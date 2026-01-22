Đây là vụ mới nhất trong một chuỗi ngày càng dài những trường hợp ICE bắt giữ

sai trái một công dân Hoa Kỳ, không đưa ra cáo trạng hay lời giải thích nào.

Lần này là Chongly Scott Thao. Thao cho biết nhân viên di trú đã phá cửa nhà ông

khi không có trát tòa, chĩa súng khống chế rồi đưa ông đi. Video ghi lại cảnh họ

dẫn ông ra ngoài trong giá lạnh, trên người chỉ có tấm mền mỏng và chiếc

quần xà-lỏn. “Họ chĩa súng vào tôi và con dâu tôi,” Thao nói. “Cháu nội tôi

chứng kiến hết. Họ đưa tôi đi, nó khóc...”



Hãy khoan nói chuyện đúng sai

khi tuyết rơi như xát muối

vào buổi sáng chưa kịp tỉnh.





Hãy khoan nói luật lệ

khi cánh cửa bật mở

như một nhát kéo

cắt phăng hơi ấm cuối cùng

trong căn nhà còn mùi nước bọt.





Người đàn ông Hmong

đi ra khỏi nhà

bằng đôi chân run rẩy,

không phải vì tội lỗi

mà vì cái lạnh

cắn vào xương.





Ông không kịp mặc áo.

Chỉ kịp kéo theo cái mền

một mảnh quê hương tạm bợ

chắn giữa da thịt

và mùa đông không hỏi han.





Hãy khoan nói thủ tục

khi thời gian bị bóp cổ

giữa tuyết trắng và còi xe...





Hãy khoan nói danh xưng

khi một con người

đang bị gọi bằng số hồ sơ?

bằng màu da,

mà không cần lệnh khám xét

bằng lệnh bắt,

bằng giọng nói không nhìn vào mắt.





Ai đó bảo: chỉ là thi hành công vụ.

Nhưng công vụ có nghe thấy

tiếng trẻ con thức giấc,

mắt mở vì lo sợ?

Nhân đạo không nằm trong điều khoản.

Tình người không cần con dấu.

Nó nằm ở khoảnh khắc

ai đó có thể nói:

“Đợi một chút

hãy để cho tôi khoác áo vào đã.”





Hãy khoan nói đúng sai

cho đến khi ta đứng ngoài kia,

giữa tuyết rơi và ánh đèn xanh đỏ,

chỉ có một cái mền mỏng

và cả đời bị kéo đi

khỏi ngưỡng cửa quen thuộc.





Khi ấy,

xin hãy hỏi tim mình trước:

chúng ta đang bảo vệ điều gì

một hệ thống,

một con người

đang run rẩy vì lạnh

và vì bị tước mất

quyền được chậm lại

một phút

để giữ lấy

phẩm giá cuối cùng.





YThy

MLK Day, 2026



Let Us Set Aside Right and Wrong for a Moment

Let us set aside right and wrong

when snow falls like salt rubbed into wounds

on a morning not yet awake.

Let us set aside the law

when the door bursts open

like a pair of scissors

cutting away the last warmth

in a house that still smells of saliva.

The Hmong man

steps out of his home

on trembling legs,

not because of guilt

but because the cold

bites into bone.

He does not have time to put on a coat.

Only time to pull along a blanket

a makeshift fragment of homeland

shielding bare skin

from a winter that asks no questions.

Let us set aside procedure

when time is being strangled

between white snow and sirens…

Let us set aside titles

when a human being

is called by a case number,

by skin color,

without the need for a search warrant,

by an arrest order,

by a voice that does not meet the eyes.

Someone says: it’s just doing the job.

But does the job hear

children waking in the dark,

eyes wide with fear?

Humanity is not written in clauses.

Compassion does not need a stamp.

It lives in the moment

when someone can say:

“Wait a moment

let me put on my coat first.”

Let us set aside right and wrong

until we ourselves stand out there,

between falling snow and flashing red-blue lights,

with only a thin blanket

and an entire lifetime being dragged away

from a familiar threshold.

Then,

please ask your heart first:

what are we protecting

a system,

or a human being

shivering from the cold

and from being stripped of

the right to slow down

for one minute

to hold on to

their last dignity.



YThy

MLK Day, 2026

