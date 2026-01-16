Các Biện Pháp Sàng Lọc Mới Ảnh Hưởng Đến Du Khách



hình minh họa AI



Quy định Xuất–Nhập cảnh bằng lấy dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ yêu cầu hầu hết công dân nước ngoài phải hoàn tất kiểm tra nhận dạng sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) khi nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ.





Đây là lần đầu tiên sinh trắc học được sử dụng thường xuyên để ghi lại hồ sơ xuất cảnh. Biện pháp này đưa bước xác minh danh tính chính thức vào quy trình xuất cảnh đối với du khách quốc tế.



Công dân Hoa Kỳ có thể từ chối việc thu thập dữ liệu sinh trắc học bằng cách xuất trình Sổ thông hành Hoa Kỳ.





Chương trình xuất–nhập cảnh này nhằm:





Tăng cường an ninh quốc gia,

Củng cố việc giám sát di trú, và

Đơn giản hóa quy trình xác minh danh tính.



Trước đây, việc ghi lại hồ sơ xuất cảnh chưa bao giờ được thực hiện một cách nhất quán. Nay, các dữ liệu xuất cảnh sẽ được ghi nhận đầy đủ và được xem là bằng chứng rõ ràng khi cần thiết cho các vấn đề liên quan đến di trú.





Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân, Lao Động, Tôn Giáo và Đầu Tư tháng 1, 2026





Lịch cấp chiếu khán tháng 1, 2026 không thay đổi so với tháng 12, 2025. Chỉ có diện tu sĩ tôn giáo (EB-4) được gia hạn đến 30/01/2026. Đương đơn cần nhập cảnh Hoa Kỳ trước ngày 29/01/2026 mới hợp lệ, vì không có gì chắc chắn sẽ được gia hạn sau ngày 30/01/2026.





Diện F1-1, công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 08 tháng 11, 2016





Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi, xét đến ngày 01 tháng 02, 2024.





Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 01 tháng 12, 2016





Diện F3, công dân Mỹ bảo lãnh con có gia đình, xét đến ngày 08 tháng 09, 2011





Diện F4, công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em, xét đến ngày 08 tháng 01, 2008





Diện lao động, xét ngày ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn xin chứng chỉ lao động (LC), xét đến ngày 22 tháng 04, 2023 có kỹ năng, và 01 tháng 9, 2021 không kỹ năng.





Diện EB4, tu sĩ tôn giáo: 01 tháng 01, 2021





Diện đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp qua trung tâm vùng có hiệu lực ngay sau khi hồ sơ được chấp thuận.



