Nữ Đô Đốc Hải Quân Nancy Lacore: Từ Buồng Lái Trực Thăng Đến Đồi Capitol

Nancy Lacore
“Sau nhiều thập niên phục vụ đất nước chúng ta, một sự nghiệp bắt đầu với vị trí là một phi công Hải Quân và kết thúc với tư cách là một đô đốc ba sao, tôi đã bị bãi nhiệm mà không có lý do. Tôi vẫn còn nhiều việc phải cho đi, phải chiến đấu nhiều hơn và nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ của tôi chưa kết thúc.” 


Nữ Đô Đốc Hải Quân Nancy Lacore không tự giới thiệu mình là một chính trị gia. Bà giới thiệu mình là một Hải Quân Hoa Kỳ.

Hơn ba thập niên trong quân phục, bà Lacore học cách đo thời gian bằng các ca trực và các đợt thực thi nhiệm vụ, hải chiến, chứ không bằng những chiến dịch tranh cử, chiến lược giành lá phiếu. Bà thăng tiến trong Hải Quân Hoa Kỳ vào thời điểm phụ nữ vẫn bị xem là những “ngoại lệ” trong không gian chỉ huy, ban đầu là điều lạ lẫm, sau đó là bất thường, và cuối cùng, bằng sự bền bỉ chứ không phải sự cho phép, trở thành những nhà lãnh đạo thực thụ.

Bà Nancy Lacore đến từ Albany, New York. Trong thời gian phục vụ trong Hải Quân, bà thường xuyên chuyển chỗ ở. Bà đã dành 10 năm đầu sự nghiệp quân đội để phục vụ tại ngũ. Với tư cách là quân nhân dự bị, bà đã được điều động đến Afghanistan năm 2011 và năm 2017 đến Djibouti, một quốc gia nhỏ nằm ở bờ biển phía đông bắc châu Phi.

Khi được phong hàm đô đốc, bà đã dành cả sự nghiệp để chứng minh rằng năng lực không phải là sự nhượng bộ văn hóa, mà là một yêu cầu mang tính tác chiến.

Khi trở về từ Afghanistan năm 2012, bà đến thăm Đài Tưởng Niệm Nữ Quân Nhân trong quân đội Hoa Kỳ và tình cờ đọc được một cuốn sách kể về câu chuyện của những người phụ nữ đã hy sinh ở Iraq và Afghanistan. Bà nhận ra rằng ngay cả sau 24 năm phục vụ trong Hải Quân và từng tham chiến ở vùng chiến sự, bà vẫn không biết có bao nhiêu phụ nữ đã thiệt mạng.

“Là một người phụ nữ vừa phục vụ ở chiến trường Afghanistan, tôi thực sự không biết ai đã hy sinh, bao nhiêu người, thuộc binh chủng nào,” bà nói. “Và thế là, tôi nghĩ, ‘Mình có thể làm gì đó về việc này.’”

Không chỉ nghĩ, bà hành động. Năm 2014, Đô Đốc Lacore thành lập Valor Run, chạy 160 dặm trong 160 giờ – mỗi dặm tượng trưng cho một trong số 160 nữ quân nhân Mỹ đã hy sinh ở Iraq và Afghanistan – từ Chesapeake, Virginia đến Đài Tưởng Niệm Nữ Quân Nhân tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, quyên góp được $33.000 đô la cho các tổ chức từ thiện quân đội.

“Đây không phải là về việc tôi chạy,” bà nói vào thời điểm đó. “Mà là về việc mọi người cùng nhau ghi nhận tất cả những người phụ nữ đã hy sinh.” Tổ chức phi lợi nhuận này hoạt động trong mười năm, trao hơn $30.000 đô la học bổng cho con cái của những người mẹ đã phục vụ trong các cuộc chiến tranh đó.

Sự nghiệp Hải Quân của Đô Đốc Lacore trải dài qua những chiến trường khắc nghiệt nhất của sức mạnh Hoa Kỳ thời hiện đại. Được đào tạo như một sĩ quan tác chiến trên mặt nước, bà từng chỉ huy trên biển và trên bờ, lãnh đạo các thủy thủ trong những môi trường mà sai lầm phải trả giá đắt và trách nhiệm không thể né tránh.

