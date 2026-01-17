Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng Giêng Năm 2026

Trái: Thống đốc Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jocob Frey bị cáo buộc cản trở nhân viên di trú liên bang.

Phải: Hàng ngàn người đã giương cao cờ Greenland và cờ Đan Mạch vào thứ Bảy tại thủ đô Copenhague, Đan Mạch để phản đối Trump.

Đan Mạch, Greenland biểu tình phản đối Trump

COPENHAGEN / NUUK – Hàng ngàn người đã xuống đường tại Đan Mạch và Greenland trong ngày thứ Bảy để phản đối ý định của Donald Trump, muốn đặt Greenland dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Dưới khẩu hiệu “Hands Off Greenland” (Hãy để Greenland yên), các cuộc tuần hành được tổ chức tại nhiều thành phố lớn của Đan Mạch như Copenhagen, Aarhus, Aalborg và Odense, đồng thời cũng diễn ra tại thủ đô Nuuk của Greenland. Tại Quảng trường Tòa thị chính Copenhagen, đông đảo quần chúng tụ tập, bày tỏ sự phẫn nộ trước những tuyên bố bị xem là xâm phạm chủ quyền.

Theo tường thuật tại chỗ, bầu không khí biểu tình vừa mang tính phẫn nộ, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết giữa người dân Đan Mạch và Greenland. Bà Julie Rademacher, Chủ tịch hội người Greenland Uagut và là một trong những người đứng ra tổ chức, xúc động trước sự tham gia đông đảo của quần chúng, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự đồng lòng hiếm có.

Tại Nuuk, dân chúng dự trù sẽ tham gia tuần hành đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ để phản đối những gì họ gọi là “các kế hoạch phi pháp” nhằm kiểm soát lãnh thổ Greenland. Một số tổ chức nhấn mạnh rằng cuộc vận động này không chỉ là vấn đề riêng của Greenland, mà còn liên quan đến nguyên tắc tự quyết của các dân tộc trên thế giới.

Giới quan sát nhận định các cuộc xuống đường này phản ánh sự đoàn kết giữa người Greenland và Đan Mạch, đồng thời cho thấy lập trường cứng rắn của châu Âu trước áp lực từ Washington.

Liên Bang Kiếm Chuyện, Điều Tra Thống Đốc Minnesota Và Thị Trưởng Minneapolis

Thứ Sáu, 16 Tháng Giêng, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ loan báo đang điều tra Thống đốc Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey vì nghi ngờ hai vị này âm mưu cản trở nhân viên di trú liên bang thi hành nhiệm vụ. Cuộc điều tra xuất phát từ các phát biểu công khai của Walz và Frey phản đối việc gần 3,000 nhân viên ICE và Biên phòng được đưa vào khu Twin Cities trong thời gian ngắn.

Phía liên bang cho rằng những lời lẽ đó có thể đã kích thích việc cản trở hoặc đe dọa lực lượng công lực; rất có thể họ sẽ sớm nhận được trát của tòa án. Walz và Frey bác bỏ cáo buộc, nói đây là cách chính quyền Trump dùng Bộ Tư Pháp để gây áp lực chính trị. Sự việc diễn ra giữa lúc Minnesota còn đang sôi sục vì các cuộc bố ráp ICE và cái chết gây tranh cãi của bà mẹ ba con Renee Good.



Hoa Kỳ Đã Âm Thầm Nói Chuyện Với Cabello Trước Khi Bắt Maduro

Theo Reuters, nhiều tháng trước khi Hoa Kỳ “bắt cóc” Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, chính quyền Trump đã âm thầm liên lạc với Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello và tiếp tục qua lại cho tới nay. Washington cảnh cáo Cabello không được dùng công an, tình báo hay các nhóm dân quân thân chính quyền để đàn áp đối lập, nhằm tránh hỗn loạn sau biến động đầu tháng Giêng.

