Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Tư 21 Tháng Giêng

Trump Thả Bom Dối Trá Trong 70 Phút Tại Davos, Nói Không Dùng Vũ Lực Cướp Greenland

EU Trì Hoãn Thỏa Thuận Thương Mại Của Mỹ Để Phản Đối Vụ Greenland

Thị Trường Chứng Khoán Tăng Nhẹ Sau Khi Trump Nói Không Dùng Vũ Lực Cướp Greenland

Nữ Đô Đốc Hải Quân Bị Pete Hegseth Sa Thải Nay Tranh Cử Quốc Hội

Không Lực Một Của Trump Hạ Cánh Khẩn Cấp Vì trục trặc kỹ thuật

Đảng CH Hạ Viện Muốn Thông Qua Nghị Quyết Buộc Vợ Chồng Clinton Khinh Thường Quốc Hội

Thống Đốc Michigan: Mỹ Sẵn Sàng Cho Một Nữ Tổng Thống

Liên Bang Tấn Công Chính Quyền Thống Đốc Tim Walz

Cộng Hòa California Gõ Cửa TCPV Yêu Cầu Chặn Bản Đồ Địa Hạt Mới

Donald Trump bắt đầu bài phát biểu dài 70 phút tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm Thứ Tư 21 Tháng Giêng bằng chỉ trích đảng Dân Chủ và ca ngợi nền kinh tế Mỹ đang “phát triển tốt nhờ chính sách thuế quan.” Trump lập luận rằng khi nền kinh tế Mỹ phát triển tốt, nền kinh tế thế giới cũng được hưởng lợi.

Đứng trước các nhà lãnh đạo Châu Âu, Trump chỉ trích gay gắt hướng đi của châu Âu, nói rằng "một số nơi ở châu Âu đã không còn nhận ra được nữa. Nó đi không đúng hướng.” Trump chỉ trích vấn đề nhập cư, một trong những chủ đề mà ông ta thường xuyên dùng để công kích Châu Âu, chỉ trích các quốc gia vì đã tiếp nhận người nhập cư từ nhiều quốc gia khác nhau.

Trump chỉ trích văn hóa châu Âu hiện nay, cho rằng lục địa này đang "tự hủy hoại chính mình.” “Thật kinh khủng những gì họ đang làm với chính mình. Họ đang tự hủy hoại bản thân, những nơi xinh đẹp tuyệt vời này.”

Trump nói tất cả các công ty dầu mỏ lớn đều đang hợp tác với chính quyền của ông về vấn đề Venezuela.

“Tất cả các công ty dầu mỏ lớn đều đang hợp tác với chúng tôi. Thật tuyệt vời. Thật là một điều tuyệt vời khi được chứng kiến ​​điều đó.” Sự thật là tại cuộc họp ngày 11/1với các công ty dầu mỏ lớn, Giám đốc điều hành của ExxonMobil, Darren Woods, cho biết Venezuela hiện tại “không thể đầu tư được.”

Sau đó, Trump đề cập đến các tua bin gió, một chủ đề đã ám ảnh Trump trong nhiều năm.

"Khắp châu Âu là tua bin gió, khắp mọi nơi, và chúng là những thứ vô dụng. Một điều tôi nhận thấy là quốc gia nào càng có nhiều tua bin gió, quốc gia đó càng thua lỗ nhiều tiền, và tình hình kinh tế của quốc gia đó càng tồi tệ,” Trump nói.

Trump tuyên bố Trung Quốc "sản xuất gần như tất cả các tua bin gió" nhưng lại nói rằng ông chưa từng thấy "bất kỳ trang trại điện gió nào ở Trung Quốc.”

"Các bạn có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Đó là một cách nhìn nhận vấn đề rất hay. Trung Quốc rất thông minh. Họ sản xuất chúng. Họ bán chúng với giá rất cao,” ông nói thêm, "Họ rất ngạc nhiên khi mọi người vẫn tiếp tục mua những thứ chết tiệt đó. Chúng giết chết chim chóc, chúng phá hủy cảnh quan. Ngoài ra, tôi nghĩ chúng thật tuyệt vời, nhân tiện nói vậy. Chỉ có những người ngu ngốc mới mua chúng."

Sự thật là Trung Quốc có nhiều tua-bin gió hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Số lượng tua-bin gió của Trung Quốc gấp 400% so với Mỹ (Mỹ đứng thứ hai).

Khi đề cập đến cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, Trump lặp lại tuyên bố sai sự thật trong gần một thập niên rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị "gian lận.”