Tờ Navy Reserve tường thuật, Đô Đốc Nancy Lacore là một lãnh đạo điềm tĩnh, nghiêm khắc. Bà nổi tiếng với việc đi dọc boong tàu vào đêm khuya, hỏi các thủy thủ trẻ về gia đình, khát vọng và nỗi băn khoăn của họ, rồi ghi nhớ từng câu trả lời. Vào giữa những năm 2000, bà Lacore đã chỉ huy các phi đội và lực lượng đặc nhiệm, bao gồm Phi đội Chiến đấu Trực thăng Biển 84 và sau đó, với cấp bậc đại úy, tàu tấn công đổ bộ USS Bataan trong các nỗ lực cứu trợ nhân đạo sau bão Katrina.


Khi thăng tiến qua các cấp bậc, bà Lacore phục vụ ở các vai trò quan trọng như chỉ huy Nhóm Tấn công Thủy bộ 2 và phó chỉ huy Lực lượng Hải Quân Mỹ Miền Nam. Tháng Tám năm 2024, bà được đề cử thay thế Phó Đô đốc John Mustin để trở thành Trưởng ban Dự bị Hải quân thứ 16 – một vị trí ba sao giám sát hơn 60.000 quân nhân dự bị. Bà thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện đại hóa, hợp tác với Quốc Hội để bảo đảm tài trợ cho phi cơ C-40A Clipper mới, tăng cường khả năng hậu cần và vận chuyển của lực lượng dự bị.

Tháng Tám năm 2025, bà bị Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đột ngột loại khỏi quân đội. Bà Lacore từng trả lời với tờ SC Daily Gazette rằng bà đã bị cách chức khỏi vị trí lãnh đạo mà không một lời giải thích. Bà từ chối đưa ra bất kỳ suy đoán nào.
Hãng thông tấn Associated Press đưa tin vào thời điểm đó rằng việc sa thải này nằm trong một loạt các hành động nhằm vào những người được cho là không ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Giờ đây, bà ra tranh cử Quốc Hội, không phải là bước tái tạo bản thân, mà là một sự tiếp nối.

“Sau nhiều thập niên phục vụ đất nước chúng ta, một sự nghiệp bắt đầu với vị trí là một phi công Hải Quân và kết thúc với tư cách là một đô đốc ba sao, tôi đã bị bãi nhiệm mà không có lý do. Tôi vẫn còn nhiều việc phải cho đi, phải chiến đấu nhiều hơn và nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ của tôi chưa kết thúc.” Nữ Đô Đốc Nancy Lacore viết trên X.

“Gia đình là tình yêu duy nhất tôi yêu hơn sứ mệnh phụng sự quốc gia” – Câu tuyên ngôn bà viết trong đoạn phim thông báo sẽ tranh cử vào Hạ Viện Quốc Hội.

Tiếng nói của Đô Đốc Lacore vang lên trong video ra mắt chiến dịch tranh cử, giọng của bà vững vàng, rõ ràng trên nền bình minh ven biển South Carolina. Cú đấm của Bộ Quốc Phòng dưới chính quyền Donald Trump không phải là cú đấm khiến nữ đô đốc gục ngã.
Chiến dịch tranh cử của bà tập trung vào việc đặt con người lên hàng đầu – khả năng chi trả, cơ hội và tôn vinh sự phục vụ.

“Lao động chăm chỉ phải mang lại một cuộc sống ổn định,” bà nói. “Người Mỹ xứng đáng được hưởng chi phí sinh hoạt thấp hơn – nhà ở, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và các nhu yếu phẩm hàng ngày – để các gia đình, người cao tuổi, cựu chiến binh và thanh niên Mỹ có thể xây dựng tương lai an toàn.” Với bốn trong số sáu người con của bà hiện đang đi làm, bà hiểu rõ những thách thức mà giới trẻ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đang phải đối mặt.

Bà Nancy Lacore là ứng cử viên Dân Chủ cho Địa Hạt 1 của South Carolina, một dải ven biển từ Charleston đến Beaufort hiện đang do Dân biểu Nancy Mace nắm giữ, người đang nhắm đến chức thống đốc. Đó là một cuộc đua khó khăn ở khu vực nghiêng về đỏ, nhưng bà Lacore đã tạo ra con sóng to trong 24 giờ đầu tiên – thu về hơn $250.000 đô la quyên góp.

"Nhiều người coi phục vụ là hy sinh; tôi coi đó là đặc quyền," bà tuyên bố, nhấn mạnh các vấn đề như chăm sóc cựu chiến binh, khó khăn kinh tế cho các gia đình lao động, và bảo vệ dân chủ khỏi những gì cô coi là mối đe dọa nội bộ. "Quân đội của chúng ta đang bị chính trị hóa... và dân chủ của chúng ta đang gặp rủi ro," bà nói với truyền thông. (vb)

Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

