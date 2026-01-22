Bản tin Cà phê sáng Thứ Năm, 22 tháng Giêng năm 2026

Liam Conejo Ramos, học sinh Trường Tiểu Học Valley View, theo xác nhận của giới chức học đường và luật sư đại diện gia đình Ramos, đã bị nhân viên liên bang bắt giam cùng với phụ huynh vào ngày thứ Ba. Ảnh do Columbia Heights Public Schools cung cấp.

Minnesota – Bé trai 5 tuổi bị nhân viên di trú bắt, trường tố ICE dùng em bé làm “mồi nhử” để bắt cả nhà. Vance tới Minneapolis giữa bão chỉ trích.

“Hội Đồng Hòa Bình” Ở Davos: EU không mặn mà vì Trump mời Putin.

Hoa Kỳ dứt áo rời WHO, cắt mọi viện trợ.

Jack Smith ra điều trần: "Trump bị truy tố vì chứng cứ, không phải chính trị".

Hoa Kỳ có thể bị mất quy chế “xóa sổ bệnh sởi”.

Minnesota "tố" Bộ Nội An tung tin sai về việc thả tội phạm nguy hiểm.

Tòa án cho phép tiếp tục dùng hơi cay trấn áp biểu tình ở Minneapolis.

Làng Hmong: Chợ vắng hoe, dân không dám ra đường.

Trump sắp có chuyên cơ Air Force One mới từ "quà tặng" của hoàng gia Qatar.

FCC: Các nhà đài phải chia thời lượng công bằng cho mọi ứng viên.

Hố sâu giàu nghèo tại Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục trong hơn ba thập niên.

Trump một hai đòi thay ghế chủ tịch FED, TCPV lo ngại.

Vụ xả súng Uvalde: Cựu cảnh sát thoát tội, gia đình nạn nhân sững sờ.

Pháp y kết luận vụ di dân Cuba chết trong trại giam ICE là án mạng.

Ford thu hồi 119,000 xe: Nguy cơ hỏa hoạn khi cắm điện sưởi máy.

Hồng Kông xét xử nhóm tổ chức lễ tưởng niệm Thiên An Môn.

VN: Các hãng hàng không mở thêm nhiều chuyến bay đêm cho dân về quê ăn Tết.

***

Minnesota: Bé Trai 5 Tuổi Bị Nhân Viên Di Trú Bắt Giữ, Trường Học Tố ICE Dùng Trẻ Em Làm “Mồi Nhử”; Vance Đến Minneapolis Giữa Làn Sóng Chỉ Trích

COLUMBIA HEIGHTS (Minn.) – Giới chức học khu Columbia Heights hôm thứ Tư cho hay, một học sinh 5 tuổi của trường Valley View Elementary bị nhân viên di trú liên bang bắt cùng cha của em ngay khi em vừa đi học về.

Theo lời bà Zena Stenvik, giám đốc học khu Columbia Heights, các nhân viên đeo mặt nạ đã lôi đứa bé ra khỏi xe còn nổ máy, dẫn tới cửa nhà và bảo gõ cửa để “dụ” người nhà ra ngoài. Sau đó, cả cha lẫn con đều bị đưa đến một trại giam ở Texas mặc dù gia đình em bé đang trong tiến trình xin tị nạn và chưa hề nhận lệnh trục xuất.

Một người lớn sống cùng nhà đã năn nỉ cho mình nhận trông đứa nhỏ nhưng bị từ chối; khoảng 20 phút sau, người anh trung học của Liam từ trường về thì chỉ thấy nhà trống, cha và em trai đã biến mất. Luật sư Marc Prokosch, đại diện gia đình, nói ông chưa xác định chính xác hai cha con hiện ở đâu nhưng tin rằng họ đang bị giam trong phòng giam gia đình tại Texas, và cho rằng việc bắt giữ là “sự tàn nhẫn thuần túy” dù hợp pháp hay không.

