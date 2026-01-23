Chín “Thành Tựu” Hàng Đầu Về Di Trú Của Ông Trump Năm 2025

Số 1. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của TT. Trump đã làm rõ một điều: Người di dân không còn được coi là tài sản của Hoa Kỳ nữa. Thay vào đó, họ bị đối xử như là những kẻ xâm lược, bị cho là cướp việc làm của người Mỹ và tham gia vào các hoạt động tội phạm.





Số 2. Cái gọi là “Cuộc xâm lược của người nước ngoài” cần phải được loại bỏ. Để làm được điều này, ông Trump đã bắt đầu một chương trình trục xuất hàng loạt, nhắm vào hầu hết những người không phải là công dân. Ngay cả khi họ đang ở Hoa kỳ hợp pháp thông qua diện tạm trú nhân đạo hoặc quy chế bảo vệ tạm thời, ông Trump đã cố gắng loại bỏ các chương trình này, biến họ thành “người nước ngoài bất hợp pháp” hoặc “người nước ngoài phạm tội” có thể bị trục xuất.





Số 3. Các thủ tục xin tị nạn đã bị dừng lại vì Hoa Kỳ đã ký kết các thỏa thuận với các quốc gia thứ ba xa xôi như Eswatini ở châu Phi. Các quốc gia thứ ba này hứa sẽ tiếp nhận an toàn những người xin tị nạn sau khi Hoa Kỳ trục xuất họ.





Số 4. Ông Trump cũng ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt quyền có quốc tịch theo nơi sinh, mặc dù điều này được Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo. Ông nói rằng một đứa trẻ sinh ra từ cha mẹ không cư trú hợp pháp hoặc chỉ tạm trú tại Hoa Kỳ sẽ không còn tự động trở thành công dân Hoa Kỳ nữa. Vấn đề này vẫn đang được tòa án xem xét.





Số 5. Vào cuối năm 2025, ông Trump đã đóng cửa nhập cư hợp pháp từ 39 quốc gia bằng cách áp đặt lệnh cấm đi lại. Ông cũng ra lệnh tạm dừng việc xét duyệt đơn xin quyền lợi di trú của người dân từ các quốc gia bị cấm này, đồng nghĩa với việc là sẽ không có thẻ xanh cho họ.





Số 6. Chương trình H-1B đã bị phá hủy thông qua việc áp đặt khoản phí 100,000 Mỹ kim. Một quy định mới sẽ ưu tiên những đương đơn tham gia xổ số H-1B được trả mức lương cao nhất trong nhóm ngành nghề của họ.





Số 7. Thay vì tạo thêm nhiều con đường hợp pháp cho những người có tay nghề cao đến Hoa Kỳ, ông Trump đã sử dụng sắc lệnh hành pháp để khởi động chương trình Chiếu khán Thẻ Vàng. Khoản phí này là một "khoản đóng góp" trị giá 1 triệu Mỹ kim. Điều này sẽ giúp người đóng góp đủ điều kiện nhận chiếu khán EB-1 hoặc EB-2, nhưng họ vẫn phải xếp hàng chờ chiếu khán đến lượt.





Số 8. Ngay cả đối với những người là thường trú nhân Hoa kỳ, đất nước này cũng đã trở thành một nhà nước cảnh sát. Sở Di Trú hiện có quyền kiểm tra tài khoản mạng xã hội của họ, điều này có thể dẫn đến việc bị từ chối quyền lợi di trú, bị giam giữ và trục xuất.





Số 9. Ngay cả những công dân nhập tịch cũng sẽ không còn an toàn trước chương trình nghị sự chống lại người di dân của ông Trump. Bộ Nội An đã ra lệnh cho các văn phòng Sở Di Trú tước quốc tịch ít nhất 100-200 trường hợp mỗi tháng.





Những nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt hoàn toàn việc di dân vào Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vào năm 2026. Tuy nhiên, thị trưởng mới của thành phố New York, Zohran Mamdani, là minh chứng cho thấy người di dân có sức mạnh, bất kể chính quyền Trump nói gì. Hoa Kỳ đã và vẫn tiếp tục là một quốc gia của những người di dân.





