Hôm nay,  

Đọc Kim Dung cùng bạn (#1) Hồng Nhan Họa Thủy

23/01/202600:00:00(Xem: 113)
 
kim dung
So với các tác giả cùng thời, Kim Dung được ưa chuộng hơn do văn phong duyên dáng, cốt truyện đầy tính nhân bản.
 
Vào những năm của thập niên 1960s và 70s, truyện võ hiệp kỳ tình là một phong trào ăn khách nhất của các tờ nhật báo thời bấy giờ. Có khá nhiều tác giả viết võ hiệp lúc đó, nhưng cái tên Kim Dung là sáng chói nhất. Ông là một hiện tượng nổi bật làm say mê hàng triệu độc giả và khán giả từ những trang tiểu thuyết của thế kỷ 20 kéo tiếp đến thế giới phim bộ Hồng Kông thế kỷ 21, không phải chỉ tạiViệt Nam, mà còn nhiếu nước khác ở Á châu.
 
So với các tác giả cùng thời, Kim Dung được ưa chuộng hơn do văn phong duyên dáng, cốt truyện đầy tính nhân bản, đặc biệt chỉ có Kim Dung mới đủ khả năng khiến các nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa bỗng sống lại thành những nhân vật rất sống động và đóng một phần quan trọng trong các tiểu thuyết của ông  như: các danh tướng đời Minh: Thường Ngộ Xuân, Từ Đạt đều xuất thân từ Minh Giáo, thậm chí người sau này làm vua nước Tàu là Chu Nguyên Chương cũng đều một thời dưới trướng giáo chủ Trương Vô Kỵ. Càn Long trong "Thư Kiếm Ân Cừu Lục", Phúc Khang An trong Lãnh Nguyệt Bảo Đao, Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân trong “Anh Hùng Xạ Điêu”, hay ngay vả một số tên tuổi gắn liền với lịch sử cổ đại Trung Hoa như Tây Thi, Phạm Lãi cũng được tái sinh trong Việt Nữ Kiếm. Nhưng có lẽ sinh động nhất trong tất cả là vua Khang Hy cùng một số nhân vật khác trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký.
 
HỒNG NHAN HỌA THỦY
 
Tự ngàn xưa bên Tầu, mỗi khi một vương triều sụp đổ đều có một điểm giống nhau: bóng dáng của một giai nhân.
Trụ Vương say đắm Đắc Kỷ mà hoàng triều bị mất về tay nhà Chu.
Rồi U Vương nhà Chu phải vong quốc chỉ vì tiếng cười của Bao Tự.
Ngô Phù Sai vì Tây Thi mà đành thất cơ dưới tay Câu Tiễn.


Hình như mấy ông sử gia bên Tầu chỉ chuyên bao che cho nhau đổ hết tội đồ mất nước cho những mỹ nhân. Và nạn nhân gần đây nhất của lịch sử Tàu là Trần Viên Viên, đời nhà Thanh.

Trong tác phẩm cuối cùng Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, nhân vật lịch sử Trần Viên Viên, người được gieo cho bốn chữ “Hồng nhan họa thủy” không những được nhắc đến, mà tác giả đã đi xa hơn, cho nàng sống lại thành một nhân vật sống  trong tác phẩm của mình.

Theo sử Tầu, thời vua Sùng Trinh nhà Minh thiên hạ loạn lạc. Bên ngoài giặc Mãn Châu dòm ngó. Bên trong nhà vua tin cẩn đám gian thần, sưu cao thuế nặng khiến cho thiên hạ bốn phương nổi loạn. Lý Tự Thành được gọi là Sấm Vương khởi nghĩa thành công đánh chiếm được Bắc Kinh khiến cho vua Sùng Trinh phải tự vận chết. Trước khi kết liễu đời mình, vua Sùng Trinh muốn dùng kiếm giết con gái là Trưởng Bình Công Chúa để khỏi bị giặc làm nhục, nhưng công chúa thoát được lưỡi kiếm oan nghiệt của vua cha, chỉ bị chặt đứt một cánh tay. Do đó sau này công chúa trở lại trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung là Cửu Nạn Sư Thái chỉ một tay.

Ngô Tam Quế là tướng tài của nhà Minh đang trấn thủ biên cương chống cự cùng quân Mãn Châu, nghe tin Lý Tự Thành đã thu phục Băc Kinh tự xưng làm vua, và nhất là y đã chiếm mất ái thiếp của mình là Trần Viên Viên, nên tức giận mở cửa thành liên thủ cùng quân Mãn Châu đánh bại Lý Tự Thành lấy lại được mỹ nhân Trần Viên Viên, nhưng đã để cho quân Mãn Châu nhân cơ hội chiếm luôn nước Tàu lập nên triều đại nhà Thanh. Ngô Tam Quế bị nguyền rủa tiếng xấu muôn đời “Hán gian”, và mỹ nhân Trần Viên Viên bị khoác cho cái họa “Hồng nhan họa thủy”, là nguyên nhân khiến Ngô Tam Quế phải hàng giặc.