Cô giáo Ella Sullivan, người dạy em Liam Conejo Ramos, bật khóc khi hay tin. “Em học trò nhỏ sáng dạ, hiền lành ấy – chúng tôi chỉ mong em bình yên và sớm trở lại lớp,” cô nói.

Bà Stenvik cho biết thêm ba học sinh khác – gồm một em gái 10 tuổi lớp 4 bị bắt cùng mẹ trên đường đến trường, một em bị chặn “trên đường đi học” và một thiếu niên 17 tuổi bị lôi khỏi căn hộ sau khi nhân viên ICE xô cửa xông vào – cũng đã bị đưa đi Texas, khiến gần một phần ba học sinh trong khu nghỉ học vì sợ hãi, trong khi nhiều học khu khác quanh vùng Twin Cities báo cáo vắng mặt 20–40% và phải chuẩn bị chuyển qua dạy trực tuyến. “Nhân viên ICE lảng vảng quanh khu phố, chạy vòng trường, bám theo xe buýt, vào tận bãi đậu xe mà bắt trẻ. Cảm giác an toàn trong cộng đồng chúng tôi đã tan nát,” bà nói.





Giữa lúc làn sóng phản đối các vụ bố ráp và bắn chết dân thường còn dâng cao, Phó tổng thống JD Vance chiều thứ Năm bay tới Minneapolis để gặp nhân viên ICE, dự một buổi họp bàn với giới chức được chọn lọc rồi đọc diễn văn ca ngợi chiến dịch “lập lại trật tự và luật pháp” tại Minnesota, đồng thời công kích các chính sách “thành phố ẩn náu” bị Nhà Trắng cho là cản trở thi hành luật di trú. Bên ngoài, các cuộc biểu tình chống chiến dịch di trú tăng cường vẫn tiếp tục tại Minneapolis, nơi Bộ Nội An triển khai chiến dịch “Operation Metro Surge” từ tháng trước, gây thêm sức ép chính trị quanh vụ bé trai 5 tuổi bị bắt dùng làm “mồi nhử” ngay giữa ban ngày.

“Hội Đồng Hòa Bình” Ở Davos: EU không mặn mà vì Trump mời Putin

Hôm Thứ Năm tại Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Donald Trump chính thức ký hiến chương thành lập "Ủy Ban Hòa Bình" cùng với lãnh đạo của hơn 20 quốc gia khác; tuyên bố hội đồng này sẽ làm việc chung với Liên Hiệp Quốc, trước mắt là lo chuyện Gaza hậu chiến.

Theo Tòa Bạch Ốc, hội đồng được lập ra từ kế hoạch đình chiến Israel–Hamas trước đây; Trump nói mục tiêu là giúp Gaza giải giới vũ trang và tái thiết sau chiến tranh. Tuy nhiên, hội đồng sẽ làm việc cụ thể ra sao, có quyền hành gì, hiện vẫn chưa rõ.

Nhiều nước Âu Châu chưa chịu tham gia vì thấy Trump mời cả Putin. Bỉ nói chưa ký vì còn cân nhắc; Phần Lan nói phải chờ Quốc Hội và muốn mọi việc nằm dưới khuôn khổ Liên Hiệp Quốc. Nhân dịp này, Trump cũng khoe là nhờ quân đội Hoa Kỳ đánh mạnh vào các ghe chở ma túy trên biển, lượng hàng lậu vào nước Mỹ đã giảm kỷ lục tới hơn 98%. Tổng thống vẫn không quên “bẻ lái” qua vụ Greenland; nói Hoa Kỳ đã đạt được “khuôn khổ thỏa thuận” liên quan tới đảo này. Washington sẽ “hợp tác phòng thủ và khai thác đất hiếm,” mãi mãi và không tốn nhiều chi phí. Theo Trump, thỏa thuận này đã được bàn với NATO, và Hoa Kỳ dự trù sẽ đặt một phần hệ thống “Golden Dome” trên đảo.