"Đây là một cuộc chiến (Ukraine-Nga) lẽ ra không bao giờ nên xảy ra, và nó sẽ không xảy ra nếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 không bị gian lận. Đó là một cuộc bầu cử gian lận. Bây giờ mọi người đều biết điều đó. Họ đã phát hiện ra, và những người liên quan sẽ sớm bị truy tố vì những gì họ đã làm.”

Trump không quên nhắc đến Canada và nói rằng “Canada sống được là nhờ Mỹ.” “Canada nhận được rất nhiều thứ miễn phí từ chúng ta - nhân tiện, họ cũng nên biết ơn, nhưng họ lại không. Tôi đã xem bài phát biểu của thủ tướng của các bạn ngày hôm qua. Ông ấy không tỏ ra biết ơn chút nào. Canada nên biết ơn chúng ta. Canada tồn tại được là nhờ Hoa Kỳ. Hãy nhớ điều đó, Mark, lần sau khi anh đưa ra những tuyên bố của mình.”

Cuối cùng Trump chuyển hướng sang vấn đề Greenland, điểm nóng đang gây áp lực lớn nhất trước thềm diễn đàn. Trump tiếp tục lập luận rằng Mỹ là quốc gia duy nhất có khả năng bảo đảm an ninh cho Greenland. Ông nhắc đến việc Đan Mạch bị Đức chiếm đóng trong Đệ Nhị Thế Chiến, và nói thêm rằng nếu không có Mỹ, khán giả hiện nay có thể đang nói tiếng Đức hoặc tiếng Nhật. Greenland là một phần lãnh thổ của Đan Mạch.

Sau đó, Trump nói rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland là "lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi.” Sự thật là Mỹ hiện đã có một căn cứ quân sự trên hòn đảo này. Trump chỉ trích việc Đan Mạch chi tiêu ít cho an ninh trong khuôn khổ NATO, cho rằng chỉ riêng Mỹ cũng có thể bảo vệ Greenland. Trump kêu gọi đàm phán "ngay lập tức" để thảo luận về việc Mỹ kiểm soát Greenland.

Trump cảnh cáo nói rằng Mỹ sẽ “ghim trong bụng” nếu Châu Âu không chấp nhận đề nghị của ông về việc mua lại Greenland. “Các bạn có thể nói có, và chúng tôi sẽ rất biết ơn, hoặc các bạn có thể nói không, và chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Một nước Mỹ mạnh mẽ và an toàn đồng nghĩa với một NATO mạnh mẽ, và đó là một trong những lý do tại sao tôi đang làm việc mỗi ngày để đảm bảo quân đội của chúng ta rất hùng mạnh.”

Khi đề cập đến Greenland, Trump nói không muốn sử dụng vũ lực để chiếm Greenland, nhưng nếu ông ta làm vậy, Mỹ sẽ "không thể ngăn cản.” Trước đó, Tòa Bạch Ốc đã không loại trừ các lựa chọn quân sự để Mỹ chiếm lãnh thổ của Đan Mạch.

Reuters vừa loan tin sáng Thứ Tư cho biết nghị viện châu Âu đã quyết định tạm dừng công việc liên quan đến thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Hành động này nhằm để phản đối yêu cầu của Donald Trump mua lại Greenland, cũng như những lời đe dọa áp thuế đối với các đồng minh châu Âu phản đối kế hoạch đó.

Quốc hội EU đã thảo luận về các đề xướng lập pháp nhằm loại bỏ nhiều loại thuế nhập cảng của EU đối với hàng hóa của Mỹ, một phần quan trọng của thỏa thuận đạt được tại Turnberry, Scotland, vào cuối Tháng Bảy, cũng như tiếp tục duy trì mức thuế bằng 0, vốn được thỏa thuận ban đầu với Trump vào năm 2020. Các đề xướng này cần được sự chấp thuận của nghị viện và chính phủ các nước EU.

Nhiều nhà lập pháp đã phàn nàn rằng thỏa thuận thương mại này không cân bằng, khi EU phải cắt giảm hầu hết thuế nhập khẩu trong khi Mỹ vẫn giữ mức thuế rộng rãi là 15%. Tuy nhiên, trước đó họ dường như sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận này, mặc dù có kèm theo một số điều kiện, chẳng hạn như điều khoản hết hiệu lực sau 18 tháng và các biện pháp để đối phó với khả năng gia tăng đột biến hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Ủy ban thương mại của Nghị viện châu Âu dự trù ​​sẽ đưa ra lập trường của mình trong các cuộc bỏ phiếu vào ngày 26-27 Tháng Giêng. Tuy nhiên, việc này hiện đã bị hoãn lại.