Đó là lịch sử.

Trong bộ truyện Lộc Đỉnh Ký, ông Kim Dung đã lấy bối cảnh ngay sau khi nhà Minh bên Tàu bị tộc Mãn Châu chiếm đóng lập nên triều đại nhà Thanh kéo dài đến 13 triều, và vua Khang Hy trong truyện là vị vua thứ ba của nhà Thanh để viết trường thiên “Lộc Đỉnh Ký”.

Trong một chương vô cùng độc đáo, tác giả cho ba nhân vật đã làm nghiêng ngữa triều đại nhà Minh đến phải mất nước vào tay người Mãn là: Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế, và Trần Viên Viên về một chỗ, và điều kỳ diệu hơn cả là có cả Trưởng Bình Công Chúa, con vua Sùng Trinh nhà Minh, tức nhân vật võ công kiệt xuất Cửu Nạn Sư Thái.

Trưởng Bình Công Chúa của nhà Minh bị phụ hoàng Sùng Trinh chém, nhưng  không chết, may mắn gặp một cao nhân thu nhận làm đệ tử truyền dạy võ công. Bà xuất gia hiệu là Cửu Nạn Sư Thái, thành một đại cao thủ bậc nhất trong truyện. Trưởng Bình công chúa tuy đã xuất gia, nhưng không thể quên mối hờn vong quốc với cả Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế. Vì Lý tự Thành đã mất tích trong chiến trận năm xưa nên tất cả hờn căm đổ lên Ngô Tam Quế.
Biết Trần Viên Viên và Ngô Tam Quế có đứa con gái còn nhỏ, bà bèn lén bắt đem về nuôi dưỡng, truyền dạy võ công mục đích sau này để đệ tử, tức là A Kha, phải đi giết cha Ngô Tam Quế, cho y phải chết trong đau khổ bởi chính dưới tay con gái mình. Công chúa không biết A Kha thực ra là con của Lý Tự Thành, không phải Ngô Tam Quế.

A Kha đi hành thích Ngô Tam Quế thất bại bị bắt.

Giữa lúc đó nhân vật Lý tự Thành bỗng nhiên xuất hiện. Té ra y chưa chết trong đám loạn quân năm xưa, vẫn còn sống dưới lớp áo một nhà sư phiêu bạt giang hồ. Y hay tin con gái A Kha bị nguy hiểm nên phải xuất đầu lộ diện để cứu con.

Vậy là trong một chương tiểu thuyết kỳ tình của trường thiên Lộc Đỉnh Ký, bốn nhân vật lừng danh có thật trong lịch sử Tầu cùng sống lại và đối diện nhau: Ngô Tam Quế, Lý Tự Thành, Trần Viên Viên, và Trưởng Bình Công Chúa với đầy những tơ tình và oán hờn sâu tợ biển. Hai tay gian hùng đã làm điêu đứng nhà Minh: Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế lại được dịp quyết chiến một lần nữa. Lần này không phải giữa chốn trận tiền như xưa, mà bằng võ công bản lãnh của họ như hai nhân vật giang hồ.

Trưởng Bình Công Chúa lúc này võ công tuyệt đỉnh có thể giết chết cả hai dễ dàng, nhưng bà không thể, vì quân sĩ của Ngô Tam Quế đã bao vây chung quanh. Giết Ngô Tam Quế thì chính bà cũng như A Kha, Vi Tiểu Bảo, và rất nhiều người khác cũng bị hàng ngàn cung tiễn hạ sát ngay, cho nên phải tha cho Ngô Tam Quế. Dù sao Kim Dung cũng không thể sửa đổi lịch sử, vì theo sử sách, Ngô Tam Quế phải còn sống sót để sau này lại gây can qua, phản lại nhà Thanh. Cả Lý Tự Thành cũng vậy, hắn ta thực ra đã chết trước đây trong chiến trận với quân Mãn Châu, chứ đâu phải còn sống đến mười mấy năm sau… mới chết dưới tay công chúa triều Minh?

Trần Viên Viên, Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế là những nhân vật có thật lừng danh trong lịch sử cận đại của Tầu.

Vi Tiểu Bảo, A Kha dĩ nhiên chỉ là tiểu thuyết

Trưởng Bình công chúa và Cửu Nạn sư thái là một người, nhưng Trưởng Bình là thật, Cửu Nạn là ảo.