Hoa Kỳ Dứt Áo Rời WHO, Cắt Mọi Viện Trợ

Hôm Thứ Năm, tại London, Hoa Kỳ chính thức bắt đầu thủ tục rút khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), theo sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ký ngay ngày đầu nhậm chức năm 2025. Quyết định này diễn ra giữa lúc nhiều chuyên gia y tế toàn cầu cảnh báo sẽ gây hại cho sức khỏe người dân Hoa Kỳ lẫn thế giới.

Theo luật, Washington phải báo trước một năm và thanh toán đầy đủ các khoản nợ trước khi rời WHO; tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xác nhận đã ngưng mọi khoản tài trợ, dù còn thiếu khoảng 260 triệu MK phí đóng góp cho năm 2024–2025. WHO cho biết việc Hoa Kỳ rút lui đã đẩy tổ chức vào khủng hoảng ngân sách: phải cắt nửa ban điều hành, giảm hoạt động và dự trù cho nghỉ việc khoảng 1/4 nhân sự trong năm nay. Nhiều chuyên gia lo ngại sự hợp tác y tế toàn cầu sẽ suy yếu, làm thế giới khó đối phó dịch bệnh trong tương lai.

Jack Smith Ra Điều Trần: "Trump Bị Truy Tố Vì Chứng Cứ, Không Phải Chính Trị"

Hôm Thứ Năm, cựu Công Tố Đặc Biệt Jack Smith lần đầu công khai điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, phản bác các luận điệu mà ông gọi là “sai lạc và gây hiểu lầm” xoay quanh hai cuộc điều tra nhắm vào Tổng thống Donald Trump.

Trước các Dân biểu Cộng Hòa, Smith nhấn mạnh rằng Trump bị truy tố vì “có bằng chứng cho thấy đã cố ý vi phạm luật pháp”; không phải vì động cơ chính trị. Hai hồ sơ — một về tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử 2020, một về cất giữ hồ sơ mật — đều bị hủy sau khi Trump tái đắc cử, do quy định không truy tố tổng thống đương nhiệm.

Phe Cộng Hòa cáo buộc cuộc điều tra làm tổn hại niềm tin vào công lý; Smith đáp rằng ông sẽ làm điều tương tự với bất kỳ tổng thống nào nếu chứng cứ đủ mạnh.

Hoa Kỳ Có Thể Bị Mất Quy Chế “Xóa Sổ Bệnh Sởi”

Các chuyên gia y tế đang đứng ngồi không yên bởi Hoa Kỳ đang đứng trước nguy cơ mất quy chế “đã xóa sổ bệnh sởi.” Sau hơn một năm bùng phát, bệnh sởi đã khiến trên 2,400 người nhiễm bệnh. Đáng nói là Bác sĩ Ralph Abraham, viên chức cao cấp tại Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh, lại tỏ ra dửng dưng, cho rằng đây chỉ là “cái giá phải trả” cho việc giao lưu quốc tế và quyền tự do của những gia đình chọn không chích ngừa.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy chỉ có 10% ca bệnh là từ ngoại quốc, còn lại là lây lan ngay trong nội địa do tỉ lệ chích ngừa giảm sút. Nhiều bác sĩ đã lên tiếng chỉ trích thái độ này là xem thường tính mạng người dân. Hiện nay, giới chức đang tính chuyện chi viện 1.5 triệu MK để giải quyết ổ dịch tại South Carolina. Nếu không sớm ngăn chặn, căn bệnh nguy hiểm vốn đã bị xóa sổ từ năm 2000 này sẽ quay lại đe dọa con em chúng ta thường xuyên hơn.