Cabello là nhân vật quyền lực hàng thứ nhì tại Venezuela, bị Hoa Kỳ truy tố ma túy và treo thưởng 25 triệu MK, nhưng không bị bắt cùng Maduro. Giới chức Mỹ lo ngại nếu Cabello “xuống tay,” kế hoạch hậu Maduro — quyền lực nằm trong tay Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez — có thể sụp đổ.

Hạ Lãi Suất: Trump Gặp Lực Cản Từ FED Và Thượng Viện

Trump đã công khai tỏ ý nói muốn chọn một Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (FED) sẵn sàng hạ lãi suất mạnh tay để kích thích kinh tế. Tuy nhiên, con đường này đang gặp nhiều trở ngại. Chủ tịch FED mãn nhiệm Jerome Powell tố Bộ Tư Pháp dùng trát hầu tòa hình sự để gây áp lực chính trị, làm dấy lên lo ngại Fed bị xâm phạm tính độc lập.

Nhiều Thượng nghị sĩ Cộng Hòa phản đối, cảnh cáo sẽ không chuẩn thuận bất cứ ứng viên FED nào cho tới khi sự việc sáng tỏ. Ngay cả khi thay được chủ tịch, Trump cũng khó kiểm soát lãi suất, vì FED quyết định theo tập thể, không theo lệnh Tòa Bạch Ốc. Tranh chấp này đang khiến thị trường lo ngại lãi suất có thể còn khó giảm hơn.

Trump Ân Xá Cựu Thống Đốc Puerto Rico Và Đại Gia Ngân Hàng

Hôm Thứ Năm, Tổng thống Trump vừa ra lệnh ân xá cho Wanda Vázquez, cựu Thống đốc Puerto Rico, cùng hai người khác dính líu đến vụ hối lộ và tham nhũng liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Trong số những người được tha bổng có Julio Velutini, một tỷ phú ngân hàng gốc Venezuela.

Sự việc này gây chú ý dư luận vì hồ sơ ghi nhận con gái của Velutini đã đóng góp tổng cộng 3.5 triệu MK cho quỹ ủng hộ Trump vào Tháng Chạp năm 2024 và Tháng Bảy năm 2025. Dù vậy, các viên chức Bạch Ốc khẳng định việc ân xá hoàn toàn không dính dáng đến tiền bạc, mà vì cho rằng bà Vázquez bị truy tố do động cơ chính trị sau khi bà công khai ủng hộ Trump. Một thẩm phán liên bang trước đó từng bày tỏ sự bất mãn khi Bộ Tư Pháp đột ngột giảm nhẹ tội cho các can phạm này ngay trước khi ra tòa.

Bạch Ốc Tính Cho Dân Rút Tiền Hưu 401(K) Để Đặt Cọc Mua Nhà

Hôm Thứ Sáu, cố vấn kinh tế Bạch Ốc Kevin Hassett loan báo một tin quan trọng dành cho những gia đình đang muốn mua nhà nhưng chưa đủ tiền đặt cọc. Theo đó, chính quyền Trump dự định cho phép người dân được rút một phần tiền từ quỹ hưu trí 401(k) của mình để trả tiền cọc mua nhà. Hassett cho biết Trump sẽ chính thức công bố chi tiết kế hoạch này tại hội nghị kinh tế ở Thụy Sĩ vào tuần tới.

Hiện các viên chức chính phủ đang bàn thảo cách thực hiện sao cho đơn giản nhứt để giúp dân mà không gây nguy hại đến kế hoạch nghỉ hưu lâu dài của họ. Đây là nỗ lực mới nhứt của Tổng thống Trump nhằm giải quyết tình trạng giá nhà và lãi suất vay đang quá cao, khiến nhiều người lao động Hoa Kỳ không mua nổi nhà. Ngoài ra, ông còn đề nghị cấm các công ty lớn mua nhà ở gia đình và dự tính chi 200 tỷ MK để giúp hạ lãi suất xuống. Dù vậy, một số chuyên gia lo ngại rằng nếu không xây thêm nhà mà chỉ giúp dân có tiền mua thì giá nhà có thể còn bị đẩy lên cao hơn nữa.

