện.

Cảnh sát chưa công bố động cơ, nhưng cho biết một trong các nghi can từng là bị can trong một hồ sơ hình sự đang chờ xét xử trước chính thẩm phán Meyer vào cuối tháng Giêng này.

Bão Tuyết Tràn Qua, Cuối Tuần Này Nhiều Nơi Lạnh Cắt Da

Theo Sở Khí Tượng Quốc Gia, từ Thứ Sáu đến hết cuối tuần, một đợt bão tuyết lớn sẽ tràn qua miền Trung và miền Đông Hoa Kỳ, ảnh hưởng tới khoảng 150 triệu người. Trời sẽ rất lạnh, tuyết rơi dày, kèm theo mưa đá, khiến đường sá trơn trợt, xe cộ khó chạy; nhiều nơi có thể bị cúp điện.

Tại các vùng núi Appalachians, tuyết có thể dày tới 20 inches. Các thành phố lớn như New York, Boston và Washington D.C. dự trù sẽ có tuyết dày từ 4 đến 10 inches từ Thứ Bảy. Đặc biệt tại Chicago, nhiệt độ có thể xuống âm 2°F với gió lạnh thấu xương. Thống đốc Greg Abbott đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Texas.

Các hãng hàng không lớn như Delta, American và United đã thông báo miễn lệ phí đổi vé cho hành khách. Dự báo sẽ có hơn 15,000 chuyến bay bị trễ hoặc hủy trong những ngày tới. Các viên chức y tế nhắc nhở mọi người nên chú ý giữ ấm và hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết.

Nuôi Con Ở Mỹ: Lương Trung Bình Không Đủ Trả Tiền Giữ Trẻ

Một phúc trình mới cho thấy đa số các gia đình ở Hoa Kỳ không kiếm đủ tiền để trang trải chi phí giữ trẻ, dù cả hai vợ chồng đều đi làm. Theo Bộ Y Tế & Nhân Sinh Hoa Kỳ, tiền giữ trẻ chỉ được xem là “chấp nhận được” nếu không quá 7% thu nhập gia đình; nhưng theo ước tính của LendingTree, muốn nuôi hai con nhỏ đúng chuẩn này, gia đình phải có thu nhập gần 403,000 MK mỗi năm.

Trong khi đó, mức thu nhập bình quân của gia đình Mỹ chỉ khoảng 105,800 MK. Chi phí giữ trẻ toàn thời gian cho một em bé và một trẻ 4 tuổi hiện vào khoảng 28,000 MK/năm, tức hơn 2,200 MK mỗi tháng, còn cao hơn tiền thuê nhà ở nhiều thành phố lớn. Giới chuyên gia cảnh báo gánh nặng này buộc nhiều cặp vợ chồng phải hoãn lại, thậm chí không dám có con.

Philadelphia Gỡ Sạch Các Bảng Kể Về Nô Lệ Ở President’s House

Hôm Thứ Năm, hàng loạt biển báo kể về lịch sử nô lệ đã bị tháo gỡ khỏi khu di tích “President's House” ở Philadelphia, nơi từng là tư dinh của các Tổng thống George Washington và John Adams. Những bảng này được dựng từ năm 2010, nhằm ghi lại câu chuyện của chín người nô lệ từng bị giam cầm tại đây dưới thời Tổng thống Washington.

Việc tháo gỡ diễn ra sau khi Trump ký sắc lệnh yêu cầu các khu di tích liên bang loại bỏ những nội dung bị xem là “chia rẽ” hay “làm xấu hình ảnh người Mỹ trong quá khứ,” và tập trung ca ngợi thành tựu quốc gia, trước dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026. Các sử gia, dân biểu và Hội Đồng Thành Phố Philadelphia lên tiếng phản đối, gọi đây là nỗ lực “tẩy trắng lịch sử.” Chủ tịch Hội đồng Thành phố Kenyatta Johnson nhấn mạnh: “Lịch sử dù khó chịu vẫn cần được kể rõ, không thể xóa hết chỉ vì không vừa mắt nhà cầm quyền.”