Minnesota "Tố" Bộ Nội An Tung Tin Sai Về Việc Thả Tội Phạm Nguy Hiểm

Giám đốc Nha Cải Huấn Minnesota Paul Schnell đã công khai bác bỏ cáo buộc của Bộ Nội An (DHS) về việc tiểu bang đã thả hàng trăm tội phạm nguy hiểm ra đường thay vì giao cho cơ quan di trú liên bang. Ông khẳng định đây là tin "sai sự thật" và cho biết từ lâu tiểu bang vẫn luôn hợp tác để giao người cho ICE đúng luật.

Phía tiểu bang cho hay họ chỉ ghi nhận khoảng 301 can phạm thuộc diện bị ICE yêu cầu giữ lại, chứ không phải 1,360 người như DHS nêu ra. Schnell nhấn mạnh: “Chúng tôi đã giao người cho ICE, còn sau đó họ có thả người ta ra hay không là quyền của họ, không phải lỗi của tiểu bang.” Ông cũng cho rằng những danh sách mà liên bang đưa ra có nhiều phần là nhằm mục đích “tuyên truyền” hơn là sự thật. Tiểu bang nhiều lần yêu cầu DHS đối chiếu số liệu nhưng không nhận được chứng cứ sai phạm nào.

Tòa Án Cho Phép Tiếp Tục Dùng Hơi Cay Trấn Áp Biểu Tình Ở Minneapolis

MINNEAPOLIS – Hôm Thứ Tư, Tòa Kháng Án Khu Vực 8 đã quyết định tạm hoãn lệnh cấm của một vị thẩm phán trước đó, cho phép các viên chức liên bang tiếp tục sử dụng hơi cay và các biện pháp mạnh tay đối với người biểu tình tại Minneapolis.

Trước đó, Thẩm Phán Katherine Menendez đã ra lệnh cấm nhân viên liên bang dùng hơi cay, đạn không gây chết người, hay bắt bớ người biểu tình ôn hòa; đồng thời cấm chặn xe và giam giữ người dân nếu không có nghi vấn hợp lý. Phán quyết này xuất phát từ đơn kiện của ACLU, cáo buộc nhân viên liên bang phạm luật khi tiến hành các chiến dịch di trú quy mô lớn tại Minnesota.

Susan Tincher, một cư dân địa phương, cho biết bà bị còng tay và xích chân suốt 5 tiếng đồng hồ chỉ vì đứng xem chuyện gì đang xảy ra. Minneapolis quyết liệt chỉ trích các viên chức này coi thường luật pháp, tự tiện phá cửa nhà dân mà không có trát tòa.

Làng Hmong: Chợ Vắng Hoe, Dân Không Dám Ra Đường

Hôm Thứ Tư, Thị trưởng St. Paul Kaohly Her cho biết cộng đồng người Hmong đang sống trong cảnh ăn không ngon, ngủ không yên vì các chiến dịch bắt giữ của cơ quan di trú liên bang. Tại khu chợ Hmong Village vốn sầm uất, nay nhiều sạp hàng đóng cửa nghỉ bán, khách khứa vắng hoe. Tiểu thương mất 60–70% doanh thu trong khi tiền thuê sạp khoảng 1,400 MK thì vẫn phải trả đều đều mỗi tháng. Nhiều gia đình không dám bước chân ra khỏi nhà, thậm chí không dám cho con đi học vì sợ bị bắt lầm hoặc gặp rắc rối.

Her chia sẻ rằng ngay cả cha mẹ bà, dù đã là công dân Hoa Kỳ, cũng luôn phải mang theo giấy tờ đầy đủ bên mình vì sợ hãi. Dù phía liên bang tuyên bố chỉ nhắm vào những can phạm nguy hiểm, nhưng Her khẳng định nhiều người dân lương thiện cũng đang bị vạ lây chỉ vì diện mạo hay giọng nói của mình.