Chính Quyền Trump Tạm Hoãn Việc Khấu Trừ Lương Của Người Nợ Tiền Học

Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ loan báo sẽ tạm hoãn kế hoạch khấu trừ lương và giữ lại tiền hoàn thuế đối với những người nợ tiền vay đi học mà chưa trả nổi. Đây là một quyết định quan trọng của chính phủ liên bang, giúp hàng triệu người dân Hoa Kỳ thoát khỏi nguy hại về tài chính khi các khoản nợ đáng lẽ bị truy thu ngay trong tháng này.

Viên chức Nicholas Kent cho biết Bộ Giáo Dục cam kết giúp các gia đình có những lựa chọn trả nợ rõ ràng và vừa túi tiền hơn. Ông nhấn mạnh rằng việc thu nợ cưỡng bách sẽ chỉ thực hiện sau khi Tòa Bạch Ốc cải tổ xong hệ thống cho vay vốn đang bị “hư hỏng.” Theo ghi nhận, hiện có hơn 5 triệu người đang nợ quá hạn; quyết định này giúp họ có thêm thời gian cho đến Tháng Bảy để sắp xếp lại tài chính và tìm hiểu các chương trình trả nợ mới.

AI Ngốn Điện: Trump Nói Big Tech Phải Tự Trả, Đừng Đẩy Giá Điện Của Dân

Hôm Thứ Sáu, chính quyền Trump cùng toàn bộ các thống đốc trong hệ thống điện PJM lên tiếng yêu cầu các hãng công nghệ phải tự bỏ tiền xây nhà máy điện mới để nuôi các trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI), chứ không để người dân gánh tiền điện.

PJM là mạng lưới điện lớn nhứt Hoa Kỳ, cung cấp điện cho hơn 65 triệu dân tại 13 tiểu bang. Tòa Bạch Ốc nói các trung tâm dữ liệu AI đang mọc quá nhanh, hút điện dữ dội; nếu không tăng nguồn phát điện, giá điện sinh hoạt sẽ leo thang. Văn kiện chung kêu gọi PJM mở đấu giá khẩn cấp công suất điện, đồng thời bảo vệ người tiêu thụ điện gia đình khỏi bị đội giá. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết chính phủ đã thống nhứt hơn 15 tỷ MK đầu tư phát điện mới; điểm then chốt là các công ty công nghệ phải chia phần chi phí, không thể hưởng lợi rồi để dân trả thay.

Cử Tri Cộng Hòa: Hài Lòng Chuyện Di Trú Nhưng Đau Đầu Vì Vật Giá Leo Thang

Thăm dò dư luận mới của AP-NORC cho thấy những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa đang có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn về năm đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của Trump. Về mặt kinh tế, nhiều người tỏ ra thất vọng khi chỉ có 16% cho rằng Trump giúp giải quyết tốt vấn đề vật giá, giảm mạnh so với con số 49% hồi nhiệm kỳ đầu. Một cử tri tại New York than phiền rằng tiền lương vẫn đứng yên trong khi hóa đơn và giá cả thực phẩm vẫn cao ngất ngưỡng, ông ví von: “Vẫn phải trả 5 MK cho một gói bánh Oreos.”

Ngược lại, về vấn đề di trú, Trump vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ với khoảng 80% cử tri đồng tình với việc siết chặt biên giới và trục xuất di dân lậu. Dù vậy, một số người bắt đầu lo ngại về những hành động quá mạnh tay của các viên chức liên bang sau sự việc cô Renee Good bị bắn chết tại Minneapolis. Nhìn chung, đa số người ủng hộ vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trump dù họ không mấy thiện cảm với tính cách “ngạo mạn” của ông. Họ hy vọng tình hình đất nước sẽ khá hơn trong những năm tới dù hiện tại cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn.

