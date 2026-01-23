Người tị nạn Campuchia chết khi bị giam tại Philadelphia



Ảnh minh họa, nguồn public domain.

Một người tị nạn gốc Campuchia từng đến Mỹ lúc còn nhỏ đã qua đời tại một bệnh viện ở Philadelphia, sau ba ngày bị nhốt trong trại tạm giam của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE).

Nạn nhân tên Parady La, 46 tuổi, cư trú tại thị trấn Upper Darby, ngoại ô Philadelphia. Ông bị bắt ngày 6 tháng Giêng và được đưa vào Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Philadelphia. Hôm sau, ông được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam và chở đi cấp cứu tại bệnh viện Thomas Jefferson University, nơi ông trút hơi thở cuối cùng.

Theo bản thông cáo của ICE, sau khi bị chuyển đến trại, ông La có biểu hiện lên cơn cai nghiện ma túy dữ dội nên được cho vào khu theo dõi y tế. Cơ quan này nói nhân viên y tế “đã biết rõ tình trạng” của ông trong suốt thời gian bị giam, và khẳng định người bị tạm giữ “được ở trong môi trường an toàn, nhân đạo, có chăm sóc y tế đầy đủ”.

ICE cho hay khi phát hiện ông La bất tỉnh, nhân viên trại đã cấp cứu bằng phương pháp ép tim, tiêm thuốc naloxone, rồi chuyển ông đến bệnh viện. Báo cáo y khoa ghi nhận ông bị thương tổn não do thiếu oxy, lên cơn sốc và suy nhiều cơ quan. Cơ quan cho biết đang tiến hành cuộc duyệt xét nội bộ, theo thủ tục mỗi khi có người chết trong trại.

Thân nhân của ông La thì kể lại một câu chuyện khác. Họ nói ông đã nhiều lần kêu đau đớn, nôn mửa, xin nước uống và nói rõ mình đang lên cơn cai nghiện suốt một ngày trời mà không được giúp đỡ. Cháu trai ông, Michael La, thuật lại với đài KYW Newsradio rằng “ông cầu cứu 24 tiếng liên tiếp trước khi bị ngất”. Gia đình hiện yêu cầu ICE giao lại hồ sơ y tế, phim giám sát và biên bản sự việc, đồng thời cho biết đang tính việc khởi kiện. Michael đã mở trang GoFundMe để xin giúp tang lễ và đỡ đần cho con gái 23 tuổi của người quá cố.

Cái chết của Parady La xảy ra giữa lúc hệ thống giam giữ di trú Mỹ đang bị giám sát chặt chẽ sau nhiều vụ tử vong trong các nhà tạm giữ. Chỉ trong mười ngày đầu năm nay, đã có bốn người di dân thiệt mạng khi đang ở trong tay ICE, nối tiếp con số 32 cái chết trong năm ngoái — cao nhất trong hai mươi năm qua, trong đó có ít nhất năm người gốc Á.

Tại Pennsylvania, tổ chức Shut Down Detention Campaign cho rằng đây là “cái chết thứ tư trong vòng hai năm”, minh chứng cho một tình trạng bất cập kéo dài trong việc chăm sóc y tế tại các trung tâm giam giữ. Họ kêu gọi đóng cửa toàn bộ hệ thống tạm giữ di trú trong tiểu bang, nơi những vụ việc như cái chết của Parady La tiếp tục làm dấy lên hoài nghi và thương tâm.