Trump Sắp Có Chuyên Cơ Air Force One Mới Từ "Quà Tặng" Của Hoàng Gia Qatar

Hôm Thứ Tư, Không Quân Hoa Kỳ loan báo chiếc phi cơ Boeing 747 do hoàng gia Qatar tặng sẽ chính thức phục vụ Tổng thống Trump vào mùa hè năm nay. Hiện tại, Ngũ Giác Đài đang ráo riết tân trang và kiểm tra kỹ lưỡng các hệ thống an ninh để bảo đảm không có thiết bị nghe lén trước khi bàn giao. Sự việc này diễn ra rất đúng lúc vì hai chiếc chuyên cơ cũ đã dùng suốt 35 năm qua bắt đầu trục trặc, vừa rồi còn bị hư hệ thống điện khiến Trump phải đổi sang phi cơ khác khi đang trên đường sang Thụy Sĩ.

Dù các Dân biểu đảng Dân chủ lo ngại việc nhận món quà trị giá hàng trăm triệu MK từ ngoại quốc là vi phạm đạo đức, Trump lại cho rằng đây là một “nghĩa cử đẹp” giúp Hoa Kỳ tiết kiệm ngân sách trong lúc chờ đóng hai chiếc phi cơ mới khác. Tổng thống nói thẳng: “Tôi chẳng dại gì mà từ chối một chiếc phi cơ miễn phí như thế.”

FCC: Các Đài Phải Chia Thời Lượng Công Bằng Cho Mọi Ứng Viên

Hôm Thứ Tư, Ủy Hội Viễn Thông Liên Bang (FCC) đã lên tiếng nhắc nhở các nhà đài rằng những chương trình talk show phải dành thời lượng ngang nhau cho các ứng viên chính trị. Lâu nay, Tổng thống Trump vẫn thường chỉ trích các đài truyền hình lớn là thiên vị phe phái và đòi thu hồi giấy phép của họ. Theo luật của Hoa Kỳ, nếu đài cho một ứng viên lên sóng thì cũng phải dành cơ hội tương đương cho đối thủ cùng tranh cử.

Chủ Tịch FCC Brendan Carr nhấn mạnh rằng các đài không thể giả danh "đưa tin thời sự" để né tránh trách nhiệm loan tin một cách công bằng. Hành động này được cho là nhắm vào các chương trình như "The View" hay "Jimmy Kimmel Live!". Dù vậy, một số viên chức bên đảng Dân Chủ lại lo ngại đây là cách để chính quyền kiểm soát và đe dọa giới truyền thông. Sự việc đang gây ra nhiều tranh cãi về quyền tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ.

Hố Sâu Giàu Nghèo Tại Hoa Kỳ Đạt Mức Kỷ Lục Trong Hơn Ba Thập Niên

Theo số liệu của Quỹ Dự Trữ Liên Bang (FED), khoảng cách giàu nghèo tại Hoa Kỳ đã đạt mức sâu nhứt trong hơn ba thập niên qua. Nền kinh tế hiện nay đang chia thành hai hướng rõ rệt: giới siêu giàu thì phất lên nhanh chóng, còn giới trung lưu và người nghèo thì ngày càng bị bỏ lại phía sau.

Tính đến Quý III năm 2025, chỉ riêng 1% số gia đình giàu nhứt đã nắm giữ tới 31.7% tổng tài sản quốc gia, mức cao kỷ lục kể từ năm 1989. Tổng tài sản của nhóm nhà giàu này lên tới khoảng 55 ngàn tỷ MK, tương đương với số tiền của 90% người dân Hoa Kỳ cộng lại. Trong khi những tỷ phú như Elon Musk có tài sản tăng vọt nhờ thị trường chứng khoán và làn sóng trí tuệ nhân tạo AI, thì giới trung lưu lại gặp khó vì giá nhà tăng chậm. Đáng lo nhứt là người nghèo đang phải gánh nợ nhiều hơn, mà mức tăng lương chỉ đạt 1.1%, thua xa mức 3% của nhóm thu nhập cao, khiến đời sống hằng ngày thêm phần chật vật.