Lịch sử và tiểu thuyết, quá khứ và hiện tại, nhân vật thực và ảo… cùng sống và quyện vào nhau trong một bối cảnh vô cùng éo le và sinh động trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung.
./.
ThaiNC
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Con đã nghe rất nhiều lần ở chùa, các thầy đọc: Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách…Con đã nhìn thấy ở các chánh điện các chùa, các tượng Quan Thế Âm, phật A Di Đà và Đại Thế Chí Bồ Tát, được đặt cạnh nhau, hợp thành bộ Tây Phương Tam Thánh để dẫn dắt chúng sinh vào thế giới cực lạc tịch tĩnh. Con cũng thấy tượng phật Quan Âm được đặt thờ ở cổng chính các chùa, ở các nơi trang nghiêm để chúng sanh chiêm bái và ngưỡng vọng lòng từ bi cứu khổ cứu nạn…

Tới đây, tôi lại nhớ cái ngày ấy, khi tôi ngồi bàn phỏng vấn đi Canada. Thực ra, chỉ là cuộc nói chuyện ngắn gọn, vui vẻ, vì tôi làm việc trong văn phòng Cao Ủy trại tỵ nạn, thường xuyên giúp đỡ phái đoàn Canada chuyện điền forms cho các gia đình đi Canada, nên ông trưởng phái đoàn quen mặt, thấy tôi bị phái đoàn Mỹ từ chối, ổng sẵn sàng nhận tôi đi Canada bất chấp trong hồ sơ lý lịch của tôi có đầy đủ anh chị em đang ở Mỹ

Trong thời đại nhân danh mọi thứ trừ sự thật, chữ “trung thực” vừa đắt giá vừa khả nghi – người ta nhân danh đạo lý che đậy quyền lợi, nhân danh hòa bình chuẩn bị chiến tranh, nhân danh “dám nói thẳng” biện minh cho mất nhân cách. “Người Trung Thực Nhất Thế Giới” mượn hai vị sứ giả hành tinh soi ranh giới giữa trung thực và bình phong mưu đồ: không trào lộng, dù tiếng cười khó thảnh thơi; không buộc tội ai, dù bóng ai đó thấp thoáng. Xin giới thiệu đến độc giả Việt Báo khúc văn suy tưởng này, bình thản giọng kể mà day dứt nỗi băn khoăn trước cái giá thế giới phải trả cho việc “dám” nói thực.

Sau 4 năm trong trại tù Cải Tạo, tôi trở về Vũng Tàu, tìm lại gia đình mình. Gia đình tôi đã thành cổ tích. Cha Mẹ tôi qua đời, anh em tôi thất lạc, ngôi nhà của chúng tôi đã thành nhà của một cán bộ cao cấp ngoài Bắc dọn vào. Tôi thành người tứ cố vô thân, tôi cố đi tìm gia đình anh tôi, nhưng tăm cá bóng chim. Người nói anh tôi bị bắt lại sau khi vượt biển không thành, người nói cả gia đình hình như đã sang tới Úc, có người lại nói chuyến tầu có gia đình anh tôi mất tích trên biển.Vì nếu bị bắt lại thì ở tù mấy tháng cũng ra. Sang đến Úc thì phải có tin về. Có người nói hình như anh tôi bỏ xót lại một đứa con nhỏ mới 7, 8 tuổi. Hôm cả nhà có người đến đón ra khơi thì thằng bé chơi ngủ lại ở nhà bạn, chủ thuyền không đợị được. Hứa là sẽ cho nó đi ngay chuyền sau. Nhưng chuyến sau không bao giờ có.

Buổi sáng, bầu trời trong xanh, khi mặt trời bắt đầu trải những tia nắng màu mật ong lấp lánh trên những phiến đá cẩm thạch còn ướt sương đêm; ngôi đền Parthenon, khu di tích cổ Acropolis, thành phố Athens, Hy Lạp, với mấy hàng cột đá đứng im lìm mang một vẻ trầm tư u mặc. Dường như thời gian chỉ tạm dừng để người lữ khách thơ thẩn bước chân ngắm nhìn, đắm chìm, và lắng nghe câu chuyện thần thoại của phế tích vang vọng về từ hằng ngàn năm trước.

Nhóm cựu nhân viên Phòng Thương Vụ Úc người Việt đang sống ở Sài Gòn, Hà Nội, Úc, Mỹ, Canada email cho nhau về sự ra đi của cựu tổng giám đốc Austrade vùng Đông Bắc Á, cùng hồi tưởng về một “ông xếp lớn” người Úc dễ thương, gần gũi, với tình yêu đặc biệt dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Theo số liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, năm 1990 có 1.000 người Việt ở St. Petersburg và 600 ở Tampa. Đến nay con số lên đến 21.000 cho toàn vùng Vịnh Tampa, gồm các thành phố Pinellas Park, St. Petersburg, Tampa, Largo, Clearwater. Một số làm việc cho các hãng xưởng, nhiều người làm móng tay. Có người đi câu, lưới cá về bán hay buôn bán rau trái.