Chủ tịch ủy ban Bernd Lange cho biết trong một cuộc họp báo hôm Thứ Tư rằng những lời đe dọa thuế quan mới đã phá vỡ thỏa thuận Turnberry, và thỏa thuận này hiện sẽ bị tạm hoãn cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trở lại sau đợt bán tháo mạnh, khi Donald Trump tuyên bố sẽ không sử dụng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát Greenland, theo CNBC sáng Thứ Tư, cho rằng phát biểu này giúp xoa dịu lo ngại địa chính trị đã làm rung chuyển thị trường trước đó.

Sau bài phát biểu của Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, chỉ số Dow Jones tăng khoảng 361 điểm (0,8%), trong khi S&P 500 và Nasdaq đều tăng khoảng 0,7%.

Trong phát biểu, Trump thừa nhận Mỹ có đủ sức mạnh quân sự nhưng khẳng định “không muốn và sẽ không dùng vũ lực,” điều mà giới đầu tư coi là tín hiệu then chốt. Ngay sau đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm, đồng USD thu hẹp đà mất giá, phản ánh tâm lý rủi ro được cải thiện.

Tuy nhiên, Trump vẫn nhấn mạnh mong muốn đàm phán ngay lập tức để Mỹ mua lại Greenland, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các biện pháp thuế quan. Trước đó, ông thông báo áp thuế 10% đối với hàng hóa từ tám nước NATO kể từ ngày 1 Tháng Hai, tăng lên 25% từ ngày 1 Tháng Sáu nếu chưa đạt được thỏa thuận về Greenland. Đáp lại, các nhà lập pháp châu Âu đã đình chỉ thỏa thuận thương mại EU–Mỹ đạt được hồi Tháng Bảy, trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Đô đốc Nancy Lacore, một sĩ quan Hải Quân cấp cao từng bị Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đột ngột sa thải vào năm ngoái, vừa tuyên bố ra tranh cử Hạ Viện Mỹ tại Địa hạt 1 của bang South Carolina. Bà Lacore có 35 năm phục vụ trong Hải Quân Mỹ, từng là phi công trực thăng, đô đốc ba sao và giữ chức Tư lệnh Lực lượng Dự bị Hải quân trước khi nghỉ hưu.

Trong tuyên bố khởi động chiến dịch, bà cho biết mình bị miễn nhiệm “không có lý do,” khẳng định vẫn còn nhiều điều để cống hiến và “chưa kết thúc việc phục vụ đất nước.” Bộ Quốc phòng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về việc bà bị cách chức.

Bà Lacore bị chính quyền Trump sa thải đột ngột cùng với hai sĩ quan cấp cao khác, trong một đợt thay đổi nhân sự của Ngũ Giác Đài. Địa hạt 1 của South Carolina, bao gồm thành phố Charleston, vốn nghiêng về Đảng Cộng Hòa và hiện do Dân biểu Nancy Mace nắm giữ. Bà Mace tuyên bố tranh cử thống đốc, nên chiếc ghế Hạ Viện bị bỏ trống.

Đảng Dân Chủ cho rằng khu vực này có thể trở nên cạnh tranh trong một năm bầu cử thuận lợi, tương tự năm 2018. Sau khi tuyên bố tranh cử, bà Lacore nhận được sự ủng hộ của EMILY’s List và tổ chức The Bench. Bà sẽ phải vượt qua một vòng sơ bộ Dân Chủ đông ứng viên, trong khi phía Cộng Hòa cũng đưa ra nhiều ứng viên cạnh tranh của đảng này.

Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ dự trù sẽ tiến hành các bước để thông qua nghị quyết coi cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton là khinh thường Quốc Hội vì không tuân thủ trát triệu tập của Ủy ban Giám sát, liên quan đến cuộc điều tra về Jeffrey Epstein. Chủ tịch Ủy ban, Dân biểu James Comer, cho biết ông bà Clinton đã không xuất hiện theo yêu cầu lấy lời khai, và ủy ban sẽ xem xét hai nghị quyết khinh thường Quốc Hội.