Trump Một Hai Đòi Thay Ghế Chủ Tịch FED, TCPV Lo Ngại

Hôm Thứ Tư, bên lề hội nghị tại Davos, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sắp chọn xong người thay thế Chủ tịch Federal Reserve hiện nay là Jerome Powell. Ông nói danh sách từng có ba người, rồi hai, và “trong đầu tôi có khi chỉ còn một.”

Trump chê Powell làm việc chậm chạp và muốn đưa người của mình vào để hạ lãi suất cho kinh tế phất lên. Ông nói thích một Chủ tịch Fed kiểu cũ như Alan Greenspan. Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện đang lo lắng về việc Trump tìm cách sa thải Chủ tịch Fed. Nhiều Thẩm phán — kể cả người do Trump bổ nhiệm — cảnh báo rằng nếu Tổng thống cứ tùy tiện đuổi các viên chức tài chánh theo ý riêng, lòng tin vào đồng tiền Hoa Kỳ sẽ sụp đổ, gây nguy hại nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Vụ Xả Súng Uvalde: Cựu Cảnh Sát Thoát Tội, Gia Đình Nạn Nhân Sững Sờ

Hôm Thứ Tư, một bồi thẩm đoàn tại Texas đã tuyên trắng án cho Adrian Gonzales, cựu cảnh sát học khu Uvalde, trong vụ xét xử liên quan tới thảm kịch xả súng năm 2022 tại Robb Elementary School khiến 19 học sinh tiểu học và 2 giáo viên thiệt mạng.

Gonzales, 52 tuổi, bị truy tố 29 tội danh “khiến trẻ em gặp nguy hiểm” vì không ngăn chặn tay súng trong những phút đầu. Sau hơn bảy giờ nghị án, bồi thẩm đoàn tại Corpus Christi tuyên ông vô tội toàn bộ. Khi phán quyết được đọc, gia đình nạn nhân sững sờ; nhiều người bật khóc.

Công tố viên nhấn mạnh cảnh sát đã chờ tới 77 phút mới xông vào lớp học; phía biện hộ phản bác rằng Gonzales bị biến thành “con dê tế thần” cho sai lầm tập thể. Các cuộc điều tra sau đó kết luận: nếu đối đầu sớm sẽ cứu sống được rất nhiều người.

Pháp Y Kết Luận Vụ Di Dân Cuba Chết Trong Trại Giam ICE Là Án Mạng

Hôm Thứ Tư, Văn Phòng Pháp Y Quận El Paso tại Texas đã kết luận cái chết của một người Cuba đang bị giam giữ trong trại di trú là án mạng. Nạn nhân là Geraldo Lunas Campos, 55 tuổi, qua đời ngày 3 Tháng Giêng tại trại giam Camp East Montana của ICE.

Nguyên nhân tử vong là “ngộp thở do bị ép chặt vùng cổ và thân mình.” Trước đó, phía ICE nói Campos “chết vì đau tim”; còn DHS cho rằng ông này tìm cách tự tử, nhân viên an ninh can thiệp và xảy ra giằng co, khiến ông ngưng thở và bất tỉnh. Sự việc hiện vẫn đang được điều tra. Theo số liệu của ICE, ít nhất 30 người đã chết trong trại giam di trú năm ngoái — mức cao nhất hai thập niên; riêng 10 ngày đầu năm 2026 đã có 4 trường hợp qua đời khi đang bị giam giữ.

Ford Thu Hồi 119,000 Xe: Nguy Cơ Hỏa Hoạn Khi Sưởi

Hãng Ford vừa loan báo thu hồi khẩn cấp khoảng 119,000 chiếc xe tại Hoa Kỳ vì lỗi bộ sưởi máy (block heater) có thể gây hỏa hoạn. Các dòng xe bị ảnh hưởng bao gồm Focus (đời 2013-2018), Explorer (2019 và 2024), Escape (2013-2019) và MKC (2015-2016) loại máy 2.0L.