Quốc Hội Hoãn Luật Về Xăng E15, Nhà Nông Lại Phải Chờ

Quốc Hội không thông qua được luật cho phép bán xăng E15 quanh năm, mà chỉ đồng ý lập một nhóm đặc trách để “nghiên cứu thêm.” E15 là loại xăng pha ethanol nhiều hơn loại đang bán phổ biến hiện nay; nếu được bán suốt quanh năm, nhu cầu bắp sẽ tăng, giúp nông dân có thêm đầu ra. Tuy nhiên, hiện E15 bị cấm bán vào mùa hè vì quy định về ô nhiễm không khí.

Thay vì sửa luật, Quốc Hội chọn cách lập một hội đồng mang tên E-15 Rural Domestic Energy Council, hứa sẽ xem xét rồi đề nghị luật mới vào giữa Tháng Hai. Các tổ chức nông nghiệp chỉ trích gay gắt, cho rằng đây chỉ là kéo dài thời gian, trong lúc giá bắp thấp, mậu dịch toàn cầu bấp bênh, còn chính sách nhiên liệu sinh học thì mập mờ không rõ ràng. Một số dân biểu Dân Chủ cho hay trước đó đã có thỏa thuận lưỡng đảng, nhưng cuối cùng Quốc Hội “bỏ cuộc.”

Trump Mắng Chửi Newsom Sau Chuyến Đi Davos



Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Năm công khai chỉ trích Thống đốc California Gavin Newsom, sau khi cả hai cùng xuất hiện tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ. Trên mạng Truth Social, Trump phàn nàn Newsom không nên ra nước ngoài gặp các lãnh đạo thế giới, cho rằng chuyến đi này chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi cá nhân và làm Hoa Kỳ mất mặt. Tổng thống đồng thời chê California đang suy sụp, dân chúng rời bỏ tiểu bang, và mỉa mai rằng với thành tích như vậy thì chuyện Newsom nuôi ý định tranh cử tổng thống là điều khó tưởng.



Những phát biểu này được đưa ra sau khi, tại Davos, Newsom công khai chỉ trích đường lối đối ngoại của chính quyền Trump và kêu gọi các nước đồng minh thận trọng trước lập trường của Washington. Một số nguồn tin cho biết phía Trump còn bị cáo buộc gây sức ép khiến một buổi phát biểu dự kiến của Newsom bên lề hội nghị bị hủy. Bạch Ốc bác bỏ cáo buộc này.



Đáp lại, Newsom nói rằng Trump “luôn nghĩ đến tôi, khỏi cần trả tiền thuê”, và tiếp tục chỉ trích cách hành xử của tổng thống Hoa Kỳ trên diễn đàn quốc tế.



Cuộc đấu khẩu mới nhất này nối dài mối quan hệ vốn căng thẳng giữa Trump và Newsom, từng bùng lên nhiều lần quanh các tranh cãi về cháy rừng, di dân và việc điều hành California, nay lan sang cả sân khấu quốc tế.

Tòa Án Hoài Nghi Vụ Trump Tự Ý Xây Phòng Khiêu Vũ 400 Triệu MK

Hôm Thứ Năm, Thẩm phán liên bang Richard Leon tỏ ra hoài nghi trước lập luận của chính quyền Tổng thống Trump rằng ông có toàn quyền phá khu East Wing và xây phòng khiêu vũ mới ngay trong Tòa Bạch Ốc mà không cần Quốc Hội chấp thuận.

Vụ kiện do tổ chức bảo tồn di tích đệ đơn, cho rằng chính quyền đã bỏ qua các thủ tục duyệt xét bắt buộc. Tranh cãi xoay quanh hai chuyện: tổng thống có được tự ý sửa Tòa Bạch Ốc hay không; và việc dùng tiền tư nhân, gom qua nhiều ngả rồi chuyển về cơ quan do Trump kiểm soát, có hợp luật hay không.