Vợ chồng cựu Tổng Thống Clinton khẳng định trát triệu tập không có cơ sở pháp lý và đã phản đối trong nhiều tháng. Trước đó, tiểu ban của Ủy ban Giám sát đã bỏ phiếu phát trát triệu tập đối với 10 cá nhân, trong đó có hai ông bà Clinton, nhằm phục vụ điều tra về Epstein và cộng sự Ghislaine Maxwell. Đảng Cộng hòa viện dẫn việc Bill Clinton từng đi trên máy bay riêng của Epstein đầu những năm 2000 và mối quan hệ trong quá khứ giữa gia đình Clinton với Epstein và Maxwell.

Nếu được thông qua tại ủy ban, nghị quyết sẽ được đưa ra bỏ phiếu toàn thể Hạ Viện. Nếu Hạ Viện thông qua, vụ việc sẽ được chuyển cho Công tố viên liên bang tại Washington, D.C. để xem xét khả năng truy tố hình sự. Tuy nhiên, ông bà Clinton không bị cáo buộc sai phạm và đều phủ nhận biết hay liên quan đến tội ác của Epstein; chưa có nạn nhân hay cộng sự nào công khai cáo buộc hành vi sai trái của họ. Ông bà cũng đã nộp các bản tuyên bố bằng văn bản, khẳng định không có thông tin liên quan và không tham gia hay can thiệp vào bất kỳ cuộc điều tra nào đối với Epstein hoặc Maxwell.

Chính quyền Trump gia tăng tấn công trực tiếp vào thống đốc bang Minnesota Tim Walz cùng một loạt lãnh đạo Dân Chủ của tiểu bang. Thống Đốc Walz và những người khác đã bị chính quyền liên bang gửi lệnh triệu tập, trong bối cảnh căng thẳng leo thang các cuộc truy quét di dân ở tiểu bang này. Những người bị triệu tập còn có Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, Thị trưởng St. Paul Kaohly Her, Bộ trưởng Tư pháp bang Minnesota Keith Ellison và công tố viên quận Hennepin Mary Moriarty.

Theo CNN, cuộc điều tra liên quan đến “cản trở nhân viên liên bang” trong các cuộc biểu tình gần đây, sau khi Renee Good bị đặc vụ lực lượng thực thi di trú pháp luật (ICE) bắn chết. Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang ông Ellison cho biết trát triệu tập không nhắm trực tiếp vào cá nhân ông, mà yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến chính sách và hoạt động thực thi luật nhập cư. Văn phòng Thị trưởng Frey cho biết trát triệu tập yêu cầu các hướng dẫn, chính sách nhập cư của bang Minnesota cũng như các trao đổi liên quan.

Các lãnh đạo Minnesota lên án chính quyền liên bang “vũ khí hóa hệ thống tư pháp” và coi đây là hành động mang tính đe dọa, chính trị hóa. Ông Walz gọi cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp là “màn kịch chính trị” và “sự đánh lạc hướng mang tính đảng phái,” đồng thời kêu gọi điều tra viên chức ICE đã nổ súng. Bối cảnh căng thẳng càng gia tăng khi Tổng thống Trump đe dọa viện dẫn Đạo luật Chống Bạo Loạn (Insurrection Act) để điều quân đội đến Minnesota, một bước đi mà giới lãnh đạo địa phương cho là cực đoan và không cần thiết.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NPR phát sóng hôm Thứ Ba, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, Đảng Dân Chủ, cho biết bà tin rằng Hoa Kỳ “đã sẵn sàng cho một nữ tổng thống.”

Điều này lại trái ngược hoàn toàn với những bình luận của cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong chuyến quảng bá sách hồi mùa Thu năm ngoái. Khi đó, bà Obama nói rằng đất nước “chưa sẵn sàng” cho một nữ tổng thống, đề cập đến thất bại của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trước Tổng thống Trump.

“Như chúng ta đã thấy trong cuộc bầu cử vừa qua, thật đáng buồn, chúng ta chưa sẵn sàng,” cựu Đệ nhất phu nhân nói.

Khi được NPR hỏi về những nhận định của cựu đệ nhất phu nhân, bà Whitmer bày tỏ sự “kính trọng” đối với bà Obama, nói rằng, “điều cuối cùng tôi muốn làm là không đồng ý với bà ấy.”

“Nhưng, bạn biết đấy, tôi nghĩ nước Mỹ đã sẵn sàng cho một nữ tổng thống,” bà Whitmer nói. “Vấn đề nằm ở sự lựa chọn giữa hai người, và những gì chúng ta thấy trong cuộc bầu cử vừa qua, mặc dù Kamala Harris không đánh bại Tổng thống Trump, chúng ta đã thấy phụ nữ được bầu vào các vị trí khác nhau trên khắp đất nước.”