Theo giải thích của hãng, máy sưởi có thể bị nứt, rò nước làm mát; khi cắm vào nguồn điện 110-volt, dễ gây chập điện và cháy trong khoang máy, nhất là lúc xe đậu một chỗ. Ford khuyến cáo chủ xe ngưng sử dụng máy sưởi ngay, không cắm điện cho tới khi được sửa xong. Thư thông báo dự kiến sẽ được gởi cho chủ xe từ giữa Tháng Hai. Đến Tháng Tư, chủ xe có thể đem xe ra các đại lý Ford để được thay phụ tùng mới hoặc tháo bỏ bộ phận bị lỗi miễn phí.

Hồng Kông Xét Xử Nhóm Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Thiên An Môn

Hôm Thứ Năm, Tối Cao Pháp Viện Hồng Kông bắt đầu xét xử một vụ án an ninh quốc gia nhắm vào ba cựu lãnh đạo của một nhóm từng đứng ra tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn năm 1989.

Ba can phạm gồm Lee Cheuk-yan (68 tuổi), Albert Ho (74 tuổi) và nữ luật sư Chow Hang-tung (40 tuổi), bị cáo buộc tội “xúi giục lật đổ chính quyền TQ.” Phía công tố viên tuyên bố rằng mục tiêu “chấm dứt chế độ độc đảng” mà nhóm này đưa ra là hành động vi hiến và âm mưu phá hoại hệ thống cai trị của Bắc Kinh. Chỉ có Ho nhận tội, Lee và Chow kiên quyết bác bỏ cáo buộc. Cô Chow, người đã bị giam giữ hơn 1,500 ngày, từng khẳng định: “Nhà nước có thể nhốt người nhưng không thể nhốt tư tưởng, cũng như có thể che giấu sự thật nhưng không thể thay đổi nó.” Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án đây là nỗ lực của chính quyền nhằm xóa sạch ký ức về cuộc thảm sát năm 1989 và trừng phạt những người không chịu lãng quên.

Việt Nam: Ai rời Bộ Chính trị và ai sẽ thay thế

Tại Đại hội Đảng lần thứ 14, danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) mới công bố cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Lương Cường không có tên trong khóa này. Điều đó đồng nghĩa với việc hai ông cũng sẽ không tiếp tục tham gia Bộ Chính trị khóa tới, mở ra giai đoạn chuyển giao cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt của nhiệm kỳ mới, theo BBC.

Theo quy định, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước và Thủ tướng sẽ kết thúc vào tháng 4/2026, khi Quốc hội khóa XVI nhóm họp để tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu người kế nhiệm.

Trong số các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, chỉ có Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Quốc phòng – là hai trường hợp vượt tuổi tái cử theo quy định, nhưng vẫn tiếp tục có tên trong BCH TW khóa 14.

Ngoài hai ông, tám Ủy viên Bộ Chính trị khác cũng tái đắc cử, gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú – hai gương mặt lãnh đạo chủ chốt hiện nay.

Một số nhân vật đáng chú ý khác trong danh sách tái đắc cử là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, người được cho là ứng viên sáng giá cho chức Thủ tướng khóa tới; cùng các đại diện từ khối quân đội như Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Bên khối công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, tiếp tục có tên trong danh sách tái đắc cử, cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc – một gương mặt trẻ đang nổi lên trong đội ngũ lãnh đạo tiềm năng.

Nếu nhất thể hóa thành công, ông Tô Lâm sẽ là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giữ hai chức vụ cao nhất trong Đảng và Nhà nước ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Về viễn cảnh này, bài viết nói trên của AFP dẫn lời đánh giá của theo ông Derek Grossman thuộc Đại học South California rằng "Việt Nam sẽ trở nên giống Trung Quốc và Triều Tiên hơn, thay vì duy trì sự phân quyền trong bộ máy quyền lực."