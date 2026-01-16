Khi sân khấu trở thành chiến địa



Melania Trump và Donald Trump dự đêm khai diễn vở nhạc kịch Les Misérables tại Kennedy Center, Washington, D.C., ngày 11 tháng 6 năm 2025. Nguồn ảnh: whitehouse.gov.



Sân khấu từng là nơi người Mỹ cùng nhau mơ mộng. Ngày nay, ngay cả chỗ ấy cũng bị chính trị chia cắt.





Trước cửa Trung tâm Nghệ thuật Kennedy — nay mang danh mới Donald J. Trump và John F. Kennedy — người ta giương bảng phản đối, ca sĩ hủy buổi diễn, và nền văn hoá từng tôn vinh tự do phản biện dường như đang co rút lại trong những vòng tin tưởng hẹp hòi của mỗi phe.





Cuộc tranh chấp này nghe quen thuộc. Ba bốn mươi năm trước, khi hình ảnh cảnh sát Nam Phi đánh đập người da đen tràn ngập truyền hình, giới nghệ sĩ bên Mỹ hưởng ứng lời kêu gọi lương tâm: “Tôi không hát ở Sun City.”





Khi ấy, chánh tà rõ rệt. Cuộc tẩy chay trở thành tiếng nói cho công lý.





Còn bây giờ, sân khấu đặt tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và câu hỏi mù mờ hơn: người nghệ sĩ có nên từ chối trình diễn tại một cơ sở mang tên vị tổng thống đang chia đôi quốc gia?





Donald Trump vốn không có tình cảm với nghệ thuật. Cái đẹp ông biết là ánh vàng son lòe loẹt, sân khấu truyền hình tạm bợ, và thứ kịch tính nhanh gọn của phim trường. Thế mà năm ngoái, ông tuyên bố mình là “chủ tịch” Trung tâm Kennedy, chê bai chương trình ở đó “đáng hổ thẹn”, rồi thay cả hội đồng quản trị bằng những người trung thành. Nền biểu diễn cũ bị gạt ra, những tiết mục nói về tự do, đồng cảm, bị dẹp, nhường chỗ cho quốc kỳ, cho bài ca tín ngưỡng.





Từng người nghệ sĩ nối nhau bỏ đi. Lin-Manuel Miranda, tác giả Hamilton, chỉ nói ngắn: “Chúng tôi không muốn dự phần.” Các ban nhạc jazz thôi diễn Giáng sinh, những đoàn vũ cũng rút. Gần đây nhất, Washington National Opera — đơn vị cư trú lâu năm — tuyên bố rời bỏ trung tâm hoàn toàn, với lời lẽ kín đáo: “để đảm bảo ngân sách cân bằng và tránh rủi ro tài chính”, song ai cũng hiểu đây là phản ứng trước sự thay đổi chính trị. Ông Richard Grenell, tân giám đốc trung tâm, liền mắng họ là “kẻ hèn vì chính trị” và bảo rằng nghệ thuật phải “vô chính trị”. Nhưng nghệ thuật, từ thuở hồng hoang, đã mang trong mình nỗi băn khoăn của kiếp người, mà ở đó, chính trị chỉ là chiếc bóng kéo dài của tâm tính, làm sao gạt bỏ.





Những ai tẩy chay, hẳn nhiên, có quyền làm theo tiếng nói lương tri. Với họ, bước lên sân khấu ấy chẳng khác gì cúi đầu trước quyền lực. Đặc biệt nay khi tên ông Trump đã treo trên cửa chính, nhiều người cảm thấy rằng bước lên sân khấu ấy ngầm hiểu là hỗ trợ ông và chính sách của ông. Sự ghê tởm trước cách chính quyền đối xử với một số nhóm thiểu số — từ di trú đến những sắc tộc bị nhắm đến — hay việc chọn lọc tự do ngôn luận theo ý mình, đều là lẽ dễ hiểu. Chưa kể đến việc ban quản lý đã tìm cách can thiệp vào nội dung vở diễn của họ, đó là lý do sắt đá để bất cứ người nghệ sĩ chính đáng nào cũng phải rút lui.

Mặt khác, lịch sử vẫn có cách nhắc ta nên dè dặt: cuộc tẩy chay ở Nam Phi năm xưa là nhắm vào một thể chế tàn bạo; còn đây, chỉ là một chính quyền hợp hiến, tuy lạnh lùng và bất nhẫn. Dán hay gỡ tên ông Trump khỏi mặt tiền cũng chẳng vá lại được khoảng cách trong lòng người Mỹ khi tranh chấp ngày càng leo thang.





Trung tâm đã dọa kiện nghệ sĩ jazz Chuck Redd 1 triệu đô-la vì hủy buổi hòa nhạc Noel hàng năm, với thư của ông Grenell gọi hành động ấy là “trò chính trị ích kỷ, thiếu khoan dung”. Phe chống đối đáp lại gay gắt: “Nghệ sĩ không phải nô lệ của hợp đồng, chúng tôi từ chối diễn ở nơi bị chính trị hóa để bảo vệ tự do sáng tạo”, như lời đại diện Washington National Opera.





Câu chuyện này gợi nhớ chuyện Việt Nam sau năm 1975: nhiều nghệ sĩ miền Nam chọn im lặng, không hát không viết— chấp nhận ở tù, nghèo khó, lưu vong để giữ phẩm cách; họ giữ được danh dự nhưng mất hết hào quang của những “fan” hâm mộ. Ngược lại, một số người chọn hợp tác, chọn “Nối vòng tay lớn”, họ sống sót và sáng tác trong hệ thống mới nhưng mang tiếng “văn nô”, bị người đời mãi nghi ngờ linh hồn nghệ thuật chân thực.





Tẩy chay giữ nhân cách tuy đánh mất dịp lay động lòng người; hay tiếp tục phục vụ hòng sống còn song đánh mất bản thân — người làm nghệ thuật ngày nay sẽ phải chọn một con đường cho chính mình.





Có người chọn thỏa hiệp ở lại, xem nghệ thuật như nhịp cầu nối những bờ vực thẳm, cất tiếng hát giữa bầy lang sói hòng cứu rỗi những linh hồn lạc lối nơi ngã ba đường.





Có người nhất quyết không nhân nhượng, giữ vững phẩm giá không cuối đầu làm công cụ cho một chính quyền phá vỡ nền tảng và sứ mệnh nghệ thuật.

Ai đúng, ai sai, chỉ thời gian mới có thể phân giải — còn bây giờ, nghệ thuật -- luôn có cách riêng của nó, phản ánh đúng lương tâm và giá trị của người nghệ sĩ, dẫu họ đang ca bài ca chính nghĩa nào.