Thống đốc Whitmer đề cập đến những chiến thắng bầu cử gần đây của các Thống đốc Abigail Spanberger (Đảng Dân Chủ - Virginia) và Mikie Sherill (Đảng Dân Chủ - New Jersey) cùng với Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin (Đảng Dân Chủ - Michigan).

“Chúng ta đã thấy phụ nữ giành chiến thắng ở nhiều vị trí khác nhau trong các tiểu bang khó khăn và quan trọng, vì vậy tôi nghĩ rằng nhu cầu đó là có,” bà Whitmer nói. “Tôi chỉ nghĩ rằng, vì lý do nào đó, chúng ta vẫn chưa có một nữ tổng thống. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần.”

Chuyên cơ Không Lực Một chở Donald Trump đến Davos đã buộc phải quay đầu và trở lại căn cứ không quân Andrews vào cuối ngày Thứ Ba, sau khi các phi công phát hiện ra trục trặc nhỏ về điện. Sau đó Trump đã phải bay đến Thụy Sĩ bằng một phi cơ dự phòng.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay trên ADS-B Exchange cho thấy chuyên cơ Air Force One đã cất cánh từ căn cứ quân sự ở Maryland nhưng sau đó đã quay đầu trên Đại Tây Dương gần Long Island.

Danh khoản X “Rapid Response”của chính quyền Trump cho biết phi hành đoàn “đã phát hiện ra một trục trặc điện nhỏ” ngay sau khi cất cánh. Họ quyết định quay trở lại căn cứ Joint Base Andrews “vì lý do an toàn.”

Phi cơ chở tổng thống đã hạ cánh an toàn tại căn cứ Joint Base Andrews vào khoảng 11:07 tối, CNN đưa tin, dẫn nguồn từ nhóm phóng viên Tòa Bạch Ốc. Trump và nhóm tùy tùng đã rời căn cứ Andrews ngay sau nửa đêm trên một máy bay khác, CNN sau đó cho biết thêm. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người hiện đã có mặt tại Davos, đã nói với các phóng viên rằng Trump sẽ đến đó muộn hơn ít nhất ba giờ so với kế hoạch do sự cố với chuyên cơ Không lực Một.

Đảng Cộng Hòa California đang yêu cầu Tối Cao Pháp Viện (TCPV) ngăn chặn bản đồ phân chia khu vực bầu cử Hạ Viện mới do đảng Dân Chủ ủng hộ có hiệu lực trước cuộc bầu cử tháng Mười Một này.

Tin cho hay, vào tuần trước, tòa cấp dưới đã bác nỗ lực của Đảng Cộng hòa California nhằm ngăn chặn việc áp dụng bản đồ phân chia khu vực bầu cử mới cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bản đồ này, được cử tri thông qua vào Tháng Mười Một năm ngoái, sẽ tạo cơ hội cho đảng Dân Chủ giành thêm tới năm ghế. Đảng Cộng Hòa cáo buộc đảng Dân Chủ đã tạo ra bản đồ này một cách bất hợp pháp nhằm thao túng khu vực bầu cử dựa trên chủng tộc, tối đa hóa sức mạnh bỏ phiếu của người gốc Latinh thay vì vì mục đích đảng phái, một lập luận mà tòa án liên bang đã bác bỏ tuần trước.

Đảng Cộng hòa muốn TCPV ra phán quyết trước ngày 9 Tháng Hai về yêu cầu tạm dừng áp dụng bản đồ phân chia khu vực bầu cử mới. Nếu điều đó xảy ra, tiểu bang sẽ quay trở lại bản đồ cũ cho cuộc bầu cử Tháng Mười Một trong khi các vấn đề lớn hơn liên quan đến biện pháp trưng cầu dân ý về phân chia khu vực bầu cử được giải quyết thông qua hệ thống tòa án.

“Không giống như ở Texas, nơi người lập bản đồ đã khai báo dưới lời thề một cách chi tiết để giải thích những cân nhắc không liên quan đến chủng tộc đã ảnh hưởng đến việc vẽ ranh giới khu vực bầu cử,” các nguyên đơn viết, “người lập bản đồ ở đây đã công khai thừa nhận rằng ông ta đã sử dụng yếu tố chủng tộc để thiết kế các khu vực bầu cử của Dự luật 50, nhưng sau đó lại viện dẫn đặc quyền lập pháp để tránh làm chứng về công việc của mình hoặc những lời thừa nhận công khai về mục đích phân biệt chủng tộc của mình trong quá trình xét xử lệnh cấm tạm thời.”