Thẩm phán Leon la viên chức chính phủ là “hãy nghiêm túc đi” khi họ ví đại công trình 400 triệu MK này như cái hồ bơi hay sân tennis ngày xưa. Tòa dự kiến ra phán quyết trong Tháng Hai.

Biểu Tình Ở Iran: Hơn 5,000 Người Chết, Mỹ Điều Hải Quân Áp Sát

DUBAI – Hôm Thứ Sáu, các tổ chức nhân quyền cho biết số người chết trong các cuộc biểu tình tại Iran đã lên tới ít nhất 5,002 người; chính quyền Tehran đã cắt Internet suốt hơn hai tuần lễ để bưng bít thông tin.

Theo Human Rights Activists News Agency, phần lớn nạn nhân là người biểu tình, trong đó có trẻ em; hơn 26,800 người đã bị bắt. Chính quyền Iran đưa ra con số thấp hơn, nhưng lâu nay vẫn bị nghi lấp liếm che giấu mỗi khi có bất ổn. Trump nói Hoa Kỳ đang điều một “hạm đội khổng lồ” (hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln) tiến gần Trung Đông, để phòng khi phải hành động, và cảnh cáo Tehran không được tiếp tục giết người biểu tình hay xử tử hàng loạt.

Hội Đồng Hòa Bình: Trump Tức Giận Đòi “Nghỉ Chơi” Canada

Hôm Thứ Năm, Tổng thống Trump đã loan báo việc hủy lời mời Canada tham gia Hội Đồng Hòa Bình sau những tranh cãi nảy lửa với Thủ tướng Mark Carney. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Trump chính thức ra mắt hội đồng tại Davos, Thụy Sĩ, với mục tiêu quản trị Dải Gaza.

Căng thẳng bùng phát khi Thủ tướng Carney chỉ trích chính sách dùng thuế quan để ép buộc của Hoa Kỳ và khẳng định Canada sẽ không bỏ ra 1 tỷ MK để mua “suất” thành viên thường trực. Trump lập tức phản pháo trên mạng xã hội, mắng Carney là “vô ơn” và nhấn mạnh rằng “Canada tồn tại được là nhờ Hoa Kỳ.” Ngược lại, phía Canada khẳng định họ phát triển nhờ nỗ lực tự thân chứ không dựa dẫm vào ai. Hiện Hội Đồng Hòa Bình đã có hơn một chục quốc gia ký tên tham gia, nhưng hoàn toàn vắng bóng nước láng giềng phương Bắc.

Giải Oscar 2026: “Sinners” Phá Kỷ Lục, Phim Ngoại Quốc Lên Ngôi

Hôm Thứ Năm, danh sách đề cử giải Oscar lần thứ 98 đã chính thức được công khai, gây xôn xao dư luận với những con số kỷ lục. Bộ phim “Sinners” đã trở thành tâm điểm khi nhận được tới 16 đề cử, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ, bao gồm các hạng mục quan trọng như Phim Hay Nhứt và Đạo Diễn Xuất Sắc Nhứt.

Theo sát nút là phim “One Battle After Another” với 13 đề cử. Cuộc đua năm nay còn quy tụ những tài tử lừng danh như Leonardo DiCaprio và Michael B. Jordan tranh giải Nam Tài Tử Chính; trong khi Emma Stone và Jessie Buckley đối đầu ở hạng mục Nữ Tài Tử Chính. Đáng chú ý, giải năm nay lần đầu tiên đưa vào hạng mục “Tuyển Chọn Diễn Viên” (Best Casting). Tuy nhiên, các chuyên gia phê bình cũng ghi nhận sự vắng mặt đáng tiếc của đạo diễn Guillermo Del Toro dù phim “Frankenstein” của ông nhận được nhiều khen ngợi. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 15 Tháng Ba tới đây tại Hollywood.