Trump Mua Trái Phiếu 100 Triệu MK, Dính Tới Netflix, Warner Bros

Theo hồ sơ tài chánh vừa công bố, từ giữa Tháng Mười Một đến cuối Tháng Mười Hai, Tổng thống Donald Trump đã mua khoảng 100 triệu MK trái phiếu, gồm cả trái phiếu đô thị lẫn trái phiếu doanh nghiệp. Đáng chú ý, trong số này có tới 2 triệu MK trái phiếu của Netflix và Warner Bros Discovery, chỉ vài tuần sau khi hai hãng loan báo kế hoạch sáp nhập.

Phần lớn tiền được Trump đưa vào trái phiếu của các thành phố, học khu, công ty điện nước và bệnh viện; ngoài ra còn có trái phiếu của Boeing, Occidental Petroleum và General Motors. Các khoản đầu tư mới làm dấy lên thắc mắc về mâu thuẫn quyền lợi, vì chính Trump từng nói ông sẽ có tiếng nói trong việc chuẩn thuận thương vụ Netflix–Warner Bros, vốn cần giấy phép của chính phủ. Tòa Bạch Ốc nói danh mục đầu tư của Trump do bên thứ ba quản trị, và ông không can dự trực tiếp.

Thuốc Tylenol Không Làm Trẻ Sơ Sinh Bị Tự Kỷ

Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tập san y khoa danh tiếng The Lancet cho thấy không có mối liên hệ nào giữa việc sử dụng thuốc Tylenol (acetaminophen) trong thời kỳ mang thai và các chẩn đoán về bệnh tự kỷ, tăng động (ADHD) hay chậm phát triển trí tuệ ở trẻ em. Bác sĩ Céline Gounder ghi nhận đây là bằng chứng xác thực nhứt từ trước đến nay, ủng hộ lời khuyên của các hội sản khoa Hoa Kỳ rằng Tylenol vẫn là lựa chọn hàng đầu và an toàn nhứt để giảm đau hoặc hạ sốt cho sản phụ.

Nghiên cứu đã xem xét hơn 40 công trình y khoa toàn cầu, bao gồm cả những báo cáo theo dõi hàng triệu trẻ em trong suốt nhiều thập niên. Các chuyên gia giải thích rằng những lo ngại trước đây có thể bắt nguồn từ yếu tố di truyền hoặc do chính tình trạng sức khỏe của người mẹ, chứ không phải do thuốc. Tin tức này được đưa ra sau khi Trump và Kennedy Jr. từng gây xôn xao vào Tháng Chín năm ngoái khi nghi ngờ Tylenol là nguyên nhân gây tự kỷ. Các bác sĩ khẳng định việc để sản phụ sốt cao mà không chữa trị sẽ gây nguy hại cho thai nhi nhiều hơn.

FAA Cảnh Báo Phi Cơ Mỹ: Bay Qua Mexico, Trung–Nam Mỹ Phải Coi Chừng

Hôm Thứ Sáu, Cơ Quan Hàng Không FAA ra thông báo cảnh báo các hãng hàng không Mỹ phải cẩn trọng khi bay qua Mexico, Trung Mỹ và một phần Nam Mỹ, vì cơ nguy có hoạt động quân sự và nhiễu sóng định vị GPS.

Theo FAA, các khuyến cáo này áp dụng cho không phận Mexico, nhiều nước Trung Mỹ, cùng Ecuador, Colombia và một phần Thái Bình Dương phía đông; hiệu lực kéo dài 60 ngày và chỉ nhắm vào phi cơ của Hoa Kỳ. Phía Mexico lên tiếng trấn an, nói đây chỉ là biện pháp phòng ngừa, không hạn chế không phận hay ảnh hưởng đến các hãng bay trong nước.