Dù chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng con cái đã lớn, tài chánh gia đình không còn là nỗi lo, Nàng quyết định đi làm volunteer tại một Nhà Già (Retirement Home). Lúc đầu, nàng muốn làm chỗ Nhà Già dành cho người Việt để Nàng được trò chuyện lắng nghe tâm tình của những “cư dân”, nhưng nơi đó khá xa, ông xã khuyên nàng chọn làm chỗ gần nhà, chỉ có 3 blocks đường đi bộ, người Tây họ cũng có những nỗi lòng, những câu chuyện đời để cần người chia sẻ.

“Ngày nào em cũng nhắc mà anh cứ quên hoài. Rán uống thuốc cho mau hết bịnh,” cô chưa kịp dứt lời thì một tiếng sủa bung ra cùng lúc với cái gạt tay hung hãn, “Hết cái con mẹ cô ấy!” Ly nước tay này, lọ thuốc tay kia cùng lúc bật khỏi tay cô, văng xuống nền xi măng, ném ra một mảng âm thanh chát chúa. Cái ly vỡ tan. Nước văng tung tóe, những mảnh thủy tinh văng khắp chung quanh, vạch những tia màu lấp lánh. Không dám nhìn vào hai con mắt đỏ lửa, cô cúi đầu dán mắt vào vũng nước loang loáng, vào những viên thuốc vung vãi trên nền nhà. Những viên thuốc đủ màu làm cô hoa mắt (viên màu vàng trị đau, viên màu đỏ an thần, viên màu nâu dỗ giấc ngủ, cô nhớ rõ như thế...) Một viên màu đỏ lăn tới chân cô.

Tôi định cư tại San Diego đã ngoài bốn mươi năm qua. Vùng đất hiếm hoi khó có nơi nào sánh được: bởi chỉ nội trong một ngày lái xe quanh quẩn, người ta có thể đi từ biển lên núi, từ rừng xanh đến sa mạc, thưởng ngoạn đủ đầy hương sắc của đất trời. Sáng sớm thong dong bên vịnh Mission, mặt nước yên như tờ, hàng cọ in bóng trên nền sương mỏng. Trưa ghé Julian, nhâm nhi ly cà phê hay lát bánh táo giữa tiết trời lành lạnh và màu xanh thăm thẳm của rừng thông. Chiều về, con đường tới Borrego mở ra vùng sa mạc hoang vu, xương rồng rải rác trên nền đá đỏ. Suốt dọc hành trình đâu đó hiện ra vườn cam, vườn bơ, đồng nho trĩu quả giữa thung lũng nắng chan hòa. Cảnh vật thay đổi không ngừng, khi mộc mạc, lúc rực rỡ, nhưng vẫn hài hòa như một bản nhạc êm dịu của đất trời. Mỗi lần lái xe ngang qua, tôi cảm thấy mình như được nối lại với nhịp sống của đất, và lòng bỗng nhẹ nhàng lạ thường.

Nhà kho Walmart ở ngoại ô Dallas chiều 24 tháng 12 lạnh như cái tủ đông bị quên đóng cửa. Đèn neon trên trần sáng trắng, lâu lâu chớp một cái như mệt mỏi. Mùi nhựa mới, mùi carton ẩm và tí mùi dầu máy trộn lại với nhau, cảm thấy nghèn nghẹn như cổ họng khi nuốt tin xấu. Tôi đứng giữa hai dãy kệ cao ngất, tay cầm clipboard, tay kia nhét sâu trong túi áo khoác xanh có logo Walmart. Đồng hồ trên tay: 5:17 PM. Giáng Sinh, Walmart đóng cửa sớm lúc 6 giờ. Nếu rời đúng giờ, chạy bốn tiếng, trừ chút kẹt xe, tôi sẽ về đến Houston khoảng mười, mười rưỡi. Trễ, nhưng vẫn còn kịp thấy tụi nhỏ mở quà.

Khi những ngày tháng cuối của một năm đang dần hết, chúng ta thường có lúc bồi hồi nhớ về cố hương, về mảnh đất chôn nhau cắt rốn, hoặc nơi đã in dấu nhiều kỷ niệm đã qua trong đời. Và tôi cũng vậy, xin được nhớ về Gò Vấp, nơi có địa danh Xóm Mới, vùng ngoại ô không xa Sài Gòn, được nhiều người biết đến như vùng đất với nhiều dân Bắc kỳ di cư, nổi tiếng là khu Xóm Đạo, đã từng là nơi sản xuất pháo cùng với món thịt cầy (mộc tồn) lừng danh.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.