Cảnh báo được đưa ra giữa lúc căng thẳng khu vực tăng cao, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump mở rộng hiện diện quân sự tại vùng Caribbean, tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro; Trump còn nhiều lần úp mở khả năng dùng quân lực tại các nước khác, kể cả Mexico và Colombia.

Bạch Ốc Lập Ban Giám Sát Tái Thiết Gaza, Có Blair Và Con Rể Trump.

Hôm Thứ Sáu, Tòa Bạch Ốc loan báo danh sách những nhân vật sẽ tham gia giám sát tiến trình tái thiết Gaza, sau khi ủy ban về Palestine – hoạt động dưới sự giám sát của Hoa Kỳ – họp lần đầu tại Cairo.

Theo kế hoạch, Gaza sẽ do một ủy ban người Palestine điều hành công việc hằng ngày; song song đó là một ban điều hành quốc tế do Hoa Kỳ dẫn dắt để giám sát toàn bộ tiến trình hậu chiến. Những tên tuổi được nêu gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc sứ Tòa Bạch Ốc Steve Witkoff, Jared Kushner (con rể Trump), cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cùng một số lãnh đạo tài chánh và quốc tế. Ali Shaath, trưởng ủy ban Palestine, nói việc tái thiết có thể kéo dài khoảng ba năm; trước mắt sẽ lo chỗ ở và các nhu cầu cấp bách cho dân Gaza, trong lúc hàng chục ngàn người đã quay về vùng đất bị tàn phá sau cuộc chiến với Hamas.

Lãnh Tụ Iran: Trump Là “Tội Phạm” Đứng Sau Các Cuộc Biểu Tình Đẫm Máu

Trong một bài diễn văn trước đám đông ủng hộ nhân dịp lễ tôn giáo, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Tổng thống Donald Trump phải “chịu trách nhiệm” về số người chết và bị thương trong các cuộc biểu tình chống chính phủ vừa qua tại Iran. Khamenei gọi phong trào biểu tình là “âm mưu của Hoa Kỳ,” cáo buộc Washington muốn thâu tóm Iran trở lại dưới sự chi phối quân sự và kinh tế, đồng thời công kích Trump là “tội phạm.”

Biểu tình bùng phát vì khó khăn kinh tế, rồi nhanh chóng lan rộng thành kháng cự toàn quốc. Sau hơn hai tuần, chính quyền Iran mạnh tay đàn áp, cắt Internet; nguồn tin nội bộ nói có thể đã có từ 12,000 đến 20,000 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị bắt và đối diện án tử. Phía Trump tuyên bố đã gây áp lực khiến Tehran ngưng các vụ treo cổ, song các nguồn thông tin độc lập vẫn rất ít ỏi.

Virginia: Dân Chủ Mở Đường Vẽ Lại Địa Hạt, Muốn Lật Thế Hạ Viện

Hôm Thứ Sáu, Thượng Viện tiểu bang Virginia do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua một tu chính hiến pháp, mở đường cho lập pháp tiểu bang giành lại quyền vẽ bản đồ địa hạt Quốc Hội — nếu được cử tri chuẩn thuận, việc này có thể giúp bên Dân Chủ giành thêm tới bốn ghế Hạ Viện Hoa Kỳ.

Hiện nay, Dân Chủ đang giữ 6 trong tổng số 11 ghế của Virginia; với bản đồ mới, họ có thể chiếm ưu thế tới 10–1. Tu chính hiến pháp là cần thiết vì năm 2020, cử tri Virginia từng giao quyền vẽ bản đồ cho một ủy ban độc lập. Theo đề nghị mới, lập pháp sẽ tạm thời nắm quyền này đến năm 2030, với lý do đối phó làn sóng tái phân chia địa hạt giữa thập niên do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tại các tiểu bang Cộng Hòa.

Phe Cộng Hòa chỉ trích Dân Chủ “bỏ nguyên tắc để giành quyền lực”; phía Dân Chủ phản bác đây là biện pháp khẩn cấp trước một mối đe dọa bất thường. Cuộc chiến bản đồ, vì vậy, đang trở thành mặt trận then chốt quyết định cán cân quyền lực tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

DB New York Công Kích Vance, Dấy Lên Đồn Đoán Bầu Cử 2028

Trong những ngày qua tại Washington, Dân biểu New York Alexandria Ocasio-Cortez công khai tăng cường chỉ trích Phó Tổng thống JD Vance, đặc biệt xoay quanh vụ bà mẹ ba con bị ICE bắn chết tại Minneapolis. Ocasio-Cortez nói thẳng bà không chấp nhận một nước Mỹ nơi dân thường “bị bắn giữa thanh thiên bạch nhật,” coi đây là khác biệt căn bản giữa hai bên.

Giới Dân Chủ nhận định DB này ngày càng nói chuyện giống như một ứng viên tổng thống, giữa lúc bà cân nhắc hoặc ra tranh cử Thượng Viện New York, hoặc bước thẳng vào cuộc đua Tòa Bạch Ốc năm 2028. Một thăm dò gần đây cho thấy bà có thể thắng Vance sít sao nếu đối đầu trực tiếp. Trong nội bộ đảng, nhiều người tin bà đang “gieo mầm,” chuẩn bị cho một cuộc tranh đua lớn sắp tới.

Đài Loan Tố Phi Cơ Điều Khiển Từ Xa Của TQ Xâm Phạm Đảo Pratas

Sáng sớm Thứ Bảy, Bộ Quốc Phòng Đài Loan loan báo một phi cơ không người lái trinh sát của Trung Cộng đã bay vào không phận quần đảo Pratas Islands do Đài Loan kiểm soát, trong khoảng tám phút; Đài Bắc gọi đây là hành động “khiêu khích và vô trách nhiệm,” gây nguy hiểm cho an ninh khu vực.

Theo tường trình, chiếc drone xuất hiện lúc rạng đông, bay ở cao độ ngoài tầm hỏa lực phòng không; sau khi phía Đài Loan phát cảnh cáo trên các tần số quốc tế, phi cơ này rời đi vào lúc 5 giờ 48 phút sáng. Phía Trung Cộng viện cớ rằng đây chỉ là “huấn luyện bay bình thường,” đồng thời tái khẳng định chủ quyền đối với Pratas.

Giới quan sát lưu ý Pratas nằm xa đảo chính Đài Loan hơn 400 cây số, phòng thủ mỏng, nhưng giữ vị trí chiến lược ở cửa ngõ Biển Đông; vì vậy, mỗi lần Bắc Kinh đưa khí tài tới gần đều làm dấy lên lo ngại về ý đồ quân sự dài hạn.

VN: Nha Trang Chi Gần 600 Tỷ Đồng Xây Hồ Để Giảm Ngập

Tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn thuận điều chỉnh dự án xây hồ điều hòa tại phường Tây Nha Trang, với tổng mức đầu tư nâng lên gần 600 tỷ đồng, nhằm giảm ngập cho khu đô thị đang phát triển nhanh. Công trình dự trù thực hiện từ năm 2025 đến 2027, gồm hồ điều hòa, kênh dẫn và thoát nước ra sông Cái, kết hợp đường đi bộ và trồng cây xanh.

So với kế hoạch năm 2021, vốn đầu tư tăng mạnh do chi phí bồi thường và tái định cư hơn 322 tỷ đồng; toàn bộ kinh phí lấy từ ngân sách tỉnh. Giới chức kỳ vọng hồ điều hòa sẽ giúp giảm ngập lụt; bởi đợt mưa lũ lịch sử Tháng Mười Một năm ngoái làm Khánh Hòa thiệt hại hơn 5,000 tỷ đồng, trong đó phía Tây Nha Trang chịu nặng nhứt.